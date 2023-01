PIPPITEL! – SU RAI “IL NOSTRO GENERALE”, LA FICTION IN OTTO PUNTATE SU CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.9% DI SHARE E 3.9 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 GLI SVIPPATI DEL “GF VIP” DANNO TRISTE SPETTACOLO FINO A NOTTE FONDA E SI PORTANO A CASA IL 20.1% CON 2.6 MILIONI DI SPETTATORI. “REPORT” SU RAI3 (7.7%), “QUARTA REPUBBLICA” SU RETE4 (4.4%). SU RAI2 PARTE BENE “BOSS IN INCOGNITO” (7%) – AMADEUS CON IL 21.7% SUPERA “STRISCIA” (19.3%). GRUBER (7.3%), PALOMBA (4.3%)

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

il nostro generale 4

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 9 gennaio 2023, in prima serata, vedono su Rai1 il debutto della fiction in otto episodi Il nostro generale. Dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato quarant'anni fa da Cosa Nostra, la miniserie è diretta da Lucio Pellegrini e Andrea Jublin e vede l'attore Sergio Castellitto nel ruolo del protagonista. Su Canale5, si è invece dipanata la puntata numero 27 del Grande Fratello Vip, settima edizione, mentre su Rai2 è partita l'ottava stagione di Boss in incognito con Max Giusti.

grande fratello vip 4

Per l'approfondimento, Sigfrido Ranucci con Report su Rai3 si è occupato fra le altre cose dell'eccellenza dell'Istruzione in Finlandia e del caso Fileni con i suoi discussi "allevamenti intensivi" di polli, mentre su Rete4 è tornato Nicola Porro con il talk Quarta repubblica. In access prime time su La7 è poi ripartito Otto e mezzo con Lilli Gruber.

il nostro generale 1

Quanto ai dati Auditel, in prima serata Il nostro generale su Rai1 ha totalizzato una media di 3.957.000 spettatori con il 19.9% di share, superando nettamente in valori assoluti il Grande Fratello Vip su Canale5, in calo con 2.682.000 spettatori e uno share del 20.1%. Su Rai2 parte bene Boss in Incognito, divertendo 1.265.000 spettatori (7%). Su Rai3 Report, con 1.533.000 spettatori e il 7.7%, doppia su Rete4 Nicola Porro e il suo Quarta Repubblica, fermo a 687.000 spettatori (4.4%).

boss in incognito 1

In access prime time il ritorno dell'inaffondabile Lilli Gruber su La7, con i suoi 1.635.000 spettatori e il 7.3% di share, fa a pezzettini la concorrenza. Tg2 Post su Rai2 si arena infatti a 801.000 spettatori con il 3.6%; Marco Damilano su Rai3 con Il Cavallo e la torre segna il 6.8% con 1.480.000; Barbara Palombelli su Rete4 con Stasera Italia raccoglie il 4.3% con una media di 934.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.6% con 799.000 nella seconda.

SIGFRIDO RANUCCI DI REPORT il nostro generale 8 il nostro generale 7 il nostro generale 2 boss in incognito 2 boss in incognito 3 grande fratello vip 1 il nostro generale 6 grande fratello vip 5 grande fratello vip 2 grande fratello vip 3 il nostro generale 3 il nostro generale 5