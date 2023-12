PIPPITEL! – “THE VOICE KIDS” SU RAI1 VINCE LO SCONTRO CON “CIAO DARWIN” SU CANALE5, MALGRADO LA BOMBASTICA MADRE NATURA ANDREEA SASU - LA SEMIFINALE DEL TALENT CON ANTONELLA CLERICI HA RACCOLTO MEDIA DI 3.571.000 SPETTATORI E IL 23.6% DI SHARE, MENTRE PAOLO BONOLIS, SPALLEGGIATO DAL FIDO LUCA LAURENTI, NE HA SEGNATI 2.754.000 CON IL 20.1%, IN CALO RISPETTO A SETTE GIORNI FA - BUONI GLI ASCOLTI DI QUARTO GRADO SU RETE4 (7.4% ) - IN FASCIA PRESERALE, PINO INSEGNO CON IL MERCANTE IN FIERA AGLI SGOCCIOLI RISTAGNA ALL'1.4% E ALL'1.8%..

Marco Zonetti per Dagospia

Prima serata televisiva, quella di ieri venerdì 15 dicembre 2023, che vede nuovamente protagonista lo scontro fra Antonella Clerici con la seconda stagione di The Voice Kids su Rai1 e Paolo Bonolis con la nona edizione di Ciao Darwin in onda su Canale5. Bonolis, spalleggiato dal fido Luca Laurenti e con la seconda partecipazione - nei panni succinti di Madre Natura - della splendida modella rumena Andreea Sasu, ex tentatrice di Temptation Island, ha visto fronteggiarsi "Scienza vs Occulto".

La vittoria è andata per la terza volta consecutiva ad Antonella Clerici che, affiancata dai coach Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio, ha conquistato con la semifinale del talent una media di 3.571.000 spettatori pari al 23.6% di share, mentre Paolo Bonolis ne ha segnati 2.754.000 con il 20.1%, in calo rispetto a sette giorni fa.

Sempre buoni gli ascolti di Quarto Grado su Rete4. Il programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, ieri nuovamente incentrato sull'omicidio di Giulia Cecchettin e sulle sorti del suo assassino Filippo Turetta, ha conquistato 1.043.000 teste con il 7.4% di share, terzo programma più visto in prime time.

Per quanto concerne la satira, Maurizio Crozza e Andrea Zalone con le repliche di Fratelli di Crozza sul Nove totalizzano una media di 422.000 affezionati pari al 2.5%, mentre Zoro e il suo salottino di Propaganda Live su La7 raccolgono il 5.8% con 793.000 appassionati. Sfiorano il 4% il film di Rai3 Il bambino nascosto e quello di Italia1 La furia dei Titani. Mentre chiude in bellezza su Real Time Bake Off - Dolci in Fornocondotto da Benedetta Parodi, che con la vittoria di Gabriele Citti totalizza il 3.4% con una media di 590.000 teste e un picco d'ascolto di 687.000 (ben più di certi costosissimi talk Rai in prima serata...). Vediamo la classifica dei programmi del prime time di ieri per numero di spettatori:

The Voice Kids (Rai1) - 3.571.000 Ciao Darwin (Canale 5) - 2.754.000 Quarto Grado (Rete4) - 1.043.000 Propaganda Live (La7) - 793.000 Il bambino nascosto (Rai3) - 697.000 La furia dei Titani (Italia1) - 684.000 Bake Off Italia - Dolci in Forno (Real Time) - 590.000 The Rookie (Rai2) - 581.000 Fratelli di Crozza - Il meglio di (Nove) - 422.000 Quattro Ristoranti (Tv8) - 220.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno segnato su Rai1 il 21.8%, mentre a seguire Amadeus con Affari Tuoi ha totalizzato il 24.1%. Striscia la Notizia ha dal canto suo siglato il 16.2% e il 17.3%. Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 svetta al 7.9%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 totalizza il 6.1%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4% e il 3.4%, Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 3.2%.

In fascia preserale, Pino Insegno con Il Mercante in Fiera agli sgoccioli ristagna all'1.4% e all'1.8%, doppiato anche dal Nove con Cash or Trash Chi offre di più?condotto da Paolo Conticini e il suo 3.4%. Al pomeriggio su Rai3, il documentario Rai L'Oro d'Italia, produzione interna a basso budget dedicata a quel patrimonio del nostro Paese che è la pasta, ha totalizzato un ottimo 8.7% con una media di 829.000 spettatori. A riprova che, se trasmessi nella giusta collocazione oraria, i documentari del servizio pubblico funzionano dal punto di vista dei riscontri del pubblico.

Quanto a Pomeriggio Cinque su Canale5, il talk di Myrta Merlino totalizza il 13.8%, il 13.4% e il 12.7%, ampiamente battuto dalla Vita in Diretta condotto da Alberto Matano su Rai1 (20.1% e 20.5%).

