PIPPITEL! – INATTESO CALO PER “MERAVIGLIE - STELLE D'EUROPA”: IL PROGRAMMA DI ALBERTO ANGELA CONQUISTA LA PRIMA SERATA, MA NON VA OLTRE IL 16.4%. SUPERATA LA SERIE “SISSI” SU CANALE5 CHE FA IL 12.7%. SU RAI2 IL PROGRAMMA DI MALGIOGLIO “MI CASA ES TU CASA” CHIUDE AL 3.9%. SU RAI3 L’IMMARCESCIBILE “SISTER ACT” AL 10% - SU RETE4 VIERO (4.4%), SU ITALIA1 IL FILM “NOW YOU SEE ME - I MAGHI DEL CRIMINE” AL 6.7% - AMADEUS CON IL 22% SUPERA “STRISCIA” (17.5%). “CONTROCORRENTE” (4.2%), “IN ONDA” (6%).

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

sister act 4

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 4 gennaio 2023 vedono, in prima serata su Rai1, un inatteso calo di pubblico per Meraviglie, programma divulgativo di Alberto Angela dedicato in questa stagione al patrimonio culturale europeo. Meraviglie - Stelle d'Europa vince la serata con un non entusiasmante 16.4% di share pari a una media di 2.686.000 spettatori, superando l'ultima puntata della serie Sissi su Canale5 e i suoi 2.067.000 individui all'ascolto con il 12.7% di share.

sissi 3

Su Rai2 chiude in calo anche Mi casa es tu casa, pubblicizzatissimo programma condotto da Cristiano Malgioglio che, a giudicare dall'entusiasmo con cui era stata accolta l'idea in rete, avrebbe dovuto fare sfracelli di ascolti. E che purtroppo si è rivelato invece un flop, l'ennesimo per la prima serata Rai a cura del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Malgrado l'ultima puntata della trasmissione avesse come ospiti Piero Chiambretti e Iva Zanicchi, Mi casa es tu casa si è chiuso ieri con un magro 3.9% pari a una media di 658.000 spettatori. Triplicato dal film Sister Act su Rai3 con Whoopi Goldberg nei panni della "più svitata che mai" Suor Maria Claretta, che al millesimo passaggio in Tv ha totalizzato il 10.0% con 1.772.000 spettatori.

mi casa es tu casa 2

Mi casa es tu casa è stato battuto anche dal film di Italia1 Now you see me - I maghi del crimine (1.165.000 - 6.7%), da Controcorrente con Alessandra Viero su Rete4 (657.000 - 4.4%), nonché sfiorato dal vecchio film Un povero ricco con Renato Pozzetto su La7 (3.3% - 604.000) e dalla pellicola natalizia di Tv8 Un volo a Natale (3.6% - 636.000).

meraviglie stelle d europa 7

Dopo i deludenti ascolti di Una scatola al giorno con Paolo Conticini (2% circa), dell'Almanacco del giorno dopo di Drusilla Foer, arenato sul 3% di share, e di Mi casa es tu casa, tutti programmi d'intrattenimento varati da Coletta, ora - per risollevare le sorti della prima serata di Rai2 - si attende per il 10 gennaio l'arrivo di Boomerissima condotto da Alessia Marcuzzi. La spumeggiante conduttrice, finora volto Mediaset e anch'ella rappresentata dal solito influentissimo Beppe Caschetto, riuscirà dove i suoi colleghi hanno fallito?

sissi 1 meraviglie stelle d europa 6 mi casa es tu casa meraviglie stelle d europa 2 meraviglie stelle d europa 3 meraviglie stelle d europa 1 meraviglie stelle d europa 4 meraviglie stelle d europa 5 sissi 5 sister act 2 sister act 1 sissi 4 sister act 3 sissi 2