PIPPITEL! – LA QUINTA PUNTATA DI “TEMPTATION ISLAND” FA VOLARE CANALE5 AL 29.8%: GLI PSICODRAMMI DEI FIDANZATI CORNUTI INCOLLANO ALLA TV 3.4 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 “UN AMORE IN CORNOVAGLIA” NON VA OLTRE IL 12.7% – SU RAI3 “NEWSROOM” RACIMOLA IL 3%, SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 5% – “TECHETECHETÈ” (16.6%), “PAPERISSIMA SPRINT” (16.1%), BARRA-POLETTI (4.5%) – APRILE-TELESE (7.2%).

Nella ella serata di ieri, mercoledì 24 luglio 2024, su Rai1 Un amore in Cornovaglia ha interessato 1.930.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 – dalle 21.30 alle 0.56 – la quinta puntata di Temptation Island 11 ha conquistato 3.463.000 spettatori con uno share del 29.8% (Buonanotte: 1.289.000 – 29.1%, la diretta minuto per minuto).

Su Rai2 L’Ispettore Coliandro intrattiene 700.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 il triplo episodio di Chicago Fire ha incollato davanti al video 889.000 ascoltatori pari al 6.5%. Su Rai3 NewsRoom segna 459.000 spettatori e il 3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 586.000 spettatori (5%). Su La7 La Caduta – Cronache dalla fine del Fascismo raduna 714.000 individui all’ascolto (4.8%). Su Tv8 Pechino Express ottiene 208.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Rocky raduna 318.000 spettatori (2.3%). Sul 20 V per Vendetta arriva a .000 spettatori (%). Su Rai4 Wolfkin è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Land è seguito da .000 spettatori pari al %.

Access Prime Time

Bene NCIS.

Su Rai1 Techetchetè ha ottenuto 2.601.000 spettatori con il 16.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.522.000 spettatori pari al 16.1%. Su Rai2 TG2 Post raduna 650.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.148.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 842.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.376.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 676.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 675.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.139.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 385.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 580.000 spettatori (3.7%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie .000 spettatori (%).

Preserale

Cresce la replica di The Wall.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.966.000 spettatori pari al 21.5% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.881.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale5, in replica, The Wal – Protagonisti ha intrattenuto 1.230.000 spettatori (14.7%) mentre The Wall ha convinto 1.916.000 spettatori (17.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (454.000 – 5.5%), N.C.I.S. – Los Angeles totalizza 358.000 spettatori con il 3.5% e S.W.A.T. 446.000 spettatori con il 3.3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 375.000 spettatori (3.9%) e FBI: Most Wanted raccoglie 413.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.747.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 560.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Terra Amara interessa 457.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown raduna 159.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 224.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 392.000 spettatori con il 3%.

Daytime Mattina

Il TGLa7 al 7.4%.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate dà il buongiorno a 483.000 spettatori con il 14.9%. All’interno il TG1 delle 8 è seguito da 823.000 persone con il 20.1%. Unomattina Estate intrattiene 603.000 spettatori con il 16.4%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 519.000 spettatori (20.1%), TG5 Mattina 869.000 (21.6%). A seguire Morning News raccoglie 726.000 spettatori con il 20.1% nella prima parte e 594.000 spettatori con il 16.7% nella seconda parte.

Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 139.000 spettatori (3.9%), mentre TG2 Dossier arriva a 94.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 Station 19 sigla 93.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 126.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 118.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (117.000 – 2.9%), Agorà Estate intrattiene 133.000 spettatori (3.6%) e 112.000 spettatori (3.1%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 85.000 spettatori (2.4%).

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 69.000 spettatori (1.7%) e Love is in the air è visto da 78.000 spettatori (2.2%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 191.000 spettatori (5.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 151.000 spettatori (4.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 285.000 spettatori (7.4%), di 216.000 spettatori (5.7%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 197.000 spettatori (5.5%).

Daytime Mezzogiorno

Camper cresce e supera il 17%.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 833.000 spettatori (16.5%), mentre Camper arriva a 1.490.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.099.000 spettatori con il 17.5%. Su Rai2 La nave dei sogni raduna .000 spettatori (%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 188.000 spettatori (3.3%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 714.000 spettatori (6.5%) e 472.000 spettatori (4.3%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 199.000 spettatori (4.4%) e il TG3 delle 12 informa 507.000 spettatori (7.8%).

A seguire Quante Storie conquista 413.000 spettatori (5%) nella prima parte e 481.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 418.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore totalizza 73.000 spettatori pari all’1.7%. Dopo il TG, Un Detective in Corsia raduna 311.000 spettatori pari al 3.1%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 261.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 408.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 114.000 spettatori (2.1%) e 4 Ristoranti 203.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 143.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 208.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

TGR leader col 19.7%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.201.000 – 20.1%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.146.000 spettatori con il 12.6% nel primo episodio, e 1.073.000 spettatori con il 14.5% nel secondo episodio. Dopo una breve edizione del TG1 (1.127.000 – 16.1%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.262.000 spettatori con il 18.1% nella presentazione e di 1.416.000 spettatori con il 18.9%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.988.000 spettatori pari al 18.4%, Endless Love incolla davanti al video 1.859.000 spettatori pari al 18.8%, The Family raduna 1.576.000 spettatori pari al 18.7% e La Promessa segna 1.501.000 spettatori pari al 20.6%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.129.000 spettatori pari al 16.3% nella prima parte e 1.121.000 spettatori pari al 15.2% nella seconda parte (I Saluti a 989.000 e il 12.6%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (355.000 – 3.3%), Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 223.000 (2.2%) e 258.000 spettatori (3.1%). A seguire Squadra Speciale Stoccarda totalizza 223.000 spettatori pari al 3%. Squadra Speciale Colonia intercetta 251.000 (3.6%) e 246.000 (3.5%) individui all’ascolto. Su Italia1 gli ascolti di Backstage Battiti Live sono pari a 367.000 individui e al 3.4%. I Simpson ha raccolto 428.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio, e 420.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio. La serie animata I Griffin ha interessato 265.000 spettatori (3.1%).

A seguire Lethal Weapon raduna 236.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 344.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 345.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.084.000 spettatori (19.7%), mentre Rai Parlamento Question Time coinvolge 398.000 spettatori (5%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 291.000 spettatori (4.1%) e Overland interessa 526.000 spettatori (7.2%). A seguire Geo Magazine conquista 682.000 spettatori (8.5%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 651.000 spettatori con il 7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 420.000 spettatori con il 5.4%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 266.000 spettatori pari al 3.2%. Su Tv8 Madre a ogni costo segna 240.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Little Big Italy raduna 199.000 spettatori (2.4%).

Seconda Serata

Su Rai1 I 10+2 Comandamenti è scelto da 639.000 spettatori con il 6.2%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 759.000 spettatori (23.1%). Su Rai2 Professor T raccoglie .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Law & Order Unità Speciale segna 323.000 (4.8%) e 257.000 (7.1%) spettatori. Su Rai3 TG3 Linea Notte Estate raduna 302.000 spettatori (2.6%). Delitti in Famiglia ha interessato 158.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Whiskey Cavalier è la scelta di 122.000 spettatori (3.5%). Su La7 Mussolini ultimo atto è visto da 238.000 spettatori (3.3%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.689.000 (24.5%) – 13:30 3.314.000 (23.4%) – 20

TG2 1.166.000 (11.1%) – 13 1.040.000 (6.9%) – 20:30

TG3 1.394.000 (14.4%) – 14:25 1.284.000 (12.7%) – 19

TG5 2.270.000 (21.3%) – 13 2.974.000 (20.7%) – 20

STUDIO APERTO 1.013.000 (11.5%) – 12:25 430.000 (5.3%) – 18:25

TG4 290.000 (4.4%) – 11:55 463.000 (4.6%) – 18:55

TGLA7 720.000 (6.6%) – 13:30 1.083.000 (7.5%) – 20

