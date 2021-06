GLI ULTIMI SEGRETI DI STEVE JOBS - DURANTE IL CONTENZIOSO TRA APPLE E EPIC GAMES, LA COMPAGNIA DI VIDEOGIOCHI NOTA PER AVER SVILUPPATO “FORTNITE”, SONO EMERSI DEI DOCUMENTI RISALENTI ALL’AGOSTO DEL 2007 CHE MOSTRAVANO I PROGETTI DI STEVE JOBS PER ALCUNI PRODOTTI MAI USCITI – DALLA APPLE TV CON NETFLIX AL MAXI MACBOOK AIR E L’IPOD SUPER NANO, NON E’ ANCORA CHIARO SE SI TRATTA DI NOMI IN CODICE OPPURE DI VERI E PROPRI PRODOTTI CHE NON HANNO VISTO LA LUCE DEL SOLE…