Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 6 novembre 2023 vedono innanzitutto, al mattino su Rai2, la ripartenza di Fiorello con Viva Rai2!, che riprende le sue trasmissioni alla grande totalizzando il 20.2% di share pari a 1.055.000 spettatori. Ascolti da prima serata, a conti fatti, che invece su Rai2, come vedremo fra breve, langue spaventosamente.

A proposito di prima serata, la vittoria è andata a I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann, Alessandro Gallo e Carolina Crescentini. La fiction di Rai1 ha conquistato il 21.1% con 3.693.000 spettatori. Il Grande Fratello no trash "Versione Pier Silvio", dal canto suo, cresce rispetto a sette giorni fa e segna su Canale5 il 20.6% pari a 2.716.000 affezionati.

Ancora flop colossale per il programma di Rai2 Liberi Tutti, con Bianca Guaccero, Peppe Iodice e I Gemelli di Guidonia, che crolla al 2.1% (447.000 spettatori) e al 2.5% (442.000), doppiato da GialappaShow della Gialappa's Band, che su Tv8 ha invece divertito 812.000 persone pari al 4.6%. Liberi Tutti è stato battuto anche dal Contadino cerca Moglie con Gabriele Corsi sul Nove, che ha raccolto 564.000 appassionati con il 3% di share, e perfino dallo Speciale Atlantide su La7, che ha invece informato 453.000 individui con il 2.7%.

Per l'approfondimento, Quarta Repubblica con Nicola Porro su Rete4 ha raccolto il 5.8% con 848.000 teste. Su Rai3, in attesa del nuovo programma di Salvo Sottile, Far West, fissato al 27 novembre, è andato ieri sera il film La verità Inventata su Rai3 introdotto da un dibattito moderato da Federica Sciarelli, totalizzando però solo il 2.4% con una magrissima media di 421.000 persone all'ascolto. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

I Bastardi di Pizzofalcone (Rai1) - 3.693.000 Grande Fratello (Canale5) - 2.716.000 The Protegé (Italia1) - 1.451.000 Quarta Repubblica (Rete4) - 848.000 GialappaShow (Tv8) - 812.000 Il contadino cerca moglie (Nove) - 564.000 Speciale Atlantide (La7) - 453.000 Liberi Tutti (Rai2) - 447.000 La verità inventata (Rai3) - 421.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno raccolto il 22.4%, e a seguire Amadeus con Affari Tuoi ha conquistato il 23.6%. Striscia la Notizia su Canale5 ha totalizzato invece il 16%. Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 ha segnato l'8.6%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 il 6.1%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 3.8% e il 3.9%, e Manuela Moreno, solito fanalino di coda, con Tg2 Post su Rai2 il 3.1%.

In seconda serata, su Rai1, sempre bene Eleonora Daniele con il suo Storie di Sera che totalizza il 14.2% e il 10.1%, mentre su Rai2, Luisella Costamagna con Tango arranca nuovamente al 2.7% e su Rai3 Monica Giandotti con il Tg3 - Linea Notte si arena al 2.5%.

In fascia preserale lievissimo miglioramento (miracolo!) per Il Mercante in Fiera di Pino Insegno, che raduna il 2.5% e il 3%, mentre al pomeriggio Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque annaspa al 14.9%, al 14.1% e al 12%, battuta nell'ultima parte da Geo con Sveva Sagramola su Rai3 e il suo 12.3%, e surclassata come di consueto da Alberto Matano con la sua Vita in Diretta su Rai1, che totalizza il 21.5% e il 21.6%.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: I Bastardi di Pizzofalcone 4 3.693.000 (21.1%). Canale5: Grande Fratello 2.716.000 (20.5%), Grande Fratello Night 1.004.000 (25.2%), Grande Fratello Live 578.000 (17%). Rai2: Liberi Tutti! (anteprima) 447.000 (2.1%), Liberi Tutti! 442.000 (2.5%). Italia1: The Protégé 1.451.000 (7.9%). Rai3: La verità inventata 421.000 (2.4%). Rete4: Quarta Repubblica 848.000 (5.8%). La7: Speciale Atlantide: Roma di Piombo – Diario di una Lotta 453.000 (2.7%). Tv8: GialappaShow 812.000 (4.6%), 239.000 (4.3%). Nove: Il Contadino cerca Moglie 564.000 (3%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.662.000 (22.4%), Affari Tuoi 5.045.000 (23.6%). Canale5: Striscia la Notizia 3.427.000 (16%). Rai2: Tg2 Post 666.000 (3.1%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.408.000 (6.6%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.290.000 (6.1%) Un Posto al Sole 1.695.000 (7.9%). Rete4: Stasera Italia 799.000 (3.8%) nella prima parte, 847.000 (3.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.854.000 (8.6%). Tv8: 100% Italia 575.000 (2.7%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 631.000 (3%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.468.000 (23.9%), Reazione a Catena 4.716.000 (26.6%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.785.000 (13.5%), Caduta Libera 3.024.000 (18.1%). Rai2: Tg Sport Sera 614.000 (4.6%), Castle 654.000 (3.8%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 486.000 (2.5%), Il Mercante in Fiera 617.000 (3%).

Italia1: Studio Aperto Mag 487.000 (3.2%), C.S.I. Miami 799.000 (4.2%). Rai3: Tgr 2.571.000 (13.9%), Blob 1.036.000 (5.2%), Nuovi Eroi 1.011.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 608.000 (3%). La7: Padre Brown 187.000 (1.1%). Tv8: Celebrity Chef 446.000 (2.5%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 650.000 (3.5%).

Seconda Serata

Rai1: Storie di Sera 1.560.000 (14.2%) nella prima parte, 735.000 (10.1%) nella seconda, Tg1 1.125.000 (11.5%), Viva Rai2! …e anche un po’ Rai1 280.000 (7%). Canale5: Tg5 Notte 383.000 (13.7%). Rai2: Tango 205.000 (2.7%). Italia1: Cold Case – Delitti Irrisolti 455.000 (4.8%) Sport Mediaset Monday Night 215.000 (3.8%). Rai3: Tg3 - Linea Notte 175.000 (2.5%). Rete4: Harrow 137.000 (3.3%). La7: TgLa7 Notte 155.000 (1.9%). Nove: Cambio moglie 218.000 (2.1%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 355.000 (8.3%), Tg1 Ore 7.00 340.000 (8.6%), Tg1 Ore 8.00 896.000 (17.4%), Uno Mattina 819.000 (18.6%), Storie Italiane (prima parte) 807.000 (19.3%). Canale5: Prima Pagina Tg5 600.000 (16.9%), Tg5 Mattina Ore 8.00 950.000 (18.8%), Mattino Cinque News 852.000 (19.4%) nella prima parte, 841.000 (20.2%) nella seconda. Rai2: Mattin Show!, 542.000 (13.8%), Viva Rai2! 1.055.000 (20.2%), …E Viva il Videobox! 346.000 (7%), Tg2 Ore 8.30 266.000 (5.7%), Radio2 Social Club 243.000 (5.6%), Tg2 Italia Europa 213.000 (5.1%).

Italia1: Chicago Med 159.000 (3.5%) nel primo episodio, 159.000 (3.8%) nel secondo, C.S.I. – Scena del Crimine 125.000 (2.9%). Rai3: Buongiorno Italia 453.000 (10.3%), Tgr Buongiorno Regione 543.000 (10.2%), Agorà (presentazione) 261.000 (5.2%), Agorà 257.000 (5.8%), Re Start 239.000 (5.7%). Rete4: Super Car 40.000 (0.9%), Miami Vice 75.000 (1.8%). La7: Omnibus (News) 138.000 (3%), TgLa7 204.000 (3.8%), Omnibus (Dibattito) 197.000 (4.2%), Coffee Break 166.000 (4%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 845.000 (17.1%), È Sempre Mezzogiorno 1.503.000 (15.8%). Canale5: Grande Fratello 689.000 (15.5%), Forum 1.379.000 (20.1%). Rai2: Tg Sport Giorno 259.000 (5.7%), I Fatti Vostri 517.000 (9.4%) nella prima parte, 867.000 (9.6%) nella seconda. Italia1: C.S.I. – Scena del Crimine 249.000 (4.1%), Grande Fratello 678.000 (5.9%), Sport Mediaset 807.000 (6.4%), Sport Mediaset Extra 469.000 (3.7%).

Rai3: Elisir (presentazione) 186.000 (4.3%), Elisir 301.000 (5.8%), Tg3 Ore 12.00 768.000 (10.2%), Quante Storie 548.000 (4.9%), Passato e Presente 459.000 (3.6%). Rete4: Hazzard 112.000 (2.3%), Il Segreto 146.000 (1.5%), La Signora in Giallo 556.000 (4.5%). La7: L’Aria che Tira 238.000 (4.5%), L'Aria che Tira (Oggi) 407.000 (4%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.053.000 (16.5%), La Volta Buona Short 1.412.000 (12.2%), Tg1 – I bambini incontrano il Papa 1.261.000 (13.6%), Il Paradiso delle Signore 1.613.000 (19.7%), Tg1 1.309.000 (15.8%), La Vita in Diretta 1.917.000 (21.5%) nella presentazione, 2.449.000 (21.6%). Canale5: Grande Fratello 2.372.000 (18.5%), Beautiful 2.661.000 (21.1%), Terra Amara 2.790.000 (23.8%), Uomini e Donne 2.436.000 (25.5%), Uomini e Donne - Finale 1.901.000 (23.2%), Amici 1.542.000 (19%), La Promessa 1.411.000 (16.9%), Pomeriggio Cinque 1.346.000 (14.9%) nella prima parte, 1.546.000 (14.1%) nella seconda, I Saluti 1.482.000 (12%).

Rai2: Ore 14 738.000 (6.7%), BellaMa’ 529.000 (6.4%), Radio2 Happy Family 327.000 (3.6%), Saluti 233.000 (2.2%), Tg2 545.000 (4.4%). Italia1: I Simpson 459.000 (3.8%) nel primo episodio, 491.000 (4.4%) nel secondo, 425.000 (4.3%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles 310.000 (3.7%) nel primo episodio, 377.000 (4.5%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 349.000 (3.4%). Rai3: Tgr 1.928.000 (15.8%), Il Palio d’Italia 253.000 (2.9%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 238.000 (2.9%), Aspettando… Geo 573.000 (6.8%), Geo 1.417.000 (12.3%). Rete4: Lo Sportello di Forum 814.000 (7.4%), Tg4 - Diario del Giorno 395.000 (4.7%), Mr. Crocodile Dundee II 393.000 (3.9%). La7: Tagadà (presentazione) 355.000 (3.1%), Tagadà 354.000 (4%), Tagadà #Focus 297.000 (3.5%), C’era una volta… il Novecento 207.000 (1.6%). Tv8: Un marito per Natale 236.000 (2.8%), Il Natale più dolce 320.000 (2.8%). Nove: Storie Criminali 118.000 (1.4%), Little Big Italy 236.000 (1.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.058.000 (24%)

20.00 - 4.892.000 (24.4%)

TG2

13.00 - 1.689.000 (14.3%)

20.30 - 1.193.000 (5.6%)

TG3

14.25 - 1.159.000 (10.1%)

19.00 - 2.076.000 (13.2%)

TG4

11.55 - 266.000 (3.7%)

18.55 - 665.000 (4.1%)

TG5

13.00 - 2.826.000 (23.6%)

20.00 - 4.021.000 (19.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.090.000 (11.3%)

18.30 - 635.000 (4.9%)

TGLA7

13.30 - 619.000 (4.9%)

20.00 - 1.478.000 (7.3%)

