PIPPITEL! – “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI CONQUISTA LA PRIMA SERATA DI IERI CON 3.831.000 SPETTATORI E UNO SHARE DEL 26.2% - LA TERZA PUNTATA DEL "CANTANTE MASCHERATO" CONDOTTA DA MILLY CARLUCCI SU RAI1 SI FERMA A 2.025.000 SPETTATORI E UNO SHARE DI 16.8% (BRUTTE NOTIZIE PER L’AUTOPROCLAMATOSI “RE DEGLI ASCOLTI” STEFANO COLETTA) – AMADEUS (23%) – STRISCIA (19.2%) – GRAMELLINI (7.4%) – NUNZIA DE GIROLAMO, ANDATA IN ONDA IN RITARDO PER COLPA DELLO “SFORAMENTO” DI MILLY CARLUCCI, (16.9%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 1 aprile 2023 vedono, in prima serata, la sfida all'ultimo spettatore e all'ultimo punto di share fra la terza puntata del Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci su Rai1 e il terzo appuntamento di Amici di Maria De Filippi su Canale5.

Ma, pur andando in onda per 45 minuti in più rispetto alla concorrenza, le maschere della Carlucci si sono fermate a 2.025.000 spettatori con il 16.8% di share (in calo rispetto a sette giorni fa). Numeri bassissimi anche per l'anteprima Tutti in maschera, con 2.685.000 individui all'ascolto e il 14.4%.

Anche Amici perde terreno rispetto alla scorsa settimana, ma totalizza comunque 3.831.000 spettatori con uno share del 26.2%, distaccando ampiamente lo show di Rai1. Per la precisione, la scorsa settimana Amici aveva conquistato il 28.2% di share pari a 4.008.000 spettatori, mentre Il Cantante Mascherato si era già arenato al 17.2% con 2.068.000.

Brutte notizie, insomma, per il king degli ascolti Stefano Coletta, che già ieri ha dovuto subire la fine del ciclo di Benedetta Primavera con un deludente 17%, battuto in sovrapposizione da Pio e Amedeo. Per quanto riguarda gli altri programmi nella prima serata di ieri, il documentario Caccia all'uomo.

Cesare Battisti, una vita in fuga, ha racimolato 484.000 spettatori con il 2.9%, doppiato dal film con Bud Spencer, Banana Joe, che su Rete4 alla miliardesima replica ha divertito 881.000 affezionati con il 5.1%. Vediamo la classifica dei programmi di prime time per numero di spettatori:

1) Amici (Canale5): 3.831.000

2) Cantante Mascherato (Rai1): 2.025.000

3) FBI (Rai2): 1.052.000

4) Il cacciatore di giganti (Italia1): 912.000

5) Banana Joe (Rete4): 881.000

6) Eden (La7): 504.000

7) Caccia all'uomo: Cesare Battisti, una vita in fuga (Rai3): 484.000

8) Il rapporto Pelican (Iris): 395.000

9) Pane e Tulipani (RaiMovie): 286.000

10) Bruno Barbieri 4 Hotel (Tv8): 277.000

11) Giù la testa (Nove): 150.000

In access prime time, Amadeus totalizza il 23.0%, e Striscia la Notizia il 19.2%. Controcorrente con Veronica Gentili si assesta al 3.9% e al 3.1%, mentre In Onda con Concita de Gregorio e David Parenzo siglano il 4.6%. Massimo Gramellini su Rai3 con Le Parole primeggia nell'approfondimento con il 7.4% pari a 1.457.000 spettatori. In seconda serata, Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo su Rai1 segna invece il 16.9% con 635.000 spettatori.

C'è da ribadire che Il Cantante Mascherato ha sforato nuovamente i tempi chiudendo ben oltre l'una di notte e ritardando così, ancora una volta, la messa in onda del programma di De Girolamo. Carlucci le ha chiesto scusa in diretta, ma Nunzia - nell'intervista ad Antonio Spadaccino, già concorrente del talent di De Filippi - ha citato più volte Amici. Coincidenza o ripicca? Chissà. Di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Il Cantante Mascherato 2.025.000 spettatori (16.8%), Tutti in Maschera 2.685.000 (14.4%). Canale5: Amici 3.831.000 (26.2%). Rai2: F.B.I. 1.052.000 (5.6%), F.B.I. International 885.000 (5.2%). Italia1: Il cacciatore di giganti 912.000 (5.3%). Rai3: Caccia all’uomo – Cesare Battisti, una vita in fuga 484.000 (2.9%). Rete4: Banana Joe 881.000 (5.1%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 504.000 (3.2%). Tv8: 4 Hotel 277.000 (1.5%). Nove: Giù la testa 150.000 (1%). RaiMovie: Pane e Tulipani 286.000 (1.6%). Iris: Il rapporto Pelican 395.000 (2.4%).

Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.263.000 (23.1%). Canale5: Striscia la Notizia 3.519.000 (19.2%). Rai2: Tg2 Post 591.000 (3.2%). Italia1: N.C.I.S. 1.096.000 (6.1%). Rai3: Le Parole 1.457.000 (7.8%), presentazione 1.196.000 (6.9%). Rete4: Controcorrente 697.000 (3.9%) nella prima parte, 575.000 (3.1%) nella seconda. La7: In Onda 843.000 (4.6%). Tv8: Paddock Live Show 215.000 (1.2%). Nove: Fratelli di Crozza 361.000 (2%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.262.000 (20.6%), L’Eredità 3.377.000 (25.3%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.813.000 (17.5%), Avanti un Altro! Story 2.518.000 (19.5%). Rai2: Good Sam 290.000 (2.3%) nel primo episodio, 409.000 (2.6%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 271.000 (2.3%), C.S.I. 448.000 (2.9%). Rai3: Tg Regione 1.936.000 (13.6%), Blob 941.000 (5.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 626.000 (3.7%). La7: Lingo – La Prima Sfida 208.000 (1.9%), Lingo – Parole in Gioco 268.000 (2.1%). Tv8: Motociclismo – Sprint Race 509.000 (3.2%). Nove: Little Big Italy 139.000 (1.2%).

Seconda Serata

Rai1: Ciao Maschio 635.000 (16.9%). Canale5 Tg5 Speciale 624.000 (13.7%). Rai2: Tg2 Dossier 371.000 (2.6%), Tg2 Storie. I Racconti della Settimana 186.000 (2%). Italia1: Dragon Trainer 2 352.000 (4.4%). Rai3: Tg3 Mondo 368.000 (3.1%). Rete4: In the Blood 216.000 (2.7%). La7: TgLa7 Notte 177.000 (2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 151.000 (8.1%), Tg1 Ore 8.00 1.048.000 (19.8%), Unomattina in Famiglia 1.136.000 (22%) nella prima parte, 946.000 (21.3%) nella seconda, Buongiorno Benessere 859.000 (18.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 492.000 (17.8%), Tg5 Mattina 1.209.000 (22.4%), X-Style 628.000 (12.3%), Vita tra i ghiacci 567.000 (12.7%). Rai2: Radio2 Social Club 165.000 (3.4%), Quasar 125.000 (2.8%). Italia1: The Goldbergs 142.000 (3.2%) nel primo episodio, 169.000 (3.8%) nel secondo, 111.000 (2.4%) nel terzo . Rai3: Agorà Weekend 247.000 (4.6%), Mi Manda Raitre 228.000 (4.8%), Rai Parlamento Punto Europa 131.000 (3%). Rete4: Un Ciclone in Famiglia 4 86.000 (1.7%), I barbieri di Sicilia 155.000 (3.3%). La7: Omnibus 168.000 (3.6%), Coffee Break Sabato 140.000 (3.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Il Provinciale 875.000 (16%), Linea Verde Start 1.313.000 (17.3%), Linea Verde Life 2.286.000 (20.2%). Canale5: Forum 1.272.000 (18%). Rai2: Cook40′ 194.000 (3.6%), Check Up 278.000 (3.2%). Italia1: Young Sheldon 120.000 (2.5%), 112.000 (2.1%), 186.000 (2.6%). Studio Aperto, Sport Mediaset 859.000 (6.4%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 725.000 (9.8%). Rete4: Il Segreto 167.000 (1.7%), La Signora in Giallo 501.000 (3.8%). La7: Belli Dentro, Belli Fuori 67.000 (1.3%), L’Aria che Tira – Il Diario 104.000 (1.3%), Like – Tutto ciò che Piace 76.000 (0.6%).

Pomeriggio

Rai1: Sentieri – La strada giusta 1.509.000 (12%), Passaggio a Nord Ovest 939.000 (8.9%), A Sua Immagine 737.000 (7.8%) nella prima parte, 729.000 (8.2%) nella seconda, Tg1 876.000 (9.9%), Italia Sì 1.165.000 (13.1%) nella prima parte, 1.516.000 (15.7%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.556.000 (19.8%), Terra Amara 2.786.000 (26.6%), Verissimo 2.315.000 (26.2%) nella prima parte, Verissimo (Giri di Valzer) 2.099.000 (22.4%). Rai2: Vorrei dirti Che 279.000 (2.2%), Top – Tutto Quanto fa Tendenza 218.000 (2%), Bellissima Italia 219.000 (2.3%), Omicidi nell’Alta Società 239.000 (2.7%). Italia1: Freedom – Oltre il confine 444.000 (3.7%), The Brave 282.000 (2.9%), Deception 179.000 (2%) nel primo episodio, 209.000 (2.3%) nel secondo. Rai3: Tg Regione 2.401.000 (18.1%), Tv Talk 868.000 (8.6%), presentazione 975.000 (8.4%), Extra 671.000 (7.3%), Frontiere 523.000 (5.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum (replica) 688.000 (5.6%), Tg4 – Diario del Giorno 321.000 (3.3%), Dynasties – L’avventura della vita 253.000 (2.8%), Colombo 315.000 (3.4%). La7: Calcio Serie A femminile Roma-Milan 88.000 (0.8%), Josephine, Ange Gardien 154.000 (1.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.596.000 (26.9%)

20.00 - 4.043.000 (24.4%)

TG2

13.00 - 1.478.000 (11.6%)

20.30 - 982.000 (5.5%)

TG3

14.25 - 1.711.000 (13.7%)

19.00 - 1.462.000 (12%)

TG4

11.55 - 381.000 (5.3%)

18.55 - 427.000 (3.4%)

TG5

13.00 - 3.091.000 (23.9%)

20.00 - 3.569.000 (21.2%)

STUDIO APERTO

12.25 - 999.000 (10.1%)

18.30 - 423.000 (4.2%)

TGLA7

13.30 - 455.000 (3.4%)

20.00 - 793.000 (4.7%)