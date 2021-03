PIPPITEL! – SU RAI1 LA FANTASIOSA VERSIONE DI “LEONARDO” CALA, PERDE UN MILIONE DI PUBBLICO E INCHIODA AL 23.9% – SU CANALE 5 “TI PRESENTO SOFIA” FA IL 9.9% - CRESCONO “LE IENE” AL 10.8% - RAI4 FA IL BOTTO CON “THE EQUALIZER 2 – SENZA PERDONO” E CONQUISTA IL 4.3% - “FUORI DAL CORO” SU RETE 4 (5.4%) E “CARTABIANCA” SU RAI 3 AL 4.2%. FLORIS SU LA7 (4.6%) - AMEDEUS (19.6%) “STRISCIA” (16%) - GRUBER (6.9%) E PALOMBA (5%)

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, martedì 30 marzo 2021, su Rai1 la seconda puntata di Leonardo ha conquistato 5.859.000 spettatori pari al 23.9% di share (primo episodio a 6.225.000 e il 22.9%, secondo episodio a 5.575.000 e il 24.8%). Su Canale5 Ti presento Sofia ha incollato davanti al video 2.319.000 spettatori con uno share del 9.9%. Su Rai2 la partita Italia-Slovenia per gli Europei Under 21 ha interessato 1.993.000 spettatori (7.5%). Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.922.000 spettatori pari al 10.8% (presentazione a 1.321.000 e il 4.7%).

Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 945.000 spettatori con il 4.2% (presentazione a 796.000 e il 2.9%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.030.000 spettatori (5.4%). Su La7 DiMartedì ha registrato 1.080.000 spettatori con il 4.6% (DiMartedì Più a 395.000 e il 4.4%). Su Tv8 Litigi d’amore segna 310.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Ender’s Game è seguito da 409.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 The Equalizer 2 – Senza perdono arriva a 1.097.000 spettatori (4.3%). Su La5 L’Isola dei Famosi raccoglie 177.000 spettatori (1%). Su RealTime Primo Appuntamento intrattiene 641.000 spettatori (2.4%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 5.337.000 spettatori pari al 19.6%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.384.000 spettatori con il 16%. Su Italia1 C.S.I. Miami conquista 1.327.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Via dei Matti n°0 è visto da 1.228.000 spettatori (4.9%) e Un Posto al Sole da 1.779.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.298.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 1.138.000 (4.1%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.862.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 539.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 539.000 spettatori con il 2%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.732.000 spettatori pari al 19.3%, mentre L’Eredità è visto da 4.336.000 spettatori con il 22.9%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.234.000 spettatori (16.5%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.755.000 spettatori con il 20.6%. Su Rai2 N.C.I.S. New Orleans ha raccolto 462.000 spettatori (2.8%) e N.C.I.S. 982.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Amici è seguito da 677.000 spettatori (4.2%) e C.S.I. Miami è visto da 644.000 spettatori (3%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.170.000 spettatori pari al 15.5%, mentre Blob segna 1.269.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 886.000 spettatori (3.9%). Su La7 Lie to Me ha totalizzato 157.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 Cuochi d’Italia Under 30 ha conquistato 313.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy sigla 167.000 spettatori pari allo 0.9%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 505.000 spettatori (11.8%), mentre Unomattina è visto da 969.000 spettatori (16.6%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 879.000 spettatori (17%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 576.000 spettatori con il 17.4% e Tg5 Mattina 1.243.000 spettatori con il 21.2%; Mattino Cinque ha raccolto 949.000 spettatori pari al 16.3% nella prima parte e 816.000 spettatori pari al 15.6% nella seconda parte (Mattino Cinque – I Saluti a 684.000 e il 13.4%).

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 253.000 spettatori (4.4%), mentre Tg2 Italia convince 149.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Chicago P.D. – dalle 10:31 alle 12:20 – ottiene un ascolto di 246.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Agorà convince 489.000 spettatori pari all’8.4%. A seguire Mi Manda Raitre segna 290.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Rizzoli & Isles ha raccolto 109.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 172.000 spettatori (3.2%) e Coffee Break di 186.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 Ogni Mattina raccoglie 27.000 spettatori (0.5%). Su Tv2000 la Santa Messa – dalle 8:31 alle 9:09 – è seguita da 380.000 spettatori (6.3%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.028.000 spettatori (17.4%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.711.000 spettatori con il 14.5%. Su Canale5 Forum arriva a 1.487.000 spettatori con il 17.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 427.000 spettatori (6.5%) nella prima parte e 750.000 spettatori (6.8%) nella seconda parte. Su Italia 1, dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi arriva a 750.000 spettatori (5.3%) e Sport Mediaset a 893.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Elisir è seguito da 385.000 spettatori (6.4%); il Tg3 delle 12:00 informa 1.030.000 spettatori (11.2%); Quante Storie conquista 995.000 spettatori (7.3%); Passato e Presente arriva a 720.000 spettatori (4.5%).

Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 148.000 spettatori con l’1.2%. A seguire La Signora in Giallo è scelto da 614.000 spettatori (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 331.000 spettatori con il 5.5% nella prima parte e 530.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg conquista 82.000 spettatori (0.6%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.812.000 spettatori (13.5%); Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.059.000 spettatori (18.8%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta intrattiene 1.855.000 spettatori con il 16.5% (presentazione a 1.615.000 e il 15.7%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.611.000 spettatori (16.4%) e Una Vita 2.613.000 spettatori (17.7%); Uomini e Donne segna 3.004.000 spettatori pari al 24% (Uomini e Donne – Finale a 2.464.000 e il 22%); Amici interessa 2.158.000 spettatori (20%) e L’Isola dei Famosi 2.087.000 spettatori (20.3%).

A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto compagnia a 1.977.000 spettatori pari al 19.4%; Pomeriggio Cinque è visto da 1.735.000 spettatori (16.5%) nella prima parte parte e 1.930.000 spettatori (16.5%) nella seconda parte (Pomeriggio Cinque – Social a 1.724.000 e il 13.5%). Su Rai2 Ore 14 ha conquistato 490.000 spettatori con il 3.4%; Detto Fatto ha raccolto 383.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 821.000 spettatori (5.4%) nel primo episodio, 849.000 spettatori (6%) nel secondo episodio e 710.000 spettatori (5.4%) nel terzo episodio.

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 454.000 spettatori (3.9%) e Modern Family 320.000 spettatori (3.1%), mentre L’Isola dei Famosi arriva a 241.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.049.000 spettatori (19.8%); Aspettando Geo è seguito da 613.000 spettatori con il 5.8% e Geo da 1.175.000 spettatori con il 10.2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 704.000 spettatori con il 5%. Su La7 Tagadà è visto da 397.000 spettatori (3.3%) e Tagadoc da 168.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Amore tra i ghiacci è scelto da 211.000 spettatori (2%). A seguire Vite da Copertina interessa 108.000 spettatori (1%). Su Tv2000 il Rosario in Diretta da Lourdes – dalle 18:00 alle 18:29 – è seguito da 540.000 spettatori (4.6%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.216.000 spettatori con uno share dell’11.6%. Su Canale5 X-Style ha totalizzato una media di 696.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai2 Voice Anatomy segna 248.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Amici è visto da 593.000 spettatori (11.9%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 414.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Sotto accusa – Bad Blood è stato scelto da 181.000 spettatori (4%). Su La7 TgLa7 informa 215.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 Italia’s Got Talent è visto da 113.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Noah arriva a 163.000 spettatori (2%).

