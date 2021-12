PIPPITEL! – SU RAI 1 “UN PROFESSORE” CALA, MA CONQUISTA COMUNQUE LA PRIMA SERATA CON IL 21.2% CON OLTRE 4 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 I COMICI DI “ZELIG” AL 17.9% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 5.6% SUPERA “PIAZZAPULITA” (5.4%) – LA FINALE DI "X FACTOR" NEL COMPLESSO FA IL 6.2% - AMADEUS (20.4%), “STRISCIA” (15.8%), PALOMBA (4.4%), GRUBER (7.5%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

un professore

Nella serata di ieri, giovedì 9 dicembre 2021, su Rai1 Un Professore ha appassionato 4.430.000 spettatori pari al 21.2% (primo episodio: 4.688.000 – 20.1%; secondo episodio: 4.195.000 – 22.5%). Su Canale 5 – dalle 21.46 alle 0.32 – la quarta e ultima puntata di Zelig ha raccolto davanti al video 3.172.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Rai2 Il Mostro di Firenze – Quel Silenzio che non Tace: Bugie e Verità ha interessato 918.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 IT Capitolo 2 ha intrattenuto 650.000 spettatori (3.7%).

zelig 7

Su Rai3 per la regia di Lina Wertmuller Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici ha raccolto davanti al video 684.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 956.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Piazzapulita ha registrato 929.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 la finale di X Factor 15 segna 655.000 spettatori con il 3.2%.

Su Sky Uno la finale di X Factor 15 ha ottenuto 612.000 spettatori con il 3% (nel complesso considerando la messa in onda in chiaro e pay con +1, on demand e replica: 1.301.000 – 6.2%; qui i dati dello scorso anno). Sul Nove Trappola in Fondo al Mare ha raccolto 304.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai4 The Counselor – Il Procuratore registra 231.000 spettatori con l’1%. Su Iris The Jackal segna 422.000 spettatori con l’1.9%. Su La5 Love Actually – L’Amore davvero ha interessato 278.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti TV Access Prime Time

un professore 7

Gruber al 7.5%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.918.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.812.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 895.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.270.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.205.000 spettatori (5.2%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.652.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.032.000 individui all’ascolto (4.4%), nella prima parte, e 1.014.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.803.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Ante-Factor ha raccolto 222.000 spettatori con lo 0.9%. Sul Nove una nuova puntata di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 438.000 spettatori con l’1.8%.

baltimora vince x factor 3

Preserale

Il 4.9% per Blob dedicato alla Wertmuller.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.181.000 spettatori (19%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.253.000 spettatori (21.5%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.399.000 spettatori (14.8%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.459.000 spettatori (18%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 474.000 spettatori (2.6%) mentre Bull ha raccolto 733.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 342.000 spettatori con l’1.9%. CSI ha ottenuto 503.000 spettatori (2.4%).

un professore 6

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.919.000 spettatori con il 14.2%. Blob segna 1.066.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 841.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 202.000 spettatori (share dell’1.3%), nel primo episodio, e 262.000 spettatori (share dell’1.4%), nel secondo episodio. Su Tv8 CSKA Sofia-Roma di Conference League raccoglie 343.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 217.000 spettatori con l’1%.

zelig 6

Daytime Mattina

Mattino Cinque sfiora il 20% nella prima parte.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 560.000 telespettatori con l’11.4%, nella lunga presentazione, e a 1.013.000 spettatori con il 17.6%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 944.000 spettatori (17%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 1.136.000 spettatori con il 19.9%, nella prima parte, e 976.000 spettatori con il 17.6% nella seconda parte (I Saluti: 989.000 – 17.7%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 215.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 155.000 spettatori (2.7%).

un professore 5

Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 820.000 spettatori pari al 15.3%. Agorà convince 472.000 spettatori pari all’8.3% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 415.000 spettatori con il 7.5%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 106.000 spettatori (1.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 112.000 spettatori con il 2.7%, nelle News, e 184.000 spettatori con il 3.2%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 195.000 spettatori pari al 3.5%.

dritto e rovescio

Daytime Mezzogiorno

Continua il momento positivo di E’ Sempre Mezzogiorno.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 901.000 spettatori con il 13.5%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.814.000 spettatori con il 16.2%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.554.000 telespettatori con il 18%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 643.000 spettatori (8.6%), nella prima parte, e 1.034.000 spettatori (9.4%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 166.000 spettatori con il 2.3%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 605.000 spettatori con il 4.7%. Sport Mediaset ha ottenuto 669.000 spettatori con il 4.6%.

un professore 4

Su Rai3 Elisir segna 470.000 spettatori con il 7% (presentazione: 324.000 – 5.7%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.021.000 spettatori (10.9%). Quante Storie ha raccolto 823.000 spettatori (6.6%). Passato e Presente ha interessato 648.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 145.000 spettatori con il 2.2%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 131.000 spettatori con l’1.2%. La Signora in Giallo ha ottenuto 556.000 (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 350 .000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte, e 493.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Vita in Diretta vince facile.

zelig 5

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.931.000 spettatori pari al 14.8% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.034.000 spettatori con il 18%. Dopo il TG1 Economia (1.638.000 – 14.3%), Vita in Diretta ha raccolto 2.105.000 spettatori (17.4%), nella presentazione di 18 minuti, e 2.449.000 spettatori (18%) dalle 17.25 alle 18.38. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.747.000 spettatori con il 18.8%. Una Vita ha convinto 2.557.000 spettatori con il 18.1% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.861.000 spettatori con il 23% (finale: 2.222.000 – 19.5%). Il daytime di Amici ha interessato 2.105.000 spettatori con il 18.7%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.962.000 spettatori con il 17.4%.

un professore 3

Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.811.000 spettatori pari al 15.1% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.643.000 spettatori con il 13.1%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.50, e 1.972.000 spettatori con il 14.2% nella seconda parte (Saluti: 1.846.000 – 12.1%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 576.000 spettatori con il 4.2%. Detto Fatto ha ottenuto 472.000 spettatori con il 4.1%. Una Parola di Troppo ha interessato 410.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 640.000 spettatori (4.5%), nel primo episodio, 680.000 spettatori (4.9%), nel secondo episodio, e 577.000 spettatori (4.4%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 382.000 spettatori (3.3%).

i maneskin a x factor 4

Big Bang Theory ha appassionato 316.000 spettatori con il 2.8%. Due Uomini e Mezzo ha interessato 334.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.641.000 spettatori con il 18.3%. #Maestri ha coinvolto 406.000 spettatori pari al 3.5%. Aspettando Geo… ha raccolto 931.000 spettatori con l’8.2%. Geo ha registrato 1.667.000 spettatori con il 12.2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 739.000 spettatori con il 5.5%. Sabato, Domenica e Lunedì ottiene 454.000 spettatori pari al 3.4%. Su La7 Tagadà interessato 309.000 spettatori con il 2.6% (presentazione: 301.00 – 2.1%). Tagadoc ha raccolto 153.000 spettatori con l’1.2%. Su TV8 Natale Fuori Città ha raccolto 372.000 spettatori con il 3.1%.

Seconda Serata

un professore 1

X Style beneficia del traino di Zelig.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 895.000 spettatori con il 10.2% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 675.000 spettatori pari ad uno share del 12.6%. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 174.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai 3 La Versione di Fiorella raccoglie 311.000 spettatori con il 2.2%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 266.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 La Madre è visto da 194.000 spettatori (4.3%). Su Rete 4 Slow Tour Padano è stato scelto da 175.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Rai Premium Mannaggia alla Miseria segna 55.000 spettatori con lo 0.6%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.476.000 (23.8%)

Ore 20.00 4.870.000 (21.9%)

TG2

zelig 3

Ore 13.00 1.823.000 (13.7%)

Ore 20.30 1.359.000 (5.8%)

TG3

Ore 14.25 1.684.000 (12.1%)

Ore 19.00 2.299.000 (12.6%)

TG5

Ore 13.00 2.947.000 (21.7%)

Ore 20.00 4.156.000 (18.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.094.000 (9.6%)

Ore 18.30 647.000 (4.2%)

TG4

Ore 12.00 225.000 (2.5%)

zelig 2

Ore 18.55 630.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 533.000 (3.7%)

Ore 20.00 1.045.000 (4.7%)

