Edoardo Pasquini per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, venerdì 16 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:40 alle 00:15 – la prima puntata di The Voice Senior 4 ha conquistato 3.557.000 spettatori pari al 21.5% di share (presentazione a .000 e il %). Su Canale5 – dalle 21:39 alle 01:01 – Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha incollato davanti al video 2.891.000 spettatori con uno share del 19.7% (Highlights: .000 – %). Su Rai2 Lo chiamavano Jeeg Robot raccoglie 512.000 spettatori con il 2.8%.

Su Italia1 Rambo: Last Blood raccoglie 1.224.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Illusioni perdute in prima tv raccoglie 442.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.312.000 spettatori (8.6%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 927.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 Cucine da Incubo in prima tv free ottiene 236.000 spettatori con l’1.2% (puntata in seconda serata in replica a 170.000 e l’1.1%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza sigla 490.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai4 I mercenari segna 283.000 spettatori (1.5%). Su Iris Prisoners è scelto da 288.000 spettatori (1.7%). Su La5 Serendipity – Quando l’amore è magia coinvolge 297.000 spettatori (1.6%).

Access Prime Time

Damilano al 7.9%.

Su Rai1 Cinque Minuti viene seguito da 4.545.000 individui (23.2%) mentre Affari Tuoi intrattiene 4.896.000 spettatori con il 24.1%. Su Canale5 Striscia la Notizia convince 3.123.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai2 TG2 Post sigla 667.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.427.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.753.000 spettatori (7.9%) e Un Posto al Sole segna 1.719.000 spettatori (8.4%).

Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 576.000 spettatori con il 2.9% (breve presentazione a 236.000 e l’1.2%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.496.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 422.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in prima tv ha raccolto 603.000 spettatori (3%). Su RaiPremium Don Matteo 11 sigla 337.000 spettatori (1.7%) nell’episodio delle 20:10. Su Real Time Casa a Prima Vista è la scelta di 634.000 spettatori (3.2%).

Preserale

Pif raggiunge il 6.7%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.536.000 spettatori pari al 25.6% mentre L’Eredità è visto da 4.668.000 spettatori pari al 27.8%. Su Canale5 Avanti il Primo! raduna 2.030.000 spettatori con il 15.7% mentre Avanti un Altro! gioca con 3.344.000 spettatori pari al 21%. Su Rai2, dopo TG Sport Sera (478.000 – 3.6%), M’illumino di meno – No borders raduna 249.000 spettatori (1.6%) mentre Castle interessa 520.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 479.000 spettatori (3.3%) mentre C.S.I. Miami totalizza 756.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 i TGR informano 2.494.000 spettatori pari al 14.3%.

Blob segna 1.106.000 spettatori pari al 5.8% e Caro Marziano appassiona 1.303.000 spettatori pari al 6.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 441.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Padre Brown sigla 225.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 319.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica è scelto da 474.000 spettatori (2.6%). Su Rai4 Hudson & Rex colleziona 283.000 spettatori (2.3%) nell’episodio delle 18:21.

Daytime Mattina

Omnibus sale al 4.9% nel Dibattito.

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 332.000 spettatori con l’8.1% (all’interno il TG1 delle 7 a 258.000 e il 7.7%) e il TG1 delle 8 è seguito da 854.000 spettatori con il 17%. A seguire Unomattina intrattiene 862.000 spettatori con il 19.5% e la prima parte di Storie Italiane convince 907.000 spettatori con il 21.9%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 598.000 spettatori con il 18% e il TG5 Mattina delle 8 raccoglie 899.000 spettatori con il 18.1%. Mattino Cinque News segna 791.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte e 705.000 spettatori con il 17.1% nella seconda parte. Su Rai2, dopo un’anteprima dal nome Mattin Show! (315.000 – 9.6%), Viva Rai2! dà il buongiorno a 1.003.000 spettatori (19.9%) mentre …E viva il mini Videobox si porta a 322.000 spettatori (6.5%).

Il TG2 delle 8:30 raggiunge 263.000 spettatori (5.6%) e Radio2 Social Club è visto da 294.000 spettatori (6.7%) mentre TG2 Italia Europa informa 177.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 Georgie ottiene un ascolto di 142.000 spettatori (2.8%) mentre il doppio episodio di Chicago Fire registra un netto di 156.000 telespettatori (3.6%). Su Rai3 Buongiorno Italia ha registrato una media di 407.000 spettatori (10.4%) mentre TGR Buongiorno Regione ha raccolto 492.000 spettatori pari al 9.4%. Agorà convince 277.000 spettatori (5.6%) nella presentazione e 210.000 spettatori (4.7%) mentre Re Start raggiunge 203.000 spettatori (4.9%).

Su Rete4 Monk ha raccolto 64.000 spettatori (1.4%) mentre A-Team sigla 68.000 spettatori (1.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 108.000 spettatori (2.6%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 200.000 spettatori (3.8%), di 230.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte chiamata Dibattito mentre Coffee Break totalizza 201.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 Amore a Harmony Ranch raccoglie 56.000 spettatori (1.1%) mentre Consigli d’amore arriva a 43.000 spettatori (1%). Sul Nove Alta Infedeltà si porta a 113.000 spettatori (2.7%) con l’episodio delle 10:06. Su RaiPremium Provaci ancora Prof 3 fa sintonizzare 144.000 spettatori pari al 3%.

Daytime Mezzogiorno

Bene Chicago PD.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha catturato 1.085.000 spettatori (20.9%) mentre È Sempre Mezzogiorno fa compagnia a 1.662.000 spettatori (17.4%). Su Canale5 Forum totalizza 1.342.000 spettatori con il 19%. Su Rai2 la Coppa del Mondo di Sci Alpino arriva a 249.000 spettatori (5.4%) con la discesa femminile di Crans-Montana mentre I Fatti Vostri Speciale ha appassionato 636.000 spettatori (9.1%) nella prima parte e 862.000 spettatori (9.3%) nella seconda parte. Su Italia1 il doppio episodio di Chicago P.D. raduna 286.000 teste (5.3%).

Dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello arriva a 596.000 spettatori (5.1%) e Sport Mediaset raduna davanti al video 714.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3, dopo una presentazione (194.000 – 4.5%), Elisir ottiene 274.000 spettatori (5%) e il TG3 delle 12 informa 756.000 spettatori pari al 10%. Quante Storie conquista 540.000 spettatori (4.8%) mentre Passato e Presente è seguito da 447.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Carabinieri raduna 99.000 spettatori (2%). Dopo il TG, Il Segreto ottiene 107.000 spettatori (1.1%) e La Signora in Giallo convince 598.000 spettatori (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 242.000 spettatori con il 4.4% nella prima parte e 429.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti intrattiene 100.000 spettatori (1.7%) mentre 4 Hotel sigla 190.000 spettatori (1.8%).

Daytime Pomeriggio

Tagadà al 4.2%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.188.000 – 17.1%), La Volta Buona ha raccolto 1.551.000 spettatori con il 12.6% nella presentazione e 1.487.000 spettatori con il 14.6%. Il Paradiso delle Signore registra un netto di 1.621.000 spettatori (18.7%) e, dopo una breve edizione del TG1 (1.536.000 – 18%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.851.000 spettatori con il 21.2% nella presentazione e di 2.382.000 spettatori con il 23%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.560.000 spettatori pari al 19.9% mentre Terra Amara raggiunge 2.843.000 spettatori pari al 23%. Uomini e Donne sigla 2.588.000 spettatori con il 24.7% (Finale a 1.937.000 e il 21.6%) seguito dal daytime di Amici che raccoglie 1.616.000 spettatori (18.6%).

La Promessa coinvolge 1.496.000 spettatori (17.7%) mentre Pomeriggio Cinque cattura l’attenzione di 1.242.000 spettatori pari al 14.3% nella prima parte e di 1.214.000 spettatori pari al 12.1% nella seconda parte (I Saluti a 1.235.000 e il 10.6%). Su Rai2, dopo TG2 Sì Viaggiare (1.017.000 – 7.9%), Ore 14 interessa 910.000 spettatori pari al 7.8% mentre BellaMa’ Short sigla 597.000 spettatori (6.5%). Dopo il TG2 delle 16:40 (473.000 – 5.6%), i World Aquatics registrano 489.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 519.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio, 572.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio e 425.000 spettatori (3.9%) nel terzo episodio. NCIS: Los Angeles segna 375.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 329.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio mentre The Mentalist ha conquistato 313.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR informano 2.092.000 spettatori (16.4%) mentre La seconda vita – Il Paradiso può attendere coinvolge 435.000 spettatori (4.6%) e Formula Biancorossa registra 438.000 spettatori (5.1%).

Aspettando… Geo sigla 741.000 spettatori (8.7%) e Geo colleziona 1.214.000 spettatori (11.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 698.000 spettatori con il 6% mentre TG4 Diario del Giorno è seguito da 373.000 spettatori con il 4.1%. A seguire Tango & Cash è la scelta di 320.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Tagadà è visto da 402.000 spettatori pari al 3.3% nella presentazione e da 404.000 spettatori pari al 4.2% (#Focus a 273.000 e il 3.2%). C’era una volta… il Novecento raggiunge 179.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 Incontri pericolosi raccoglie 153.000 spettatori (1.3%). L’ultimo San Valentino segna 221.000 spettatori (2.5%) mentre Un San Valentino molto speciale sigla 220.000 spettatori (2%). Sul Nove Little Big Italy intrattiene 235.000 spettatori (2%). Su Rai4 Delitti in Paradiso raggiunge 175.000 spettatori (2%) mentre Hudson & Rex registra 211.000 spettatori (2.1%) nell’episodio delle 17:36.

Seconda Serata

Tv7 torna, dopo una settimana di stop, con il 10.6%.

Su Rai1 Tv7 è la scelta di 714.000 spettatori con il 10.6% mentre Viva Rai2!… e un po’ anche Rai1 raduna 319.000 spettatori (9.4%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 TG5 Notte informa 622.000 spettatori (16.1%). Su Rai2 la prima visione di Roma Santa e Dannata segna 235.000 spettatori (2.4%) mentre ATuttoCampo registra 94.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 Ferite mortali ottiene 429.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 TG3 Linea Notte raccoglie 206.000 spettatori con il 2.4%. Su Rete4 The Equalizer è la scelta di 250.000 spettatori (5.2%). Su La7 TG La7 Notte è visto da 230.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 4 Hotel registra 98.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Che Tempo Che Fa Bis raggiunge 177.000 spettatori (1.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.062.000 (23.6%)

Ore 20:00 4.798.000 (25.2%)

TG2

Ore 13:00 1.605.000 (13.5%)

Ore 20:30 1.007.000 (5.1%)

TG3

Ore 14:25 1.514.000 (12.5%)

Ore 19:00 1.980.000 (13%)

TG5

Ore 13:00 2.798.000 (23.3%)

Ore 20:00 3.843.000 (20%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.152.000 (12%)

Ore 18:30 618.000 (5%)

TG4

Ore 11:55 211.000 (2.9%)

Ore 18:55 500.000 (3.3%)

TG LA7

Ore 13:30 681.000 (5.3%)

Ore 20:00 1.258.000 (6.5%)

