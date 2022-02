PIPPITEL! – SU RAI1 “DOC – NELLE TUE MANI 2” NON HA RIVALI E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 28.9% DI SHARE E 6.3 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 IL MATCH DI COPPA ITALIA JUVENTUS – SASSUOLO FA IL 20.2% - SU RAI3 “CATERINA CASELLI – UNA VITA” REGGE AL 5.7% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 5.6% - SU LA7 “PIAZZA PULITA” AL 3.9% - AMADEUS (22.5%), “STRISCINA” (15.8%), PALOMBA (4.8%), GRUBER (6.3%)

Nella serata di ieri, giovedì 10 febbraio 2022, su Rai1 Doc – Nelle Tue Mani 2 ha interessato 6.344.000 spettatori pari al 28.9% (primo episodio: 6.554.000 – 26.3%, secondo episodio: 6.149.000 – 32%). Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Juventus – Sassuolo ha raccolto davanti al video 5.027.000 spettatori pari al 20.2% di share (primo tempo: 5.227.000 – 20.2%, secondo tempo: 4.842.000 – 20.3%). Su Rai2 La Mossa del Pinguino ha interessato 659.000 spettatori pari al 2.8% di share.

Su Italia 1 Harry Potter e l’Ordine di Felice ha intrattenuto 1.165.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Caterina Caselli – Una vita, cento vite ha raccolto davanti al video 1.384.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.013.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 708.000 spettatori con uno share del 3.9%.

Su Tv8 Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine segna 254.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Nemico Pubblico ha raccolto 297.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai4 I Combattenti registra 186.000 spettatori con lo 0.8%. Su Iris Hostage segna 431.000 spettatori con l’1.8%. Su Sky Uno Masterchef ha ottenuto 753.000 spettatori con il 3%, nel primo episodio, e 630.000 spettatori con il 3.1%.

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus vince con il 22.5%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.688.000 spettatori con il 22.5%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 3.818.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 848.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.330.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.446.000 spettatori (6.1%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.752.000 spettatori (7%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.159.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 1.083.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.554.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 339.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Don’t Forget The Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 376.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

Buon risultato per Atalanta-Fiorentina.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.334.000 spettatori (20%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.541.000 spettatori (22.8%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.531.000 spettatori (15.6%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.509.000 spettatori (17.9%). Su Rai2 Cerchi Azzurri ha raccolto 368.000 spettatori (2%) mentre Bull ha raccolto 791.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Atalanta-Fiorentina raccoglie 1.907.000 spettatori con l’11%. Coppa Italia Live ha ottenuto 1.061.000 spettatori (4.5%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.676.000 spettatori con il 12.7%. Blob segna 1.127.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 908.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 135.000 spettatori (share dello 0.9%), nel primo episodio, e 158.000 spettatori (share dello 0.8%), nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel raccoglie 229.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Little Big Italy registra .000 spettatori con il %.

Daytime Mattina

Mattino Cinque al 20%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 588.000 telespettatori con l’11.3%, nella lunga presentazione, e a 1.043.000 spettatori con il 17.9%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 913.000 spettatori (17.8%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.163.000 spettatori con il 20.1%, nella prima parte, e 1.024.000 spettatori con il 19.8% nella seconda parte (I Saluti: .000 – %). Su Rai 2 - dalle 2 di notte alle 8.28 – le Olimpiadi di Pechino hanno raccolto 113.000 spettatori con il 4.3%. Dalle 7.07 alle 8.12 il Curling ha ottenuto un netto di 320.000 spettatori e il 6.2%.

Dalle 8.47 alle 11, le Olimpiadi di Pechino hanno raccolto 427.000 spettatori con il 7.8%. Nel dettaglio l Curling – dalle 9.09 alle 9.45 – ha ottenuto 447.000 spettatori e l’8.1%. Dalle 10.05 alle 10.58 la Combinata di Sci ha ottenuto 399.000 spettatori e il 7.8%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 126.000 spettatori (2.1%). Chicago PD ha ottenuto 156.000 spettatori (2.9%). Law & Order: Unità Speciale segna 190.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha ottenuto 739.000 spettatori con il 13.2%. Agorà convince 397.000 spettatori pari al 6.8% di share.

A seguire Agorà Extra ha raccolto 215.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 130.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 117.000 spettatori con il 2.7%, nelle News, e 186.000 spettatori con il 3.2%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 160.000 spettatori pari al 3.1%. Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 24.000 spettatori con lo 0.4%.

Daytime Mezzogiorno

Forum sempre leader.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 872.000 spettatori con il 14.5%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.758.000 spettatori con il 16.1%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.493.000 telespettatori con il 18.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 494.000 spettatori (7.7%), nella prima parte, e 838.000 spettatori (8.2%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 213.000 spettatori con il 2.9%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 624.000 spettatori con il 4.9%. Sport Mediaset ha ottenuto 722.000 spettatori con il 5.1%.

Su Rai3 Elisir segna 305.000 spettatori con il 5% (presentazione: 258.000 – 5.1%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 918.000 spettatori (10.4%). Quante Storie ha raccolto 701.000 spettatori (5.5%). Passato e Presente ha interessato 523.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 121.000 spettatori con il 2.1%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 132.000 spettatori con l’1.2%. La Signora in Giallo ha ottenuto 597.000 (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 269.000 spettatori con share del 4.4% nella prima parte, e 435.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Eccellente risultato per la Bortone con Sanremo e Caterina Caselli.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 2.174.000 spettatori pari al 17.1% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.134.000 spettatori con il 19.6%. Dopo il TG1 Economia (1.643.000 – 15.4%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.921.000 spettatori (17.2%), nella presentazione, e 2.283.000 spettatori (17%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.578.000 spettatori con il 17.9%. Una Vita ha convinto 2.447.000 spettatori con il 17.8% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.824.000 spettatori con il 23.4% (finale: 2.325.000 – 21.3%). Il daytime di Amici ha interessato 1.981.000 spettatori con il 18.2%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.968.000 spettatori con il 18.7%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.704.000 spettatori pari al 15.4% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.740.000 spettatori con il 14.9%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.46, e 2.021.000 spettatori con il 14.8% nella seconda parte (Saluti: 1.667.000 – 11%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 533.000 spettatori con il 4%.

Quasi Detto Fatto ha ottenuto 368.000 spettatori con il 3.3%. Dalle 15.57 alle 17.06 Rai Parlamento Speciale ha interessato 222.000 spettatori con il 2.1%. Speciale TG2 Foibe – Il Giorno del Ricordo ha ottenuto 253.000 spettatori pari al 2.2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 719.000 spettatori (5.1%), nel primo episodio, 661.000 spettatori (4.9%), nel secondo episodio, e 505.000 spettatori (4%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha appassionato 365.000 spettatori con il 3.3%. The Goldbergs segna 292.000 spettatori (2.7%). Modern Family ha interessato 275.000 spettatori con il 2.5%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.383.000 spettatori con il 16.8%. Il Commissario Rex ha coinvolto 511.000 spettatori pari al 4.6%. Aspettando Geo… ha raccolto 896.000 spettatori con l’8.3%. Geo ha registrato 1.404.000 spettatori con il 10.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 646.000 spettatori con il 4.9%. Su La7 Tagadà interessato 299.000 spettatori con il 2.6% (presentazione: 276.000 – 2%). Tagadoc ha raccolto 217.000 spettatori con l’1.9%. Su TV8 il film Finding Love in Big Sky ha raccolto 310.000 spettatori con il 2.9%.

Seconda Serata

Vespa supera il 13%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 975.000 spettatori con il 13.2% di share. Su Canale 5 Ubriachi d’Amore ha totalizzato una media di 395.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 190.000 spettatori con l’1.8%. Cerchi Azzurri segna 103.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai 3 L’Ultima Spiaggia segna 466.000 spettatori con il 2.8%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 358.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 Chucky è visto da 282.000 spettatori (4.3%). Su Rete 4 Grazie Zia è stato scelto da 219.000 spettatori con il 5.4% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.324.000 (23.2%)

Ore 20.00 5.532.000 (24.2%)

TG2

Ore 13.00 1.853.000 (14%)

Ore 20.30 1.340.000 (5.5%)

TG3

Ore 14.25 1.539.000 (11.4%)

Ore 19.00 2.147.000 (11.6%)

TG5

Ore 13.00 2.678.000 (19.9%)

Ore 20.00 4.409.000 (19.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.102.000 (10.1%)

Ore 18.30 .000 (%)

TG4

Ore 12.00 222.000 (2.7%)

Ore 18.55 695.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 453.000 (3.2%)

Ore 20.00 1.198.000 (5.2%)

