PIPPITEL! – GLI ITALIANI SI SONO ROTTI LE PALLE DEI TALK SHOW CON LE CHIACCHERE INUTILI DEI VARI POLITICI E PSEUDO-COMMENTATORI ALLA ORSINI: IERI LA PARTITA DI CHAMPIONS PSG-JUVENTUS HA ASFALTATO LA CONCORRENZA, CON IL 26,9% DI SHARE E PIÙ DI 5 MILIONI DI SPETTATORI – BERLINGUER (4,5%) SOTTO FLORIS (5,9-6,4%) – GENTILI (4,6%) – GRUBER (6,1%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 6 settembre 2022, su Rai1 Nessuno mi può Giudicare ha conquistato 1.890.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Canale 5 il match di Champions League PSG-Juventus ha raccolto davanti al video 5.055.000 spettatori pari al 26.9% di share.

Su Rai2 la replica di Un’Ora Sola vi Vorrei ha interessato 694.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Sulle Ali dell’Avventura ha catturato l’attenzione di 871.000 spettatori (5%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video 696.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%.

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 804.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 954.000 spettatori con uno share del 5.9% (DiMartedì Più 373.000 – 6.4%). Su TV8 Pechino Express – La Rotta dei Sultani ha segnato il 4% con 649.000 spettatori mentre sul Nove Bad Company – Protocollo Praga ha catturato l’attenzione di 305.000 spettatori (1.8%).

Su Rai 4 Unbreakable – Il Predestinato sigla l’1.4% con 258.000 spettatori e su Rai Premium Gli Orologi del Diavolo sono la scelta di 156.000 spettatori con lo 0.9% di share. Su Sky Sport Uno PSG-Juventus si porta al 2.1% con 403.000 spettatori.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè ottiene 2.953.000 spettatori con il 15.1% (presentazione 3.242.000 – 17.5%). Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.472.000 spettatori con uno share del 18.8%.

Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.2% con 618.000 spettatori. Su Italia1 NCIS New Orleans ha registrato 1.067.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha convinto 1.150.000 spettatori pari al 6.2% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.350.000 spettatori pari al 7%.

Su Rete4 Controcorrente ha radunato 850.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 698.000 (3.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.165.000 spettatori (6.1%). Su TV8 4 Hotel intrattiene 613.000 spettatori con il 3.2% di share e sul Nove Don’t Forget the Lyrics! ha raccolto 358.000 spettatori con l’1.9%.

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.364.000 spettatori (23.5%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 3.567.000 spettatori (26.7%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.523.000 spettatori con il 16% di share e Caduta Libera 2.401.000 con il 18.6% di share.

Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 420.000 spettatori con il 3.4% e Blue Bloods 757.000 (4.7%). Su Italia1 NCIS segna il 4.1% con 632.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 1.813.000 spettatori con il 12.6% di share, Blob segna 781.000 spettatori con il 4.9% e Via Dei Matti N. Zero 694.000 (4%). Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.3% con 725.000 spettatori. Su La7 Padre Brown interessa 124.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 Celebrity Chef fa compagnia a 274.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 244.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mattina

Su Rai1 il TGunoMattina Rassegna Stampa informa 266.000 spettatori con il 12.2% di share e il TGunoMattina 591.000 (14.4%); Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 543.000 telespettatori con il 13.8% di share. Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.190.000 spettatori (25.7%) e Mattino Cinque News 867.000 spettatori (20.9%) nella prima parte e 760.000 (19.9%) nella seconda.

Su Rai 2 Radio 2 Happy Family sigla il 3.9% con 162.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago MED è la scelta di 92.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e di 124.000 (3.2%) nel secondo, mentre CSI NY di 117.000 (2.9%)

Su Rai3 la Rassegna Stampa informa 215.000 spettatori (6.7%) e l’appuntamento con Rai Parlamento 157.000 (3.9%); Agorà Estate convince 255.000 spettatori pari al 5.9% di share e Agorà Estate Extra si porta al 3.3% con 142.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Hazzard registra 77.000 spettatori con share dell’1.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 114.000 spettatori con il 3.6% nelle News e 134.000 (3.1%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 189.000 spettatori pari al 4.9%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde Estate interessa a 603.000 spettatori con il 12.7% (presentazione 468.000 – 11.3%) e Camper… al Sole fa compagnia a 1.261.000 spettatori (13.9%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.375.000 telespettatori con il 21.2%. Su Rai2 la seconda parte di Un’Estate in Vietnam segna 460.000 spettatori con il 6.8%.

Su Italia 1 CSI NY è la scelta di 171.000 spettatori con il 2.9% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.059.000 spettatori con l’11.6%. Su Rai 3 il TG delle 12 è stato seguito da 663.000 spettatori (9.4%), Quante Storie si porta al 5.9% con 548.000 spettatori, Geo è la scelta di 462.000 spettatori pari al 4.2% di share e Passato e Presente di 376.000 (3.1%).

Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 174.000 spettatori con l’1.9% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 446.000 spettatori (3.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 272.000 spettatori con share del 5.8% nella prima parte e 392.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 138.000 spettatori (2.1%) e Alessandro Borghese – Celebrity Chef 227.000 (2%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.295.000 spettatori (13.4%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.103.000 spettatori (14.3%). Il TG1 Economia informa 1.064.000 spettatori (14%), La Vita in Diretta interessa a 1.516.000 spettatori con il 18.8% (presentazione 1.264.000 – 16.5%).

Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.411.000 spettatori (20.5%), Una Vita ha convinto 2.223.000 spettatori con il 20.8% di share mentre Un Altro Domani si porta al 21.9% con 1.860.000 spettatori. Terra Amara interessa a 1.955.000 spettatori (25.8%), Pomeriggio Cinque a 1.418.000 spettatori con il 18.7% nella prima parte in onda dalle 17.25 alle 17.56 e a 1.450.000 – 17.5% nella seconda in onda dalle 17.59 alle 18.25; i Saluti, in onda dalle 18.28 alle 18.40, 1.390.000 – 16.1%.

Su Rai 2 Aspettando Bellamà sigla il 3.4% con 383.000 spettatori, Squadra Speciale Cobra 11 ha convinto 417.000 spettatori con il 3.9% di share nel primo episodio e 505.000 (5.7%) nel secondo, mentre Castle piace a 361.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, a 355.000 (4.7%) nel secondo e a 322.000 (4.2%) nel terzo.

Su Italia1 I Simpson intrattengono 577.000 spettatori (5%) nel primo episodio, 539.000 (5.1%) nel secondo e 551.000 (5.7%) nel terzo. I Griffin sono la scelta di 441.000 spettatori (5%), NCIS Los Angeles fa compagnia a 329.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e a 298.000 (3.9%) nel secondo, mentre Modern Family intrattiene .000 spettatori (%).

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.205.000 spettatori (19.5%), Qui Venezia Cinema conquista 693.000 spettatori (7.2%), Il Mythonauta 297.000 (3.7%), Italia – Viaggio nella Bellezza 298.000 (4%) e Geo Magazine 644.000 spettatori con il 7.9% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 645.000 spettatori con il 6.4% e il TG4 – Diario del Giorno informa 289.000 spettatori (3.7%). Su La7 Tagadà ha ottenuto 288.000 spettatori con il 3.4% e Tagadà#Focus 282.000 (3.8%). Su TV8 L’Amore nelle Piccole Cose è la scelta di 174.000 spettatori (2.3%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 689.000 spettatori con il 10.2% di share. Su Canale 5 X-Style Venezia interessa a 388.000 spettatori con il 9.3% di share e il Tg5 Notte ha totalizzato una media di 292.000 spettatori pari ad uno share del 9.1%.

Su Rai2 Help – Ho un Dubbio segna 394.000 spettatori con il 3.4% (anteprima 430.000 – 2.9%). Su Rai 3 TG3 LineaNotte segna il 4.7% con 274.000 spettatori. Su Italia1 Alla Ricerca dell’Isola di Nim viene visto da una media di 340.000 ascoltatori con il 5.3% di share. Su Rete4 la prima parte di Una Vita Rubata ha segnato il 6.1% con 189.000 spettatori.

Telegiornali

TG1?Ore 13.30 3.002.000 (25%)?Ore 20.00 4.005.000 (23.7%)

TG2?Ore 13.00 1.391.000 (12.4%)?Ore 20.30 1.219.000 (6.5%)

TG3?Ore 14.25 1.351.000 (12.9%)?Ore 19.00 1.327.000 (11.3%)

TG5?Ore 13.00 2.807.000 (24.7%)?Ore 20.00 3.547.000 (20.9%)

STUDIO APERTO?Ore 12.25 1.059.000 (11.6%)?Ore 18.30 426.000 (4.7%)

TG4?Ore 12.00 228.000 (3.5%)?Ore 18.55 529.000 (4.3%)

TGLA7?Ore 13.30 460.000 (3.9%)?Ore 20.00 875.000 (5.1%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 15.36 15.44 13.38 15.9 14.96 23.43 14.07 10.82?

RAI 2 4.57 5.18 4.7 6.74 4.88 3.84 4.31 3.32?

RAI 3 6.08 5.46 4.19 8.49 4.61 8.78 5.43 4.09

?RAI SPEC 6.86 7.79 8.64 6.77 8.63 7.02 5.57 5.45

?RAI 32.86 33.86 30.91 37.89 33.09 43.06 29.37 23.68

CANALE 5 20.49 23.18 20.95 21.41 22.61 18.52 23.52 17.06

?ITALIA 1 4.75 2.16 2.88 6.82 4.01 3.93 4.94 5.43?

RETE 4 4.44 1.82 2.65 4.09 4.56 4.19 4.56 6.63?

MED SPEC 9.92 9.44 13.22 7.61 8.27 7.88 9.87 12.9?

MEDIASET 39.6 36.59 39.7 39.93 39.46 34.51 42.9 42.03

LA7+LA7D 4.59 4.14 5.41 3.95 3.45 2.78 5.54 6.9

SATELLITE 17.07 15.03 16.37 12.24 18.09 14.84 17.8 21.68

?TERRESTRI 5.88 10.38 7.62 5.99 5.92 4.81 4.39 5.71

?ALTRE RETI 22.95 25.41 23.99 18.23 24.01 19.65 22.19 27.4