PIPPITEL! – MA QUANTO PIACCIONO AGLI ITALIANI I TELESCAZZI: DOPO LA SCAZZOTTATA CON MENTANA, LA GRUBER VOLA AL 9.2% - IN PRIMA SERATA RAI1 SI AFFIDA ALLA COMMEDIA FRANCESE “IL TRUFFACUORI” E SPROFONDA AL 9.9% DI SHARE CONTRO LA SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE PSG - BORUSSIA DORTMUND (19.5%) - SU RAI2 LA PRIMA SEMIFINALE DELL’EUROVISION PARTE BENE AL 9.5% - SU ITALIA1 “LE IENE” VOLANO AL 12% - SU RETE4 BERLINGUER AL 5.2%, FLORIS ALL’8.9% - VESPA (22.7%), AMADEUS (24.1%). “STRISCINA” (16.8%), DAMILANO (6.1%) BERLINGUER IN ACCESS (3.7%)

Nella serata di ieri, martedì 7 maggio 2024, su Rai1 Il truffacuori ha conquistato 1.842.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Canale5 la semifinale di Champions League – PSG-Borussia Dortmund ha intrattenuto 4.153.000 spettatori con uno share del 19.5%. Su Rai2 la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest è la scelta di 1.912.000 spettatori pari al 9.5%. Su Italia1 Le Iene ha incollato davanti al video 1.690.000 spettatori con il 12%.

Su Rai3 Villetta con ospiti segna 582.000 spettatori e il 2.8%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 766.000 spettatori (5.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.536.000 spettatori e l’8.9%. Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 241.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove The Legend of Zorro raduna 258.000 spettatori (1.5%). Sul 20 Codice – Swordfish arriva a .000 spettatori (%). Su Rai4 Chi è senza peccato – The Dry è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Due stelle nella polvere è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Viaggio allucinante sigla .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti raduna 4.657.000 spettatori (22.7%) e Affari Tuoi conquista 5.435.000 spettatori (24.1%). Su Canale5 Striscina la Notizina di 12 minuti raccoglie 3.508.000 spettatori pari al 16.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.475.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.279.000 spettatori (6.1%) e Un Posto al Sole appassiona 1.660.000 spettatori (7.3%).

Su Rete4 Prima di Domani ha raggiunto 804.000 spettatori e il 3.7%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.061.000 spettatori (9.2%). Su Tv8 Tris per Vincere arriva a 351.000 spettatori pari all’1.6%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 472.000 spettatori (2.1%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla .000 spettatori (%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.843.000 spettatori pari al 23.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.118.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.926.000 spettatori (17.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.088.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 384.000 spettatori con il 2.9% e S.W.A.T. arriva a 624.000 spettatori con il 3.6%, mentre l’anteprima della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest raggiunge 609.000 spettatori con il 3.1%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 382.000 spettatori (2.9%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 611.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.527.000 spettatori (15.2%). A seguire Blob segna 995.000 spettatori (5.3%) e La Gioia della Musica raccoglie 856.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Terra Amara interessa 661.000 spettatori (3.6%). Su La7 Padre Brown raduna 215.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 298.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 391.000 spettatori con il 2.3%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina interessa 283.000 spettatori con l’8.1% (all’interno il TG1 delle 7 a 338.000 e il 9.4%) e il TG1 delle 8 è seguito da 811.000 spettatori con il 17%. A seguire, dopo TG1 Economia (974.000 – 20.6%), Unomattina intrattiene 856.000 spettatori con il 19.8% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 870.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 628.000 spettatori con il 18.3% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 964.000 spettatori con il 20.2%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 683.000 spettatori con il 15.8% nella prima parte e 598.000 spettatori con il 13.9% nella seconda parte (I Saluti a 501.000 e l’11.6%).

Su Rai2, dopo la breve anteprima con Mattin Show! (443.000 – 12.4%), Viva Rai2! dà il buongiorno a 986.000 spettatori (19.2%) e …E Viva il Videobox si porta a 322.000 spettatori (6.8%). A seguire il TG2 delle 8:30 raggiunge 267.000 spettatori (5.7%) e Radio2 Social Club è visto da 296.000 spettatori (6.9%), mentre TG2 Italia Europa arriva a 245.000 spettatori (5.7%) e TG2 Flash a 314.000 spettatori (7%). Su Italia1 Kiss Me Licia ottiene un ascolto di 78.000 spettatori (1.6%) e Chicago Fire sigla 145.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 190.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. totalizza 256.000 spettatori (5.8%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo Mattina 24 (182.000 – 8.4%), Buongiorno Italia accoglie 450.000 spettatori (10.9%) e TGR Buongiorno Regione convince 552.000 spettatori (10.3%).

A seguire Agorà intrattiene 217.000 spettatori (4.8%) e 185.000 spettatori (4.5%) nella parte Extra, mentre Re Start totalizza 171.000 spettatori (4%). Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 103.000 spettatori (2.1%) e Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è visto da 128.000 spettatori (3%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 299.000 spettatori (6.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 125.000 spettatori (2.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 207.000 spettatori (3.8%), di 190.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 188.000 spettatori (4.3%). Su Tv8 La fragranza del cuore è visto da 38.000 spettatori con lo 0.8% e L’amore in uno scatto arriva a 29.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 907.000 spettatori (17.3%), mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.705.000 spettatori (17.3%). Su Canale5 Forum totalizza 1.429.000 spettatori con il 19.5%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (409.000 – 8.5%), I Fatti Vostri raduna 542.000 spettatori (9.2%) nella prima parte e 934.000 spettatori (9.7%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. registra 278.000 spettatori (4.8%) e Cotto e Mangiato segna 233.000 spettatori (2.9%).

Dopo Studio Aperto, la striscia dell’Isola dei Famosi totalizza 530.000 spettatori (4.7%), mentre Sport Mediaset coinvolge 722.000 spettatori (5.9%) e 638.000 spettatori (5.2%) nella parte Extra. Su Rai3, dopo una presentazione (224.000 – 5%), Elisir ottiene 347.000 spettatori (6.3%) e il TG3 delle 12 informa 847.000 spettatori (10.6%), mentre Quante Storie conquista 598.000 spettatori (5.3%) e Passato e Presente è seguito da 427.000 spettatori (3.5%) nella prima parte sulle Elezioni e da 561.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte.

Su Rete4 Mattino 4 totalizza 229.000 spettatori pari al 4.4%. Dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 576.000 spettatori pari al 5.1%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 283.000 spettatori con il 5.2% nella prima parte e 401.000 spettatori con il 4% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 85.000 spettatori (1.3%) e Celebrity Chef a 175.000 spettatori (1.6%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 La Volta Buona ha collezionato 1.799.000 spettatori con il 15% nella prima parte e 1.499.000 spettatori con il 14.4% nella seconda parte. A seguire la replica della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore registra 989.000 spettatori con l’11.6% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.200.000 – 14.5%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.640.000 spettatori con il 20.1% nella presentazione e di 1.970.000 spettatori con il 21.4%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.138.000 spettatori pari al 17.1% e Endless Love incolla davanti al video 1.982.000 spettatori pari al 16.7%, mentre Uomini e Donne interessa 2.477.000 spettatori pari al 23.5% (Finale a 1.757.000 e il 19.7%).

A seguire il daytime di Amici fa sintonizzare 1.502.000 spettatori (17.9%) e La Promessa segna 1.469.000 spettatori (17.5%), mentre Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.173.000 spettatori (14.4%) nella prima parte e a 1.080.000 spettatori (12.1%) nella seconda parte (I Saluti a 1.249.000 e il 12.3%). Su Rai2, dopo TG2 Costume & Società (835.000 – 6.8%) e TG2 Medicina 33 (831.000 – 6.7%), il Giro d’Italia interessa 993.000 spettatori pari al 9.1% nel Giro in Diretta e 1.419.000 spettatori pari al 16.9% nel Giro all’Arrivo. A seguire Processo alla Tappa colleziona 681.000 spettatori pari all’8.3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 555.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 544.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio e 432.000 spettatori (3.9%) nel terzo episodio, mentre N.C.I.S. New Orleans ha conquistato 276.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 339.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio.

A seguire The Mentalist raduna 326.000 spettatori (3.8%), mentre la striscia dell’Isola dei Famosi arriva a 368.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.167.000 spettatori (17.4%), mentre Il Commissario Rex coinvolge 369.000 spettatori (3.9%). A seguire, dopo Aspettando… Geo (540.000 – 6.5%), Geo conquista 1.099.000 spettatori (11.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 911.000 spettatori con il7.9%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 394.000 spettatori con il 4.4%. A seguire La maschera di fango sigla 330.000 spettatori con il 3.7%.

Su La7 Tagadà è visto da 476.000 spettatori pari al 4.1% nella presentazione e da 418.000 spettatori pari al 4.3% (#Focus a 240.000 e il 2.8%), mentre C’era una Volta… il Novecento arriva a 161.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 La ricerca del vero amore raggiunge 164.000 spettatori (1.4%), Tra i filari dell’amore 210.000 spettatori (2.4%) e Una dolce estate 161.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Delitti a Circuito Chiuso segna 141.000 spettatori (1.4%) e Storie Criminali interessa 151.000 spettatori (1.8%), mentre Little Big Italy arriva a 233.000 spettatori (2.3%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta sigla 559.000 spettatori con il 7.8% e Viva Rai2!… e un po’ Anche Rai1 diverte 184.000 spettatori con il 6.2% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 Champions League Live interessa 1.417.000 spettatori (10.3%), mentre X-Style è visto da 458.000 spettatori (5.2%) e TG5 Notte chiude la giornata a 294.000 spettatori (5.3%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio raccoglie 667.000 spettatori pari al 7.1%, mentre I Lunatici interessa 99.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 I Griffin segna 382.000 spettatori con l’11% nel primo episodio e 263.000 spettatori con il 9.8% nel secondo episodio.

Su Rai3 Giovanni da Verrazzano – L’uomo che scoprì New York City interessa 225.000 spettatori (1.7%), mentre TG3 Linea Notte informa 169.000 spettatori (2.5%). Su Rete4, dopo una presentazione (184.000 – 4.4%), Dalla Parte degli Animali Kids è la scelta di 103.000 spettatori (3.1%). Su La7 TGLa7 Notte è visto da 184.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 MasterChef arriva a 133.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Fury segna 68.000 spettatori con l’1.4%.

