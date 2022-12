PIPPITEL – LA PRIMA DEL BORIS GODUNOV ALLA SCALA FLOPPA SU RAI1: CHIUDE CON IL 9,1% E UN MILIONE E MEZZO DI TELESPETTATORI, IN CALO RISPETTO AL 2021 E PEGGIOR RISULTATO DAL 2016. NE APPROFITTA CANALE 5 CON “STRISCIA LA NOTIZIA” CHE FA IL RECORD STAGIONALE, AL 21,6% E CON LA SERIE DI FICARRA E PICONE, “INCASTRATI”, CHE VINCE LA PRIMA SERATA CON IL 20,3% DI SHARE – I COMMENTI ALLA CONDUZIONE DI MILLY CARLUCCI E BRUNO VESPA: “POSSIBILE CHE CON TANTI GIOVANI COMPETENTI, CONTINUATE A FAR PARLARE QUELLE DUE MUMMIE?”, “PEGGIO DI ADANI CHE COMMENTA L’ARGENTINA” – LA "PRIMA" DI MALGIOGLIO (5,3%) E FIORELLO CHE CON IL 15% ASFALTA DI NUOVO IL TGUNOMATTINA (11%)

1. ASCOLTI TV: MALE LA SCALA, BOOM STRISCIA-FICARRA & PICONE, MALGIOGLIO AL 5,3%

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 7 dicembre 2022, Sant'Ambrogio, vedono nel pomeriggio di Rai1 l'annuale evento della "Prima" al Teatro alla Scala di Milano, la cui stagione 2022-2023 è stata ieri inaugurata dal Boris Godunov di Modest Musorgskij diretto dal maestro Riccardo Chailly, con Kasper Holten alla regia e con protagonista Ildar Abdrazakov. Il libretto dell'opera, ambientata nel "periodo dei torbidi" (1598-1614), è ispirato invece all’omonima tragedia di Aleksandr Puškin e alla Storia dello Stato russo di Alexander Karamzin.

L'evento milanese è stato anche una "prima" per il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al suo debutto assoluto al Teatro alla Scala per l'inaugurazione della stagione. Mentre la scelta del Boris Godunov ha innescato le proteste della comunità ucraina contraria alla rappresentazione di un'opera russa, oltre alle rimostranze degli ambientalisti di Ultima Generazione.

Per ciò che concerne la diretta televisiva curata da Rai Cultura, anche quest'anno - malgrado le tante critiche ricevute nel 2021 - il commento dell'opera per i telespettatori di Rai1 è stato nuovamente affidato a Bruno Vespa e Milly Carlucci.

Il primo al momento ospite in ogni programma televisivo per il consueto tour (de force) di presentazione del suo ennesimo libro; la seconda alquanto esposta mediaticamente per le tante polemiche che stanno investendo l'attuale stagione di Ballando con le Stelle. Insomma, due volti piuttosto inflazionati, per usare un eufemismo, come sottolineato da tanti commenti sui profili social di Rai1.

"Ma è possibile che con tanti giovani musicologi competenti, voi continuate a far parlare quelle due mummie della Carlucci e di Vespa? Anche basta! Rinnovatevi!" scrive qualcuno.

LIPARI E FRISCIA - STRISCIA LA NOTIZIA

"La Carlucci e Vespa sono insopportabili. Sono convinta che ci siano persone più competenti di loro per commentare l'opera" chiosa un altro. E ancora: "Milly Carlucci e Bruno Vespa che parlano di teatro d'opera sono peggio di Adani che commenta Messi e Argentina".

Il comico Pietro Diomede, più irriverente, ironizza: "È più forte di lui. Bruno Vespa lecca il c*lo anche a Boris Godunov". Concita Borrelli Ruffo di Calabria sentenzia: "A me la Carlucci che spiega, gesticolando, la trama del Godunov mi ammazza come in un romanzo russo…avrò poi le allucinazioni. Che nottata mi aspetta!". Altri li definiscono "presentatori di regime", aggiungendo: "Non se ne può più di questi due soggetti. Nomi suggeriti dal miniministro della cultura?". E c'è poi chi esulta: "Per fortuna sarò in teatro e mi potrò risparmiare la coppia Vespa/Carlucci".

Insomma, anche quest'anno, una "calorosa" accoglienza per la coppia. Ma come saranno andati gli ascolti? Dalle 18.00 alle 21.31, il Boris Godunov su Rai1 ha totalizzato solo il 9.1% con 1.495.000 spettatori (presentazione: 17.1% - 1.870.000), in calo rispetto al 2021 e peggior risultato dal 2016.

A profittarne, Canale5 con Striscia la Notizia, programma più visto della giornata e record stagionale di share al 21.6% con 4.209.000 spettatori; e, a seguire, con la serie Tv scritta e interpretata da Ficarra e Picone, Incastrati, che ha totalizzato 3.549.000 spettatori con il 20.3% di share. Demolita Rai1 in prima serata dopo l'Opera, con il film The Keeper - La leggenda di un portiere, arenatosi al 7.9% con 1.313.000 spettatori.

La Prima alla Scala nel 2021 ottenne 2.064.000 spettatori e il 10.5% di share (15.4 - 1.976.000 nella presentazione). Nel 2020, la Prima scaligera "a porte chiuse" causa Covid-19 radunò 2.608.000 spettatori con il 14.7% di share (presentazione: 2.116.000 - 16%).

Nel 2019, l'ultima Prima alla Scala in era pre-pandemia, con la rappresentazione della Tosca, conquistò invece un ascolto medio di 2.856.000 spettatori pari al 15% (presentazione: 1.947.000 – 14.2%). Nel 2016, quando la Rai di Antonio Campo Dall'Orto decise di trasmettere per la prima volta in diretta l’evento, Rai1 ottenne 2.645.000 telespettatori con il 13.49% di share; nel 2017 ne radunò 2.077.000 con l’11,1%; e nel 2018 attirò 1.938.000 individui all'ascolto con il 10,8%.

cristiano malgioglio mi casa es tu casa.

Ieri sulla Rai, oltre a quella scaligera, si è poi consumata un'altra "Prima": il debutto del nuovo programma di Cristiano Malgioglio, Mi casa es tu casa. Una produzione firmata Ballandi in cinque puntate, in onda il mercoledì in prime time su Rai2 dopo essere stata inizialmente prevista per Rai3.

Con ospite Heather Parisi, la trasmissione voluta dal Direttore dell'Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta, ha divertito al suo esordio - in una serata non particolarmente difficile per quanto riguarda la concorrenza - 919.000 spettatori con il 5.3% di share. Un'altra scommessa di Coletta che, almeno al debutto e malgrado l'insistente battage, non sembra aver convinto troppo il pubblico.

Ascolti TV | Mercoledì 7 dicembre 2022. Incastrati vola al 20.3% (3,5 mln), floppa Rai1 al 7.9%, Malgioglio parte dal 5.3%. La Prima della Scala al 9.1%. Fiorello sale (15%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 7 dicembre 2022, su Rai1 The Keeper – La leggenda di un portiere ha conquistato 1.313.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Canale5 Incastrati debutta incollando davanti al video 3.549.000 spettatori con uno share del 20.3%.

Su Rai2 la prima puntata di Mi Casa Es Tu Casa arriva a 919.000 spettatori pari al 5.3% (anteprima a .000 e il %). Su Italia1 Kickboxer: Retaliation ha raccolto 868.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.210.000 spettatori con il 13.9% (presentazione a 2.008.000 e il 10.5%). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 715.000 spettatori (5.2%).

Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi sigla 649.000 spettatori pari al 4.6%. Su Tv8 la semifinale di X Factor segna 516.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Una famiglia all’improvviso è visto da 262.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 Man on Fire – Il fuoco della vendetta è scelto da 398.000 spettatori con il 2.4%. Su Iris Potere assoluto è seguito da 480.000 spettatori (2.7%). Su RaiPremium La nave dei sogni – Antigua raccoglie 359.000 spettatori (2%). Su La5 Il regalo più bello arriva a 402.000 spettatori (2.2%).

Access Prime Time

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.209.000 spettatori pari al 21.6%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.224.000 spettatori (6.2%). Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.298.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.566.000 spettatori (8%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.893.000 spettatori (9.6%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.061.000 individui all’ascolto (5.4%) nella prima parte e 1.080.000 spettatori (5.5%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.517.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 100% Italia interessa 506.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, in replica, Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo ha raccolto 460.000 spettatori (2.3%).

Preserale

Su Rai1 Boris Godunov – Teatro alla Scala, dalle 18 alle 21:31, ha ottenuto un ascolto medio di 1.495.000 spettatori pari al 9.1%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.675.000 spettatori (19.8%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.703.000 spettatori (23.3%).

Su Rai2 Hawaii Five-0 raccoglie 783.000 spettatori con il 5.1% e F.B.I. 1.067.000 spettatori con il 5.9%. Su Italia1 C.S.I. è visto da 723.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.008.000 spettatori pari al 17.8%, mentre Blob segna 1.463.000 spettatori pari all’8% e Nuovi Eroi 1.291.000 spettatori pari al 6.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 837.000 spettatori (4.5%).

Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha totalizzato 176.000 spettatori (1.3%), mentre Lingo – Parole in Gioco 271.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 415.000 spettatori (2.5%). Sul Nove la replica di Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 326.000 spettatori (1.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 TgUnomattina – Rassegna Stampa interessa 204.000 spettatori con l’8.6% e TgUnomattina 532.000 spettatori con l’11% (all’interno il Tg1 delle 8 a 887.000 e il 17%), mentre Unomattina è visto da 777.000 spettatori con il 16.8% e la prima parte di Storie Italiane da 756.000 spettatori con il 17.5%.

Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 555.000 spettatori con il 18% e Tg5 Mattina 1.316.000 spettatori con il 25.2%, mentre Mattino Cinque News raccoglie 997.000 spettatori con il 20.7% nella prima parte e 858.000 spettatori con il 19.8% nella seconda parte.

Su Rai2 Viva Rai2 dà il buongiorno a 706.000 spettatori pari al 15% (Viva Rai2! Glass Cam a 160.000 e il 4.7%), mentre …E Viva il Videobox interessa 265.000 spettatori pari al 5.1%. A seguire, dopo il Tg2 delle 8:30 a 263.000 spettatori e il 5%, Radio2 Social Club è visto da 367.000 spettatori pari al 7.7%, mentre Tg2 Italia arriva a 263.000 spettatori pari al 6.1% e Tg2 Flash a 283.000 spettatori pari al 6.5%.

Su Italia1 New Amsterdam ottiene un ascolto di 174.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 136.000 spettatori (3%) nel secondo episodio, mentre Law & Order: Unità Speciale segna 172.000 spettatori (4%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto pari a 416.000 spettatori e l’11.5%, mentre TgR Buongiorno Regione 589.000 spettatori e l’11.8%.

A seguire Agorà convince 333.000 spettatori pari al 6.9% (presentazione a 350.000 e il 6.7%, Extra a 309.000 e il 7.1%) e la presentazione di Elisir sigla 236.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rete4 Miami Vice ha raccolto 95.000 spettatori con il 2% e Hazzard 91.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 175.000 spettatori (3.7%) e Coffee Break di 132.000 spettatori (3%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ottiene 844.000 spettatori (17.2%) A seguire E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.617.000 spettatori (17.5%). Su Canale5 la replica di Forum totalizza 1.210.000 spettatori con il 18%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 286.000 spettatori (6.4%), I Fatti Vostri interessa 511.000 spettatori (9.3%) nella prima parte e 811.000 spettatori (9.2%) nella seconda parte.

Su Italia1 il secondo episodio di Law & Order: Unità Speciale è seguito da 170.000 spettatori (3.2%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 565.000 spettatori (5.2%) e Sport Mediaset a 782.000 spettatori (6.4%).

Su Rai3 Elisir ottiene 277.000 spettatori (5.5%) e il Tg3 delle 12 informa 756.000 spettatori (10.3%), mentre Quante Storie conquista 651.000 spettatori (6%) e Passato e Presente 538.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Monk sigla 105.000 spettatori (2.1%) e, dopo il tg, Il Segreto totalizza 165.000 spettatori (1.8%) e La Signora del West 286.000 spettatori (2.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 233.000 spettatori con il 4.6% nella prima parte e 370.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Tg1 Economia ha raccolto 2.553.000 spettatori con il 21.4%, mentre Oggi è un Altro Giorno, dalle 14.30 alle 16, intrattiene 1.560.000 spettatori con il 15.5% (presentazione a 1.702.000 e il 14.5%) e, in replica dalle 16:04 alle 16:50, 1.242.000 spettatori con il 14.5%.

A seguire, dopo il Tg1 a 1.377.000 spettatori e il 15.5%, La Vita in Diretta, dalle 17:17 alle 17:41, realizza un ascolto di 2.030.000 spettatori con il 20.1% (presentazione a 1.691.000 e il 18.1%) e Aspettando Boris Godunov – Teatro alla Scala, dalle 17:45 alle 18, intrattiene 1.870.000 spettatori con il 17.1%.

Su Canale5 Beautiful conquista 2.476.000 spettatori (20.5%) e Terra Amara 2.286.000 spettatori (19.7%), mentre Uomini e Donne ottiene 2.607.000 spettatori pari al 26.2% (Finale a 2.120.000 e il 24.7%), Amici 1.766.000 spettatori pari al 20.7% e Grande Fratello Vip 1.592.000 spettatori pari al 18.4%.

A seguire Un Altro Domani sigla 1.403.000 spettatori (15.1%), mentre Pomeriggio Cinque incolla 1.588.000 spettatori (15.6%) nella presentazione, 2.245.000 spettatori (19.5%) nella parte più corposa e 2.405.000 spettatori (18.9%) ne I Saluti.

Su Rai2 Ore 14 interessa 534.000 spettatori pari al 4.9% e BellaMa’ 381.000 spettatori pari al 4.3%. A seguire Nei tuoi Panni sigla 321.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 532.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 525.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio e 479.000 spettatori (4.6%) nel terzo episodio.

A seguire N.C.I.S. Los Angeles ha conquistato 292.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 389.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist 292.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.188.000 spettatori (18.4%); Aspettando… Geo arriva a 978.000 spettatori (10.8%) e Geo a 1.574.000 spettatori (13.5%).

Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 546.000 spettatori con il 4.9%, mentre Tg4 – Diario del Giorno è seguito da 297.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Tagadà è scelto da 315.000 spettatori pari al 3.4% (presentazione a 301.000 e il 2.6%, #Focus a 292.000 e il 3.4%), mentre La7 Doc – Storie di un regno totalizza 147.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 Un’occasione per Natale è visto da 394.000 spettatori (4.5%).

Seconda Serata

Su Rai1 Nati stanchi è seguito da 407.000 spettatori con il 5.7%. Su Canale5 Sconnessi è visto da 847.000 spettatori (9.5%). Su Rai2 Bar Stella segna 610.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 Ninja Assassin ottiene 352.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 699.000 spettatori con il 10.2%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali è la scelta di 110.000 spettatori (3.3%). Su La7 TgLa7 informa 155.000 spettatori (3.1%).

Telegiornali

TG1?Ore 13:30 3.154.000 (25.8%)?Ore 20:00 1.793.000 (10.9%) – In onda in forma ridotta alle 19:31 per lasciare spazio alla Prima della Scala.?

TG2?Ore 13:00 1.636.000 (14.3%)?Ore 20:30 1.711.000 (8.7%)?

TG3?Ore 14:25 1.545.000 (13.5%)?Ore 19:00 2.638.000 (17.5%)?

TG5?Ore 13:00 2.647.000 (22.9%)?Ore 20:00 4.857.000 (26%)?

STUDIO APERTO?Ore 12:25 1.076.000 (11.7%)?Ore 18:30 564.000 (4.3%)?

TG4?Ore 11:55 289.000 (4.2%)?Ore 18:55 841.000 (5.5%)?

TGLA7?Ore 13:30 555.000 (4.6%)?Ore 20:00 1.429.000 (7.6%)

Ascolti TV per fasce auditel (share %)

RAI 1 11.89 12.92 17.02 18.49 16.27 10.57 6.97 7.42

?RAI 2 6.04 8.78 7.73 8.35 3.98 5.24 6.38 5.28?

RAI 3 10.48 9.08 6.14 9.42 8.24 13.65 10.59 13.03

?RAI SPEC 7.53 6.6 9.07 5.87 7.81 8.16 7.61 7.3

?RAI 35.95 37.37 39.97 42.12 36.3 37.63 31.56 33.03?

CANALE 5 19.53 21.18 18.82 20.34 21.05 22.51 21.16 13.7

?ITALIA 1 4.66 3.19 3.37 6.05 3.58 3.67 5.74 5.07?

RETE 4 4.2 1.24 2.18 3.38 4.36 5.02 5.39 4.72

?MED SPEC 12.26 12.45 11.63 8.65 10.36 10.13 12.81 17.19

?MEDIASET 40.65 38.06 36 38.43 39.36 41.32 45.09 40.67

?LA7+LA7D 4.27 3.88 4.26 3.89 2.97 3.66 5.66 5?

SATELLITE 13.82 12.68 14.5 10.4 16.47 12.67 12.73 15.99?

TERRESTRI 5.32 8 5.28 5.16 4.9 4.71 4.95 5.31

?ALTRE RETI 19.14 20.68 19.77 15.56 21.37 17.39 17.69 21.3