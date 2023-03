PIPPITEL! – SU RAI1 IL DOCU-FILM CON BEPPE FIORELLO “I CACCIATORI DEL CIELO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 18.3% E 3.4 MILIONI DI SPETTATORI. L’ULTIMA PUNTATA DEL PROGRAMMA DI CHIAMBRETTI “LA TV DEI 100 E UNO” FA IL 13.4% - INOSSIDABILE “CHI L’HA VISTO?” AL 12.8% - GENTILI SU RETE4 RACIMOLA UN MISERO 3.1%, SU LA7 PURGATORI A 3.5% - VESPA CON I SUOI “CINQUE MINUTI” AL 21.6%. AMADEUS CON IL 23% SUPERA “STRISCIA” (18.1%). GRUBER (7.7%), DAMILANO (6.6%) PALOMBA (4.4%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 29 marzo 2023 vedono, in prima serata, Il docu-film con Beppe Fiorello I cacciatori del cielo, a celebrazione dei 100 anni dell'Aeronautica Militare, conquistare 3.447.000 spettatori pari al 18.3%, battendo ampiamente la terza e ultima puntata de La tv dei 100 e Uno con Piero Chiambretti su Canale5, che segna il 13.4% con 1.777.000 affezionati. Inossidabile invece Federica Sciarelli con Chi l'ha visto? su Rai3, che raccoglie il 12.8% con 2.137.000 spettatori superando Canale5 e svettando al secondo posto dei programmi più visti della serata.

Esanime, dal canto suo, Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 che si arena al 3.1% con 441.000 spettatori, battuta anche da Andrea Purgatori su La7 al timone di Atlantide, dedicato alle peripezie di Donald Trump e Stormy Daniels, con i suoi 508.000 appassionati pari al 3.5% di share. Sia Gentili sia Purgatori sono stati superati dal Canale 20 che con il film I vichinghi ha raccolto 534.000 spettatori. Note dolentissime per Nicola Savino, che su su Tv8 con 100% Italia Special si ferma a soli 292.000 fan (1.7%). Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) I cacciatori del cielo (Rai1): 3.447.000

2) Chi l'ha visto? (Rai3): 2.137.000

3) La Tv dei 100 e Uno (Canale5): 1.777.000

4) Mission Impossibile - Rogue Nation (Italia1): 1.289.000

5) Piacere, sono un po' incinta (Rai2): 1.120.000

6) I vichinghi (Canale 20): 534.000

7) Atlantide (La7): 508.000

8) Mystic River (Iris): 508.000

9) Controcorrente (Rete4): 441.000

10) Confusi e felici (Nove): 435.000

11) Matrimonio a prima vista (Real Time): 377.000

12) 100% Italia Special (Tv8): 292.000

In access prime time, Vespa con i suoi Cinque Minuti segna il 21.6%, Amadeus il 23% e Striscia il 18.1%. Gruber con Otto e mezzo prevale nell'approfondimento con il 7.7%, quindi si piazzano Damilano (6.6%), Palombelli (4.4% e 3.5%) e Tg2 Post (3.5%). In seconda serata su Rai2 chiude al ribasso Cattelan, arenato al 3.7%, mentre al mattino il Tg5 (25.4%) surclassa il Tg1 (16.9%). Solito rituale al pomeriggio, con Oggi è un altro giorno di Serena Bortone al 15% distaccato questa volta di ben 12 punti e mezzo da Maria De Filippi con Uomini e Donne (27.2%). Ma vediamo gli ascolti. tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: I cacciatori del cielo 3.447.000 (18.3%). Canale 5: La Tv dei 100 e Uno 1.777.000 (13.4%). Rai2: Piacere, sono un po’ incinta 1.120.000 (6%). Italia 1: Mission: Impossible – Rogue Nation 1.289.000 spettatori (7.6%). Rai3: Chi l’ha Visto? 2.137.000 spettatori (12.8%), presentazione 1.356.000 (6.3%). Rete4: Controcorrente 441.000 (3.1%). La7: Atlantide 508.000 (3.5%). Tv8: 100% Italia Special 292.000 (1.7%). Nove: Confusi e felici 435.000 (2.4%). Rai4: Chapelwaite 156.000 spettatori (0.8%). 20: I Vichinghi 534.000 (2.7%), Iris: Mystic River 508.000 spettatori (2.9%). Rai Premium: Il Cantante Mascherato 155.000 spettatori (1.1%), presentazione 128.000 (0.6%). Real Time: Matrimonio a Prima Vista 377.000 spettatori (1.8%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.361.000 spettatori (21.6%) I Soliti Ignoti 4.904.000 (23%). Canale 5: Striscia la Notizia 3.853.000 spettatori (18.1%). Rai2: Tg2 Post 750.000 spettatori (3.5%). Italia1: NCIS 1.271.000 spettatori (6.1%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.350.000 spettatori (6.6%), Un Posto al Sole 1.859.000 (8.7%). Rete4: Stasera Italia 894.000 (4.4%) nella prima parte, 750.000 (3.5%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.611.000 spettatori (7.7%). Tv8: Celebrity Chef 303.000 spettatori (1.5%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 650.000 spettatori (3.1%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.772.000 spettatori (23.5%), L’Eredità 3.940.000 (26.2%). Canale 5: Avanti il Primo 1.676.000 spettatori (15.3%), Avanti un Altro 2.981.000 (21%). Rai2: Hawaii Five O 555.000 spettatori (4.1%), The Rookie 662.000 (3.7%). Italia1: Studio Aperto Mag 288.000 (2.3%), CSI 598.000 (3.5%). Rai3: Tgr 2.233.000 spettatori (14.1%), Blob 1.011.000 (5.4%), Generazione Bellezza 995.000 (5%). Rete4: Tempesta d’Amore 857.000 spettatori (4.5%). La7: Lingo – La Prima Sfida 175.000 spettatori (1.6%), Lingo – Parole in Gioco 310.000 (2.2%). Tv8: Celebrity Chef 289.000 (1.8%). Nove: Cash or Trash (replica) 379.000 (2.4%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta (presentazione) 1.131.000 spettatori (9.2% di share), Tg1 742.000 (7.7%), Porta a Porta 489.000 spettatori (8.3%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 190.000 spettatori (6%). Canale 5: TG5 Notte 445.000 spettatori (11.7%). Rai2: Stasera C’è Cattelan su Rai2 383.000 (3.7%), Ancora Cinque Minuti su Rai2 223.000 (3.4%). Rai 3: Tg3 Linea Notte 651.000 spettatori (10.1%). Italia1: The Chronicles of Riddick 400.000 spettatori (7.9%). Rete 4: Dalla Parte degli Animali 121.000 spettatori (3.7%), presentazione 143.000 (3.2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 259.000 spettatori (12.7%), Tg1 Ore 7.00 326.000 (12.8%), TgUnoMattina 592.000 (12.2%), Tg1 Ore 8.00 850.000 (16.9%), Uno Mattina 746.000 (17.2%), Storie Italiane (prima parte) 677.000 (17.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 603.000 (18.8%), Tg5 Mattina 1.265.000 (25.4%), Mattino Cinque News 965.000 (21.8%) nella prima parte, 806.000 (20.4%) nella seconda, Saluti 722.000 (18.5%). Rai 2: Viva Asiago 10 168.000 spettatori (5.1%), Viva Rai2! Glass Cam 264.000 (7.2%), Viva Rai2! 803.000 (16.5%),

…E Viva il Videobox 250.000 (5%), Radio 2 Social Club 304.000 (7%). Italia 1: Chicago Fire 142.000 spettatori (3.3%), Chicago PD 150.000 (3.6%). Rai3: Buongiorno Italia 395.000 (10%), Tgr Buongiorno Regione 520.000 (10.3%), Agorà 333.000 spettatori (6.7%), Agorà 350.000 (7.7%), Agorà Extra 229.000 (5.7%). Rete 4: Hazzard 62.000 (1.6%). La7: Omnibus (News) 74.000 (1.9%), Omnibus (Dibattito) 163.000 (3.5%), Coffee Break 140.000 (3.5%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 784.000 (16.7%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.730.000 (18.7%). Canale 5: Forum 1.387.000 (20.7%). Rai2: I Fatti Vostri 512.000 spettatori (9.7%) nella prima parte, 853.000 (9.7%) nella seconda. Italia 1: Chicago PD 274.000 (4.5%), Grande Fratello Vip 570.000 (5.1%), Sport Mediaset 603.000 (4.9%), Sport Mediaset Extra 449.000 (3.7%). Rai3: Elisir (presentazione) 177.000 (4.6%), Elisir 241.000 (5%), Tg3 Ore 12.00 717.000 (9.8%), Quante Storie 489.000 (4.5%), Passato e Presente 482.000 (3.9%). Rete4: Monk 84.000 (1.8%), Il Segreto (replica) 144.000 spettatori (1.6%), La Signora in Giallo 644.000 (5.4%). La7: L’Aria che Tira 201.000 (4.1%), L'Aria che tira (Oggi) 396.000 (4.2%).

Pomeriggio

Rai1: TG1 Economia 2.222.000 spettatori (18.2%), Oggi è un Altro Giorno 1.491.000 spettatori (15%), presentazione 1.581.000 (13.4%), Il Paradiso delle Signore 1.774.000 (21.8%), Tg1 1.296.000 (17.5%), La Vita in Diretta 1.992.000 (23.1%), presentazione 1.548.000 (20.8%). Canale5: Beautiful 2.535.000 spettatori (20.7%), Terra Amara 2.713.000 (23.2%), Uomini e Donne 2.655.000 spettatori (27.2%), finale 2.062.000 (24.6%), Amici 1.592.000 (19.4%), Grande Fratello Vip 7 1.308.000 (16.9%), Un Altro Domani 1.006.000 spettatori (13.5%), Pomeriggio Cinque 1.275.000 (15%), presentazione 942.000 (12.3%), Saluti 1.252.000 (12.7%).

Rai2: Ore 14 744.000 spettatori (6.7%), Bella Ma’ 475.000 (5.8%), Candice Renoir 224.000 spettatori (2.9%). Italia1; I Simpson 557.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio, 518.000 (4.6%) nel secondo, 458.000 (4.5%) nel terzo, NCIS New Orleans 308.000 (3.6%) nel primo, 289.000 (3.8%) nel secondo, Person of Interest 270.000 (3.3%). Rai3: Tgr 2.039.000 spettatori (16.8%), Rai Parlamento Question Time 297.000 (3.2%), Aspettando… Geo 539.000 (7%), Geo 979.000 (10.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum 863.000 spettatori (7.8%), Tg4 Diario del Giorno 308.000 (3.7%), Renegade – Un Osso Troppo Duro 472.000 (5.5%). La7: Tagadà (presentazione) 294.000 – 2.6%), Tagadà 317.000 (3.5%), Tagadà Focus 268.000 (3.5%). TV8: Non è Mai Troppo Tardi 201.000 spettatori (2.5%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.179.000 (25.7%)

20.00 - 4.792.000 (25.2%)

TG2

13.00 - 1.666.000 (14.3%)

20.30 - 1.070.000 (5.2%)

TG3

14.25 - 1.328.000 (11.6%)

19.00 - 1.716.000 (12.9%)

TG4

11.55 - 259.000 (3.7%)

18.55 - 610.000 (4.4%)

TG5

13.00 - 2.679.000 (22.6%)

20.00 - 4.029.000 (20.9%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.090.000 (11.7%)

18.30 - 489.000 (4.7%)

TGLA7

13.30 - 557.000 (4.5%)

20.00 - 1.161.000 (6%)

