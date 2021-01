21 gen 2021 13:38

PIPPITEL! – RAI1 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 29% DI SHARE GRAZIE ALLA PARTITA DI SUPERCOPPA JUVENTUS-NAPOLI – IN CALO LA SECONDA PUNTATA DI “MADE IN ITALY” SU CANALE5 CHE SI FERMA AL 10.9%. SCIARELLI SU RAI 3 AL 10.2%, SU RETE4 “SPECIALE STASERA ITALIA” AL 3.4%, SU LA7 “ATLANTIDE” SULLE ELEZIONI AMERICANE AL 3.6% - “STRISCIA” (14.4%), GRUBER (7.3%) – IN SECONDA SERATA BRU-NEO (9.7%), SU CANALE 5 LA REPLICA DI “VALENTINO THE LAST EMPEROR” (6.1%), “TG3 LINEA NOTTE” (9.4%), SU ITALIA1 AMERICAN PIE 2 (5.5%)