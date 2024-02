PIPPITEL! – “LA TV FA 70”, CON IL RITORNO DI MASSIMO GILETTI SU RAI1, NON SFONDA: LO SPECIALONE SI FERMA AL 20% CON 2.5 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 IL “GRANDE FRATELLO” ARENATO AL 16.5% - SU RAI2 CALA “MARE FUORI” AL 5.7% , SU RAI3 SEMPRE BENE “CHI L’HA VISTO?” (10.7%), SU RETE4 “FUORI DAL CORO” AL 4.5% - SU ITALIA1 IL CAFONISSIMO “TAKEN 3 – L’ORA DELLA VERITÀ” AL 7.7% - VESPA (21.4%), AMADEUS (25.3%), “STRISCIA” (15.3%) – DAMILANO (7.1%), BERLINGUER (2.5%), GRUBER (8.6%)

Edoardo Pasquini per www.davidemaggio.it

la tv fa 70 9

Nella serata di ieri, mercoledì 28 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:43 alle 01:44 – La TV fa 70 ha conquistato 2.511.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale5 – dalle 21:39 alle 01:21 – Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.239.000 spettatori con uno share del 16.5% (Night a 1.001.000 e il 22.6%, Live a 655.000 e il 16.7%). Su Rai2 la terza puntata di Mare Fuori 4 raduna 995.000 spettatori pari al 5.7% di share (primo episodio a 1.007.000 e il 5.1%, secondo episodio a 982.000 e il 6.5%). Su Italia1 Taken 3 – L’ora della verità appassiona 1.439.000 spettatori con il 7.7%.

grande fratello 4

Su Rai3, dopo una presentazione (1.589.000 – 7.7%), Chi l’ha Visto? segna 1.855.000 spettatori pari al 10.7%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 670.000 spettatori (4.5%). Su La7 Una Giornata Particolare – I Medici: La congiura dei pazzi in replica segna 899.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 Italia’s Got Talent arriva a 560.000 spettatori con il 3%. Sul Nove Stargate – La porta delle stelle sigla 320.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Moonfall arriva a 284.000 spettatori (1.5%).

Su Iris Dove osano le aquile è visto da 334.000 spettatori (1.9%). Su RaiMovie Sommersby interessa 277.000 spettatori (1.4%). Su La5 Notting Hill coinvolge 309.000 spettatori (1.6%). Su Dmax La febbre dell’oro: SOS Miniere raggiunge 299.000 spettatori (1.5%).

la tv fa 70 7

Access Prime Time

Affari Tuoi stacca Striscia di 10 punti.

Su Rai1 Cinque Minuti segna 4.371.000 spettatori (21.4%) e Affari Tuoi conquista 5.313.000 spettatori con il 25.3%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.213.000 spettatori pari al 15.3%. Su Rai2 TG2 Post sigla 643.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine realizza un ascolto medio di 1.441.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.463.000 spettatori (7.1%) e Un Posto al Sole coinvolge 1.825.000 spettatori (8.6%).

fuori dal coro

Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 530.000 spettatori pari al 2.5%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.806.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 400.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica ha raccolto 708.000 spettatori (3.4%). Su Real Time Casa a Prima Vista in replica raduna 492.000 spettatori (2.4%).

Preserale

Avanti un Altro si porta al 22.4%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.384.000 spettatori pari al 23.3% mentre L’Eredità è visto da 4.632.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.582.000 spettatori (19%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.781.000 spettatori (22.4%). Su Rai2 il TG2 delle 18:15 informa 303.000 spettatori (2.6%) mentre TG Sport Sera sigla 395.000 spettatori con il 3%. A seguire Castle registra 496.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 645.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio.

la tv fa 70 8

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 408.000 spettatori con il 2.7% mentre C.S.I. – Scena del Crimine raduna 540.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.591.000 spettatori pari al 14.2%. Blob segna 1.145.000 spettatori pari al 5.7% e Caro Marziano cattura l’attenzione di 1.263.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 526.000 spettatori (2.7%). Su La7 Padre Brown raduna 206.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 296.000 spettatori (1.7%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 522.000 spettatori (2.8%). Su Rai4 Hudson & Rex porta a casa un a.m. di 317.000 spettatori pari al 2.4% nell’episodio delle 18:26.

chi l’ha visto?

Daytime Mattina

Re Start al 5.2%.

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 411.000 spettatori con il 9.7% (all’interno il TG1 delle 7 a 418.000 e l’11.5%) e il TG1 delle 8 è seguito da 1.035.000 spettatori con il 19.4%. A seguire Unomattina intrattiene 968.000 spettatori con il 19.3% e la prima parte di Storie Italiane raccoglie 972.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 612.000 spettatori con il 17.7% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.030.000 spettatori con il 19.4%. Mattino Cinque News raccoglie 859.000 spettatori con il 17.2% nella prima parte e 822.000 spettatori con il 17.8% nella seconda parte (I Saluti a 753.000 e il 15.9%).

la tv fa 70 5

Su Rai2, dopo un’anteprima dal nome Mattin Show! (371.000 – 10.3%), Viva Rai2! dà il buongiorno a 1.016.000 spettatori (19.4%) mentre …E viva il Videobox sigla 347.000 spettatori (6.5%). Il TG2 delle 8:30 raggiunge 354.000 spettatori (6.7%) e Radio2 Social Club è visto da 323.000 spettatori (6.5%) mentre TG2 Italia Europa informa 316.000 spettatori (6.8%). Su Italia1 Georgie raccoglie 137.000 spettatori (2.6%) mentre Chicago Fire ottiene un ascolto di 158.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e di 184.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio.

grande fratello 1

Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 428.000 spettatori pari al 10.2% e TGR Buongiorno Regione totalizza 533.000 spettatori pari al 9.9%. Agorà convince 260.000 spettatori (4.9%) nella presentazione e 278.000 spettatori con il 5.5% mentre Re Start segna 238.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Monk ha raccolto 83.000 spettatori (1.6%) e A-Team ha radunato davanti al video 96.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 143.000 spettatori (3.2%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 226.000 spettatori (4.1%), di 188.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 228.000 spettatori (4.9%). Sul Nove Alta Infedeltà 3 registra 112.000 spettatori (2.4%) nell’episodio delle 9:55.

la tv fa 70 4

Daytime Mezzogiorno

Dopo Storie Italiane al 19.7% e con ospite Cannavacciuolo, Clerici sfonda il muro dei 2 milioni.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raduna 1.130.000 individui pari al 19.7% di share mentre È Sempre Mezzogiorno raccoglie 2.006.000 spettatori con il 19%. Su Canale5, dopo il mini daytime del GF (803.000 – 15.8%), Forum totalizza 1.390.000 spettatori con il 17.4%. Su Rai2, dopo TG Sport Giorno a 348.000 spettatori (6.7%), I Fatti Vostri interessa 612.000 spettatori (9.5%) nella prima parte e 1.023.000 spettatori (10%) nella seconda parte.

grande fratello 3

Su Italia1 Chicago P.D. coinvolge 253.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio e 343.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio. Dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello raduna 484.000 spettatori (3.9%) e Sport Mediaset arriva a 646.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3, dopo una presentazione a 205.000 spettatori (4.2%), Elisir ottiene 332.000 spettatori (5.6%) mentre il TG3 delle 12 informa 925.000 spettatori (10.7%). Quante Storie conquista 599.000 spettatori (4.9%) e Passato e Presente è seguito da 473.000 spettatori (3.6%).

la tv fa 70 3

Su Rete4 Carabinieri 2 totalizza 106.000 spettatori (1.9%). Dopo il TG, Il Segreto conquista 141.000 spettatori (1.3%) e La Signora in Giallo porta a casa un a.m. di 646.000 spettatori (5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 306.000 spettatori con il 5.1% nella prima parte e 514.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte chiamata Oggi. Su RaiPremium Provaci ancora Prof 5 colleziona 156.000 spettatori (2.5%) dalle 10:31 alle 12:18.

Daytime Pomeriggio

Pomeriggio Cinque in crescita.

Su Rai1 TG1 Economia ha raccolto 2.399.000 spettatori con il 18.6% mentre La Volta Buona ha intrattenuto 1.569.000 spettatori con il 12.4% nella presentazione e 1.609.000 spettatori con il 15.4%. Il Paradiso delle Signore segna 1.812.000 spettatori pari al 19.3% mentre, dopo una breve edizione del TG1 (1.472.000 – 15.8%), La Vita in Diretta raccoglie 1.940.000 spettatori con il 19.9% nella presentazione e 2.295.000 spettatori con il 20.7%.

taken 3 – l ora della verita 1

Su Canale5, preceduto dalla pillola del GF a 2.279.000 spettatori (17.2%), Beautiful conquista 2.479.000 spettatori pari al 19.2% e Terra Amara fa sintonizzare 3.029.000 spettatori pari al 23.7%. Uomini e Donne intrattiene 2.829.000 spettatori con il 26.4% (Finale a 2.096.000 e il 22%) mentre il quotidiano di Amici raduna 1.802.000 spettatori (19.2%). La Promessa totalizza 1.667.000 spettatori (17.9%) mentre Pomeriggio Cinque conquista 1.566.000 spettatori (16.1%) nella prima parte e 1.810.000 spettatori (16.7%) nella seconda parte (I Saluti a 1.755.000 e il 14.1%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (871.000 – 6.7%), Ore 14 raduna davanti al video 968.000 spettatori pari all’8% mentre BellaMa’ interessa 541.000 spettatori pari al 5.7% e Radio2 Happy Family raccoglie 220.000 spettatori (2.2%).

la tv fa 70 10

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 452.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio, 583.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio e 418.000 spettatori (3.8%) nel terzo episodio. NCIS: Los Angeles ha conquistato 323.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 345.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio e The Mentalist segna 339.000 spettatori pari al 3.3%. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.233.000 spettatori (17.2%) e Rai Parlamento Question Time arriva a 312.000 spettatori (3.1%). Aspettando… Geo coinvolge 822.000 spettatori (8.7%) e Geo convince 1.313.000 spettatori (11.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 680.000 spettatori con il 5.7% mentre TG4 Diario del Giorno è seguito da 416.000 spettatori con il 4.4%.

taken 3 – l ora della verita

A seguire Sfida senza paura è la scelta di 313.000 spettatori (2.9%). Su La7 Tagadà è visto da 519.000 spettatori pari al 4.1% nella presentazione e da 400.000 spettatori pari al 4% (#Focus: 327.000 – 3.5%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 200.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Amore tra i ghiacci totalizza 254.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Little Big Italy sigla 217.000 spettatori pari all’1.8%. Su Rai4 l’episodio delle 17:41 di Hudson & Rex è visto da 259.000 spettatori (2.4%). Su RaiPremium Provaci ancora Prof 5 è visto da 284.000 spettatori (2.4%) dalle 17:26 alle 19:08.

Seconda Serata

la tv fa 70 1

TG5 Notte meglio di Porta a Porta nell’ultimo quarto d’ora di rilevazione.

Su Rai1 Porta a Porta (rilevazione dalle 1:44 alle 1:59) raccoglie 482.000 spettatori (15.8%). Su Canale5 TG5 Notte (rilevazione dalle 1:45 alle 1:59) raduna 496.000 spettatori (16.4%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan su Raidue è visto da 242.000 spettatori con il 2.9% (Ancora Cinque Minuti: 123.000 – 2.1%) mentre Storie di Donne al Bivio tiene svegli 88.000 spettatori (2.2%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Italia1 Mission: Impossible III raccoglie 378.000 spettatori (5.1%).

Su Rai3 TG3 Linea Notte dà la buonanotte a 523.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete4 La figlia scomparsa è la scelta di 164.000 spettatori (3.7%) nella prima parte. Su La7 La7 Doc appassiona 170.000 spettatori (2.1%) e TG La7 Notte congeda 97.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 la replica di Italia’s Got Talent totalizza 158.000 spettatori (2%). Sul Nove Undressed raggiunge 66.000 individui (0.7%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.139.000 (23.9%)

Ore 20:00 4.630.000 (23.2%)

la tv fa 70 2

TG2

Ore 13:00 1.802.000 (14.2%)

Ore 20:30 1.035.000 (5%)

TG3

Ore 14:25 1.393.000 (11.1%)

Ore 19:00 2.133.000 (13.4%)

TG5

Ore 13:00 2.746.000 (21.5%)

Ore 20:00 4.370.000 (21.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.042.000 (9.7%)

Ore 18:30 521.000 (4.1%)

TG4

Ore 11:55 239.000 (2.9%)

Ore 18:55 480.000 (3%)

TG LA7

Ore 13:30 729.000 (5.6%)

Ore 20:00 1.424.000 (7%)

la tv fa 70 6