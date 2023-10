21 ott 2023 11:14

PIPPITEL! – “TALE E QUALE SHOW” SU RAI1 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 23.8% E 3.726.000 SPETTATORI (IN CRESCITA) E SBARAGLIA “ANDIAMO A QUEL PAESE”, SU CANALE5 (10.4%) – BOOM PER “FRATELLI DI CROZZA” SUL NOVE CON MAURIZIO CROZZA NEI PANNI DI ANDREA GIAMBRUNO, CON LA CIFRA RECORD DEL 7.2% E 1.373.000 SPETTATORI - IN FASCIA PRESERALE, NEANCHE ROCCO SIFFREDI RIESCA AD ALZARE LO SHARE DI PINO INSEGNO E DEL SUO “MERCANTE IN FIERA”, ANZI LO "AMMOSCIA" (1.7%) – AL POMERIGGIO, “MAGA MERLINO” NON HA FATTO MAGIE E IL SUO “POMERIGGIO CINQUE” SU CANALE5 HA TOTALIZZATO IL 14.9%...