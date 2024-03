PIPPITEL! – “THE VOICE SENIOR” CONQUISTA LA PRIMA SERATA DI IERI: 3.6 MILIONI DI SPETTATORI, 23.2% DI SHARE - SU CANALE5 “TERRA AMARA” TOTALIZZA IL 16.5%, 2.9 MILIONI DI TELE-MORENTI - SU RAI2 “IL SESSO DEGLI ANGELI” È LA SCELTA DI 1.195.000 SPETTATORI (6.2%) – “CINQUE MINUTI” (23.4%) – “AFFARI TUOI” (27.3%) – “STRISCIA LA NOTIZIA” (15.6%) – “TG2 POST” (2.1%) – “PRIMA DI DOMANI” (2.9%) GRUBER (7.5%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

ANTONELLA CLERICI THE VOICE SENIOR

Nella serata di ieri, venerdì 15 marzo 2024, su Rai1 The Voice Senior ha conquistato 3.673.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale5 Terra Amara ha incollato davanti al video 2.910.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 Il sesso degli angeli è la scelta di 1.195.000 spettatori (6.2%). Su Italia1 The Great Wall ha incollato davanti al video 1.032.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Chi è senza peccato – The Dry segna 666.000 spettatori (3.7%).

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.125.000 spettatori (7.7%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 773.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 il debutto in chiaro di MasterChef 12 ottiene 428.000 spettatori con il 2.8% (primo episodio a 487.000 e il 2.6%, secondo episodio a 363.000 e il 3.2%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.046.000 spettatori (5.5%). Sul 20 Snakes on a Plane arriva a 249.000 spettatori (1.3%).

Su Rai4 Hercules – Il guerriero è scelto da 239.000 spettatori (1.2%). Su Iris I tre giorni del Condor è seguito da 354.000 spettatori pari all’1.9%. Su RaiMovie Behind Enemy Lines raduna 253.000 spettatori con l’1.3%. Su RaiPremium Le Indagini di Lolita Lobosco 3 sigla 250.000 spettatori (1.3%). Su La5 la replica della puntata del Grande Fratello interessa 129.000 spettatori (1%).

Access Prime Time

Don’t Forget the Lyrics meglio di Rai2, Rete4 e Tv8.

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.712.000 spettatori (23.4%) e Affari Tuoi conquista 5.756.000 spettatori (27.3%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.294.000 spettatori pari al 15.6%. Su Rai2 TG2 Post interessa 456.000 spettatori pari al 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.358.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.600.000 spettatori (7.8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.725.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Prima di Domani ha raggiunto 601.000 spettatori e il 2.9%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.572.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 100% Italia arriva a 521.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 622.000 spettatori (3%). Su RealTime Casa a Prima Vista in replica raduna 359.000 spettatori (1.7%).

Preserale

In calo le repliche di Terra Amara.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.315.000 spettatori pari al 24.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.597.000 spettatori pari al 28%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.080.000 spettatori (16.7%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.293.000 spettatori (21%). Su Rai2 il TG2 delle 18:15 informa 301.000 spettatori (2.8%) e TGSport Sera totalizza 459.000 spettatori (3.8%), mentre N.C.I.S. – Unità Anticrimine raccoglie 367.000 spettatori (2.4%) e S.W.A.T. è visto da 513.000 spettatori (2.8%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 358.000 spettatori con il 2.5% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 508.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.167.000 spettatori (12.6%). A seguire Blob segna 933.000 spettatori (5%) e Caro Marziano raccoglie 1.159.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Terra Amara interessa 520.000 spettatori (2.8%). Su La7 Bull raduna 150.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 384.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 616.000 spettatori con il 3.6%.

Daytime Mattina

Fiorello ancora sopra il milione.

Su Rai1 Tg1Mattina interessa 383.000 spettatori con l’8.8% (all’interno il TG1 delle 7 a 412.000 e il 10.8%) e il TG1 delle 8 è seguito da 891.000 spettatori con il 17.5%. A seguire Unomattina intrattiene 815.000 spettatori con il 18.8% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 760.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 568.000 spettatori con il 16.1% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.009.000 spettatori con il 19.9%.

A seguire Mattino Cinque News raccoglie 869.000 spettatori con il 20.1% nella prima parte e 725.000 spettatori con il 18.7% nella seconda parte. Su Rai2, dopo la breve anteprima con Mattin Show! (440.000 – 11.6%), Viva Rai2! dà il buongiorno a 1.029.000 spettatori (19.4%) e …E Viva il Videobox si porta a 296.000 spettatori (5.9%). A seguire il TG2 delle 8:30 raggiunge 276.000 spettatori (5.7%) e Radio2 Social Club è visto da 274.000 spettatori (6.5%), mentre TG2 Italia Europa arriva a 183.000 spettatori (4.7%) e TG2 Flash a 248.000 spettatori (5.9%).

Su Italia1 Georgie ottiene un ascolto di 144.000 spettatori (2.9%) e Chicago Fire sigla 132.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 163.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. totalizza 164.000 spettatori (4%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 493.000 spettatori (11.4%) e TGR Buongiorno Regione convince 499.000 spettatori (9.2%). A seguire Agorà intrattiene 251.000 spettatori (5%) nella presentazione e 207.000 spettatori (4.7%), mentre Re Start totalizza 125.000 spettatori (3.2%).

Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 102.000 spettatori (2%) e Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è visto da 92.000 spettatori (2.2%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 238.000 spettatori (6.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 131.000 spettatori (2.9%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 190.000 spettatori (3.4%), di 175.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 182.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 Il mio San Valentino è visto da 54.000 spettatori (1.4%).

Daytime Mezzogiorno

La Signora in Giallo sfiora il 6% nel secondo episodio.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 885.000 spettatori (18.2%), mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.611.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Forum totalizza 1.290.000 spettatori con il 18.4%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (295.000 – 6.7%), I Fatti Vostri raduna 537.000 spettatori (9.8%) nella prima parte e 923.000 spettatori (10.2%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. registra un netto di 305.000 spettatori (5%). Dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello arriva a 515.000 spettatori (4.4%), mentre Sport Mediaset coinvolge 751.000 spettatori (5.7%) e 503.000 spettatori (3.9%) nella parte Extra di 6 minuti.

Su Rai3, dopo una presentazione (191.000 – 4.6%), Elisir ottiene 300.000 spettatori (5.8%) e il TG3 delle 12 informa 660.000 spettatori (8.8%), mentre Quante Storie conquista 535.000 spettatori (4.6%) e Passato e Presente è seguito da 511.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 237.000 spettatori pari al 4.8%. Dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 530.000 spettatori pari al 4.5% (primo episodio a 416.000 e il 3.8%, secondo episodio a 776.000 e il 5.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 270.000 spettatori con il 5.3% nella prima parte e 438.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 Cucine da Incubo arriva a 79.000 spettatori (1.3%) e 4 Ristoranti a 216.000 spettatori (1.9%).

Daytime Pomeriggio

Risale Endless Love, perdono terreno Amici e La Promessa.

Su Rai1, dopo il TG1 Economia (2.372.000 – 18.6%), La Volta Buona ha collezionato 1.470.000 spettatori con il 12.5% nella presentazione e 1.432.000 spettatori con il 14.5%. A seguire Il Paradiso delle Signore registra 1.700.000 spettatori con il 19.4% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.295.000 – 14.8%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.695.000 spettatori con il 19.7% nella presentazione e di 2.189.000 spettatori con il 21.7%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.578.000 spettatori pari al 20% e Endless Love incolla davanti al video 2.409.000 spettatori pari al 20.2%, mentre Uomini e Donne interessa 2.687.000 spettatori pari al 26.6% (Finale a 2.001.000 e il 22.2%). A seguire il daytime di Amici fa sintonizzare 1.535.000 spettatori (17.6%) e La Promessa segna 1.488.000 spettatori (17%), mentre Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.276.000 spettatori (14.8%) nella prima parte e a 1.346.000 spettatori (13.7%) nella seconda parte (I Saluti a 1.396.000 e il 12.4%).

Su Rai2, dopo TG2 Sì, Viaggiare (940.000 – 7.3%), Ore 14 interessa 968.000 spettatori pari all’8.5%, BellaMa’ segna 562.000 spettatori pari al 6.3% e Radio2 Happy Family colleziona 219.000 spettatori pari al 2.5% (Saluti a 198.000 e il 2.1%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 456.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 498.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio e 371.000 spettatori (3.5%) nel terzo episodio, mentre N.C.I.S. Los Angeles ha conquistato 333.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 360.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio. A seguire The Mentalist raduna 262.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.973.000 spettatori (15.8%), mentre La Seconda Vita – Il Paradiso può Attendere coinvolge 300.000 spettatori (3.3%).

A seguire, preceduto da un’anteprima chiamata Aspettando… Geo a 506.000 spettatori (5.8%), Geo conquista 1.188.000 spettatori (11.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 742.000 spettatori con il 6.5%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 396.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Qualcosa di cui… sparlare sigla 301.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Tagadà è visto da 386.000 spettatori pari al 3.3% nella presentazione e da 345.000 spettatori pari al 3.6% (#Focus a 255.000 e il 2.9%), mentre C’era una Volta… il Novecento arriva a 172.000 spettatori pari all’1.5%.

Su Tv8 Una sorella pericolosa raggiunge 198.000 spettatori (1.7%), Una nuova occasione 150.000 spettatori (1.7%) e Un amore in copertina 155.000 spettatori (1.5%). Sul Nove L’Assassino è in Città segna 137.000 spettatori (1.3%), mentre Storie Criminali interessa 153.000 spettatori (1.7%) e Little Big Italy arriva a 230.000 spettatori (2.1%).

Seconda Serata

Il docu su Aldo Moro all’8.5% dopo Quarto Grado.

Su Rai1 Tv7 sigla 661.000 spettatori con il 12.2% e Viva Rai2!… e un po’ anche Rai1 diverte 316.000 spettatori con il 10% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 Station 19 raduna 941.000 spettatori (9.2%) e TG5 Notte interessa 423.000 spettatori (7.4%). Su Rai2 ATuttoCampo raccoglie 280.000 spettatori (2.3%), mentre Paradise.

La Finestra sullo Showbiz è scelto da 135.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Sherlock Holmes – Gioco di ombre segna 372.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Listen to Me è visto da 239.000 spettatori (2%), mentre TG3 Linea Notte informa 184.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 Il Sequestro Moro – Gli Altri Testimoni è la scelta di 329.000 spettatori (8.5%). Su La7 TGLa7 Notte è visto da 173.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 Cucine da Incubo arriva a 147.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Che Tempo Che Fa segna 290.000 spettatori con il 2.4%.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.974.000 (22.6%)

Ore 20:00 4.798.000 (25%)

TG2

Ore 13:00 1.639.000 (13.3%)

Ore 20:30 714.000 (3.5%)

TG3

Ore 14:25 1.284.000 (11%)

Ore 19:00 1.811.000 (12.2%)

TG5

Ore 13:00 2.803.000 (22.5%)

Ore 20:00 4.110.000 (21.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 955.000 (9.8%)

Ore 18:30 451.000 (3.8%)

TG4

Ore 11:55 286.000 (4%)

Ore 18:55 527.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13:30 597.000 (4.6%)

Ore 20:00 1.283.000 (6.6%)