PIPPITEL! – SU ITALIA1 “CORNETTO BATTITI LIVE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16.5% E 2 MILIONI DI SPETTATORI. RIMANE INDIETRO LA SEMISCONOSCIUTA SERIE DI RAI1 “UN CUORE DUE DESTINI” CHE SI FERMA AL 14.8%. SU CANALE5 “UNA MAMMA ALL’IMPROVVISO 2” ALL'8.8% - FLOP SU RAI3 PER L’ESORDIO DI “FILOROSSO” CON MANUELA MORENO CHE, NONOSTANTE LA COMPARSATA DI FIORELLO, RACIMOLA UN MISERO 3.8% - SU LA7 PRIMA SERATA DI “IN ONDA” FA IL 4.4% - “TECHETECHETÈ” (19.1%), “PAPERISSIMA SPRINT” (15.7%) – TELESE - APRILE (6.1%), GENTILI (4.9%)

Marco Zonetti per Dagospia

cornetto battiti live 3

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 4 luglio 2023, in prima serata, vedono il dominio di Italia1 con lo show musicale Radio Norba Cornetto Battiti Live condotto da Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio, che ha totalizzato il 16.5% con 2.033.000 spettatori, superando in percentuale sia la semisconosciuta serie franco-belga (un'altra?) di Rai1 Un cuore due destini, che totalizza il 14.8% con 2.311.000 spettatori, sia il film Tv di Canale5 Una mamma all’improvviso 2, fermo all'8.8% con 1.258.000 spettatori. Ennesimo successo di un programma musicale, segno che il pubblico ha voglia di svago e non di approfondimento.

un cuore due destini 2

In questo senso, sono note dolenti per l’esordio di Filorosso - e della "Rai meloniana" in prima serata - con Manuela Moreno su Rai3, che – malgrado la comparsata di Fiorello – si arena al 3.8% con 524.000 spettatori (l'esordio già basso della scorsa edizione con Giorgio Zanchini e Roberta Rei si era portata a casa un 4% con 583.000 teste). Più che Filorosso, Profondo Rosso, insomma. Va un pochettino meglio la prima serata di In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese, che su La7 raccolgono il 4.4% con 679.000 individui all’ascolto. Vediamo, per numero di spettatori, la classifica dei programmi di ieri in prima serata:

1) Un cuore due destini (Rai1) – 2.311.000

2) Cornetto Battiti Live (Italia1) – 2.033.000

3) Una mamma all’improvviso (Canale5) – 1.258.000

4) Il regno (Rai2) – 766.000

5) In Onda – Prima Serata (La7) – 679.000

6) Delitti ai Caraibi (Rete4) – 652.000

7) Filorosso (Rai3) – 524.000

8) Doomsday (20) - 474.000

9) Predators (Rai4) - 383.000

10) Avamposti Nucleo Operativo (Nove) 255.000

11) Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? (Tv8) – 250.000

una mamma all’improvviso 2 4

In access prime time, Techetechetè su Rai1 conquista il 19.1%, mentre Paperissima Sprint su Canale5 raduna il 15.7%. Per l’approfondimento, Telese e Aprile con In Onda su La7 totalizzano il 6.1%, Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4 il 4.7% e il 4.9% e Tg2 Post Estate il 4.6%. In fascia pomeridiana, Estate in Diretta con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini su Rai1 cresce e arriva al 20.3%, mentre il Tour De France all'Arrivo su Rai2 totalizza il 12.2%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

filorosso 2

Prima Serata

Rai1: Un Cuore Due Destini 2.311.000 (14.8%). Canale5: Una mamma all’improvviso 2 1.258.000 (8.8%). Rai2: Il regno 766.000 (5%). Italia1: Battiti Live 2.033.000 (16.5%), presentazione 1.330.000 (7.9%). Rai3: Filorosso 524.000 (3.8%), presentazione 651.000 (3.9%). Rete4: Delitti ai Caraibi 653.000 (4.4%). La7: In Onda Estate 679.000 (4.4%). Tv8: Chi Vuole Sposare Mia Mamma o Mio Papà? 250.000 (1.7%). Nove: Avamposti – Nucleo Operativo 262.000 (1.7%). Rai4: Predators 383.000 (2.4%). 20: Doomsday 474.000 (3.1%).

elisabetta gregoraci

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.233.000 (19.1%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.656.000 (15.7%). Rai2: Tg2 Post Estate 776.000 (4.6%). Italia1: N.C.I.S. 1.287.000 (7.7%). Rai3: Via dei Matti n° 0 823.000 (5.1%), Un Posto al Sole 1.552.000 (9.1%). Rete4: Controcorrente Estate 768.000 (4.7%) nella prima parte, 828.000 (4.9%) nella seconda. La7: In Onda Estate 1.027.000 (6.1%). Tv8: 4 Hotel 351.000 (2.2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 215.000 (1.3%). Real Time: Casa a Prima Vista 403.000 (2.4%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.322.000 (24.4%), Reazione a Catena 3.385.000 (27.7%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.383.000 (15.4%), Caduta Libera 2.017.000 (17%). Rai2: Hawaii Five-0 509.000 (4.6%) e N.C.I.S. 788.000 (5.5%). Italia1: Studio Aperto Mag 296.000 (2.9%) e C.S.I. 448.000 (3.2%). Rai3: Tg Regione 1.825.000 (14%), Blob 711.000 (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 637.000 (4.3%). La7: Padre Brown 74.000 (0.9%) nel primo episodio, 81.000 (0.7%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 255.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 380.000 (2.8%).

un cuore due destini 3

Seconda Serata

Rai1: Premio Biagio Agnes 751.000 (10.1%). Canale5: Tg5 Notte 350.000 (5%). Rai2: La Conferenza Stampa 337.000 (3.6%). Italia1: Auguri per la tua morte 313.000 (9%). Rai3: Tg3 Linea Notte Estate 253.000 (3.8%). Rete4: Cellular 143.000 (2.5%). La7: La tregua 132.000 (2.1%).

DAYTIME

Mattina

filorosso 1

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 219.000 (9.7%), Tg1 Ore 7.00 390.000 (12.3%), TgUnomattina Estate 656.000 (17.3%), Tg1 Ore 8.00 874.000 (21.3%), Unomattina Estate 616.000 (16.3%). Canale5: Prima Pagina Tg5 510.000 (19.6%), Tg5 Mattina 1.019.000 (24.9%), Morning News 738.000 (20.1%) nella prima parte, 650.000 (18.9%) nella seconda. Rai2: Tg2 Ore 8.30 70.000 (1.8%), Radio2 Happy Family 161.000 (4.5%), Tg2 Dossier 109.000 (3.1%), Tg2 Flash 161.000 (4.3%). Italia1: Dr. House – Medical Division 112.000 (3%), C.S.I. New York 147.000 (4.3%), C.S.I. Miami 169.000 (4.6%). Rai3: Agorà Estate 193.000 (5.3%), presentazione 193.000 (4.7%), Extra 121.000 (3.5%), Elisir – A Gentile Richiesta 126.000 (3.6%). Rete4: Agenzia Rockford 32.000 (0.9%), Detective in Corsia 44.000 (1.3%). La7: Omnibus 133.000 (3.6%), Coffee Break di 116.000 (3.3%).

una mamma all’improvviso 2 1

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.176.000 (17.1%), Camper 1.666.000 (17.1%). Canale5: Forum (Il meglio di) 1.110.000 (18.2%). Rai2: Tg Sport 153.000 (4%), Un’estate a Mykonos 370.000 (5.7%). Italia1: C.S.I. New York 277.000 (5.1%), Sport Mediaset 658.000 (5.7%). Rai3: Doc Martin 192.000 (4.4%), Tg3 Ore 12 610.000 (9.4%), Quante Storie 477.000 (5.9%), 442.000 (4.3%), Passato e Presente 461.000 (3.9%). Rete4: Carabinieri 4 97.000 (2.4%), Il Segreto 123.000 (1.4%) La Signora del West 178.000 (1.6%). La7: L’Aria che Tira Estate 169.000 (3.8%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 318.000 (3.5%).

Pomeriggio

un cuore due destini 4

Rai1: Tg1 Economia 2.027.000 (17.6%), Don Matteo 9 992.000 (9.9%) nel primo episodio, 960.000 (11.6%) nel secondo, Sei Sorelle 835.000 (11.3%), Tg1 944.000 (13%), Estate in Diretta 1.575.000 (20.3%), presentazione 1.193.000 (15.8%). Canale5: Beautiful 2.667.000 (22.8%), Terra Amara 2.710.000 (25.4%), La Promessa 1.999.000 (22.7%), Un Altro Domani 1.255.000 (16.7%), Rosamunde Pilcher – Quattro palloncini e un funerale 927.000 (12.2%). Rai2: Giro d’Italia Femminile 581.000 (5.4%), Tour de France 746.000 (9.5%), Diretta Tour 671.000 (8.3%), Tour all’Arrivo 909.000 (12.2%).

cornetto battiti live 4

Italia1: I Simpson 393.000 (3.4%) nel primo episodio, 455.000 (4.3%) nel secondo, I Griffin 422.000 (4.5%), American Dad! 319.000 (3.7%), Magnum P.I. 300.000 (3.8%) nel primo episodio, 297.000 (4.1%) nel secondo, Person of Interest 245.000 (3.2%). Rai3: Tg Regione 1.958.000 (17.4%), Alla scoperta del ramo d’oro 380.000 (4.6%), Di là dal fiume e tra gli alberi 307.000 (4.1%), Overland 426.000 (5.8%) e Geo Magazine 664.000 (8.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 615.000 (6.1%), Tg4 – Diario del Giorno 418.000 (5.3%), Uomini e cobra 254.000 (3.3%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 230.000 (2.7%), C’era una volta… il Novecento 101.000 (1.3%).

una mamma all’improvviso 2 2

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.842.000 (24.1%)

20.00 - 3.628.000 (24.1%)

TG2

13.00 - 1.309.000 (11.9%)

20.30 - 1.167.000 (7.1%)

TG3

14.25 - 1.237.000 (12%)

19.00 - 1.301.000 (12%)

TG4

11.55 - 263.000 (4.1%)

18.55 - 484.000 (4.3%)

TG5

13.00 - 2.833.000 (25.4%)

20.00 - 3.175.000 (20.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.140.000 (13.1%)

18.30 - 419.000 (5.1%)

un cuore due destini 1

TGLA7

13.30 - 455.000 (3.9%)

20.00 - 773.000 (5.1%)

cornetto battiti live 2 cornetto battiti live 1 una mamma all’improvviso 2 3