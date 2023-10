PIPPITEL! – LA PRIMA SERATA DI IERI, COME PREVEDIBILE, SE LA AGGIUDICA LA PARTITA INGHILTERRA-ITALIA, APPASSIONANDO 8.6 MILIONI SPETTATORI, CON IL 37.9% DI SHARE - LA SFIDA TRA I TALK-SHOW: “DIMARTEDÌ” (6.4%) - “È SEMPRE CARTABIANCA” (5.7%) - “AVANTI POPOLO” (4.3%) - L’EFFETTO DELLA PARTITA SU “BELVE” CHE OTTIENE IL 6.1%, IN CALO RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA (PARTIVA DAL 7.7%) – “IL MERCANTE IN FIERA" RACIMOLA IL 2.5% NELLA PRIMA PARTE E 2.9% NELLA SECONDA...

Marco Zonetti per Dagospia

Prima serata televisiva rocambolesca quella di ieri, martedì 17 ottobre 2023, con la partita di calcio Inghilterra-Italia, valevole per le qualificazioni ai Campionati Europei del 2024; la triplice sfida tra talk show - Avanti Popolo condotto da Nunzia De Girolamo su Rai3 (con la discussa ospitata di Fabrizio Corona e le sue rivelazioni sul calcio scommesse), E' sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rete4, diMartedì presentato da Giovanni Floris su La7; il triello fra Belve con Francesca Fagnani su Rai2, Le Iene condotto da Veronica Gentili su Italia1 e Pechino Express con Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio su Tv8.

La vittoria, come c'era da aspettarsi, è andata al calcio, che con la sconfitta dell'Italia per 3 a 1 ha totalizzato la cifra monstre del 37.9% con 8.638.000 spettatori. Su Canale5, l'eterna riproposizione del film Ghost ha invece portato a casa 1.846.000 affezionati con il 10.6%.

Per l'approfondimento, le polemiche sul costosissimo invito a Corona non hanno risollevato di molto il programma e De Girolamo ha totalizzato un magro 4.3% con 742.000 teste, restando il terzultimo programma della serata. Berlinguer ha invece convinto 824.000 spettatori con il 5.7%, e Floris 1.114.000 con il 6.4%.

Fagnani ha siglato un buon 6.1% di share con 1.036.000 appassionati (quarta più vista), Gentili il 7.2% con 1.003.000 e Pechino Express il 3.2% con 380.000. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Inghilterra-Italia (Rai1) - 8.368.000 Ghost (Canale5) - 1.846.000 diMartedì (La7) - 1.114.000 Belve (Rai2) - 1.036.000 Le Iene (Rai2) - 1.003.000 E' sempre Cartabianca (Rete4) - 824.000 Avanti Popolo (Rai3) - 742.000 Pechino Express (Tv8) - 380.000 Gone Girl - L'amore bugiardo (Nove) - 252.000

In access prime time, Otto e mezzo con Lilli Gruber su La7 ha segnato il 6.1%, Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano su Rai3 il 5.7%, Stasera Italia con Nicola Porro su Rete4 il 4.0% e il 3.5% e Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 il. 3.0%.

Pino Insegno alla guida de Il Mercante in Fiera su Rai2 in fascia preserale - con l'ospitata di Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Simone Di Pasquale - ha racimolato il solito esangue 2.5% e 2.9%. Neanche l'espediente Vip funziona, insomma...

Al pomeriggio, Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque su Canale5 ha totalizzato - al ribasso - il 14.3%, il 13.2% e l'11.4%, mentre Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1 svetta al 19.7% in entrambe le sue parti.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Calcio – Qualificazioni Campionati Europei 2024 - Inghilterra-Italia 8.368.000 (37.9%). Canale5: Ghost – Fantasma 1.846.000 (10.6%). Rai2: Belve (presentazione) 863.000 (3.9%), 1.036.000 (6.1%). Italia1: Le Iene 1.003.000 (7.2%), presentazione 943.000 (4.1%). Rai3: Avanti Popolo 742.000 (4.3%), Avanti Popolo (presentazione) 562.000 (2.5%). Rete4: È Sempre Cartabianca 824.000 (5.7%). La7: DiMartedì 1.114.000 (6.4%), diMartedì Più 355.000 (5.8%). Tv8: Pechino Express – La Via delle Indie 590.000 (3.3%), 142.000 (2.9%). Nove: L’amore bugiardo – Gone Girl 252.000 (1.6%).

Access Prime Time

Canale5: Striscia la Notizia 2.637.000 (11.5%). Rai2: TG2 Post 695.000 (3%). Italia1: NCIS – Unità Anticrimine 1.293.000 (5.9%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.223.000 (5.7%). Un Posto al Sole 1.599.000 (6.9%). Rete4: Stasera Italia 855.000 (4%) nella prima parte, 806.000 (3.5%). La7: Otto e Mezzo 1.405.000 (6.1%). Tv8: 100% Italia 494.000 (2.2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 536.000 (2.4%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.039.000 (23.9%), Reazione a Catena 4.373.000 (27.1%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.582.000 (13.7%), Caduta Libera 2.571.000 (16.9%). Rai2: Il Mercante in Fiera – Fuori Due 461.000 (2.5%), Il Mercante in Fiera 587.000 (2.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 401.000 (3%), CSI Miami 661.000 (3.7%). Rai3: Tgr 2.473.000 (14.4%), Blob 983.000 (5.1%), Via dei Matti n°0 892.000 (4.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 587.000 (3%). La7: Padre Brown 171.000 (1.2%). Tv8: Celebrity Chef 394.000 (2.4%). Nove: Cash or Trash 426.000 (2.5%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 714.000 (8.2%). Canale5: X Style 361.000 (5.5%), Tg5 Notte 275.000 (6.6%). Rai2: Stasera C’è Cattelan su Rai2 424.000 (5.9%), Ancora Cinque Minuti su Rai2 227.000 (5%), Generazione Zeta 115.000 (3.7%). Italia1: Brooklyn Nine Nine 221.000 (6.3%), 138.000 (5.2%). Rai3: Tg3 Linea Notte 281.000 (4.5%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 115.000 (4.1%), presentazione 135.000 (3.5%). La7: TgLa7 Notte 170.000 (4.3%). Nove: Storie Criminali 90.000 (2.3%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 427.000 (11.2%), Tg1 Ore 7.00 409.000 (11.2%), Tg1 Ore 8.00 1.026.000 (20.6%), Uno Mattina 820.000 (18.5%), Storie Italiane (prima parte) 820.000 (19.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 551.000 (17.1%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.118.000 (22.5%), Mattino Cinque News 866.000 (19.7%) nella prima parte, 839.000 (19.6%) nella seconda, I Saluti 823.000 (19.3%). Rai2: Tg2 Ore 8.30 159.000 (3.3%), Radio2 Social Club 182.000 (4.2%), Tg2 Italia Europa 137.000 (3.2%), Tg2 Flash 202.000 (4.4%). Italia1: Lovely Sara 230.000 (5%), Kiss Me Licia 199.000 (4%), Chicago Med 131.000 (2.8%) nel primo episodio, 140.000 (3.3%) nel secondo, CSI: NY 160.000 (3.5%) nel primo episodio.

Rai3: Buongiorno Italia 431.000 (10.9%), Tgr Buongiorno Regione 591.000 (12.6%), Agorà (presentazione) 268.000 (5.4%), Agorà 243.000 (5.4%), Re Start 211.000 (4.9%), Parlamento Spaziolibero 145.000 (3.4%). Rete4: Super Car 73.000 (1.6%), Miami Vice 99.000 (2.3%). La7: Omnibus (News) 126.000 (3.1%), TgLa7 235.000 (5%), Omnibus (Dibattito) 186.000 (4%), Coffee Break 222.000 (5.2%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 922.000 (17.1%), È Sempre Mezzogiorno 1.548.000 (15.8%). Canale5: Grande Fratello (ministriscia) 859.000 (18.4%), Forum 1.453.000 (19.7%). Rai2: Tg Sport Giorno 207.000 (4.2%), I Fatti Vostri 459.000 (7.7%), nella prima parte, 885.000 (9.4%), Tg2 Costume & Società 1.001.000 (7.9%), Tg2 Medicina 33 788.000 (6.3%).

Italia1: CSI: NY 232.000 (3.6%), Grande Fratello (pillole) 264.000 (3.1%), 495.000 (4.3%), Sport Mediaset 660.000 (5.2%), Extra 465.000 (3.7%). Rai3: Elisir (presentazione) 186.000 (4.2%), Elisir 291.000 (5.2%), Tg3 Ore 12.00 834.000 (10.5%), Tg3 Fuori Tg 842.000 (8.7%), Quante Storie 694.000 (6.1%), Passato e Presente 542.000 (4.3%). Rete4: Hazzard 114.000 (2.2%), Grande Fratello (pillola) 104.000 (1.6%), Il Segreto 126.000 (1.3%), La Signora in Giallo 584.000 (4.8%). La7: L’Aria che Tira 295.000 (5.2%), L'Aria che Tira (Oggi) 427.000 (4.2%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia (2.226.000 – 17.8%), La Volta Buona 1.308.000 (10.9%) nella presentazione, 1.257.000 (12.9%), Il Paradiso delle Signore 1.675.000 (19.7%), Tg1 (1.326.000 – 16.7%), La Vita in Diretta 1.589.000 (19.7%) nella presentazione, 1.889.000 (19.7%). Canale5: Beautiful 2.587.000 (20.5%), Terra Amara 2.745.000 (22.8%), Uomini e Donne 2.576.000 (25.9%), Finale 1.827.000 (21.5%), Amici di Maria De Filippi 1.647.000 (19.4%), La Promessa 1.552.000 (19.1%), Pomeriggio Cinque 1.159.000 (14.3%) nella prima parte, 1.252.000 (13.2%), Saluti 1.186.000 (11.4%). Rai2: Ore 14 848.000 (7.5%), Bella Ma’ 500.000 (5.9%), Rai Parlamento TG 268.000 (3.4%), Tg2 293.000 (3.6%).

Calcio Under-21 - Qualificazioni per Euro 2024 - Italia-Norvegia 795.000 (6.6%). Italia1: I Simpson 447.000 (3.7%) nel primo episodio, 459.000 (3.9%) nel secondo, 369.000 (3.6%), nel terzo, NCIS New Orleans 262.000 (3%) nel primo episodio, 299.000 (3.6%) nel secondo, Cold Case 255.000 (2.9%). Rai3: Tgr 2.259.000 (18.3%), Tgr Leonardo 952.000 (8.5%), Tgr Piazza Affari 665.000 (6.3%), Rai Parlamento Tg 412.000 (4.2%), Il Palio d’Italia 268.000 (3%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro ha to 221.000 (2.6%), Aspettando… Geo 479.000 (5.8%), Geo 948.000 (10%). Rete4: Lo Sportello di Forum 894.000 (7.8%), Tg4 - Diario del Giorno 408.000 (4.7%), La Notte dell’Agguato 393.000 (4.3%). La7: Tagadà (presentazione) 361.000 – 3.1%), Tagadà 372.000 (4.1%), Tagadà Focus 377.000 (4.6%), C’era una volta il Novecento 228.000 (2.5%), Icone – al Capone 181.000 (1.9%). Tv8: L’Amore in Fuga 240.000 (2.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.065.000 (24.2%)

20.00 - 5.117.000 (26.6%)

TG2

13.00 - 1.594.000 (13.4%)

20.30 - 1.051.000 (4.8%)

TG3

14.25 - 1.458.000 (12.3%)

19.00 - 1.950.000 (13.7%)

TG4

11.55 - 291.000 (3.8%)

18.55 - 615.000 (4.1%)

TG5

13.00 - 2.962.000 (24.6%)

20.00 - 3.832.000 (19.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.175.000 (11.7%)

18.30 - 476.000 (4.3%)

TGLA7

13.30 - 570.000 (4.5%)

20.00 - 1.379.000 (7%)