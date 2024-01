PIPPITEL! – SU RAI1 “LA LUNGA NOTTE - LA CADUTA DEL DUCE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 17.7% E 3.2 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “I FANTASTICI CINQUE” SI ARENA AL 13.8% - SU RAI3 “AVANTI POPOLO” CHIUDE CON L’ENNESIMO DISASTRO: L’ULTIMA PUNTATA FA UN MISERO 2.2% E VIENE BATTUTO PURE DA IRIS E DA 20 - SU ITALIA1 “LE IENE” AL 10.9% - SU LA7 “DIMARTEDÌ” ALL’8.1%, SU RETE4 “È SEMPRE CARTABIANCA” AL 5% - SU RAI2 “THE FLOOR” AL 7% - VESPA (22.9%) AMADEUS (25.2%), “STRISCIA” ( 16.3%), DAMILANO (6.6%), GRUBER (7.8%), BERLINGUER (3.6%)

Marco Zonetti per Dagospia

la lunga notte 4

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 30 gennaio 2024 vedono, in prima serata, il secondo appuntamento con la fiction La lunga notte - La caduta del Duce di Giacomo Campiotti, prodotta da Luca Barbareschi, e interpretata da Alessio Boni, Martina Stella, Aurora Ruffino e Duccio Camerini conquistare il 17.7% con 3.204.000 spettatori. Su Canale5, la terza puntata della fiction con Raoul Bova I Fantastici Cinque si arena invece su una media di 2.482.000 pari al 13.8%.

i fantastici cinque 6

Consueto martedì sera di approfondimento e di "guerra" tra talk show in prime time. Le Iene Show con Veronica Gentili su Italia1 hanno prevalso con il 10.9% pari a 1.487.000 teste, diMartedì con Giovanni Floris su La7 ha totalizzato l'8.1% con 1.383.000 individui all'ascolto, Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca su Rete4 ha raccolto il 5.0% pari a 722.000, mentre Avanti Popolo con Nunzia De Girolamo su Rai3 ha chiuso - definitivamente - i battenti ottenendo la media del 2.25% di share pari a 375.000 spettatori, e dell'1.5% con 331.000 nell'anteprima. Il talk di Rai3 alla sua quindicesima e ultima puntata è stato battuto anche dal film su Iris e da quello del 20.

la lunga notte 1

La finale di The Floor - Ne rimarrà solo uno su Rai2 con Ciro Priello e Fabio Balsamo ha invece siglato il 7.0% con 1.176.000 appassionati, in crescita rispetto a sette giorni fa. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) La lunga notte (Rai1) - 3.204.000

2) I Fantastici cinque (Canale5) - 2.482.000

3) Le Iene (Italia1) - 1.487.000

4) diMartedì (La7) - 1.383.000

5) The Floor - Ne rimarrà solo uno (Rai2) - 1.176.000

6) È sempre Cartabianca (Rete4) - 722.000

7) Attacco al potere (20) - 453.000

8) Quel treno per Yuma (Iris) - 402.000

9) Avanti Popolo (Rai3) - 375.000

10) La città del Natale (Tv8) - 368.000

11) La preda perfetta (Nove) - 352.000

ignazio la russa ad avanti popolo 5

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno siglato il 22.9%, mentre a seguire Amadeus con Affari Tuoi ha totalizzato il 25.2%. Striscia la Notizia su Canale5 ha radunato il 15.9% e il 16.3%.

Per l'approfondimento, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 ha segnato il 6.6%, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 ha prevalso con il 7.8%, Prima di domani di Bianca Berlinguer si è fermato al 3.6%, Tg2 Post con Manuela Moreno ha raccolto un magro 2.7%.

BIANCA BERLINGUER - E SEMPRE CARTABIANCA

In seconda serata, su Rai2, Stasera c'è Cattelan condotto da Alessandro Cattelan ha totalizzato il 5.9% di share pari a 435.000 spettatori, mentre Porta a Porta di Bruno Vespa su Rai1 ha siglato il 10.8%. A tarda sera su Rai2, Monica Setta con Generazione Zeta ha totalizzato il 4.7%, mentre su Rai3 Monica Giandotti con Tg3 - Linea Notte ha raccolto il 3.1%.

Nel preserale, Marco Liorni con L'Eredità su Rai1 segna il 25.0% e il 26.4%, superando nettamente Paolo Bonolis con Avanti un altro! su Canale5 e i suoi 17.3% e 21.5%.

LE IENE INCHIESTA ARBITRI

Al mattino, Fiorello con Viva Rai2! conquista il 19.7%, mentre a mezzogiorno, I fatti Vostri Speciale con Tiberio Timperi e Anna Falchi su Rai2 sigla il 9.3% e il 9.7%, preceduto dalla Coppa del Mondo di Sci con il 6.9%. A mezzogiorno, Tg3 - Fuori Tg con Patrizia Senatore sigla il 7.3% e Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno su Rai1 conquista il 17.8%, mentre Forum con Barbara Palombelli si assesta al 19.1%.

Al pomeriggio, sempre su Rai2, dopo la Coppa del Mondo di sci al 6.8%, Ore14 Light con Milo Infante conquista il 6.4% e, a seguire, Pierluigi Diaco alla guida di Bella Ma' conquista il 6.5%, con picco del 9.1%.

the floor ne rimarra solo uno 3

Sempre in fascia pomeridiana, su La7, Alessio Orsingher e Luca Sappino con C'era una volta il Novecento si consolidano al 2.2%, e su Rai1 Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1 è ancora una volta leader di fascia con il 20.3% e il 22.2%, lasciandosi ampiamente alle spalle Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino su Canale5 e i suoi 16.0%, 12.6% e 11.5%, mentre Sveva Sagramola con Geo su Rai3 ottiene l'11.1%.

dimartedi govanni floris

la lunga notte 5

ignazio la russa ad avanti popolo 3 ignazio la russa ad avanti popolo 6 ignazio la russa ad avanti popolo 1 ignazio la russa ad avanti popolo 2 i fantastici cinque 5 ignazio la russa ad avanti popolo 4 i fantastici cinque 4 the floor ne rimarra solo uno 2 the floor ne rimarra solo uno 4 la lunga notte 3 i fantastici cinque 3 la lunga notte 6 la lunga notte 2 la lunga notte 8 la lunga notte 7