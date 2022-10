IL NAPOLI HA PRESO IN CONTROPIEDE IL CAMPIONATO – SCONCERTI: “L’INTER HA RITROVATO LA LEGGEREZZA DI GIOCO DIMENTICATA. LA JUVE DI OGGI È IN COSTRUZIONE. MA ENTRAMBE NON SONO PADRONE DI SE STESSE, DIPENDONO DAL NAPOLI. E NON CI SONO NEL NAPOLI SINTOMI DI MALATTIA. STUPISCE ANZI LA FACILITÀ CON CUI ARRIVANO I SUOI TANTI GOL, UNA PRODEZZA SI AGGIUNGE A UN’ALTRA CON SEMPLICITÀ, COME FOSSE DOVUTO” – VIDEO