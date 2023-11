PIPPITEL! – “I BASTARDI DI PIZZOFALCONE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.5% DI SHARE E 3.8 MILIONI DI SPETTATORI – IL “GRANDE FRATELLO” AL 19.6% - SU RAI2 IL FILM “NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE” NON VA OLTRE IL 5.1%, MA FA COMUNQUE MEGLIO DI “LIBERI TUTTI”, LA TRASMISSIONE DELLA GUACCERO CHIUSA DOPO TRE PUNTATE – PORRO RACIMOLA UN 4.9%, LA GIALAPPA'S AL 4.2% - VESPA (22.7%), AMADEUS (24.1%), “STRISCIA” (15.9%) GRUBER (8.2%), DAMILANO (6.4%) - “STASERA ITALIA” (4.5%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 13 novembre 2023 vedono in prima serata la vittoria de I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann, Alessandro Gallo e Carolina Crescentini. La fiction di Rai1 ha chiuso la stagione con una media di 3.875.000 spettatori pari al 21.5%. Il Grande Fratello no trash "Versione Pier Silvio", dal canto suo, segna invece su Canale5 il 19.6% pari a 2.653.000 affezionati.

Dopo il fiasco di Liberi Tutti, chiuso anticipatamente, Rai2 si gioca la carta Paola Cortellesi con il film Nessuno mi può giudicare, che totalizza 968.000 teste equivalenti al 5.1%, soccombendo però al film di Italia1 Red Sparrow e i suoi 1.201.000 spettatori pari al 7.1%.

Per l'approfondimento, Quarta Repubblica con Nicola Porro su Rete4 ha raccolto - con ospite il generale Roberto Vannacci, le cui apparizioni televisive si sono diradate così come l'appeal mediatico - solo il 4.9% con 740.000 teste, in calo rispetto a sette giorni fa. Su Rai3, in attesa del nuovo programma di Salvo Sottile, Far West, fissato al 27 novembre, è andato ieri sera in onda il programma Indovina chi viene a cena - Cult condotto da Sabrina Giannini che, malgrado fosse in replica, ha totalizzato il 4.8% con 948.000 persone all'ascolto. Su La7 lo Speciale Atlantide sugli anni di piombo ha invece informato 392.000 individui con il 2%.

Su TV8 il GialappaShow della Gialappa's Band ha divertito 744.000 persone pari al 4.2%, mentre sul Nove Il Contadino cerca Moglie con Gabriele Corsi ha raccolto 511.000 appassionati con il 2.6% di share.

Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

I Bastardi di Pizzofalcone (Rai1) - 3.875.000

Grande Fratello (Canale5) - 2.653.000

Red Sparrow (Italia1) - 1.201.000

Nessuno mi può giudicare (Rai2) - 968.000

Indovina chi viene a cena - Cult (Rai3) - 948.000

GialappaShow (Tv8) - 744.000

Quarta Repubblica (Rete4) - 740.000

Il contadino cerca moglie (Nove) - 511.000

Speciale Atlantide (La7) - 392.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno raccolto il 22.7%, e a seguire Amadeus con Affari Tuoi ha conquistato il 24.1%. Striscia la Notizia su Canale5 ha totalizzato invece il 15.9%. Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 ha segnato l'8.2% Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 il 6.4%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4.5% e il 3.4%, e Manuela Moreno, solito fanalino di coda, con Tg2 Post su Rai2 il 2.6%.

In seconda serata, su Rai1, Eleonora Daniele con il suo Storie di Sera totalizza il 13.9% e l'8.6%, mentre su Rai2, malgrado il traino più forte rispetto alle scorse settimane,, Luisella Costamagna con Tango si ferma nuovamente al 2.9%.

In fascia preserale Il Mercante in Fiera di Pino Insegno inchioda come di consueto a un terrificante 1.7% e a un decisamente poco roseo 2.1%, mentre al pomeriggio Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque annaspa al 14.6%, al 13.1% e all'11.8%.

Testa a testa nell'ultima parte con Geo di Sveva Sagramola su Rai3 e il suo 11.7%, e surclassata come di consueto da Alberto Matano con la sua Vita in Diretta su Rai1, che totalizza il 19.6% e il 21.3%.

Su Rai2, sempre in fascia pomeridiana, il match di tennis Alcaraz-Zverev per le Nitto Ap Finals ha attirato 380.000 spettatori con il 4.1%.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: I Bastardi di Pizzofalcone 4 3.815.000 (21.5%). Canale5: Grande Fratello 2.653.000 (19.6%), Grande Fratello Night 997.000 (26.3%), Grande Fratello Live 505.000 (15.3%). Rai2: Nessuno mi può giudicare 968.000 (5.1%). Italia1: Red Sparrow 1.201.000 (7.1%). Rai3: Indovina Chi Viene a Cena – Cult 948.000 (4.8%), Extra 800.000 (4.7%). Rete4: Quarta Repubblica 740.000 (4.9%). La7: Atlantide Speciale 392.000 (2%). Tv8: GialappaShow 744.000 (4.2%). Nove: Il Contadino Cerca Moglie 511.000 (2.6%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.704.000 (22.7%), Affari Tuoi 5.250.000 (24.1%). Canale5: Striscia la Notizia 3.461.000 (15.9%). Rai2: Tg2 Post 572.000 (2.6%). Italia1: N.C.I.S. 1.460.000 (6.8%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.352.000 (6.4%), Un Posto al Sole 1.792.000 (8.2%). Rete4: Stasera Italia 935.000 (4.5%) nella prima parte, 748.000 (3.4%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.783.000 (8.2%). Tv8: 100% Italia 509.000 (2.4%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 589.000 (2.7%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.386.000 (23.6%), Reazione a Catena 4.585.000 (26.7%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.887.000 (14.1%), Caduta Libera 2.921.000 (17.8%). Rai2: DirettAzzurra Speciale 380.000 (2.4%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 316.000 (1.7%) Il Mercante in Fiera 432.000 (2.1%). Italia1: Studio Aperto Mag 472.000 (3.2%), C.S.I. Miami 787.000 (4.2%). Rai3: Tgr 2.565.000 (14.3%), Blob1.103.000 (5.6%), Nuovi Eroi 927.000 (4.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 672.000 (3.4%). La7: Padre Brown 237.000 (1.5%). Tv8: Celebrity Chef 400.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 635.000 (3.6%).

Seconda Serata

Rai1: Storie di Sera (prima parte) 1.569.000 (13.9%), Tg1 Notte 1.106.000 (10.9%), Storie di Sera (seconda parte) 617.000 (8.7%), Viva Rai2! Un po’ anche Rai1 277.000 (7.4%). Canale5: Tg5 Notte 382.000 (14.5%). Rai2: Tango 300.000 (2.9%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 319.000 (4.6%). Rai3: Nino La Rocca. Una vita sul ring 340.000 (2.5%), Tg3 Linea Notte 248.000 (3.5%). La7: Detenuto in attesa di giudizio 141.000 (1.6%). Tv8: GialappaShow 193.000 (3.6%). Nove: Cambio Moglie 224.000 (2.1%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Tg1 Mattina 371.000 (9.1%), Tg1 Ore 7.00 408.000 (11.5%), Tg1 Ore 8.00 888.000 (16.9%), Uno Mattina 790.000 (16.8%), Storie Italiane (prima parte) 898.000 (20.8%). Canale5: Prima Pagina Tg5 541.000 (16.3%), Tg5 Mattina 1.131.000 (21.6%), Mattino Cinque News 1.001.000 (21.2%) nella prima parte, 878.000 (20.2%) nella seconda, I Saluti 638.000 (15%). Rai2: Mattin Show 342.000 (9.9%), Glass Cam 439.000 (11.5%), Viva Rai2 1.072.000 (20.9%), …E Viva il Videobox 378.000 (7.3%), Tg2 Ore 8.30 308.000 (6.1%), Radio2 Social Club 306.000 (6.6%), Tg2 Italia-Europa 236.000 (5.5%), Tg2 Flash 279.000 (6.2%).

Italia1: Chicago Med 152.000 (3.1%) nel primo episodio, 197.000 (4.5%) nel secondo, C.S.I. 211.000 (4.7%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 403.000 (10.2%), Buongiorno Regione 506.000 (9.5%), Agorà 233.000 (4.9%), presentazione 227.000 (4.4%), Re Start 187.000 (4.3%). Rete4: Super Car 86.000 (1.8%), A-Team 81.000 (1.9%). La7: Omnibus (News) 110.000 (2.6%), TgLa7 207.000 (3.9%), Omnibus (Dibattito) 203.000 (4.1%), Coffee Break 170.000 (3.9%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane 1.028.000 (19.9%), È Sempre Mezzogiorno 1.690.000 (17.7%). Canale5: Forum 1.266.000 (18.1%). Rai2: Tg Sport 301.000 (6.4%), I Fatti Vostri 547.000 (9.6%) nella prima parte, 927.000 (10.3%) nella seconda. Italia1: C.S.I. 286.000 (4.6%), Grande Fratello 552.000 (4.8%), Sport Mediaset 776.000 (6.3%). Rai3: Elisir (presentazione) 176.000 (4%), 290.000 (5.4%), Tg3 Ore 12.00 665.000 (8.7%), Quante Storie 569.000 (5.1%), Passato e Presente 547.000 (4.4%). Rete4: Hazzard 123.000 (2.5%), Il Segreto 118.000 (1.3%), La Signora in Giallo 559.000 (4.7%). La7: L’Aria che Tira 228.000 (4.3%), L'Aria che Tira (Oggi) 345.000 (3.5%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.176.000 (18%), La Volta Buona (presentazione) 1.570.000 (13.6%) 1.562.000 (16.1%), Il Paradiso delle Signore 1.800.000 (20.8%), Tg1 1.568.000 (17.6%), La Vita in Diretta (presentazione) 1.858.000 (19.6%), 2.452.000 (21.3%). Canale5: Beautiful 2.430.000 (19.8%), Terra Amara 2.581.000 (22.2%), Uomini e Donne 2.256.000 (23%), Finale 1.763.000 (20.4%), Amici 1.637.000 (18.9%), La Promessa 1.599.000 (18.2%), Pomeriggio Cinque 1.367.000 (14.6%) nella prima parte, 1.442.000 (13.1%) nella seconda, I Saluti 1.456.000 (11.8%). Rai2: Tennis - Nitto ATP Finals – Alcaraz-Zverev 380.000 (4.1%), Radio2 Happy Family 184.000 (1.8%), Saluti 131.000 (1.2%).

Italia1: I Simpson 467.000 (3.9%), 471.000 (4.2%) nel secondo e 438.000 (4.3%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles 331.000 (3.7%) nel primo episodio, 297.000 (3.4%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 313.000 (3%). Rai3: Tgr 2.097.000 (17.4%), Il Palio d’Italia 323.000 (3.6%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 285.000 (3.3%), Aspettando… Geo 696.000 (7.8%), Geo 1.333.000 (11.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum 742.000 (6.8%), Tg4 - Diario del Giorno 526.000 (6%), Nick mano fredda 457.000 (4.4%). La7: Tagadà 323.000 (3.5%), presentazione 396.000 (3.5%), Tagadà #Focus 213.000 (2.4%), C’era una volta… il Novecento 251.000 (2%). Tv8: Il perfetto regalo di Natale 309.000 (3.5%), Un amore sotto al vischio 375.000 (3.3%). Nove: Storie Criminali 160.000 (1.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.911.000 (23.6%)

20.00 - 4.825.000 (24.3%)

TG2

13.00 - 1.546.000 (13.1%)

20.30 - 953.000 (4.5%)

TG3

14.25 - 1.381.000 (12.2%)

19.00 - 2.098.000 (13.4%)

TG4

11.55 - 247.000 (3.4%)

18.55 - 709.000 (4.4%)

TG5

13.00 - 2.664.000 (22.4%)

20.00 - 3.943.000 (19.6%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 983.000 (10.2%)

18.30 - 617.000 (4.7%)

TGLA7

13.30 - 574.000 (4.7%)

20.00 - 1.439.000 (7.1%)

