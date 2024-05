PIPPITEL! – LA PRIMA SERATA DI IERI SE LA AGGIUDICA “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI, SU CANALE5, CON UNO SHARE DEL 25.4% (3.6 MILIONI DI SPETTATORI) – L’ULTIMA PUNTATA DE “I MIGLIORI ANNI” OTTIENE 2.8 MILIONI TELE-MORENTI (18% DI SHARE) – "AFFARI TUOI" (28.9%) – “STRISCIA LA NOTIZIA” (17.1%) – “TG2 POST” (2.9%) – “CHESARÀ…” (3.8%) – "STASERA ITALIA" (3.4%) - "FRATELLI DI CROZZA", IN REPLICA (2.8%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

amici di maria de filippi

Nella serata di ieri, sabato 4 maggio 2024, su Rai1 l’ultima puntata de I Migliori Anni ha conquistato 2.894.000 spettatori pari al 18% di share (Noi Che dalle 0.02 alle 0.16 a 1.655.000 e il 16.3%). Su Canale5 – dalle 21.32 alle 0.39 – Amici ha raccolto davanti al video 3.697.000 spettatori con uno share del 25.4% (Buonanotte a 1.778.000 e il 26.8%). Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 862.000 spettatori (4.7%) e F.B.I. International di 743.000 spettatori (4.4%).

Su Italia1 Madagascar 3 – Ricercati in Europa ha radunato 683.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rai3 Le Ragazze coinvolge 658.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete4 Il compagno Don Camillo totalizza un a.m. di 950.000 spettatori (5.7%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 885.000 spettatori con il 5.1% (Buonanotte dalle 23.21 alle 23.40 a 523.000 e il 3.9%). Su Tv8 – dalle 20.54 alle 22.19 – 4 Ristoranti sigla 345.000 spettatori (1.9%).

i migliori anni 1

Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 483.000 spettatori con il 2.8% (replica di seconda serata: 311.000 – 3.2%). Sul 20 Duro da uccidere è seguito da 577.000 spettatori (3.2%). Su Rai4 Captain Phillips – Attacco in mare aperto è scelto da 279.000 spettatori (1.6%). Su Iris Colpevole d’omicidio interessa 343.000 spettatori pari all’1.9%. Su RaiMovie Gli anni più belli raggiunge 222.000 spettatori e l’1.3%. Su La7d Scandal segna 21.000 spettatori e lo 0.1%.

Access Prime Time

amici di maria de filippi 3

Su Rai1 Affari Tuoi registra 5.147.000 spettatori pari al 28.9%. Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 3.047.000 spettatori con il 17.1%. Su Rai2 TG2 Post è seguito da 532.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.011.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 CheSarà… è la scelta di 667.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 566.000 spettatori (3.4%) nella prima parte e 593.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 322.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 468.000 spettatori (2.8%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.269.000 spettatori pari al 20.9%, mentre L’Eredità Weekend ha registrato 3.369.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.768.000 spettatori (17.1%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.441.000 spettatori (19.6%). Su Rai2 la Ginnastica Artistica è seguita da 371.000 spettatori (3.4%), mentre The Blacklist arriva a 301.000 spettatori (2%).

i migliori anni 2

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 285.000 spettatori (2.5%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 421.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.743.000 spettatori pari al 12.8%, mentre Blob segna 859.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Terra Amara interessa 585.000 spettatori (3.9%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare totalizza 146.000 spettatori con l’1.4%. . Sul Nove Little Big Italy totalizza 241.000 spettatori (1.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 465.000 individui (13.1%), mentre il TG1 delle 8 colleziona 954.000 spettatori (20.1%). TG1 Dialogo interessa 938.000 spettatori (18.8%). A seguire Unomattina in Famiglia è visto da 1.174.000 spettatori (23.6%) nella prima parte e da 1.115.000 spettatori (23.3%) nella seconda parte, mentre Buongiorno Benessere sigla 966.000 spettatori (19.4%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 468.000 spettatori pari al 17.7% e il TG5 Mattina delle 8 ha dato il buongiorno a 1.001.000 spettatori pari al 20.6%.

amici di maria de filippi 1

A seguire X-Style segna 492.000 spettatori pari al 9.9%, mentre Super Partes totalizza 334.000. 320.000, 327.000, 372.000, 357.000, 352.000, 444.000 spettatori pari rispettivamente al 6.9%, 6.7%, 6.7%, 7.7%, 7.6%, 7.5%. 9,3%. Su Rai2 Paradise – La Finestra sullo Showbiz totalizza 133.000 spettatori (2.8%), Radio2 Social Club è seguito da 188.000 spettatori (3.9%) e Quasar segna 149.000 spettatori (3.1%).

Su Italia1 Kiss Me Licia raduna 117.000 spettatori (2.3%), mentre The Goldbergs ottiene 132.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio, 105.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio e 118.000 spettatori (2.5%) nel terzo episodio e Young Sheldon totalizza 132.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 174.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio.

maurizio crozza imita matteo salvini e roberto vannacci

Su Rai3 Agorà Weekend segna 188.000 spettatori con il 3.8% (presentazione a 192.000 e il 4.2%) e Mi Manda Raitre interessa 250.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Brave and Beautiful registra 99.000 spettatori (2.1%) e Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore raduna 168.000 spettatori (3.4%), mentre Poirot – La parola alla difesa colleziona 127.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 141.000 spettatori (4.5%) nelle News e, dopo il TG La7 (230.000 – 5.6%), di 169.000 spettatori (3.4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato totalizza 135.000 spettatori (2.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde Discovery colleziona 964.000 spettatori (16.1%), Linea Verde Tipico raduna 1.367.000 spettatori (17.3%) e Linea Verde Life totalizza 2.180.000 spettatori (18.6%). Su Canale5 Forum colleziona 1.223.000 spettatori pari al 16.1%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (186.000 – 3.7%), Cerchiamo Te – Missione Lavoro raccoglie 228.000 spettatori (3.9%), mentre Cook 40′ arriva a 298.000 spettatori (3.2%).

amici di maria de filippi 3

Su Italia1 Due Uomini e 1/2 è visto da 156.000 spettatori (3%) nel primo episodio, 172.000 spettatori (3%), nel terzo episodio, e 232.00 spettatori (3%) nel terzo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 867.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 il TG3 delle 12 è seguito da 672.000 spettatori (8.7%). TGR – Petrarca segna 358.000 spettatori e il 2.8%. Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo coinvolge 604.000 spettatori con il 4.8%.

Su La7 Belli Dentro Belli Fuori raggiunge 61.000 spettatori (1.1%), L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu raccoglie 67.000 spettatori (0.9%), L’Aria che Tira – Il Diario è scelto da 130.000 spettatori (1.2%) e Like Tutto Ciò che Piace sigla 141.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 Cucine da Incubo fa compagnia a 124.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 124.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 187.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio.

i migliori anni 3

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Verde Sentieri segna 1.496.000 spettatori (11.4%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 1.011.000 spettatori (8.9%), mentre A Sua Immagine è seguito da 718.000 spettatori (6.9%) nella prima parte e da 603.000 spettatori (6.2%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (721.000 – 7.5%), ItaliaSì! ottiene 1.066.000 spettatori (11.4%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.597.000 spettatori (19%) e Endless Love raggiunge 2.259.000 spettatori (20.1%).

amici di maria de filippi 7

A seguire Verissimo è scelto da 1.734.000 spettatori (18.5%) nella prima parte e da 1.669.000 spettatori (17.5%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 la prima tappa del Giro d’Italia incolla davanti al video 1.331.000 spettatori pari al 10.9%, dalle 14.01 alle 15.59, e 1.722.000 spettatori pari al 17.5% dalle 16.01 alle 17.20 col Giro all’Arrivo. A seguire Processo alla Tappa è seguito da 752.000 spettatori pari all’8.4%. Su Italia1 The Time Machine raduna 322.000 spettatori (2.7%), mentre Walker ha raccolto 291.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 268.000 spettatori (3%) nel secondo episodio e Due Uomini e 1/2 arriva a .000 spettatori (%).

i migliori anni 4

Su Rai3 le news dei TGR informano 2.163.000 spettatori pari al 15.5%, mentre Tv Talk è seguito da 936.000 spettatori pari all’8.2% (Extra a 796.000 e il 7.9%) e Petrolio segna 335.000 spettatori pari al 3.5%. A seguire Report raduna 524.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 658.000 spettatori (5.2%), Hamburg Distretto 21 viene visto da 280.000 spettatori (2.6%) e Dynasties II – I Diari arriva a 266.000 spettatori (2.7%).

A seguire Colombo – Doppio gioco arriva a 430.000 spettatori (4.5%). Su La7 100 Minuti segna 219.000 spettatori con l’1.8%. Su Tv8 le Prove di Formula1 per la Sprint Race - Gran Premio di Miami hanno raccolto 349.000 spettatori e il 3.4% mentre la Sprint Race registra un netto di 653.000 spettatori con il 6.7%. Su RaiPremium la replica dell’ultima settimana de Il Paradiso delle Signore incolla davanti al video 232.000 spettatori pari al 2.3%.

Seconda Serata

maurizio crozza imita sergio mattarella tra meloni e la russa

Su Rai1 Ciao Maschio registra 594.000 spettatori (10.3%), mentre Applausi raduna 266.000 spettatori (8.4%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 TG5 Notte totalizza 873.000 spettatori (17.4%). Su Rai2 TG2 Dossier segna 255.000 spettatori (1.8%), TG2 Storie 174.000 spettatori (1.8%) e TG2 Mizar 107.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 I pinguini di Madagascar è visto da 357.000 spettatori (2.9%).

Su Rai3 TG3 Mondo informa 285.000 spettatori con il 2.8% (Agenda del Mondo a 264.000 e il 3.1%), mentre Regina è seguito da 109.000 spettatori con il 2.1%. Su Rete4 Firewall – Accesso negato è scelto da 329.000 spettatori (4.4%). Su La7 Uozzap! sigla 236.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 l’appuntamento con le Prove di Formula 1 del Gran Premio di Miami arriva a 368.000 spettatori (3.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.482.000 (24.3%)

amici di maria de filippi 6

Ore 20:00 3.905.000 (25.1%)

TG2

Ore 13:00 1.270.000 (9.7%)

Ore 20:30 818.000 (4.8%)

TG3

Ore 14:25 1.548.000 (11.9%)

Ore 19:00 1.264.000 (10.8%)

TG5

Ore 13:00 2.902.000 (21.9%)

Ore 20:00 3.306.000 (20.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.154.000 (11%)

Ore 18:30 370.000 (3.7%)

TG4

i migliori anni 5

Ore 11:55 293.000 (3.8%)

Ore 18:55 441.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13:30 567.000 (4%)

Ore 20:00 971.000 (6.2%)