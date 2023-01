PIPPITEL! – SU LA7 GILETTI INTERVISTA BAIARDO E FA VOLARE GLI ASCOLTI: “NON È L’ARENA” SALE ALL’8.3%, DOPPIA BRINDISI SU RETE4 (4.3%) E ROSICCHIA SPETTATORI A FAZIO SU RAI3 (10.8%) – SU RAI1 “LOLITA LOBOSCO 2” SI PAPPA LA PRIMA SERATA CON IL 27.7% E SEMINA “THOR: RAGNAROK” SU CANALE5 CHE INCHIODA AL 9% - NEL POMERIGGIO VENIER (20.1%) VIENE SUPERATA DA DE FILIPPI (23.3%) – AMADEUS CON IL 23.3% SUPERA “PAPERISSIMA SPRINT” (15%), GENTILI (4.1%) – DE GREGORIO – PARENZO (4.9%)

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Il dibattito sul recente arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro è fonte di grande interesse per i telespettatori. Lo dimostra il boom di ascolti di Non è l'Arena condotto da Massimo Giletti su La7, che ieri, domenica 22 gennaio 2023 in prima serata, ha totalizzato una media di 1.252.000 spettatori con l'8.3% di share, complice la lunga intervista in esclusiva a Salvatore Baiardo, l'uomo che - in uno speciale di novembre del programma - aveva preconizzato la cattura del boss.

L'exploit di Giletti ha tolto audience a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, che - in calo rispetto a sette giorni fa - ha raccolto una media di 2.268.000 spettatori (10.8%) e a Che Tempo Che Fa – Il Tavolo (1.294.000 spettatori - 8.2%), doppiando su Rete4 Zona Bianca di Giuseppe Brindisi e i suoi 642.000 spettatori (4.3%).

Vincitrice incontrastata è ancora una volta la fiction di Rai1 con protagonista Luisa Ranieri. Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha infatti conquistato 5.277.000 spettatori (27.7%) triplicando il film su Canale5 in prima visione tv Thor: Ragnarok, fermo a 1.713.000 spettatori con uno share del 9%. Dopo aver sgominato Wonder Woman la scorsa settimana, insomma, Luisa Ranieri ha sconfitto pure Thor.

In fascia pomeridiana è da segnalare su Rai1, nel salotto di Domenica In condotto da Mara Venier, il lungo spazio dedicato alla compianta Gina Lollobrigida, con intervista - criticatissima in rete - al factotum dell'attrice Andrea Piazzola, sotto processo a Roma con l'accusa di circonvenzione d'incapace. Domenica In ha totalizzato il 16.1% con 2.646.000 nella presentazione, il 20.5% con 3.091.000 nella prima parte, il 20.1% con 2.714.000 nella seconda e il 20.4% con 2.762.000 nella terza.

Seppur in crescita, Venier ha perso ancora una volta la sfida con Amici di Maria de Filippi su Canale5, che ha conquistato la bellezza di 3.428.000 spettatori con il 23.3%. Sempre su Canale5 Verissimo con Silvia Toffanin e i suoi 2.478.000 pari al 20.4% (Verissimo - Giri di valzer: 19.1% - 2.478.000) ha distaccato nettamente Francesca Fialdini su Rai1 con Da noi... A ruota libera, che dal canto suo ha segnato il 15.1% con 2.186.000 individui all'ascolto.

Su Rai3, Lucia Annunziata con ospiti i quattro candidati alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola de Micheli ed Elly Schlein, ha portato Mezz'ora in più all'8.6% di share con una media di 1.252.000 spettatori (Mezz'ora in più - il mondo - 7.2% - 970.000).

E sempre al pomeriggio, ma su Rai2, Paola Ferrari alla guida di suo Domenica Dribbling - con il trio Adriano Panatta-Paolo Bertolucci-Antonello Piroso - sfiora invece il 3% di share con 406.000 spettatori, accrescendo gli esangui numeri della rete nella fascia pomeridiana domenicale.

LOLITA LOBOSCO DOMINA (27.7%), CANALE 5 FERMA AL 9%, FAZIO 10.8%-8.2%, SALE GILETTI (8.3%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 22 gennaio 2023, su Rai1 Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha conquistato 5.277.000 spettatori pari al 27.7% di share. Su Canale5 la prima tv di Thor: Ragnarok ha raccolto 1.713.000 spettatori con uno share del 9%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 896.000 spettatori (4.2%), mentre Fire Country 481.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Il ricco, il povero e il maggiordomo è scelto da 1.087.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa, in onda dalle 20:34 alle 22:23, ha incollato davanti al video 2.268.000 spettatori pari al 10.8% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22:25 alle 00:02, 1.294.000 spettatori pari all’8.2% (presentazione a 1.508.000 e il 7.3%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 642.000 spettatori (4.3%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.252.000 spettatori pari all’8.3%. Su Tv8 4 Hotel segna 412.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Only Best – Comico Show è seguito da 280.000 spettatori (1.4%). Sul 20 In the Blood è scelto da 519.000 spettatori (2.6%). Su RaiMovie Belle & Sebastien – L’avventura continua raggiunge 335.000 spettatori e l’1.6%.

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno intrattiene 4.961.000 spettatori (23.6%). Su Canale5 Paperissima Sprint registra 3.162.000 spettatori con il 15%. Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 1.368.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 816.000 individui all’ascolto (3.9%) nella prima parte e 864.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 1.028.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 692.000 spettatori pari al 3.3%. Sul Nove Little Big Italy sigla 463.000 spettatori (2.2%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 è visto da 3.570.000 spettatori con il 21.4%, mentre L’Eredità Weekend da 4.733.000 spettatori con il 25.2%. Su Canale5 Avanti il Primo! Weekend ha intrattenuto 2.836.000 spettatori (17.6%), mentre Avanti un Altro! Weekend 3.548.000 spettatori (19.2%). Su Rai2 90° Minuto ha raccolto 745.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 699.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte chiamata Tempi Supplementari, mentre N.C.I.S.New Orleans arriva a 584.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 C.S.I. raccoglie 625.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.769.000 spettatori pari al 14.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 658.000 spettatori (3.2%). Su La7 Uozzap! raggiunge 111.000 spettatori e lo 0.6%. Su Tv8 4 Hotel sigla 457.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Little Big Italy segna 282.000 spettatori con l’1.6%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 201.000 spettatori (11.9%) nella presentazione, 555.000 spettatori (17.8%) nella prima parte e 1.467.000 spettatori (23.2%) nella seconda parte; in mezzo il Tg1 delle 8 a 1.053.000 spettatori e il 22.4%. A seguire la Santa Messa interessa 1.838.000 spettatori (23%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 343.000 spettatori pari al 15.9%, Tg5 Mattina 1.164.000 spettatori pari al 22.8% e Tg5 Speciale 751.000 spettatori pari al 10.5%. A seguire la Santa Messa interessa 785.000 spettatori pari al 9.6%.

Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 318.000 spettatori (4%) e Tg Sport da 361.000 spettatori (4%). Su Italia1 The Goldbergs ottiene un ascolto di 204.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio, 188.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio e 200.000 spettatori (2.3%) nel terzo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend convince 180.000 spettatori pari al 3.2%. A seguire Mi Manda Raitre interessa 417.000 spettatori pari al 5.6%, O anche No 233.000 spettatori pari al 2.8% e Timeline 223.000 spettatori pari al 2.6%.

Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 135.000 spettatori con l’1.8% nel primo episodio e 228.000 spettatori con il 2.9% nel secondo episodio, mentre la presentazione di Dalla Parte degli Animali sigla 293.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 167.000 spettatori (3.3%), mentre L’Ingrediente Perfetto conquista 126.000 spettatori (1.5%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 A Sua Immagine, dalle 11:03 alle 12:19, raccoglie 1.864.000 spettatori con il 19.6%; all’interno l’Angelus a 2.378.000 spettatori con il 21.7%. A seguire Linea Verde è la scelta di 3.406.000 spettatori con il 23.7% (presentazione a 2.691.000 e il 21.9%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 850.000 spettatori (9.5%) nella prima parte e 1.414.000 spettatori (15%) nella seconda parte, mentre Melaverde a 2.074.000 spettatori (17.5%). Su Rai2 lo Sci Alpino conquista 939.000 spettatori pari all’8.5%. Su Italia1 il primo episodio di Young Sheldon è scelto da 185.000 spettatori (2.1%), il secondo episodio da 215.000 spettatori (2.3%) e il terzo episodio da 281.000 spettatori (2.6%).

A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 836.000 spettatori (5.2%) e a 693.000 spettatori (4.2%) nella parte finale chiamata Magazine. Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 669.000 spettatori (6.1%) e, dopo gli appuntamenti con il tg, 100 Opere d’Arte tornano a Casa è seguito da 442.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali è seguito da 338.000 spettatori (3.7%) e, dopo il tg, Poirot: gli elefanti hanno buona memoria conquista 311.000 spettatori (2%). Su La7 Uozzap! totalizza 113.000 spettatori (1.3%), L’Aria che Tira – Il Diario 125.000 spettatori (1.1%) e Storie di palazzi 114.000 spettatori (0.8%). Su RaiSport lo Sci Alpino, dalle 13:27 alle 14:26, è visto da 560.000 spettatori (3.4%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 3.091.000 spettatori con il 20.5% nella prima parte, 2.714.000 spettatori con il 20.1% nella seconda parte e 2.762.000 spettatori con il 20.4% nella terza parte di breve durata (presentazione a 2.646.000 e il 16.1%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera intrattiene 2.186.000 spettatori con il 15.1%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè a 3.034.000 spettatori (18.2%), Amici incolla davanti al video 3.428.000 spettatori (23.3%) e Verissimo 2.748.000 spettatori (20.4%) nella prima parte e 2.846.000 spettatori (19.1%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Il Provinciale totalizza 714.000 spettatori pari al 4.6% e Vorrei dirti Che 338.000 spettatori pari al 2.4%.

A seguire Domenica Dribbling interessa 220.000 spettatori pari all’1.6% nella prima parte, 244.000 spettatori pari all’1.8% nella seconda parte e 406.000 spettatori pari al 2.9% nella terza parte. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 399.000 spettatori (2.5%). A seguire Frequency – Il futuro è in ascolto sigla 369.000 spettatori (2.6%), mentre Due Uomini e Mezzo raggiunge 263.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio, 219.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio e 307.000 spettatori (2.1%) nel terzo episodio. Su Rai3 Tg Regione informa 2.824.000 spettatori (17.2%); Mezz’Ora in Più è seguito da 1.252.000 spettatori (8.6%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 970.000 spettatori (7.2%), mentre Rebus ottiene 882.000 spettatori (6.6%) e Kilimangiaro 928.000 spettatori (6.8%) nella presentazione, 1.111.000 spettatori (8%) nella prima parte e 1.514.000 spettatori (10%) nella seconda parte.

Su Rete4 Hamburg Distretto 21 interessa 253.000 spettatori con l’1.7%, mentre Tg4 – Diario della Domenica è visto da 250.000 spettatori con l’1.8%. A seguire Beautiful Serengeti arriva a 345.000 spettatori con il 2.6% e Duello tra le rocce a 638.000 spettatori con il 4.4%. Su La7 Speciale Atlantide intrattiene 387.000 spettatori (2.8%), mentre Vi perdono ma inginocchiatevi raggiunge a 191.000 spettatori (1.2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 959.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 469.000 spettatori (5%). Su Rai2 La Domenica Sportiva è la scelta di 567.000 spettatori pari al 6% (presentazione a 704.000 e il 3.8%). Su Italia1 Pressing è visto da 348.000 spettatori con il 6.8% (Highlights a 504.000 e il 4.4%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 425.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete4 Colette – Un amore più forte di tutto è stato scelto da 128.000 spettatori (3.8%). Su La7 TgLa7 Notte informa 324.000 spettatori (7.5%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 4.615.000 (27.7%)

Ore 20:00 5.334.000 (26.1%)

TG2

Ore 13:00 1.850.000 (11.9%)

Ore 20:30 1.123.000 (5.3%)

TG3

Ore 14:15 2.024.000 (12.9%)

Ore 19:00 2.226.000 (12.6%)

TG5

Ore 13:00 3.453.000 (22.1%)

Ore 20:00 4.366.000 (21.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.177.000 (9.1%)

Ore 18:30 660.000 (4.3%)

TG4

Ore 11:55 363.000 (3.3%)

Ore 18:55 695.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13:30 392.000 (2.4%)

Ore 20:00 719.000 (3.5%)

