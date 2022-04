PIPPITEL! – SU RAI1 “DON MATTEO 13” CONQUISTA LA PRIMA SERATA, MA CALA AI MINIMI CON IL 24.5% DI SHARE E 5 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “L’ISOLA DEI FAMOSI” NON VA IN VOLATA E SI FERMA AL 16.6% - SU RETE “DRITTO E ROVESCIO” AL 5.7%. SU LA7 “PIAZZA PULITA” AL 5.8% - SU ITALIA 1 “IO VI TROVERÒ” AL 5.4%, SU RAI3 “SULLA MIA PELLE”, IL FILM SU STEFANO CUCCHI INCHIODA AL 2.2% - AMADEUS (21.6%) BATTE STRISCIA (15.3%) – PALOMBA (4.2%), GRUBER (6.3%)

Nella serata di ieri, giovedì 14 aprile 2022 (giovedì santo), su Rai1 Don Matteo 13 ha interessato 5.044.000 spettatori pari al 24.5%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.394.000 spettatori pari al 16.6% di share (La Isla Bonita: 1.057.000 – 25.2%). Su Rai2 Si Accettano Miracoli ha interessato 731.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 Io Vi Troverò ha intrattenuto 1.167.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 il film su Stefano Cucchi Sulla Mia Pelle ha raccolto davanti al video 465.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 932.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 936.000 spettatori con uno share del 5.8%. Su Tv8 l’incontro di Conference League – Roma vs Bodo Glimt segna 1.081.000 spettatori con il 4.9%. Sul Nove Segnali dal Futuro ha raccolto 199 .000 spettatori con l’1%. Su Rai4 Benvenuti a Zombieland registra 176.000 spettatori con lo 0.8%. Su Twentyseven Ocean’s 8 ha raggiunto 360.000 spettatori con l’1.7%. Su La5 Una Moglie per Papà ha ottenuto 189.000 spettatori con lo 0.9%. Su Sky Uno Pechino Express 9 ha ottenuto 306.000 spettatori con l’1.4% (356.000 spettatori cumulati con +1, on demand e replica).

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus con Bova (prima di Don Matteo) al 21.6%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.796.000 spettatori con il 21.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.413.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 691.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.229.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.069.000 spettatori (5%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.536.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 911.000 individui all’ascolto (4.2%), nella prima parte, e 888.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.391.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 il prepartita di Conference League ha ottenuto 300.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 292.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

The Good Doctor fermo al 3%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.513.000 spettatori (19.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.773.000 spettatori (23.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 1.885.000 spettatori (15.7%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.028.000 spettatori (19.4%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 471.000 spettatori (3.2%) mentre The Good Doctor ha raccolto 563.000 spettatori (3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 319.000 spettatori con il 2.3%.

CSI Miami ha ottenuto 596.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 1.911.000 spettatori con l’11.3%. Blob segna 746.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 812.000 individui all’ascolto (4.2%). Su La7 TGLA7 Speciale ha raccolto 470.000 spettatori (share del 4.1%). Su Tv8 Masterchef raccoglie 238.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Cash or Trash registra 142.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Mattina

Calo generale in share per l’aumento della platea dovuto al giovedì santo.

Su Rai1 TG1 Edizione Straordinaria ha raccolto 827.000 spettatori con il 15.4%. All’interno dell’edizione straordinaria il TG1 delle 8 ha informato 1.110.000 spettatori con il 19%. Uno Mattina dà il buongiorno a 841.000 telespettatori con il 15.2%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 599.000 spettatori (11.4%). Su Canale5 TG5 Mattina ha informato 1.120.000 spettatori con il 18.9%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 975.000 spettatori con il 17%, nella prima parte, e 881.000 spettatori con il 16.8% nella seconda parte (I Saluti: 843.000 – 15.9%).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 252.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 155.000 spettatori (2.7%), nel primo episodio, e 168.000 spettatori (3.2%), nel secondo episodio. Chicago PD ha ottenuto 196.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione segna 721.000 spettatori con il 14%. Agorà convince 346.000 spettatori pari al 5.9% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 232.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 146.000 spettatori (2.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 154.000 spettatori con il 3.9%, nelle News, e 179.000 spettatori con il 3.1%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 155.000 spettatori pari al 2.9%.

Daytime Mezzogiorno

Forum vince col 18.1%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 603.000 spettatori con il 10.2%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.565.000 spettatori con il 14.6%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.431.000 telespettatori con il 18.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 490.000 spettatori (7.8%), nella prima parte, e 811.000 spettatori (8.1%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 306.000 spettatori con il 4.2%. Dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short ha raccolto 577.000 spettatori con il 4.7%. Sport Mediaset ha ottenuto 689.000 spettatori con il 4.9%.

Su Rai3 Elisir segna 290.000 spettatori con il 4.9% (presentazione: 262.000 – 4.9%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 694.000 spettatori (8.3%). Quante Storie ha raccolto 511.000 spettatori (4.1%). Passato e Presente ha interessato 442.000 spettatori con il 3.2%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 164.000 spettatori con il 2.9%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 146.000 spettatori con l’1.4%. La Signora in Giallo ha ottenuto 633.000 (4.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 303.000 spettatori con share del 5.1% nella prima parte, e 437.000 spettatori con il 4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Brave and Beautiful al 17.7%.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.674.000 spettatori pari al 14.2% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.871.000 spettatori con il 19.3%. Dopo il TG1 Economia (1.102.000 – 12.9%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.265.000 spettatori (14.7%), nella presentazione, e 1.627.000 spettatori (16.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.376.000 spettatori con il 17.1%. Una Vita ha convinto 2.219.000 spettatori con il 17.4% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.442.000 spettatori con il 21.8% (finale: 1.905.000 – 18.9%). Il daytime di Amici ha interessato 1.716.000 spettatori con il 18.1%. La breve striscia di Isola dei Famosi ha raccolto 1.759.000 spettatori con il 20%.

Brave and Beautiful ha ottenuto un ascolto medio di 1.516.000 spettatori pari al 17.7% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.385.000 spettatori con il 15.8%, nella presentazione in onda dalle 17.24 alle 17.33, e 1.461.000 spettatori con il 14.9% (Saluti: 1.380.000 – 12.5%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 605.000 spettatori con il 4.9%. Detto Fatto ha ottenuto 418.000 spettatori con il 4.3%. Castle ha interessato 265.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 564.000 spettatori (4.2%), nel primo episodio, 527.000 spettatori (4.2%), nel secondo episodio, e 501.000 spettatori (4.2%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha appassionato 364.000 spettatori con il 3.4%.

The Goldbergs segna 330.000 spettatori (3.4%). Modern Family segna 251.000 spettatori con il 2.9%. Due Uomini e Mezzo ha interessato 284.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.083.000 spettatori con il 15.5%. TG3 Speciale ha coinvolto 335.000 spettatori pari al 3.6%. Geo ha registrato 735.000 spettatori con il 7.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 686.000 spettatori con il 5.6%. TG4 Diario di Guerra segna 421.000 spettatori con il 4.2%. Su La7 Tagadà interessato 374.000 spettatori con il 3.5% (presentazione: 377.000 – 3%; Focus: 294.000 – 3.4%). Su TV8 il film Dopo la Tempesta ha raccolto 152.000 spettatori con l’1.6%.

Seconda Serata

Rai2 crolla all’1.4%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.001.000 spettatori con l’11% di share. Su Canale 5 La Pupa e il Secchione Short ha raccolto 807.000 spettatori con il 20.3%. A seguire TG5 Notte ha totalizzato una media di 619.000 spettatori pari ad uno share del 18.3%. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 129.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai 3 Grande Amore segna 473.000 spettatori con il 3.3%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 271.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 Contraband è visto da 485.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 Psycosissimo è stato scelto da 142.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Focus Titanic: Le Prove definitive segna 311.000 spettatori con il 2.6%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.205.000 (22.8%)

Ore 20.00 4.532.000 (23.1%)

TG2

Ore 13.00 1.827.000 (13.9%)

Ore 20.30 1.188.000 (5.5%)

TG3

Ore 14.25 1.395.000 (11.2%)

Ore 19.00 1.475.000 (10.1%)

TG5

Ore 13.00 2.679.000 (20.1%)

Ore 20.00 3.725.000 (18.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.161.000 (10.8%)

Ore 18.30 464.000 (4.1%)

TG4

Ore 12.00 263.000 (3.3%)

Ore 18.55 536.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 545.000 (3.9%)

Ore 20.00 1.093.000 (5.5%)

