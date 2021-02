PIPPITEL! – LE MONACHE DELLA FICTION DI RAI1 “CHE DIO CI AIUTI 6” DOMINANO LA PRIMA SERATA CON IL 23.5% - SU CANALE 5 IL FILM “COME UN GATTO IN TANGENZIALE” AL 9.5% - SU SKY UNO LE SFIDE FOLLI AI FORNELLI DI “MASTERCHEF” 10 CONQUISTANO IL PUBBLICO E SI PORTANO A CASA IL 4.5%. PIACE SEMPRE MENO IL TRASH SU ITALIA 1 DELLA “PUPA E IL SECCHIONE” CHE CALA AL 7.8% - AMADEUS (18.2%), “STRISCIA” (15.4%) - PALOMBA (5.8%), VOLA LA GRUBER (9.5%)

Fabio Fabretti per "www.davidemaggio.it"

che dio ci aiuti 6 copia

Nella serata di ieri, giovedì 4 febbraio 2021, su Rai1 Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato 5.702.000 spettatori pari al 23.5% di share (.000 e il % nel primo episodio, .000 e il % nel secondo episodio). Su Canale5 Come un gatto in tangenziale ha incollato davanti al video 2.208.000 spettatori con uno share del 9.5%. Su Rai2 The Equalizer 2 – Sena perdono ha interessato 1.946.000 spettatori (7.8%). Su Italia1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha raccolto 1.538.000 spettatori pari al 7.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Speciale Tg3 – Missione Draghi è seguito da 703.000 spettatori con il 2.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.136.000 spettatori (5.9%). Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.275.000 spettatori con il 6.7%.

masterchef 10

Su Tv8 Limitless segna 361.000 spettatori (1.4%). Sul Nove King Arthur è seguito da 324.000 spettatori con l’1.4%. Su RaiMovie Destini incrociati è scelto da 445.000 spettatori (1.8%). Su Iris 15 minuti – Follia omicida a New York arriva a 353.000 spettatori (1.4%). Su SkyUno MasterChef intrattiene 989.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 951.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte.

la pupa e il secchione e viceversa 3

Access Prime Time

Vola la Gruber.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 4.986.000 spettatori pari al 18.2%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.231.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.180.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 C.S.I. Miami conquista 1.338.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.691.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole da 1.854.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.548.000 individui all’ascolto (5.8%) nella prima parte e 1.435.000 (5.2%) nella seconda parte.

masterchef 2

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.597.000 spettatori (9.5%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 603.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove, in replica, Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 383.000 spettatori con l’1.4%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti interessa 372.000 spettatori (1.4%).

Preserale

Bene Tempesta d’Amore.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.267.000 spettatori pari al 18.4%, mentre L’Eredità è visto da 4.770.000 spettatori con il 22.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.504.000 spettatori (14.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.717.000 spettatori con il 17.7%. Su Rai2 N.C.I.S. ha raccolto 719.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 1.182.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio.

come un gatto in tangenziale 1

Su Italia1 Amici è seguito da 628.000 spettatori (3.2%) e C.S.I. Miami è visto da 679.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.284.000 spettatori pari al 14.7%, mentre Blob segna 1.221.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 931.000 spettatori (3.9%). Su La7 TgLa7 Speciale – dalle 17:06 alle 19:52 – ha intrattenuto 838.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 348.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy sigla 309.000 spettatori pari all’1.5%.

Daytime Mattina

Mattino Cinque si conferma leader.

masterchef 3

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 605.000 spettatori (13.4%), mentre Unomattina è visto da 963.000 spettatori (15.6%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 915.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 577.000 spettatori con il 16.5% e Tg5 Mattina 1.237.000 spettatori con il 19.7%; Mattino Cinque ha raccolto 1.053.000 spettatori pari al 17.1% nella prima parte e 965.000 spettatori pari al 17.1% nella seconda parte (Mattino Cinque – I Saluti a 798.000 spettatori pari al 14.2%). Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 261.000 spettatori (4.3%), mentre Tg2 Italia convince 183.000 spettatori (3.3%).

come un gatto in tangenziale

Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 202.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Agorà convince 583.000 spettatori pari al 9.4%. A seguire Mi Manda Raitre segna 288.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Rizzoli & Isles ha raccolto 128.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 289.000 spettatori (5%) e Coffee Break di 391.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Ogni Mattina raccoglie 52.000 spettatori (0.8%).

Daytime Mezzogiorno

In crescita la Clerici.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 963.000 spettatori (14.3%); E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.802.000 spettatori con il 14.6%. Su Canale5 Forum arriva a 1.451.000 spettatori con il 15.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 493.000 spettatori (6.8%) nella prima parte e 997.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago P.D. – dalle 10:38 alle 12:21 – è seguito da 298.000 spettatori (4.1%).

amadeus

A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 831.000 spettatori (5.8%) e Sport Mediaset a 957.000 spettatori (6%). Su Rai3 Elisir è seguito da 436.000 spettatori (6.3%); il Tg3 delle 12:00 informa 1.139.000 spettatori (11.5%); Quante Storie conquista 891.000 spettatori (6.4%); Passato e Presente arriva a 715.000 spettatori (4.5%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 157.000 spettatori con l’1.2%. A seguire La Signora in Giallo è scelto da 585.000 spettatori (3.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 652.000 spettatori con il 9.4% nella prima parte e 845.000 spettatori con il 6.7% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg conquista 75.000 spettatori (0.5%).

Daytime Pomeriggio

paolo del debbio dritto e rovescio

Basso il pomeriggio di Rai1, boom Uomini e Donne.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.632.000 spettatori (11.7%). A seguire Tg1: Le Consultazioni di Draghi ha raccolto 1.662.000 spettatori (14.1%); La Vita in Diretta intrattiene 1.961.000 spettatori (13.9%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.616.000 spettatori (16.3%) e Una Vita 2.546.000 spettatori (17%); Uomini e Donne segna 3.102.000 spettatori pari al 23.4% (Uomini e Donne – Finale a 2.553.000 e il 21.2%);

Amici interessa 2.095.000 spettatori (18.1%) e Grande Fratello Vip 2.031.000 spettatori (17.7%). A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto compagnia a 1.897.000 spettatori pari al 16%; Pomeriggio Cinque è visto da 1.922.000 spettatori (15.1%) nella prima parte parte e 2.200.000 spettatori (14.7%) nella seconda parte. Su Rai2 Ore 14 ha conquistato 496.000 spettatori con il 3.4% e Detto Fatto ha raccolto 600.000 spettatori con il 5% (Quasi Detto Fatto a 426.000 e il 3.3%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 732.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio, 762.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio e 607.000 spettatori (4.3%) nel terzo episodio. A seguire Big Bang Theory ha conquistato 315.000 spettatori (2.5%), mentre Grande Fratello Vip arriva a 218.000 spettatori (1.5%).

CORRADO FORMIGLI PIAZZAPULITA

Su Rai3 Tg Regione informa 2.966.000 spettatori (19.3%); Aspettando Geo è seguito da 955.000 spettatori con l’8.1% e Geo da 1.723.000 spettatori con l’11.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 845.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 Tagadà è visto da 690.000 spettatori pari al 5.4% (Tagadà Focus a 547.000 e il 4.7%). Su Tv8 Giugno in gennaio è scelto da 272.000 spettatori (2.3%) e Vite da Copertina interessa 161.000 spettatori (1.2%). Su Tv2000 Rosario in diretta da Lourdes – dalle 18:00 alle 18:30 – è seguito da 659.000 spettatori (4.4%).

Seconda Serata

Rai3 al 2.9% con il documentario su Troisi.

Paolo Del Debbio Corrado Formigli

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.370.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Canale5 X-Style ha totalizzato una media di 624.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rai2 Empire State segna 405.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Scary Movie 5 è visto da 309.000 spettatori (6.4%).

masterchef 5

Su Rai3 Massimo – Il mio cinema secondo me interessa 467.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete4 Il promontorio della paura è stato scelto da 131.000 spettatori (3%). Su La7 TgLa7 informa 306.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 40 carati arriva a 140.000 spettatori (1.3%). Sul Nove In The Name Of The King è scelto da 119.000 spettatori (1.7%).

masterchef 4 la pupa e il secchione e viceversa masterchef 7 masterchef 6 la pupa e il secchione e viceversa 3 la pupa e il secchione e viceversa 1 come un gatto in tangenziale 3 masterchef 1