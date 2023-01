19 gen 2023 13:09

PIPPITEL! – SU RAI1 IL DISASTROSO FILM “COSA MI LASCI DI TE” VIENE TRIPLICATO DA CANALE5 CHE MANDA IN ONDA LA PARTITA DI SUPERCOPPA (29.3%) – “CHI L’HA VISTO?” FA L’11.5%, IN CALO SU RAI2 “LA PORTA ROSSA” (7.7%) - SU RETE4 LA GENTILI NON VA OLTRE IL 5.2% E VIENE SUPERATA DAL FILM DI ITALIA1 “MAMMA HO PRESO IL MORBILLO” (6.9%) E DALLO SPECIALONE “ATLANTIDE” SU LA7 DEDICATO A MATTEO MESSINA DENARO (5.8%) – AMADEUS (20%), PALOMBA (3.6%), GRUBER (6.3%)