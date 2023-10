PIPPITEL! – LA PRIMA SERATA DI IERI SE LA AGGIUDICA LA FICTION “IMMA TATARANNI - SOSTITUTO PROCURATORE” CHE SVETTA CON 4.8 MILIONI DI SPETTATORI, 27.6% DI SHARE - "IL GRANDE FRATELLO", CON L’ARRIVO NELLA CASA DI GIAMPIERO MUGHINI, HA APPASSIONATO 2.5 MILIONI DI PERSONE, 17.9% - PINO INSEGNO, CON “IL MERCANTE IN FIERA” È FERMO AL 2.1% NELLA PRIMA PARTE E 2.6% NELLA SECONDA – “CINQUE MINUTI” (21.7%) - “STRISCIA LA NOTIZIA” (16%) - GRUBER (8.3%) - DAMILANO (6.3%) - VIDEO

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 16 ottobre 2023 in prima serata, vedono la consueta vittoria della fiction di Rai1 Imma Tataranni - Sostituto Procuratore con Vanessa Scalera e Alessandro Gallo, che con il finale della terza stagione svetta a una media di 4.810.000 spettatori pari al 27.6% di share. Il Grande Fratello No Trash versione Pier Silvio, su Canale5, ha invece totalizzato 2.506.000 appassionati pari al 17.9%.

Per l'approfondimento, cala Presa Diretta su Rai3, toccando il 4.6% mentre Quarta Repubblica con Nicola Porro su Rete4 segna il 7%. Su Tv8, la satira della Gialappa's Band porta la prima puntata della nuova stagione di GialappaShow a un'ottima media di 904.000 affezionati con il 4.9%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Imma Tataranni 3 (Rai1) - 4.810.000

2) Grande Fratello (Canale5) - 2.506.000

3) The Foreigner (Italia1) - 1.084.000

4) Quarta Repubblica (Rete4) - 1.064.000

5) Presa Diretta (Rai3) - 927.000

6) GialappaShow (Tv8) - 904.000

7) Little Big Italy (Nove) - 485.000

8) La giuria (La7) - 406.000

9) Charlie's Angels (Rai2) - 343.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa segnano su Rai1 il 21.7%, mentre Amadeus con Affari Tuoi raccoglie, a seguire, il 22.9%. Striscia la Notizia con la nuova conduzione di Roberto Lipari e Sergio Friscia sigla su Canale5 il 16%.

Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 svetta all'8.3%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 raduna il 6.3%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4% e il 4.2%, e Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 3.8%.

In seconda serata su Rai2, Luisella Costamagna debutta con Tango al 2.0% di share con 112.000 spettatori, mentre in fascia preserale - sempre sulla seconda rete - Pino Insegno con il Mercante in Fiera inchioda al 2.1% e al 2.6% malgrado la presenza di Carlo Conti, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

Al pomeriggio, Alberto Matano con la Vita in Diretta su Rai1 totalizza il 18.1% e il 19.8% mentre Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque su Canale5 segna il 17.1%, il 15.1% e il 12.4%. Niente da fare per Caduta Libera, sempre sull'Ammiraglia Mediaset: il buon Gerry Scotti si ferma al 13.1% e al 17.2%, staccato da Marco Liorni che svetta, con Reazione a Catena su Rai1, al 25.4% e al 27.9%.

Prima Serata

Rai1: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore III 4.810.000 (27.6%), Tg1 Edizione Straordinaria 4.712.000 (26.6%). Canale5: Grande Fratello 2.506.000 (17.9%), Grande Fratello Night 1.019.000 (26.4%), Grande Fratello Live 562.000 (17%). Rai2: Charlie’s Angels 343.000 (2%). Italia1: The Foreigner 1.084.000 (5.8%). Rai3: Presa Diretta 927.000 (4.6%), presentazione 828.000 (3.8%), Presa Diretta Più 694.000 (4.1%). Rete4: Quarta Repubblica 1.064.000 (7%). La7: La giuria 406.000 (2.3%). Tv8: GialappaShow 904.000 (4.9%), 280.000 (4.7%); simulcast con Sky Uno 1.045.000 (5.7%). Nove: Little Big Italy 485.000 (2.5%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.573.000 (21.7%), Affari Tuoi 4.991.000 (22.9%). Canale5: Striscia la Notizia 3.488.000 (16%). Rai2: Tg2 Post 828.000 (3.8%). Italia1: N.C.I.S. 1.384.000 (6.4%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.329.000 (6.3%), Un Posto al Sole 1.690.000 (7.7%). Rete4: Stasera Italia 860.000 (4%) nella prima parte, 925.000 (4.2%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.811.000 (8.3%). Tv8: 100% Italia 550.000 (2.5%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 643.000 (3%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.451.000 (25.4%), Reazione a Catena 4.783.000 (27.9%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.598.000 (13.1%), Caduta Libera 2.798.000 (17.2%). Rai2: Castle 505.000 (3.1%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 398.000 (2.1%), Il Mercante in Fiera 541.000 (2.6%). Italia1: Studio Aperto Mag 406.000 (2.8%), C.S.I. Miami 762.000 (4%). Rai3: Tg Regione 2.592.000 (14.4%), Blob 1.043.000 (5.2%), Via dei Matti n° 0 869.000 (4.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 576.000 (2.8%). La7: Padre Brown 202.000 (1.3%). Tv8: Celebrity Chef 451.000 (2.6%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 470.000 (2.6%).

Seconda Serata

Rai1: 9 ottobre 1982. Attacco alla Sinagoga 648.000 (10.5%). Canale5: Tg5 Notte 392.000 (14.3%). Rai2: Tango 112.000 (2%). Italia1: L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere 326.000 (5.3%). Rai3: Tg3 Linea Notte 463.000 (4.3%). Rete4: Harrow 181.000 (4.6%). La7: Hurricane 74.000 (1.4%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Tg1 Mattina 380.000 (10.1%), Tg1 Ore 7.00 a 349.000 (10.1%), Tg1 Ore 8.00 988.000 (20%). Uno Mattina 840.000 (18.6%), Storie Italiane (prima parte) 49.000 (17.6%). Canale5: Prima Pagina Tg5 574.000 (18.2%), Tg5 Mattina 1.109.000 (22.4%), Mattino Cinque News 891.000 (19.9%) nella prima parte, 882.000 (20.7%) nella seconda, I Saluti 822.000 (19.1%). Rai2: Tg2 Ore 8.30 184.000 (3.7%), Radio2 Social Club 226.000 (5.1%), Tg2 Italia-Europa 192.000 (4.5%), Tg2 Flash 261.000 (5.9%).

Italia1: Chicago Med 97.000 (2.1%) nel primo episodio, 104.000 (2.4%) nel secondo, C.S.I. New York 125.000 (2.9%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 417.000 (11%), Buongiorno Regione 611.000 (13.3%), Agorà 246.000 (5.4%), presentazione 236.000 (4.8%), Re Start 200.000 (4.7%). Rete4: Super Car 63.000 (1.4%), Miami Vice 87.000 (2%). La7: Omnibus (News) 166.000 (4.3%), TgLa7 260.000 (5.6%), Omnibus (Dibattito) 189.000 (4%), Coffee Break 198.000 (4.6%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 857.000 (17%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.632.000 (16.6%). Canale5: Forum 1.447.000 (20.4%). Rai2: Tg Sport 283.000 (6.2%), I Fatti Vostri 472.000 (8.5%) nella prima parte, 817.000 (8.8%) nella seconda. Italia1: C.S.I. New York 247.000 (3.9%), Sport Mediaset 705.000 (5.5%). Rai3: Elisir (presentazione) 180.000 (4.2%), Elisir 269.000 (5.2%), Tg3 Ore 12.00 856.000 (10.8%), Quante Storie 680.000 (5.9%), Passato e Presente 550.000 (4.3%). Rete4: Hazzard 87.000 (1.8%), Il Segreto 106.000 (1.1%), La Signora in Giallo 465.000 (3.8%). La7: L’Aria che Tira 303.000 (5.7%), L'Aria che Tira (Oggi) 499.000 (4.8%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.441.000 (19.2%), La Volta Buona 1.507.000 (12.5%) nella prima parte, 1.460.000 (14.5%) nella seconda, Il Paradiso delle Signore 1.632.000 (18.7%), Tg1 1.225.000 (14.5%), La Vita in Diretta 2.008.000 (19.8%), presentazione 1.539.000 (18.1%). Canale5: Beautiful 2.773.000 (21.7%), Terra Amara 2.981.000 (24.5%), Uomini e Donne 2.658.000 (26%), Finale 2.181.000 (24%). Amici 1.966.000 (22.7%), La Promessa 1.780.000 (21.1%), Pomeriggio Cinque 1.510.000 (17.6%) nella prima parte, 1.485.000 (15.1%) nella seconda, I Saluti 1.376.000 (12.4%). Rai2: Ore 14 796.000 (7%). BellaMa’ 477.000 (5.4%), Radio2 Happy Family 262.000 (3%).

Italia1: I Simpson 523.000 (4.3%) nel primo episodio, 543.000 (4.6%) nel secondo, 407.000 (3.9%) nel terzo, N.C.I.S. New Orleans 265.000 (2.9%) nel primo episodio, 286.000 (3.4%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 286.000 (3.1%). Rai3: TgRegione 2.090.000 (16.7%), TgR – Speciale Elezioni Comunali 294.000 (3.2%), Aspettando… Geo 534.000 (6.3%), Geo 1.119.000 (11%). Rete4: Lo Sportello di Forum 615.000 (5.3%), Diario del Giorno 367.000 (4.2%), Il mondo nelle mie braccia 421.000 (4.4%). La7: Tagadà 355.000 (3.8%), presentazione a 365.000 (3.1%), Tagadà #Focus 298.000 (3.5%), C’era una volta… il Novecento 169.000 (1.5%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.246.000 (25.4%)

20.00 - 5.050.000 (25.1%)

TG2

13.00 - 1.640.000 (13.5%)

20.30 - 1.069.000 (5%)

TG3

14.25 - 1.417.000 (11.8%)

19.00 - 2.083.000 (13.7%)

TG4

11.55 - 232.000 (3.1%)

18.55 - 657.000 (4.1%)

TG5

13.00 - 3.051.000 (25%)

20.00 - 4.223.000 (20.7%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.115.000 (11.2%)

18.30 - 529.000 (4.5%)

TGLA7

13.30 - 599.000 (4.7%)

20.00 - 1.463.000 (7.1%)