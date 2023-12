PIPPITEL – IL FILM CON MAX GIUSTI SU RAI1 VIENE BATTUTO DALLA REPLICA DELLO SHOW DEI TRE TENORINI DEL “VOLO": “LA SECONDA CHANCE” TOTALIZZA SOLTANTO IL 12,4% DI SHARE (2 MILIONI DI SPETTATORI) CONTRO IL 20,1% (2,7 MILIONI) DI “TUTTI PER UNO” – “LE STORIE DI QUARTO GRADO” (7,3% - “IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO” (6,2%) – IL MEGLIO DI “FRATELLI DI CROZZA” (3%) - APRILE-TELESE (6,4%) - "STASERA ITALIA" (3,8-3,2%)

Marco Zonetti per Dagospia

max giusti gabriella pession la seconda chance 3

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 29 dicembre 2023 vedono in prima serata su Rai1 il film in prima visione con Max Giusti e Gabriella Pession La seconda chance totalizzare solo 2.033.000 spettatori pari al 12.4% di share.

L'Ammiraglia Rai viene ancora una volta battuta in prime time da Canale5 che, con la replica della manifestazione musicale Tutti per uno con Il Volo, presentata da Federica Panicucci, ha invece conquistato una media di 2.699.000 teste pari al 20.1%.

TUTTI PER UNO - IL VOLO - FEDERICA PANICUCCI

La seconda parte della serie tv Il giro del mondo in 80 giorni su Rai2 ha raccolto il 5% di share con 837.000 individui all'ascolto, mentre su Rete4 Le Storie di Quarto Grado hanno segnato un ottimo 7.3% con 1.045.000 appassionati di cronaca nera.

A parte La seconda chance, nella consueta guerra tra film spicca su Italia1 Il cavaliere oscuro - Il ritorno, terza e ultima parte della trilogia del Batman di Christopher Nolan, che ha tenuto con il fiato sospeso 875.000 individui pari al 6.2%.

fratelli di crozza

Sul Nove il meglio di Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza e Andrea Zalone ha invece divertito 505.000 affezionati con il 3%. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Il Volo - Tutti per uno (Canale5) - 2.699.000 La seconda chance (Rai1) - 2.033.000 Quarto Grado - Le Storie (Rete4) - 1.045.000 Il Cavaliere oscuro - Il ritorno (Italia1) - 875.000 Il giro del mondo in 80 giorni (Rai2) - 837.000 Quello che veramente importa (Rai3) - 777.000 Baby Boom (La7) - 671.000 I migliori Fratelli di Crozza (Nove) - 505.000 La risposta è nelle stelle (Nove) - 317.000

In access prime time, Amadeus con Affari tuoi su Rai1 ha siglato il 23.2%, mentre Striscia la Notizia su Canale5 ha raccolto il. 16.9%. Per l'approfondimento, Marco Damilano con Il cavallo e la Torre su Rai3 ha totalizzato il 7.2%; Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda su La7 hanno radunato il 6.4%; Stefania Cavallaro con Stasera Italia su Rete4 il 3.8% e il 3.2%; Luciano Ghelfi con Tg2 Post il 3.4%.

max giusti gabriella pession la seconda chance

Risultati entusiasmanti nel preserale di Rai1 per Marco Liorni con Reazione a Catena su Rai1, che conquista con La Sfida dei Campioni il 27.2% di share. Mentre su Rai2 i telefilm di Castle in replica con il 2.6% e il 3% continuano a fare meglio del Mercante in Fiera di Pino Insegno.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: La Seconda Chance 2.033.000 (12.4%).

Canale5: Il Volo – Tutti per Uno 2.699.000 (20.1%), Tutti per Uno - After Show 787.000 (14.6%).

Rai2: Il Giro del Mondo in 80 Giorni 837.000 (5%).

Italia1: Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno 875.000 (6.2%).

Rai3: Quello che veramente importa 777.000 (4.7%).

Rete4: Quarto Grado – Le Storie 1.045.000 (7.3%).

La7: Baby Boom 671.000 (3.9%). Tv8: La risposta è nelle stelle 317.000 (2%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 505.000 (3%).

alessandra viero gianluigi nuzzi quarto grado

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.487.000 (23.2%).

Canale5: Striscia Tra Poco 3.079.000 (16.1%), Striscia la Notizia 3.260.000 (16.9%).

Rai2: Tg2 Post 659.000 (3.4%).

Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.319.000 (6.8%).

Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.378.000 (7.2%), Un Posto al Sole 1.632.000 (8.4%).

Rete4: Stasera Italia 734.000 (3.8%) nella prima parte, 628.000 (3.2%) nella seconda.

La7: In Onda 1.251.000 (6.4%).

Tv8: 4 Hotel 413.000 (2.2%).

Nove: Little Big Italy 533.000 (2.8%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.367.000 (23.3%), Reazione a Catena – La Sfida dei Campioni 4.487.000 (27.2%).

Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.870.000 (13.9%) Caduta Libera 2.670.000 (16.7%).

AMADEUS AFFARI TUOI 55

Rai2: …E viva il Videobox 270.000 (1.9%), Castle 416.000 (2.6%) nel primo episodio, 534.000 (3%) nel secondo.

Italia1: Studio Aperto Mag 508.000 (3.4%), C.S.I. Miami 698.000 (4%).

Rai3: Tgr 2.426.000 (14.3%), Blob 1.095.000 (6%), Via dei Matti n°0 943.000 (5%). Rete4: Tempesta d’Amore 614.000 (3.4%).

La7: Miss Marple 172.000 (1.2%). Tv8: Celebrity Chef 343.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 483.000 (3%).

Seconda Serata

Rai1: Tv7 426.000 (4.7%).

Il Volo - Tutti per Uno

Canale5: Tg5 Notte 519.000 (12.8%).

Rai2: Il Meglio di Raiduo con Ale&Franz 481.000 (5%), ATuttoCampo 192.000 (4.5%).

Italia1: 1997: Fuga da New York 256.000 (6%).

Rai3: Tg3 369.000 (3%), Viaggio in Sicilia 370.000 (3.7%).

Rete4: Fuoco assassino 231.000 (5.3%).

La7: Io e Annie 145.000 (1.7%), TgLa7 Notte 46.000 (1%).

Tv8: 12 giorni a Natale 142.000 (2%).

Nove: Sono cose che capitano 238.000 (2.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 371.000 (12.3%), Tg1 Ore 7.00 323.000 (12.5%). Tg1 Ore 8.00 892.000 (18.5%), Uno Mattina 925.000 (17.8%), Storie Italiane Speciale (prima parte) 901.000 (17.5%).

pino insegno il mercante in fiera

Canale5: Prima Pagina Tg5 322.000 (12.8%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.058.000 (21.8%), Mattino Cinque News 883.000 (16.8%) nella prima parte, 880.000 (17.1%) nella seconda.

Rai2: Una corona per Natale 153.000 (3.9%), Tg2 Ore 8.30 204.000 (4%), Radio2 Social Club – Il Meglio 233.000 (4.4%). Italia1: Quella strega di Pippi Calzelunghe 136.000 (3.3%), Ant Bully – Una vita da formica 126.000 (2.4%), Mr. Nice Guy 208.000 (3.6%).

Rai3: Buongiorno Italia 295.000 (10.3%), Tgr Buongiorno Regione 503.000 (12.8%), Ercole sfida Sansone 146.000 (2.8%), Doc Martin 120.000 (2.3%).

la seconda chance

Rete4: Super Car 143.000 (2.7%), A-Team 116.000 (2.3%).

La7: Omnibus (News) 87.000 (2.9%), TgLa7 153.000 (3.9%), Omnibus (Dibattito) 204.000 (4%), Coffee Break 252.000 (4.9%).

Tv8: Due cuori sotto l’albero 49.000 (1%), Il sapore del Natale 119.000 (2.3%).

Nove: Alta Infedeltà 78.000 (4%) nel primo episodio, 87.000 (3.1%) nel secondo, 124.000 (3.1%) nel terzo.

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane Speciale (seconda parte) 936.000 (15.6%), È Sempre Mezzogiorno – Il Meglio 1.603.000 (15.1%). Canale5: Forum – Il Meglio 1.338.000 (16.8%).

Rai2: Tg Sport Giorno 244.000 (4.5%), Coppa del Mondo di Sci Alpino – Bormio: Super-G Maschile 567.000 (6.8%). Italia1: Cotto e Mangiato – Il Menù 240.000 (2.8%), Grande Fratello 582.000 (4.6%), Sport Mediaset 673.000 (4.7%), Sport Mediaset Extra 496.000 (3.6%).

Il Volo - Tutti per Uno

Rai3: Elisir – Le Strenne 264.000 (4.4%), Tg3 Ore 12.00 790.000 (9.2%), Quante Storie 657.000 (6.3%), Geo 420.000 (3.3%), Passato e Presente 427.000 (3%). Rete4: Carabinieri 124.000 (2.1%), Il Segreto 150.000 (1.5%), La Signora in Giallo 709.000 (5.2%).

La7: L’Aria che Tira 290.000 (4.7%), L'Aria Che Tira (Oggi) 371.000 (3.4%). Tv8: 4 Ristoranti 176.000 (2.6%), 4 Hotel 274.000 (2.3%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.378.000 (17.4%), La Volta Buona (presentazione) 1.682.000 (13%), La Volta Buona 1.731.000 (15.3%), La Volta Buona Special 1.535.000 (15%), Tg1 1.784.000 (16.9%), La Vita in Diretta (presentazione) 2.060.000 (19.4%), La Vita in Diretta 2.589.000 (21.3%).

Canale5: Beautiful 2.168.000 (15.4%), La Promessa 1.916.000 (16.9%), Pomeriggio Cinque 1.516.000 (14.3%) nella prima parte, 1.401.000 (l’11.8%) nella seconda, Pomeriggio Cinque - I Saluti 1.351.000 (10.7%).

max giusti gabriella pession la seconda chance 2

Rai2: Pane, amore e bacon 522.000 (4.2%), Heartland 387.000 (3.7%), Bar Stella 301.000 (2.9%), Tg2 380.000 (3.8%), Rai Parlamento – Speciale Camera 366.000 (3.1%).

Italia1: L’amore è un trucco 442.000 (3.8%), Un semplice desiderio 373.000 (3.4%).

Rai3: Tgr 2.362.000 (17.6%), La Biblioteca dei Sentimenti 410.000 (3.9%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 373.000 (3.6%), Giugiaro. Disegnando il futuro 621.000 (6%), Aspettando… Geo 1.091.000 (9.7%), Geo 1.612.000 (12.7%).

Rete4: Lo Sportello di Forum 909.000 (7.3%), Tg4 - Diario del Giorno 496.000 (4.8%), Vacanze sulla neve 285.000 (2.4%).

La7: Tagadà (presentazione) 366.000 (2.8%), Tagadà 316.000 (2.9%), Tagadà #Focus 201.000 (2%), C’era una Volta… il Novecento 238.000 (2.2%).

Tv8: Un buon proposito 371.000 (2.9%), Un Natale di pan di zenzero 558.000 (5.4%), Il bacio di mezzanotte 499.000 (4.1%).

Nove: La Casa delle Aste 180.000 (1.4%).

max giusti gabriella pession la seconda chance

Principali notiziari della giornata

TG1?13.30 - 3.049.000 (21.5%)?20.00 - 4.568.000 (25%)

TG2?13.00 - 1.651.000 (12.6%)?20.30 - 1.008.000 (5.3%)

TG3?14.25 - 1.668.000 (12.9%)?19.00 - 2.078.000 (13.4%)

TG4?11.55 - 342.000 (4.2%)?18.55 - 551.000 (3.5%)

TG5?13.00 - 2.765.000 (20.8%)?20.00 - 3.496.000 (18.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)?12.25 - 1.079.000 (10.3%)?18.30 - 514.000 (3.9%)

TGLA7?13.30 - 626.000 (4.5%)?20.00 - 1.159.000 (6.3%)