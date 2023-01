PIPPITEL! – SU RAI1 “BINARIO 21” CON FAZIO E SEGRE CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22.5% DI SHARE E OLTRE 4.6 MILIONI DI SPETTATORI. A SEGUIRE IL FILM “UN SACCHETTO DI BIGLIE” AL 14.6%. SU CANALE5 “FOSCA INNOCENTI 2” SALE LEGGERMENTE AL 15.6% - SU RETE4 “QUARTO GRADO” ALL’8.3% - SUL NOVE CROZZA IN REPLICA (3.5%). SU LA7 IL CIRCOLETTO DI “PROPAGANDA” DEVE ACCONTENTARSI DI UN MAGRO 4.6% - SENZA AMADEUS SALE “STRISCIA” (21%) – GRUBER CROLLA AL 5.5%. PALOMBA (3.7%)

1. BENE BINARIO 21. MALE GRUBER. CROZZA IN REPLICA SUPERA ZORO

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

binario 21 8

La serata televisiva di ieri, venerdì 27 gennaio 2023, ha visto Rai1 dedicarsi alla Giornata della Memoria con l'evento dal titolo Binario 21 in access prime time. Un viaggio storico-culturale nel quale la Senatrice a vita Liliana Segre affiancata da Fabio Fazio, con la partecipazione di Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino, ha accompagnato per mano i telespettatori al Memoriale della Shoah della Stazione Centrale di Milano. Da quel Binario 21, insomma, che vide il 30 gennaio del 1944 partire il treno che condusse la tredicenne Liliana Segre al campo di sterminio di Auschwitz assieme ad altre 604 persone, fra cui suo padre Alberto. Un viaggio verso la morte dal quale fecero ritorno in soli 22.

fosca innocenti 2 2

All'evento ha presenziato di persona anche l'Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes, apparso oltremodo partecipe degli eventi narrati dalla Senatrice Segre e, come ci hanno rivelato diversi presenti alla serata, più volte visibilmente commosso. Binario 21 ha totalizzato un ottimo 22.5% di share con 4.650.000 spettatori, ma altrettanto bene - e meglio del solito - se l'è cavata Striscia la Notizia, che su Canale5 è cresciuto raggiungendo il 21% di share con 4.421.000.

Il programma di Fazio, se da un lato - sostituendo I soliti ignoti di Amadeus - ha favorito Striscia, dall'altro ha "rubato" audience ai programmi di approfondimento della fascia, tutti in discesa.

propaganda live

Tg2 Post con Manuela Moreno si è fermato a 605.000 spettatori (2.9%), su Rai3 Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano a 1.213.000 (5.9%), su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli ha raccolto 754.000 individui all’ascolto (3.7%) nella prima parte e 759.000 (3.6%) nella seconda, e soprattutto, su La7, Lilli Gruber con Otto e Mezzo ha totalizzato 1.154.000 spettatori pari a un magro 5.5%, fra i record negativi storici del programma.

A riprova che Gruber e Fazio - peraltro rappresentati dallo stesso agente Beppe Caschetto - si rivolgono alla stessa fascia di pubblico, quando invece il pubblico di Fazio e Striscia appare diametralmente opposto.

fosca innocenti 2 3

Il risultato di ieri sera è anche un monito per Rai1: togliendo spazio ad Amadeus la concorrenza di Canale5 cresce. Se davvero partirà la striscia di Bruno Vespa dopo il Tg1 rubando minuti preziosi ai Soliti Ignoti è probabile che ciò sarà a tutto vantaggio di Striscia la Notizia. Il direttore del Prime Time Rai Stefano Coletta ci ha pensato?

Da segnalare il consueto exploit di Maurizio Crozza sul Nove, che con le repliche de I migliori fratelli di Crozza ha divertito 677.000 spettatori con il 3.5% di share, più visto di Zoro e del suo circoletto di Propaganda Live (in diretta e ben più lungo rispetto al programma di Crozza) su La7, con i suoi 606.000 individui all'ascolto e il 4.2%.

2. OTTIMO BINARIO 21 AL 22.5% (4,65 MLN), UN SACCHETTO DI BIGLIE 14.6%. IN LEGGERA RISALITA FOSCA INNOCENTI (15.6%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

binario 21 6

Nella serata di ieri, venerdì 27 gennaio 2023, su Rai1 Binario 21, dalle 20:33 alle 22:29, ha conquistato 4.655.000 spettatori pari al 22.5% di share. A seguire Un sacchetto di biglie, dalle 22:29 alle 00:13, 2.078.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale5 Fosca Innocenti 2 ha incollato davanti al video 2.607.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 N.C.I.S. è scelto da 771.000 spettatori (3.7%), mentre N.C.I.S. Hawai’i da 650.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 I mercenari 2 ha raccolto 1.288.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Green Book è seguito da 742.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.214.000 spettatori (8.3%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 606.000 spettatori pari al 4.2%. Su Tv8 Cucine da Incubo segna 404.000 spettatori (2.3%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 677.000 spettatori (3.5%). Su RaiPremium Le Indagini di Lolita Lobosco 2 sigla 354.000 spettatori (1.8%). Su La5 Capodanno a New York raggiunge 376.000 spettatori e il 2%. Su RealTime Cake Star – Pasticcerie in Sfida è la scelta di 343.000 spettatori (1.7%).

crozza giorgia meloni 4

Access Prime Time

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 4.421.000 spettatori pari al 21%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 605.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.409.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.213.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.534.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 754.000 individui all’ascolto (3.7%) nella prima parte e 759.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.154.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 553.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo in replica ha raccolto 496.000 spettatori (2.4%).

binario 21 7

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.557.000 spettatori pari al 24.3%, mentre L’Eredità è visto da 4.635.000 spettatori pari al 26.8%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.236.000 spettatori (16%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.449.000 spettatori (20.5%). Su Rai2 Hawaii Five-0 raccoglie 435.000 spettatori con il 2.7% e The Rookie 625.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 C.S.I. è visto da 626.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.610.000 spettatori pari al 14.5%, mentre Blob segna 975.000 spettatori pari al 5% e Caro Marziano 1.047.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 759.000 spettatori (3.9%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha totalizzato 174.000 spettatori (1.2%) e Lingo – Parole in Gioco 246.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 305.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 510.000 spettatori (2.7%).

lilli gruber

Daytime Mattina

Su Rai1 TgUnomattina – Rassegna Stampa interessa 268.000 spettatori con il 10.9%, il Tg1 delle 7 409.000 spettatori con il 10.7% e TgUnomattina 706.000 spettatori con il 13.8% (all’interno il Tg1 delle 8 a 1.053.000 e il 20.2%). A seguire Unomattina è visto da 941.000 spettatori con il 18.7% e Tg1 – Il Giorno della Memoria, dalle 9:53 alle 11:28, da 818.000 spettatori con il 16%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 481.000 spettatori con il 15.4% e Tg5 Mattina 1.195.000 spettatori con il 22.9%, mentre Mattino Cinque News raccoglie 1.065.000 spettatori con il 20.7% nella prima parte e 1.071.000 spettatori con il 22.4% nella seconda parte. Su Rai2 Viva Rai2 dà il buongiorno a 757.000 spettatori (15.8%), mentre …E Viva il Videobox sigla 174.000 spettatori (3.3%). A seguire il Tg2 delle 8:30 raggiunge 280.000 spettatori (5.3%) e Radio2 Social Club è visto da 354.000 spettatori (6.9%), mentre Tg2 Italia arriva a 250.000 spettatori (5.1%) e Tg2 Flash a 309.000 spettatori (5.8%).

binario 21 5

Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 157.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 157.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio, mentre Law & Order: Unità Speciale segna 182.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto pari a 409.000 spettatori e il 10.8%, mentre TgR Buongiorno Regione 576.000 spettatori e l’11.5%. A seguire Agorà convince 350.000 spettatori pari al 6.9% (presentazione a 315.000 e il 6%, Extra a 209.000 e il 4.4%) e la presentazione di circa mezz’ora di Elisir sigla 245.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Miami Vice ha raccolto 95.000 spettatori con l’1.8% e Hazzard 104.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 171.000 spettatori (3.5%) e Coffee Break di 159.000 spettatori (3.3%).

quarto grado

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Storie Italiane, dalle 11:28 alle 11:49, ottiene 833.000 spettatori (13.3%). A seguire E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.719.000 spettatori (16.6%). Su Canale5 Forum totalizza 1.550.000 spettatori con il 19.8%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 347.000 spettatori (6.3%), I Fatti Vostri interessa 617.000 spettatori (9.6%) nella prima parte e 914.000 spettatori (9.3%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Law & Order: Unità Speciale è seguito da 279.000 spettatori (3.9%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 666.000 spettatori (5.5%) e Sport Mediaset a 721.000 spettatori (5.4%).

fosca innocenti 2 8

Su Rai3 Elisir ottiene 383.000 spettatori (6.4%) e il Tg3 delle 12 informa 842.000 spettatori (10.1%), mentre Quante Storie conquista 727.000 spettatori (6%) e Passato e Presente 615.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Monk sigla 161.000 spettatori (3%), Racconti di libertà 162.000 spettatori (2.6%) e, dopo il tg, Il Segreto totalizza 199.000 spettatori (1.9%) e La Signora in Giallo 615.000 spettatori (4.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 256.000 spettatori con il 4.2% nella prima parte e 349.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte denominata Oggi.

Daytime Pomeriggio

fratelli di crozza

Su Rai1 Tg1 Economia ha raccolto 2.484.000 spettatori con il 18.7%, mentre Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.760.000 spettatori con il 15.8% (presentazione a 1.887.000 e il 14.6%). A seguire Il Paradiso delle Signore è visto da 1.965.000 spettatori con il 20.5% e, dopo il Tg1 a 1.769.000 spettatori e il 18.6%, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.580.000 spettatori con il 21.9% (presentazione a 2.021.000 e il 20.3%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.542.000 spettatori (19.1%) e Terra Amara 2.535.000 spettatori (19.9%), mentre Uomini e Donne ottiene 2.688.000 spettatori pari al 24.2% (Finale a 2.278.000 e il 23.2%), Amici 1.913.000 spettatori pari al 19.9% e Grande Fratello Vip 1.570.000 spettatori pari al 16.5%. A seguire Un Altro Domani sigla 1.183.000 spettatori (12.1%), mentre Pomeriggio Cinque incolla davanti al video 1.263.000 spettatori (12.1%) nella presentazione, 1.480.000 spettatori (12.4%) nella parte più corposa e 1.592.000 spettatori (12.1%) ne I Saluti.

binario 21 1

Su Rai2 Ore 14 interessa 684.000 spettatori pari al 5.6% e BellaMa’ 592.000 spettatori pari al 6%. A seguire Nei tuoi Panni sigla 388.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 522.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 560.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio, 484.000 spettatori (4.1%) nel terzo episodio e 372.000 spettatori (3.5%) nel quarto episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles ha conquistato 371.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 411.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist 370.000 spettatori (3.2%).

fosca innocenti 2 4

Su Rai3 Tg Regione informa 2.482.000 spettatori (18.7%); Aspettando… Geo arriva a 783.000 spettatori (8.2%) e Geo a 1.474.000 spettatori (12.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 744.000 spettatori con il 6.1%, mentre Tg4 – Diario del Giorno è seguito da 348.000 spettatori con il 3.5%. A seguire La 25a ora è la scelta di 528.000 spettatori con il 4.8%. Su La7 Tagadà è visto da 361.000 spettatori pari al 3.5% (presentazione a 330.000 e il 2.6%, #Focus a 274.000 e il 2.9%), mentre C’era una volta… I mondi e la storia interessa 139.000 spettatori pari all’1.2%.

binario 21 4

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 583.000 spettatori con il 9.2%. Su Canale5 The Crossing – Oltre il confine è visto da 521.000 spettatori (8.3%). Su Rai2 ATuttoCalcio segna 371.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 Daylight – Trappola nel tunnel ottiene 493.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cacciatore di Sogni interessa 196.000 spettatori con l’1.6%. Su Rete4 Racconti di libertà è la scelta di 311.000 spettatori (6.2%). Su La7 TgLa7 Notte informa 173.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 4 Hotel raggiunge 226.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Accordi & Disaccordi sigla 372.000 spettatori e il 2.7%.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.424.000 (25.4%)

Ore 20:00 5.001.000 (25.7%)

TG2

Ore 13:00 1.866.000 (14.8%)

Ore 20:30 1.084.000 (5.2%)

fosca innocenti 2 1

TG3

Ore 14:25 1.610.000 (12.8%)

Ore 19:00 2.116.000 (13.2%)

TG5

Ore 13:00 2.821.000 (22.1%)

Ore 20:00 4.054.000 (20.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.216.000 (11.6%)

Ore 18:30 672.000 (5%)

TG4

Ore 11:55 377.000 (4.7%)

Ore 18:55 678.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13:30 538.000 (4%)

fosca innocenti 2 5

Ore 20:00 1.052.000 (5.3%)

binario 21 2 fosca innocenti 2 7 fosca innocenti 2 6 binario 21 3