Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 2 gennaio 2023 vedono, in prima serata su Rai3, una nuova puntata di Report, programma d'inchiesta di Rai3 condotto da Sigfrido Ranucci.

Particolarmente ricco il menu degli argomenti, fra i quali spiccava un approfondimento a cura di Paolo Mondani con la collaborazione di Roberto Persia dedicato alle stragi del 1992 e del 1993 in Italia.

Carneficine messe a punto da un sistema nebuloso riguardo al quale emergono dettagli sempre più inquietanti e al cui interno, come già sviscerato dalla trasmissione di Rai3, operavano uomini della destra eversiva, massoni, uomini dello Stato e mafiosi.

anticipazione del servizio di report su zaia e crisanti 1

Oltre quindi a una disamina di Lucia Paternesi sui successi educativi e scolastici della Finlandia, nella puntata di ieri sera Report si è anche occupato del Covid in Veneto con un reportage dal titolo La grande truffa, realizzato da Danilo Procaccianti con la collaborazione di Andrea Tornago. Un approfondimento incentrato sul disastro avvenuto nella seconda ondata della pandemia, che ha visto nella regione 1600 morti in più rispetto alla media nazionale.

ANDREA CRISANTI A PALAZZO MADAMA

Lo scorso anno Report aveva sottolineato come si fosse puntato tutto sui tamponi rapidi quale test di riferimento anche per gli operatori sanitari e per le Rsa, contrariamente alle indicazioni dell’Oms e a uno studio del professor Andrea Crisanti, eletto nel settembre scorso Senatore del Partito Democratico.

Dopo l'inchiesta del programma di Ranucci e a seguito di un esposto di Crisanti, si era mossa la procura di Padova chiedendo il rinvio a giudizio di quello che, per il governatore Luca Zaia (che non è indagato), era "l’Elon Musk del Veneto". Parliamo del dottor Roberto Rigoli che, nella gestione della seconda fase della pandemia, aveva sostanzialmente preso il posto di Crisanti quale braccio destro di Zaia.

sigfrido ranucci

La trasmissione di Rai3 ha quindi raccontato come i magistrati abbiano scoperto che, a giustificare appalti milionari per i tamponi rapidi, vi sarebbero state attestazioni scientifiche false. E come, nel corso delle indagini, siano spuntate anche intercettazioni di colloqui telefonici dello stesso Zaia riguardo al microbiologo Crisanti, con cui non correva buon sangue. Alla notizia delle intercettazioni di Zaia pubblicate in esclusiva da Report e rilanciate anche dal sito Dagospia, Andrea Crisanti ha lasciato il suo incarico all'università di Padova, aggiungendo di volere «essere libero di prendere ogni decisione che [lo] riguarda, visto anche che vi sono molte intercettazioni che riguardano anche altri docenti dell’Università».

E Report ieri sera, malgrado il periodo festivo, ha ottenuto lusinghieri ascolti Tv totalizzando il 7.9% di share con una media di 1.458.000 spettatori, terzo programma più visto della serata dopo il Grande Fratello Vip su Canale5 e il film in prima visione Tv Il re leone su Rai1.

anticipazione del servizio di report su zaia e crisanti 2

2. ASCOLTI TV | LUNEDÌ 2 GENNAIO 2023. VINCE IL GF VIP (2,9 MLN – 21.9%), IL RE LEONE AL 16.5% (3 MLN). BENE TOP GUN (6.8%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 2 gennaio 2023, su Rai1 la prima tv del film Il Re Leone ha appassionato 3.031.000 spettatori pari al 16.5%.

re leone 5

Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.21 – Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.951.000 spettatori pari al 21.9% di share (Night: 1.401.000 – 31.4%, Live: 727.000 – 19.4%). Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.272.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 Top Gun ha intrattenuto 1.290.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.458.000 spettatori pari ad uno share del 7.9% (presentazione di 13 minuti: 1.574.000 – 7.7%).

ALFONSO SIGNORINI GRANDE FRATELLO VIP

Su Rete4 Non ci resta che piangere totalizza un a.m. di 1.069.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 459.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Natale in Affitto segna 445.000 spettatori con il 2.3%.

Sul Nove – dalle 20.32 alle 22.30 - l’incontro della Serie A di Basket Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano ha raccolto 253.000 spettatori con l’1.2%. Sul 20 Il Cavaliere Oscuro registra 358.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai4 Noah segna 341.000 spettatori con l’1.8%. Su Iris La Ricerca della Felicità ha ottenuto 358.000 spettatori con il 2.1%. Su Cielo Black Book segna 370.000 spettatori e il 2%. Su La5 Christmas at Dollywood ha ottenuto 318.000 spettatori con l’1.6%.

Ascolti TV Access Prime Time

In Onda stacca Controcorrente.

re leone 4

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 4.611.000 spettatori con il 22%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.896.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 910.000 spettatori con il 4.3%.

Su Italia1 NCIS ha registrato 1.437.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.289.000 spettatori (6.3%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.659.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 806.000 individui all’ascolto (3.9%), nella prima parte, e 857.000 spettatori (4.1%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.414.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 4 Hotel ha divertito 656.000 spettatori con il 3.2%.

Preserale

luca telese marianna aprile in onda 4

Cash or Trash riparte bene (record in valori assoluti).

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.251.000 spettatori (22.1%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.078.000 spettatori (23.7%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.867.000 spettatori (13.2%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.043.000 spettatori (17.9%).

Su Rai2 FBI ha raccolto 543.000 spettatori (3.2%). Dopo Itparade (618.000 – 3.4%), Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 669.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 764.000 spettatori con il 4.9%. CSI ha ottenuto 856.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.568.000 spettatori con il 14.4%. Blob segna 1.051.000 spettatori con il 5.4%. Nuovi Eroi segna 934.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 726.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha raccolto 177.000 spettatori (1.3%) mentre Lingo – Parole in Gioco raccoglie 276.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 483.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove la nuova stagione di Cash or Trash – Chi Offre di Più? registra 482.000 spettatori con il 2.6%.

Daytime Mattina

Buongiorno Regione al 15.4%.

re leone 3

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 180.000 spettatori con il 9.1%. Il TG1 delle 7 ha ottenuto 226.000 spettatori con il 9.1%. TgUnoMattina ha raccolto 504.000 spettatori con il 13.4%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 910.000 spettatori con il 20.6%. TG1-Speciale segna 965.000 telespettatori con il 18.5%. La prima parte di Storie Italiane ha convinto 906.000 spettatori con il 17.1%.

ALFONSO SIGNORINI GRANDE FRATELLO

Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 382.000 spettatori con il 16.3%. TG5 Mattina ha informato 1.075.000 spettatori con il 23.9%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.087.000 spettatori con il 21%, nella prima parte, e 977.000 spettatori con il 18.3% nella seconda parte (Saluti: 789.000 – 14.9%). Su Rai In Vacanza con Viva Rai2 segna 136.000 spettatori con il 4.6%. …E Viva il Videobox di 5 minuti ha convinto 136.000 spettatori (3.9%). Dreams Road ha raccolto 286.000 spettatori con il 5.5%.

Su Italia 1 New Amsterdam ottiene un ascolto di 86.000 spettatori (1.7%), nel primo episodio, e 109.000 spettatori (2.1%), nel secondo episodio. Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 144.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 300.000 spettatori con l’11.3% mentre TGR Buongiorno Regione segna 549.000 spettatori con il 15.4%. Dopo una presentazione (264.000 – 5.9%), Agorà convince 358.000 spettatori pari al 6.9% di share (Agorà Extra: 382.000 – 7.2%).

Su Rete 4 Hazzard registra una media di 140.000 spettatori (2.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 69.000 spettatori con il 2.6%, nelle News, e 170.000 spettatori con il 3.4%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 165.000 spettatori pari al 3.1%.

Daytime Mezzogiorno

Elisir al 6.4%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 942.000 spettatori con il 15.6%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.739.000 spettatori con il 16.2%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.265.000 telespettatori con il 15.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 543.000 spettatori (8.1%), nella prima parte, e 895.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte.

re leone 2

Su Italia 1 Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 267.000 spettatori con il 3.6%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 723.000 spettatori con il 5.7%. Sport Mediaset ha ottenuto 869.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 dopo una presentazione (334.000 – 6.2%), Elisir raccoglie 397.000 spettatori con il 6.4%. A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 805.000 spettatori (9.3%).

Quante Storie ha raccolto 743.000 spettatori (7%). Passato e Presente ha interessato 683.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Monk ha appassionato 137.000 spettatori con il 2.3%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 195.000 spettatori con l’1.8%. La Signora del West ha ottenuto 368.000 (2.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 215.000 spettatori con share del 3.4% nella prima parte, e 371.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso delle Signore sfiora i 2,1 milioni.

la fiction il paradiso delle signore

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.922.000 – 20.7%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.832.000 spettatori con il 16.5% (presentazione: 1.698.000 – 13%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.093.000 spettatori con il 21.3%. Dopo il TG1 (1.775.000 – 17.9%), Vita in Diretta ha raccolto 2.690.000 spettatori con il 22.2% (presentazione: 2.042.000 – 19.8%).

Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.409.000 spettatori con il 16.7%. Terra Amara ha convinto 2.347.000 spettatori con il 19.2% di share. Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.614.000 spettatori con il 15.7%. Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.184.000 spettatori pari al 12.1% di share. Hearts of Winter ha fatto compagnia a 1.015.000 spettatori con l’8.7%. Su Rai2 TG2 – Medicina 33 ha informato 821.000 spettatori e il 5.7%. Ore 14 ha raccolto 724.000 spettatori con il 5.8%.

re leone 10

Bella Ma’ segna 462.000 spettatori (4.6%). Nei Tuoi Panni Album ha interessato 341.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 I Simpson ha interessato 465.000 spettatori con il 3.4%. Paddington ha raccolto 388.000 spettatori (3.6%). Il Gatto con gli Stivali segna 450.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.487.000 spettatori con il 18%. Le Avventure di Pinocchio ha coinvolto 446.000 spettatori pari al 4.4%. Aspettando… Geo ha raccolto 954.000 spettatori con il 9.5%. Geo ha registrato 1.584.000 spettatori con il 12.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 542.000 spettatori con il 4.4%.

TG4 Diario del Giorno ha interessato 285.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 preceduto da una presentazione (337.000 – 2.7%), Tagadà ha interessato 328.000 spettatori con il 2.9%. La7 Doc Benedetto XVI Il Conservatore che ha Rivoluzionato la Chiesa segna 234.000 spettatori con il 2.4%. Su TV8 il film Un Natale da Cenerentola ha raccolto 478.000 spettatori con il 3.8%. Sei Regali per Natale segna 579.000 spettatori con il 5.8%. A seguire Due Sotto un Tetto segna 514.000 spettatori con il 4.1%.

Seconda Serata

Illuminate parte dal 5.2% con una puntata dedicata alla Wertmuller.

il paradiso delle signore

Su Rai1 Natale tra le Stelle è stato seguito da 706.000 spettatori con il 7.8% di share. Viva Rai 2! raccoglie 180.000 spettatori con il 3.7%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 587.000 spettatori pari ad uno share del 18.7%.

Su Rai2 Ti Sembra Natale? segna 329.000 spettatori con il 3.4%. The Net segna 129.000 spettatori (1.6%), nel primo episodio, e 73.000 spettatori (1.5%), nel secondo episodio. Su Rai 3 Illuminate segna 632.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia1 Il Corvo è visto da 519.000 spettatori (5.6%). Su Rete 4 Pensavo Fosse Amore e invece era un Calesse è stato scelto da 254.000 spettatori con il 3.7% di share.

