PIPPITEL – MARIA DE FILIPPI VINCE LA SERATA: “TU SI QUE VALES” PORTA A CASA IL 26,8% DI SHARE E UNA MEDIA DI 3,8 MILIONI DI TELESPETTATORI – “BALLANDO CON LE STELLE” AL 22,2% (3,1 MILIONI) – GRAMELLINI SU LA7 DOPPIA RAI3 – SOMMI, SCANZI E TRAVAGLIO (2,4%) – SERENA BORTONE SI ARENA: CHE SARÀ FA IL 3,3% NELLA PRIMA PARTE E IL 2% NELLA SECONDA – MINZOLINI (4,9-4,3%) – “STRISCIA LA NOTIZIA” (17,6%)

Marco Zonetti per Dagospia

Sabato sera televisivo, quello di ieri 28 ottobre 2023, all'insegna della consueta disfida tra Rai1 con Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci e Canale5 con Tú sí que vales ideato da Maria De Filippi. La vittoria, ancora una volta, è andata a Maria, che ha totalizzato una media di 3.872.000 spettatori pari al 26.8% di share, superando Milly, che ha radunato 3.175.000 affezionati pari al 22.2%.

Debutto su Rai3 per il nuovo show legato alle tematiche ambientaliste condotto da Camila Raznovich, Macondo, che purtroppo ieri ha segnato un magrissimo 2.4% di share con sole 373.000 teste, mentre In altre parole con Massimo Gramellini su La7 ha conquistato il 4.9% con 882.000, terzo programma più visto in prima serata.

Sul Nove, cresce l'approfondimento di Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio, raccogliendo il 2.4% con 421.000 appassionati (con picco di 575.000), battendo il programma di Rai3 e il film di Rete4.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1 Tú sí que vales (Canale5) - 3.872.000

2 Ballando con le Stelle (Rai1) - 3.175.000

3 In altre parole (La7) - 882.000

4 I Croods II - Una nuova era (Italia1) - 815.000

5 S.W.A.T (Rai2) - 678.000

6 Quattro ristoranti (Tv8) - 453.000

7 Accordi & Disaccordi (Nove) - 421.000

8 Macondo (Rai3) - 373.000

9 Rocky Balboa (Rete4) - 344.000

In access prime time, Ballando... tutti in pista su Rai1 ha totalizzato il 19.7% con 3.608.000 spettatori, mentre Striscia la Notizia su Canale5 ha siglato il 17.6%.

Per l'approfondimento, Serena Bortone con Che Sarà su Rai3 si arena invece al 3.3% con 586.000 individui all'ascolto segnando, nell'ultima parte di dieci minuti circa dal titolo Ancora Che Sarà, un preoccupante 2.0% con 376.000, battuta da Augusto Minzolini con Stasera Italia Weekend su Rete4, che raccoglie invece il 4.9% e il 4.3% (doppiando Bortone nella seconda parte).

Al pomeriggio, Marco Liorni con Italia Sì su Rai1 totalizza il 10.7% e il 14.6%, superato da Silvia Toffanin con Verissimo (22.5%) e Verissimo - Giri di Valzer (16.1%).

Su Rai3, Petrolio con Duilio Giammaria segna un ottimo 6.2%, mentre - a seguire - la replica di Report con Sigfrido Ranucci totalizza un fantastico 8.0% di share con 831.000 spettatori.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Ballando con le Stelle 3.175.000 (22.2%).

Canale5: Tú Sí Que Vales 3.872.000 (26.8%), Buonanotte 1.215.000 (19%).

Rai2: S.W.A.T. 678.000 (3.7%) nel primo episodio, 668.000 (4%) nel secondo.

Italia1: I Croods 2 – Una nuova era 815.000 (4.6%).

Rai3: Macondo 373.000 (2.4%), presentazione 331.000 (1.7%).

Rete4: Rocky Balboa 344.000 (2%).

La7: In Altre Parole 882.000 (4.9%).

Tv8: 4 Ristoranti 414.000 (2.2%).

Nove: Accordi & Disaccordi 421.000 (2.4%).

Access Prime Time

Rai1: Ballando… Tutti in Pista 3.608.000 (19.7%).

Canale5: Striscia la Notizia 3.220.000 (17.6%).

Rai2: Tg2 Post 671.000 (3.7%).

Italia1: N.C.I.S. 1.121.000 (6.2%).

Rai3: Che Sarà 586.000 (3.3%), Ancora Che Sarà 376.000 (2%).

Rete4: Stasera Italia Weekend 868.000 (4.9%) nella prima parte, 795.000 (4.3%) nella seconda.

Tv8: 4 Ristoranti 495.000 (2.8%). Nove: Fratelli di Crozza 508.000 (2.8%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.917.000 (22.9%), Reazione a Catena 4.073.000 (26.8%).

Canale5: Caduta Libera Story – Inizia la Sfida 1.600.000 (13.6%), Caduta Libera Story 2.185.000 (15%).

Rai2: 9-1-1 417.000 (2.5%).

Italia1: Studio Aperto Mag 516.000 (3.9%) e C.S.I. Miami 597.000 (3.7%).

Rai3: TgRegione 2.265.000 (14.5%), Blob 953.000 (5.7%).

Rete4: Tempesta d’Amore 570.000 (3.4%).

Tv8: 4 Ristoranti 341.000 (2.3%). Nove: Only Fun – Comico Show 204.000 (1.5%).

Seconda Serata

Rai1: Due piccoli italiani 381.000 (9.5%). Canale5: Tg5 Notte 814.000 (18.5%).

Rai2: Tg2 Dossier240.000 (1.8%), Tg2 Storie 132.000 (1.4%).

Italia1: Robinson Crusoe 322.000 (3%).

Rai3: Tg3 Mondo 258.000 (2.6%), Un Giorno in Pretura 381.000 (7.1%).

Rete4: La giusta causa 185.000 (2.3%).

La7: Roshn Saudi League – Al Hihl-Al Ahli 67.000 (0.9%).

Tv8: Paddock Live 183.000 (1.4%), Formula 1 – Prove GP Messico 471.000 (3.4%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè di Rai1 123.000 (6.1%), Tg1 Edizione Straordinaria 869.000 (19.8%), Uno Mattina in Famiglia 988.000 (20.4%), Buongiorno Benessere 1.001.000 (21.2%).

Canale5: Prima Pagina Tg5 486.000 (18.4%), Tg5 Mattina 1.044.000 (21.2%), X-Style 513.000 (10.1%), Patagonia – La vita ai confini del mondo 416.000 (8.5%).

Rai2: Radio2 Social Club 196.000 (3.9%), Speciale Tg2 213.000 (4.3%).

Italia1: Friends 72.000 (1.4%) nel primo episodio, 92.000 (1.8%), nel secondo, 114.000 (2.3%) nel terzo, Will & Grace 79.000 (1.6%) nel primo episodio, 97.000 (2.1%) nel secondo, Big Bang Theory 87.000 (1.9%).

Rai3: Agorà Weekend 178.000 (3.5%), presentazione 121.000 (2.6%), Rai Parlamento Punto Europa 116.000 (2.5%).

Rete4: I Cesaroni 3 35.000 ( 0.9%) nel primo episodio, 98.000 (1.9%) nel secondo, Ercole, Sansone, Maciste e Ursus gli invincibili 130.000 (2.7%).

La7: Omnibus (News) 125.000 (4%), TgLa7 209.000 (5.3%), Omnibus (Dibattito) 192.000 (3.8%), Coffee Break Sabato 180.000 (3.8%).

Mezzogiorno

Rai1: Origini 945.000 (17.3%), Linea Verde Tipico 1.394.000 (19%), Linea Verde Life 2.198.000 (19.5%).

Canale5: Forum 1.096.000 (15.6%).

Rai2: Pizza Doc 254.000 (2.9%).

Italia1: Big Bang Theory 119.000 (2.4%), 165.000 (2.9%), Sport Mediaset 801.000 (5.9%).

Rai3: Bell’Italia 109.000 (2.2%), Officina Italia 201.000 (3.6%), Tg3 Ore 12.00 567.000 (7.8%).

Rete4: Il Segreto 173.000 (1.8%), La Signora in Giallo 517.000 (3.8%).

La7: L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu 74.000 (1.5%), L’Aria che Tira – Il Diario 127.000 (1.6%), Like – Tutto Ciò che Piace Best 170.000 (1.4%).

Pomeriggio

Rai1: Linea Blu – Speciale Amerigo Vespucci 1.826.000 (14%), Passaggio a Nord Ovest 1.143.000 (10.6%), A Sua Immagine 738.000 (7.5%) nella prima parte, 664.000 (7.1%) nella seconda, Tg1 712.000 (8%), Italia Sì 983.000 (10.7%) nella prima parte, 1.551.000 (14.6%) nella seconda.

Canale5: Beautiful 2.687.000 (19.3%), Terra Amara 2.729.000 (24.1%), Verissimo 2.022.000 (22.5%), Verissimo – Giri di Valzer 1.656.000 (16.1%).

Rai2: Top – Tutto Quanto Fa Tendenza 351.000 (2.6%), Bellissima Italia 303.000 (2.6%), Gli Specialisti 192.000 (1.9%), La Zampata 187.000 (2%), Supercoppa Italiana di Pallavolo Femminile – Conegliano-Milano 448.000 (3.8%).

Italia1: Freedom – Oltre il Confine a 286.000 (2.5%), La Brea 202.000 (2.2%) nel primo episodio, 228.000 (2.4%) nel secondo.

Rai3: Tg Regione 2.215.000 (16.2%), Tv Talk 829.000 (8.1%), presentazione 884.000 (7.6%), Tv Talk Extra 743.000 (7.6%), Petrolio 556.000 (6.2%), Report 831.000 (8%), presentazione 539.000 (6.1%).

Rete4: Lo Sportello di Forum 606.000 (4.8%), Un dollaro d’onore 448.000 (4.6%).

La7: Il cliente 236.000 (2.1%), Eden – Un pianeta da salvare 176.000 (1.6%).

Principali notiziari della giornata

TG1?13.30 - 3.530.000 (25.1%)?20.00 - 4.412.000 (26.2%)

TG2?13.00 - 1.419.000 (11.1%)?20.30 - 1.073.000 (6%)

TG3?14.25 - 1.661.000 (12.7%)?19.00 - 1.758.000 (12.6%)

TG4?11.55 - 280.000 (4%)?18.55 - 663.000 (4.7%)

TG5?13.00 - 2.977.000 (22.9%)?20.00 - 3.208.000 (18.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)?12.25 - 1.096.000 (11.1%)?18.30 - 581.000 (5.2%)

TGLA7?13.30 - 588.000 (4.2%)?20.00 - 1.072.000 (6.3%)

