Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 27 gennaio 2024 vedono, in prima serata, la solita vittoria schiacciante di C'è posta per te condotto da Maria De Filippi su Canale5. Con ospite Luca Argentero, l'inarrestabile Maria ha conquistato il 30.4% di share con 4.697.000 spettatori. Su Rai1, Carlo Conti con Tali e Quali cala invece al 16.4% con 2.735.000 teste.

Il talk show In altre parole, condotto da Massimo Gramellini su La7, ha siglato dal canto suo il 4.6% con 843.000 affezionati, battendo Quinta Dimensione - Il futuro è già qui condotto da Barbara Gallavotti su Rai3, che invece si è fermato al 2.8% con 471.000 individui all'ascolto. Bene il film Schindler's List su Rete4, che totalizza 793.000 individui all'ascolto pari al 5.1%.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1 C'è posta per te (Canale5) - 4.697.000

2 Tali e Quali (Rai1) - 2.735.000

3 In altre parole (La7) - 843.000

4 Schindler's List (Rete4) - 793.000

5 Space Jam 2 - New Legends (Italia1) - 769.000

6 Un sacchetto di biglie (Rai2) - 674.000

7 Quinta Dimensione (Rai3) - 471.000

8 Quattro Ristoranti (Tv8) - 351.000

9 Auschwitz - Memorie della Shoah (Nove) - 253.000

In access prime time, Amadeus con Affari Tuoi su Rai1 totalizza il 26.8% mentre Striscia la Notizia su Canale5 segna il 18.3%. Su Rai3 Che Sarà di Serena Bortone - con un peculiare parterre formato, tra gli altri, da Iva Zanicchi, l'Estetista Cinica e Simone Pillon per parlare del Giorno della Memoria, raduna solo il 3.6%, battuta da Gramellini.

Tg2 Post su Rai2 raccoglie il 2.5% e Stasera Italia Weekend su Rete4 il 2.9% e il 2.5%.

Al pomeriggio, su Rai3 va alla grande la replica di Report di Sigfrido Ranucci, che ha totalizzato l'8.0% di share con 1.005.000 teste, preceduto da Gocce di petrolio con Duilio Giammaria che si assesta a 5.3% con 555.000 spettatori.

Note sempre dolentissime per il pomeriggio di Rai2, ove spicca ancora una volta il dating show di Lorena Bianchetti, Mi presento ai tuoi, che segna il 2.0% di share, seguito da tutta una sfilza di programmi in profondo rosso che per l'ennesima settimana non riescono a superare la soglia del 2%.

Sempre in fascia pomeridiana, ma su Canale5, la serie turca Terra Amara spopola al 25.2%, mentre a seguire Silvia Toffanin con Verissimo segna il 23.2% e nei Giri di Valzer il 17.2%, staccando Marco Lioni con Italia Sì, che su Rai1 raccoglie il 12.4% e il 15.0%.

Liorni si riconsola però ancora una volta in fascia preserale, conquistando con L'Eredità - Weekend il 21.6% e il 25.1%, e superando così il temibilissimo Paolo Bonolis che con il suo Avanti è un altro - Weekend su Canale5, che si assesta al 16.6% e al 19.5%.

