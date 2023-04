PIPPITEL! – “I MIGLIORI ANNI”, GRAZIE AL CONCENTRATO DI VECCHIE GLORIE OSPITATE, CONQUISTA LA PRIMA SERATA DI IERI CON QUASI 4,5 MILIONI DI SPETTATORI (22.2% DI SHARE) – SU CANALE 5 “IL PATRIARCA” CROLLA AL 14,8%, INCOLLANDO ALLO SCHERMO POCO MENO DI 2,5 MILIONI DI PERSONE – BENE “QUARTO GRADO” (7.8%) E FRATELLI DI CROZZA (CHE SUPERA IL MILIONE DI SPETTATORI, 5.3%) – DAMILANO (7.2%) – GRUBER (6.4%) - PALOMBA (4.2%)

Marco Zonetti per Dagospia

carlo conti i migliori anni

La prima serata televisiva di ieri, venerdì 28 aprile 2023, vede su Rai1 il ritorno - dopo sei anni di assenza - de I Migliori Anni condotto da Carlo Conti, scontratosi con la fiction di Canale5 Il Patriarca interpretata da Claudio Amendola e Antonia Liskova. Fra gli altri programmi in prime time sono inoltre andati in onda: Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete4, Propaganda Live con Zoro su La7, Fratelli di Crozza sul Nove, la differita del Gran Premio di Azerbaigian su Tv8 e il film in prima Tv Villetta con ospiti su Rai3, diretto da Ivano De Matteo con protagonisti Marco Giallini e Massimiliano Gallo.

carlo conti i migliori anni

E I Migliori Anni - ribattezzato sarcasticamente "Villa Arzilla", visto il concentrato di vecchie glorie che ospita in ogni puntata - torna alla grande con una media di 3.465.000 spettatori pari al 22.2% di share, affossando Il Patriarca che crolla ancora rispetto alle puntate precedenti, inchiodando a 2.427.000 spettatori con il 14.8%. Bene Quarto Grado con i suoi 1.127.000 spettatori (7.8%), Fratelli di Crozza supera il milione di spettatori (1.031.000 - 5.3%), mentre Propaganda Live - partendo da un traino nettamente superiore - ne raccoglie 801.000 pari al 5.7%. Il film Villetta con Ospiti raduna 736.000 individui all'ascolto (3.9%), e la Formula 1 su Tv8, in differita, si ferma invece a 493.000 (2.8%).

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

I Migliori Anni (Rai1) - 3.465.000

Il Patriarca (Canale5) - 2.427.000

Taken - La Vendetta (Italia1) - 1.272.000

Quarto Grado (Rete4) - 1.127.000

Fratelli di Crozza (Nove) - 1.031.000

The Good Doctor 6 (Italia1) - 869.000

Propaganda Live (La7) - 801.000

Villetta con ospiti (Rai3) - 736.000

GP Azerbaigian (Tv8) - 493.000

claudio amendola in una scena de il patriarca

In access prime time su Rai1 Cinque Minuti, con Stefania Craxi ospite di Bruno Vespa, ha totalizzato 4.009.000 spettatori con il 21.9% di share, mentre Amadeus con Affari Tuoi se ne è aggiudicati 600.000 in più, precisamente 4.678.000, con il 23.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia sigla invece 3.436.000 affezionati pari al 17.5%. Per l'approfondimento Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 conquista il 7.2%, Lilli Gruber con Otto e Mezzo su La7 il 6.4%, Barbara Palombelli con Stasera Italia su Rete4 il 4.2% e il 3.9%, Tg2 Post il 3.3%

In seconda serata, Accordi e Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio sul Nove (434.000 - 3%) doppia l'approfondimento di Rai3 con CinAmerica - La Sfida condotto da Giada Messetti e Francesco Costa (242.000 - 1.8%). Al mattino su Rai2 Fiorello sfiora il 19% di share, Guardì-Falchi-Sottile conquistano di nuovo la doppia cifra in entrambe le parti e al pomeriggio Milo Infante con Ore14 supera nuovamente il 5% di share. Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

taken la vendetta 2

Prima serata

Rai1: I Migliori Anni 3.465.000 (22.2%). Canale5: Il Patriarca 2.427.000 (14.8%). Rai2: The Good Doctor 6 869.000 (4.6%). Italia1: Taken – La vendetta 1.272.000 (6.6%). Rai3: Villetta con ospiti 736.000 (3.9%). Rete4: Quarto Grado 1.127.000 (7.8%). La7: Propaganda Live 801.000 (5.7%). Tv8: Formula 1 – GP Azerbaijan 286.000 (1.6%). Nove: Fratelli di Crozza 1.031.000 (5.3%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.009.000 (21.9%), Affari Tuoi 4.678.000 (23.7%). Canale5: Striscia la Notizia 3.436.000 (17.5%). Rai2: Tg2 Post 649.000 (3.3%). Italia1: N.C.I.S. 1.292.000 (6.8%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.362.000 (7.2%), Un Posto al Sole 1.718.000 (8.6%). Rete4: Stasera Italia 786.000 (4.2%) nella prima parte, 763.000 (3.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.229.000 (6.4%). Tv8: 100% Italia 417.000 (2.2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 577.000 (3%).

Preserale

taken la vendetta 1

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.549.000 (23.6%), L’Eredità 3.562.000 (26.4%). Canale5: Avanti il Primo 1.914.000 (18.2%), Avanti un Altro 2.653.000 (20.3%). Rai2: Hawaii Five-0 419.000 (3.4%), The Rookie 718.000 (4.5%). Italia1: Studio Aperto Mag 348.000 (3%), C.S.I. da 502.000 (3.3%). Rai3: Tg Regione 1.852.000 (12.9%), Blob 884.000 (5.4%), La Gioia della Musica 855.000 (4.8%). Rete4: Tempesta d’Amore 617.000 (3.7%). La7: Lingo – La Prima Sfida 148.000 (1.4%), Lingo – Parole in Gioco 240.000 (1.9%). Tv8: Celebrity Chef 234.000 (1.6%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 297.000 (2.1%).

BARBARA PALOMBELLI - STASERA ITALIA

Seconda Serata

Rai1: Tv7 632.000 (11.8%). Canale5: Station 19 675.000 (8.6%). Rai2: ATuttoCalcio 303.000 (2.4%). Italia1: Doctor Sleep 252.000 (2.8%). Rai3: CinAmerica 242.000 (1.8%). Rete4: All Rise 259.000 (6.2%). La7: TgLa7 Notte 184.000 (4.6%). Tv8: 4 Hotel 163.000 (1.7%), 112.000 (2.9%). Nove: Accordi & Disaccordi 434.000 (3%).

DAYTIME

Mattina

marco damilano il cavallo e la torre 5

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 285.000 (10.8%), il Tg1 delle 7 409.000 (10.2%), TgUnomattina 577.000 (12.2%), Tg1 Ore 8.00 850.000 (18.1%). Unomattina 668.000 (17%), Storie Italiane (prima parte) 703.000 (18.3%). Canale5: Prima Pagina Tg5 578.000 (17.3%), Tg5 Mattina 1.044.000 (22.4%), Mattino Cinque News 828.000 (20.6%) nella prima parte, 824.000 (21.7%) nella seconda. Rai2: Viva Rai2 921.000 (18.9%), …E Viva il Videobox 288.000 (6.2%), Tg2 Ore 8.30 229.000 (5.2%), Radio2 Social Club 277.000 (7%), Tg2 Italia 171.000 (4.4%), Tg2 Flash 251.000 (6.1%). Italia1: Chicago Fire 160.000 (4%). Rai3: Buongiorno Italia (418.000 (10.7%), TgR Buongiorno Regione 524.000 (10.4%), Agorà 251.000 (6.1%), presentazione 251.000 (5.4%), Extra 209.000 (5.5%), Rai Parlamento Speciale 159.000 (3.9%). Rete4: Miami Vice 51.000 (1.3%), Detective in Corsia 48.000 (1.3%). La7: Omnibus 167.000 (3.8%), Coffee Break 129.000 (3.3%).

Mezzogiorno

lilli gruber

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 756.000 (16.7%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.516.000 (17.1%). Canale5: Forum 1.356.000 (21%). Rai2: Tg Sport 285.000 (6.8%), I Fatti Vostri 536.000 (10.6%) nella prima parte, 921.000 (10.8%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. 220.000 (3.7%), Sport Mediaset 720.000 (6.2%). Rai3: Geo 179.000 (3.4%), Tg3 Ore 12.00 627.000 (9.1%), Quante Storie 544.000 (5.2%), Passato e Presente 451.000 (3.8%). Rete4: Hazzard 76.000 (1.7%), Il Segreto 123.000 (1.4%), La Signora in Giallo 571.000 (5%). La7: L’Aria che Tira 200.000 (4.2%), L'Aria che Tira (Oggi) 340.000 (3.7%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.271.000 (19.4%), Oggi è un Altro Giorno 1.447.000 (15%) presentazione 1.472.000 (12.8%), Paradiso delle Signore 1.638.000 (21%), Tg1 1.294.000 (18.2%), La Vita in Diretta 1.759.000 (21.4%), presentazione 1.516.000 (21%). Canale5: Beautiful 2.582.000 (22%), Terra Amara 2.711.000 (23.8%), Uomini e Donne 2.596.000 (27.2%), Finale 2.001.000 (24.7%), Amici 1.561.000 (19.9%), L’Isola dei Famosi 1.295.000 (17.1%), Un Altro Domani 1.164.000 (16.2%), Pomeriggio Cinque (presentazione) 1.218.000 (16.1%), Pomeriggio Cinque 1.368.000 (16.5%), Saluti 1.393.000 (14.9%). Rai2: Ore 14 525.000 (5.1%), Rai Parlamento Speciale 391.000 (3.5%), BellaMa’ 519.000 (6.6%), Candice Renoir 285.000 (3.7%). Italia1: I Simpson 541.000 (4.6%) nel primo episodio, 604.000 (5.3%) nel secondo, 521.000 (4.9%) nel terzo, I Griffin 340.000 (3.6%), N.C.I.S. New Orleans 285.000 (3.5%) nel primo episodio, 316.000 (4.3%) nel secondo, Person of Interest 284.000 (3.5%). Rai3: Tg Regione 2.043.000 (17.6%), Aspettando… Geo 378.000 (5.2%), Geo 742.000 (8.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 572.000 (5.3%), Tg4 – Diario del Giorno 285.000 (3.5%), Le sabbie del Kalahari 324.000 (4%). La7: Tagadà (presentazione) 313.000 (2.8%), Tagadà 287.000 (3.2%) Tagadà #Focus 189.000 (2.5%), C’era una volta il Novecento 152.000 (1.8%).

quarto grado 2

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.897.000 (24.5%)

20.00 - 4.066.000 (24.2%)

TG2

13.00 - 1.565.000 (14.1%)

20.30 - 1.008.000 (5.4%)

TG3

14.25 - 1.363.000 (12.1%)

19.00 - 1.480.000 (12.3%)

TG4

11.55 - 165.000 (2.5%)

18.55 - 474.000 (3.8%)

TG5

13.00 - 2.563.000 (22.9%)

20.00 - 3.585.000 (21%)

STUDIO APERTO

12.25 - 983.000 (10.8%)

18.30 - 457.000 (4.8%)

TGLA7

13.30 - 445.000 (3.8%)

20.00 - 903.000 (5.3%)