Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 13 luglio 2023 vedono in prima serata la terza puntata di Noos - L'avventura della conoscenza, condotto da Alberto Angela su Rai1 raccogliere 1.998.000 spettatori pari al 15.2%, sufficienti però a battere Canale 5 con la replica di Felicissima Sera – All Inclusive. Il programma con Pio e Amedeo ha segnato 1.290.000 affezionati con l’11.6%.

Su Rai2 conferma il buon risultato della puntata precedente Non sono una Signora, la gara di drag queen presentata da Alba Parietti. Il programma più volte posticipato si rivela la sorpresa dell'estate Rai e sfiora il milione di spettatori, precisamente 944.000 spettatori, portandosi a casa un bel 7.2% di share (nettamente superiore a vari altri celebrati programmi della Seconda Rete).

Quanto a In Onda - Prima Serata, il talk show condotto su La7 da Marianna Aprile e Luca Telese continua la sua fortunata stagione estiva segnando una media di 834.000 individui all'ascolto pari al 6% di share. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Noos - L'avventura della conoscenza (Rai1) - 1.998.000 Felicissima sera - All Inclusive (Canale5) - 1.290.000 Chicago Fire (Italia1) - 1.240.000 Non sono una signora (Rai2) - 944.000 In Onda - Prima Serata (La7) - 834.000 Flightplan - Mistero in volo (Rete4) - 814.000 Dark Tide (Tv8) - 261.000 Chaos (Nove) - 242.000 Nel cerchio degli uomini (Rai3) - 197.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 realizza il 15.4%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint sigla il 13.8%. Per l'approfondimento, svettano Aprile-Telese con In Onda su La7 e il loro 7.1%, mentre Tg2 Post Estate condotto da Stefano Fumagalli cresce al 6.4% con una puntata dedicata al caldo africano. Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4 si assesta al 4.7% e al 4.8%.

Al pomeriggio, il Tour de France all'Arrivo, su Rai2, totalizza il 18% di share, mentre su Rai2 in seconda serata la presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 segna il 7.4%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Noos – L’Avventura della Conoscenza 1.998.000 (15.2%). Canale5: Felicissima Sera – All Inclusive 1.290.000 (l’11.6%). Rai2: Non Sono una Signora 944.000 (7.2%), presentazione 830.000 (5.5%). Italia1: Chicago Fire 1.240.000 (8.6%). Rai3: Nel Cerchio degli Uomini 197.000 (1.4%). Rete4: Flightplan – Mistero in Volo 814.000 (6.1%). La7: In Onda Prima Serata 834.000 (6%). Tv8: Dark Tide 261.000 (1.9%). Nove: Chaos 242.000 (1.8%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.344.000 (15.4%). Canale5: Paperissima Sprint 2.107.000 (13.8%). Rai2: Tg2 Post Estate 990.000 (6.4%). Italia1: NCIS 1.130.000 (7.6%). Rai3: Un Posto al Sole 1.368.000 (8.9%). Rete4: Controcorrente 682.000 (4.7%) nella prima parte, 739.000 (4.8%) nella seconda. La7: In Onda 1.079.000 (7.1%). Tv8: 4 Hotel 408.000 (2.8%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 198.000 (1.3%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.997.000 (22%), Reazione a Catena 3.031.000 (27.1%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.105.000 (12.7%), Caduta Libera 1.676.000 (15.7%). Rai2: Hawaii Five O 482.000 (4.8%), NCIS 678.000 (5.2%). Italia1: Studio Aperto Mag 380.000 (4%). CSI Miami 475.000 (3.8%). Rai3: Tgr 1.610.000 (13.4%), Blob 535.000 (3.9%), Via dei Matti N 0 688.000 (4.8%). Rete4: Tempesta d’Amore 623.000 (4.6%). La7: Padre Brown 141.000 (1.7%), 139.000 (1.3%). Tv8: 4 Ristoranti 202.000 (1.8%). Nove: Cash or Trash 279.000 (2.3%).

Seconda Serata

Rai1: Noos – Viaggio nella Natura 651.000 (10.9%). Canale5: Tg5 Notte 331.000 (8.8%). Rai2: Presentazione dei Palinsesti 2023/2024 Rai di Tutto, di Tutti 408.000 (7.4%). Rai3: 100 Opere Tornano a Casa 136.000 (1.4%), Tg3 Linea Notte 211.000 (3.1%). Italia1: Chicago Med 754.000 (8.7%), The Cleaning Lady 241.000 (6.5%). Rete4: Viaggio in Paradiso 198.000 (3.6%). La7: La Patata Bollente 143.000 (2.3%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 270.000 (12.4%), Tg1 Ore 7.00 454.000 (15%), TgUnoMattina 627.000 (16.8%), Tg1 Ore 8.00 785.000 (19.9%), Uno Mattina Estate 639.000 (15.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 490.000 (19.4%), Tg5 Mattina 968.000 (24.5%), Morning News 733.000 (19.7%) nella prima parte, 734.000 (20.4%) nella seconda, saluti 664.000 (17.1%). Rai2: Radio 2 Happy Family 168.000 (4.7%).

Italia1: Dr House 108.000 (2.8%), 90.000 (2.5%), CSI: NY 160.000 (3.9%). Rai3: Rai News (simulcast) 108.000 (6.8%), Agorà Estate (presentazione) 182.000 (4.6%), Agorà Estate 200.000 (5.4%), Agorà Extra 158.000 (4.6%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 139.000 (3.7%). Rete4: Un Detective in Corsia 54.000 (1.5%). La7: Omnibus (News) 86.000 (2.9%), Omnibus (Dibattito) 119.000 (3.1%), Coffee Break 113.000 (3.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.143.000 (15.8%), Camper 1.619.000 (16.3%). Canale5: Forum 1.240.000 (18.6%). Rai2: La Nave dei Sogni 395.000 (5.6%). Italia1: CSI: NY 231.000 (3.8%), Sport Mediaset 654.000 (5.9%). Rai3: Doc Martin 169.000 (3.4%), Tg3 Ore 12.00 584.000 (8.5%), Quante Storie 479.000 (5.6%), Passato e Presente 410.000 (4%). Rete4: Carabinieri 4 109.000 (2.3%), Il Segreto 138.000 (1.5%), La Signora del West 215.000 (2%). La7: L’Aria che Tira Estate 234.000 (4.6%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 319.000 (3.5%).

Pomeriggio

Rai1: Don Matteo 1.183.000 (11.8%) nel primo episodio, 1.111.000 (13.6%) nel secondo, Sei Sorelle 817.000 (10.6%), Tg1 971.000 (12.5%), Estate in Diretta 1.387.000 (17.6%), presentazione: 1.100.000 (14.6%). Canale5: Beautiful 2.460.000 (21.9%), Terra Amara 2.456.000 (23.6%), La Promessa 1.913.000 (22.2%), My Home My Destiny 1.502.000 (19.5%), Un Altro Domani 947.000 (12.3%). Rai2: Campionati Mondiali Paralimpici di Atletica 386.000 (3.7%), Tour de France 1.079.000 (13.4%), Diretta Tour 911.000 (11%), Tour all’Arrivo: 1.377.000 (18%), Toureplay 533.000 (7.1%).

Italia1: I Simpson 419.000 (3.9%) nel primo episodio, 443.000 (4.4%) nel secondo, I Griffin 364.000 (4%). Magnum PI 275.000 (3.5%) nel primo episodio, 299.000 (3.9%) nel secondo. Rai3: Tgr 1.814.000 (16.7%), Rai Parlamento Question Time 278.000 (3.4%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 225.000 (2.9%), Geo Magazine 620.000 (7.6%). Rete4: Lo Sportello di Forum 666.000 (6.8%), Tg4 Diario del Giorno 421.000 (5.8%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 211.000 (2.5%), C’era una volta il Novecento 126.000 (1.7%).Tv8: Come in una Fotografia 245.000 (3.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.625.000 (23.4%)

20.00 - 3.194.000 (23.6%)

TG2

13.00 - 1.324.000 (12.2%)

20.30 - 1.194.000 (8.2%)

TG3

14.25 - 1.237.000 (12.1%)

19.00 - 1.132.000 (11.4%)

TG4

11.55 - 226.000 (3.3%)

18.55 - 421.000 (4.1%)

TG5

13.00 - 2.644.000 (24.2%)

20.00 - 2.463.000 (17.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 948.000 (10.4%)

18.30 - 482.000 (5.8%)

TGLA7

13.30 - 530.000 (4.8%)

20.00 - 828.000 (6%)