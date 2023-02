PIPPITEL! – SU RAI1 “LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO” VOLANO AL 28.9% DI SHARE CON 5.3 MILIONI DI SPETTATORI. ASFALTATA CANALE5 CHE SI FERMA ALL’8.2% CON IL FILM “FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO”. RAI3 FAZIO AL 12.4%. SU LA7 GILETTI SI OCCUPA DELLA SLIGUAZZATA TRA FEDEZ E ROSA CHEMICAL, FA IL 6.1% E SUPERA BRINDISI SU RETE4 (4.4%) – “DIETROFESTIVAL” (26.1%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.6%), GENTILI (4.7%), DE GREGORIO-PARENZO (4.4%) – BOOM DI SPETTATORI, MA IN CALO RISPETTO AL 2022, PER MARA VENIER NEL POMERIGGIO (38.3%)

Marco Zonetti per Dagospia

domenica in 2

Prima serata televisiva post-sanremese, quella di ieri, domenica 12 febbraio 2023, ma l'aria marittima della kermesse continuava a soffiare sui programmi Rai e della concorrenza. Su Rai1, la splendida Luisa Ranieri che ha incantato l'Ariston sabato sera ha ottenuto con l'ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 2 una media 5.307.000 spettatori (28.9%), assestando l'ulteriore mazzata a Canale5 che, con Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse si è fermato a 1.506.000 spettatori con uno share dell’8.2%.

lolita lobosco 2

Su Rai3 Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa ha invece segnato 2.554.000 spettatori (12.4%) e con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.638.000 pari all’11.1%. Massimo Giletti con una puntata di Non è l'Arena dedicata perlopiù allo scandalo del "bacio gay" tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo ha raccolto 864.000 spettatori pari al 6.1%.battendo, su Rete4, Giuseppe Brindisi con il suo Zona Bianca che ha attirato 706.000 spettatori (4.4%).

In access prime time, Dietrofestival su Rai1 ha calamitato l'attenzione di 5.484.000 spettatori (26.1%), distaccando ampiamente Canale5 e il suo Paperissima Sprint (3.094.000 spettatori - 14.6%). Su Rete4 Controcorrente ha incollato al video 915.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 985.000 (4.7%) nella seconda parte, superando su La7 In Onda fermo a 920.000 spettatori (4.4%).

domenica in 3

Ottimi risultati in fascia mattutina su Rai1 per Uno Mattina in Famiglia, sempre dedicato a Sanremo, che ha conquistato 346.000 spettatori (21.2%) nella presentazione, 951.000 spettatori (31.1%) nella prima parte, 2.735.000 spettatori (42.3%) nella seconda e 2.996.000 spettatori (40.5%) nella terza; e bene, sempre sulla Prima Rete Rai, Linea Verde condotto da Beppe Convertini con i suoi 3.061.000 spettatori e il 27.2% di share. Cresce su Rai2 Citofonare Rai2 con Paola Perego e Simona Ventura, toccando l'8% di share.

fabio fazio

In fascia pomeridiana, la puntata annuale di Domenica In condotta da Mara Venier in trasferta a Sanremo ha poi totalizzato le cifre "boom" (seppur in calo rispetto al 2022) di 5.367.000 spettatori con il 38.3% nella prima parte, 4.685.000 spettatori con il 35.8% nella seconda e 4.258.000 spettatori con il 30.4% nella terza (presentazione, 4.571.000 - 30.7%). Mentre su Canale5, Amici di Maria De Filippi ha segnato 2.671.000 spettatori (19.3%) e Verissimo di Silvia Toffanin 2.100.000 spettatori (16%) nella prima parte e 1.941.000 spettatori (13.8%) in Giri di Valzer.

L'anno scorso, nella puntata sanremese, Venier aveva conquistato 5.418.000 spettatori (30.40%) nella prima parte, 5.207.000 (31.3%) nella seconda e 5.148.000 (29%) nella terza.

domenica in 1

Ma vediamo nel dettaglio tutti i dati di ascolto della giornata:

Prima serata

Rai1: Le Indagini di Lolita Lobosco 2 5.307.000 spettatori (28.9%). Canale5 Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse 1.506.000 spettatori (8.2%). Rai2 N.C.I.S. Los Angeles 803.000 spettatori (3.9%), Blue Bloods 671.000 spettatori ( 3.4%). Italia1 Fast & Furious – Hobbs & Shaw 924.000 spettatori (5.3%). Rai3: Che Tempo Che Fa 2.554.000 spettatori (12.4%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.638.000 spettatori (11.1%), presentazione 1.711.000 (8.4%). Rete4: Zona Bianca 706.000 spettatori (4.4%). La7: Non è l’Arena 864.000 spettatori (6.1%). Tv8: 4 Hotel 468.000 spettatori (2.8%). Nove: Terrybilmente Divagante (replica) 169.000 spettatori (0.9%).

lolita lobosco 1

Access Prime Time

Rai1: Dietrofestival 5.484.000 spettatori (26.1%). Canale5: Paperissima Sprint 3.094.000 spettatori (14.6%). Italia1: N.C.I.S. 1.159.000 spettatori (5.5%). Rete4: Controcorrente 915.000 individui all’ascolto (4.3%) nella prima parte, 985.000 spettatori (4.7%) nella seconda. La7: In Onda 920.000 spettatori (4.4%). Tv8: 4 Ristoranti 677.000 spettatori (3.2%). Nove: Little Big Italy 288.000 spettatori (1.4%).

Preserale

domenica in 4

Rai1: L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 4.075.000 spettatori (25.5%), L’Eredità Weekend 4.919.000 spettatori (27.6%). Canale5: Avanti il Primo! Story (replica) 2.413.000 spettatori (15.7%), Avanti un Altro! Story 3.218.000 spettatori (18.5%). Rai2: 90° Minuto 674.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 547.000 (3.2%) in Tempi Supplementari, S.W.A.T. 538.000 spettatori (2.7%). Italia1: C.S.I. 632.000 spettatori (3.3%). Rai3: Tg Regione 2.594.000 spettatori (14.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 694.000 spettatori (3.4%). La7: Uozzap! 103.000 spettatori (0.6%). Tv8: 4 Ristoranti 403.000 spettatori (2.2%). Nove: Little Big Italy 210.000 spettatori (1.2%).

fabio fazio luciana littizetto

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 – Sanremo Record 1.194.000 spettatori (16.2%). Canale5: Tg5 Notte 516.000 spettatori (5.3%). Rai2: La Domenica Sportiva 730.000 spettatori (6%), presentazione 598.000 (3.4%). Italia1: Pressing 415.000 spettatori (8.1%). Rai3: Tg3 Mondo 521.000 spettatori (7.5%). Rete4: Un tè con Mussolini 166.000 spettatori (3.8%). La7: TgLa7 Notte 209.000 spettatori (5.4%).

famiglia all’improvviso 1

DAY TIME

Tarda notte di Sabato 11-Prime ore del mattino di domenica 12

Rai1: 73° Festival di Sanremo 6.924.000 spettatori (86.3%), 5.168.000 spettatori (83.4%). Ciao Maschio in Musica: 1.514.000 spettatori (54.2%);

Mattina

Rai1: Unomattina in Famiglia 346.000 spettatori (21.2%) nella presentazione, 951.000 (31.1%) nella prima parte, 2.735.000 (42.3%) nella seconda, 2.996.000 spettatori (40.5%) nella terza; Tg1 delle 8 1.861.000 spettatori (37%). A Sua Immagine 2.315.000 spettatori (27.1%). Canale5: Tg5 Prima Pagina 268.000 spettatori (12.8%), Tg5 Mattina 944.000 spettatori (17.5%), Castello di Chambord, Leonardo nella valle della Loira 606.000 spettatori (8.7%), Santa Messa 798.000 spettatori (10.5%). Rai2: Tg2 Dossier 126.000 spettatori (2.9%), Un Ciclone in Convento 145.000 spettatori (2%), Citofonare Rai 2 (prima parte) 495.000 spettatori (6.1%).

massimo giletti

Italia1: The Goldbergs 120.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio, 152.000 (2%) nel secondo, 167.000 spettatori (2.1%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 185.000 spettatori (3.2%). Mi Manda Raitre 208.000 spettatori (2.9%), O anche No 137.000 spettatori pari all’1.8, Timeline 142.000 spettatori (1.8%). Rete4: Casa Vianello 108.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio, 122.000 (1.6%) nel secondo, Dalla Parte degli Animali (presentazione) 168.000 spettatori (2.2%). La:7 Omnibus 151.000 spettatori (3%), L’Ingrediente Perfetto 81.000 spettatori (1.1%).

famiglia all’improvviso 2

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 2.173.000 spettatori ( 25.7%), Angelus 2.551.000 spettatori (25%), Linea Verde 3.601.000 spettatori (27.2%). Canale5: Le Storie di Melaverde 834.000 spettatori (10.4%) nella prima parte, 1.079.000 spettatori (12.1%) nella seconda, Melaverde 2.000.000 spettatori (17.9%). Rai2: Tg Sport 439.000 (5.5%), Citofonare Rai 2 871.000 spettatori (8%). Italia1: Young Sheldon (primo episodio) 176.000 spettatori (2.2%), secondo episodio 212.000 spettatori (2.4%), terzo episodio 244.000 spettatori (2.4%).

le indagini di lolita lobosco 2 9

Sport Mediaset XXL 872.000 spettatori (5.9%), 643.000 spettatori (4.3%) in Magazine. Rai3: Tg3 delle 12 544.000 spettatori (5.2%), Il Posto Giusto 221.000 spettatori (1.5%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 298.000 spettatori (3.6%), Poirot: macabro quiz 230.000 spettatori (1.6%). La7: Uozzap! 108.000 spettatori (1.3%), Come inguaiammo il cinema italiano: la vera storia di Franco e Ciccio 143.000 spettatori (1.3%).

Pomeriggio

famiglia all’improvviso 3

Rai1: Domenica In – Speciale Sanremo 5.367.000 spettatori (38.3%) nella prima parte, 4.685.000 (35.8%) nella seconda, 4.258.000 spettatori ( 30.4%) nella terza, presentazione 4.571.000 (30.7%). Canale5: L’Arca di Noè 2.194.000 spettatori (14.5%), Amici 2.671.000 spettatori (19.3%) Verissimo 2.100.000 (16%) nella prima parte, 1.941.000 spettatori (13.8%) in Giri di Valzer. Rai2: Il Provinciale 525.000 spettatori (3.7%), Vorrei dirti Che 277.000 spettatori (2%). Domenica Dribbling 162.000 spettatori (1.2%) nella prima parte, 189.000 spettatori (1.5%) nella seconda, 331.000 spettatori (2.5%) nella terza. Italia1: E-Planet 388.000 spettatori (2.6%), Dragon – La storia di Bruce Lee 426.000 spettatori (3.2%), Due Uomini e Mezzo 305.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio, 301.000 spettatori (2.2%) nel secondo.

Rai3: Tg Regione 1.925.000 spettatori (12.9%); Il Cacciatore di Sogni 638.000 spettatori (4.5%), Due con – La storia dei fratelli Abbagnale 356.000 spettatori (2.7%), Rebus 419.000 spettatori (3.2%), Kilimangiaro 517.000 spettatori (3.9%) nella presentazione, 685.000 (5.1%) nella prima parte, 1.212.000 (8.4%) nella seconda. Rete4: Hamburg Distretto 21 193.000 spettatori (1.4%), Tg4 – Diario della Domenica 184.000 spettatori (1.4%), Beautiful Serengeti 271.000 spettatori ( 2.1%), Ad ovest del montana 476.000 spettatori (3.4%). La7: Atlantide intrattiene 231.000 spettatori (1.7%) nella prima parte, 375.000 spettatori (2.9%) nella seconda, Il pap’occhio 127.000 spettatori (0.8%).

Principali notiziari della giornata

famiglia all’improvviso 5

TG1

13.30: 5.910.000 (39.2%)

20.00: 5.596.000 (27.8%)

TG2

13.00: 2.025.000 (14.2%)

20.30: 1.035.000 (4.9%)

TG3

14.15: 1.579.000 (10.9%)

19.00: 2.136.000 (12.8%)

TG5

12.55: 2.799.000 (19.6%)

20.00: 4.141.000 (20.3%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.115.000 (9.1%)

18.30: 602.000 (4%)

TG4

famiglia all’improvviso 4

11.55: 290.000 (2.8%)

18.55: 585.000 (3.4%)

TGLA7

13.30: 431.000 (2.9%)

20.00: 786.000 (3.9%)

