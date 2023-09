PIPPITEL! – PRIMA DOMENICA SERA DI SETTEMBRE SONNOLENTA: SU CANALE5 LA SERIE TURCA “LA RAGAZZA E L'UFFICIALE” FA IL 13.1% DI SHARE E 1.6 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 “L’ALLIEVA 3” SI FERMA ALL’11.8% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” RACIMOLA IL 5% - SU LA7 “ATLANTIDE FILES” DEDICATO A USTICA RACCOGLIE IL 3.8% - “TECHETECHETÈ” (15.9%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (15.4%) - APRILE E TELESE (5.8%), VIERO (4.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Prima domenica televisiva di settembre piuttosto sonnolenta e caratterizzata dal testa a testa fra Canale5 con la serie turca La ragazza e l'ufficiale, che totalizza 1.688.000 spettatori pari al 13.1% di share, e Rai1 che, con la replica della fiction L'Allieva 3, segna invece l'11.8% e 1.714.000 teste.

Per l'approfondimento in prime time, Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4, con ospite fra gli altri il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, sigla il 5% mentre su La7 Atlantide Files dedicato a Ustica raccoglie il 3.8%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) L'allieva 3 (Rai1) - 1.714.000

2) La ragazza e l'ufficiale (Canale5) - 1.688.000

3) FBI: Most Wanted (Italia1) - 973.000

4) La follia bussa alla porta (Rai2) - 663.000

5) Zona Bianca (Rete4) - 623.000

6) Moto Gp Catalogna (Tv8) - 614.000

7) L'ufficiale e la spia (Rai3) - 505.000

8) Atlantide Files (La7) - 453.000

9) Pallavolo Femminile (RaiSport) - 446.000

10) Little Big Italy (Nove) - 405.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 conquista il 15.9% mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate raccoglie il 13.6% e il 15.4%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 si assesta al 5.8%, quando invece Controcorrente Estate con Alessandra Viero su Rete4 segna il 4.1% e il 4.4%.

Al mattino, su Rai2, I Campionati Mondiali di Pallacanestro con la partita Italia-Portorico hanno siglato il 9.4%, mentre in fascia pomeridiana è da segnalare su Tv8 la diretta del Gran Premio di Formula1 Italia-Monza che ha conquistato la cifra monstre del 25.3% con una media di 2.847.000 spettatori. In seconda serata, su Rai2, La Domenica Sportiva ha ottenuto il 9.9% e Pressing su Italia1 ha raccolto il 7.6%. Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: L’Allieva 3 1.714.000 (11.8%). Canale5: La Ragazza e l’Ufficiale 1.688.000 (13.1%). Rai2: La follia bussa alla porta 663.000 (4.2%). Italia1: FBI: Most Wanted 973.000 (6.4%). Rai3: L’ufficiale e la spia 505.000 (3.7%). Rete4: Zona Bianca 623.000 (5%). La7: Atlantide Files 453.000 (3.8%). Tv8: Gran Premio di Catalogna di MotoGP 614.000 (3.9%). Nove: Little Big Italy, 405.000 (3.1%). RaiSport: Campionati Europei di Pallavolo Femminile 446.000 (2.9%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.519.000 (15.9%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.147.000 (13.6%) nella prima parte, 2.448.000 (15.4%) nella seconda. Italia1: N.C.I.S. 1.088.000 (7%). Rai3: Qui Venezia Cinema 493.000 (3.3%), Sapiens Files 664.000 (4.2%). Rete4: Controcorrente Estate 621.000 (4.1%) nella prima parte, 701.000 (4.4%) nella seconda. La7: In Onda Estate 918.000 (5.8%). Tv8: MotoGP – Grid 405.000 (2.6%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.965.000 (18.7%), Reazione a Catena 3.011.000 (23.9%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.493.000 (14.8%), The Wall 1.962.000 (16.1%). Rai2: N.C.I.S. New Orleans 336.000 (2.8%) nel primo episodio, 473.000 (3.3%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 421.000 (3.9%), Camera Cafè 266.000 (2.1%), C.S.I. Miami 504.000 (3.6%). Rai3: Tg Regione 1.930.000 (14.7%), Blob 585.000 (4%). Rete4: Tempesta d’Amore 526.000 (3.6%). Tv8: Gran Premio di Catalogna di Moto2 398.000 (2.8%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 – 20 Anni di Negramaro 435.000 (6.1%). Canale5: Station 19 476.000 (8%). Rai2: La Domenica Sportiva 715.000 (9.9%), presentazione 772.000 (5.8%). Italia1: Law & Order: Special Victims Unit 550.000 (5%), Pressing Highlights 404.000 (5.1%), Pressing 324.000 (7.6%). Rai3: Tg3 Mondo 224.000 (2.9%). Rete4: Generale 188.000 (5.4%). La7: TgLa7 Notte 89.000 (2.2%). Tv8: MotoGP – Zona Rossa 239.000 (1.9%). Nove: Little Big Italy. 285.000 (3.2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Azzurro – Storie di Mare 315.000 (10.8%), Tg1 Ore 8.00 666.000 (17.1%), Weekly 747.000 (16.5%) nella prima parte, 934.000 (19.2%) nella seconda, A Sua Immagine 1.214.000 (17.3%). Canale5: Prima Pagina Tg5 284.000 (14.2%), Tg5 Mattina 1.034.000 (24.7%), Terra Santa misteriosa 647.000 (13.1%), Santa Messa 820.000 (13.8%). Rai2: Montagne di energia 139.000 (3.2%), Tg2 Dossier 163.000 (3.3%), Campionati Mondiali di Pallacanestro – Italia-Portorico 581.000 (9.4%). Italia1: Friends 107.000 (2.3%) nel primo episodio, 126.000 (2.6%) nel secondo, 122.000 (2.3%) nel terzo, Will & Grace 120.000 (2%) nel primo episodio, 89.000 (1.5%) nel secondo.

Rai3: Protestantesimo 84.000 (2%), Sulla via di Damasco 59.000 (1.3%), Marina Cicogna – La vita e tutto il resto 118.000 (2.2%), Geo 151.000 (2.5%). Rete4: Io e Mamma 90.000 (2.1%), Casa Vianello 153.000 (2.7%) nel primo episodio, 166.000 (2.7%) nel secondo. La7: Omnibus 162.000 (4.1%), Il ferroviere 120.000 (1.8%).

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 997.000 (16.5%), Linea Verde Estate 2.379.000 (22.2%), presentazione 1.822.000 (20%). Canale5: Le Storie di Melaverde 608.000 (9.6%) nella prima parte, 959.000 (14%) nella seconda, Melaverde 1.756.000 (19.2%). Rai2: Un Ciclone in Convento 353.000 (3.8%). Italia1 Mom 100.000 (1.6%) nel primo episodio, 130.000 (1.9%) nel secondo, 228.000 (2.8%) nel terzo, Sport Mediaset XXL 802.000 (6.8%).

Rai3: O Anche No Estate 124.000 (1.9%), Tg3 Ore 12.00 558.000 (6.8%), Quante Storie 317.000 (3.2%), Il Posto Giusto 233.000 (2%). Rete4: I Delitti del Cuoco 162.000 (2.5%), Assassinio sul palcoscenico 206.000 (1.8%). La7: L’Aria che Tira Estate – Il Diario 142.000 (1.3%).

Pomeriggio

Rai1: Dalla Strada al Palco 1.132.000 (9.9%), presentazione 1.484.000(12.6%), Campionati Europei di Pallavolo Femminile – Italia-Olanda 1.212.000 (12.5%), Canale5: L’Arca di Noè 2.106.000 (17.7%), Beautiful 2.031.000 (17.6%), Terra Amara 2.098.000 (17.9%), Aenne Burda – La donna del miracolo economico 1.418.000 (13.9%). Rai2: Wild Italy 323.000 (2.8%), Il Ranger – Una Vita in Paradiso 324.000 (2.9%), Da Aosta ai 4mila 321.000 (3.3%).

Italia1: E-Planet 326.000 (2.8%), Un principe tutto mio 277.000 (2.5%), Due uomini e mezzo 167.000 (1.7%) nel primo episodio, 154.000 (1.6%) nel secondo, 256.000 (2.7%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 1.827.000 (15.4%), Un giorno di pioggia a New York 386.000 (3.3%), Doc Martin 349.000 (3.3%), Kilimangiaro Collection 570.000 (6%).

Rete4: Le più grandi meraviglie naturali del mondo 185.000 (1.6%), Un maresciallo in gondola 180.000 (1.6%), La grande sparatoria 288.000 (3%). La7: Elsa & Fred 206.000 (1.8%), La7 Doc – Castelli medievali 144.000 (1.4%), Uozzap! Classic 115.000 (1.2%), I magnifici 7 117.000 (1.1%). Tv8: Gran Premio di Formula1 Italia-Monza (diretta) 2.847.000 (25.3%).