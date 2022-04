PIPPITEL! – SU RAI1 “NERO A METÀ 3” CONQUISTA LA PRIMA SERATA, MA SI DEVE ACCONTENTARE DI UN 18.5% DI SHARE E 3.7 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “L’ISOLA DEI FAMOSI” NON VA OLTRE IL 16% - SU RAI3 “REPORT” AL 6.3%, SU RETE4 “CONTROCORRENTE” (4.9%). SU RAI2 “MADE IN SUD” ALL’8.2% - SU LA7 “SERVANT OF PEOPLE”, LA SERIE CON ZELENSKY, SPROFONDA AL 2.1% - AMADEUS CON IL 20.6% BATTE “STRISCIA” CON IL 15.2% - PALOMBA (4.6%), GRUBER (6%). IL “TEMPISMO” DI GAD LERNER: TORNA SU RAI3 CON “LA SCELTA DEI PARTIGIANI” NEI GIORNI DELLA POLEMICA SULL’ANPI E RACIMOLA IL 3.8%....

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

la scelta dei partigiani gad lerner 2

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, 18 aprile 2022, Lunedì dell'Angelo dimostrano che gli italiani già provati da speciali a tutte le ore, tendono a disertare come e quando possono i programmi inerenti alla guerra o alla più stretta attualità.

Non poteva essere più tempistico, nel bene o nel male, il ritorno su Rai3 del programma di Gad Lerner La scelta - i partigiani raccontano, proprio nel momento in cui infuriano le polemiche sull'intransigenza dell'Anpi riguardo a veto sulle bandiere della Nato alla manifestazione del prossimo 25 aprile e il caos mediatico destato dagli attacchi al presidente Gianfranco Pagliarulo, tacciato di essere "putiniano" con tanto di riesumazione di suoi vecchi post assai critici sull'Ucraina.

la scelta dei partigiani gad lerner 4

I racconti dei partigiani affidati a Lerner ieri hanno totalizzato in un magro 3.8% di share con 780.000 spettatori, battuti dal telefilm NCIS su Italia1 e dalla soap Tempesta d'Amore su Rete4. Restando sull'attualità, è andata anche peggio alla serie televisiva Servant of the People con protagonista l'allora attore comico Volodymyr Zelensky e oggi Presidente ucraino, fermatasi al 2.3% con una media di 422.000 spettatori fin oltre la mezzanotte.

la scelta dei partigiani gad lerner 5

A parte la serie di Zelensky, finite le feste pasquali Lerner e i suoi partigiani si riprenderanno? Staremo a vedere. Anche perché la fascia è la stessa che sarà occupata dalla discussa striscia di Marco Damilano che vedrà la luce prossimamente, e per la quale - se questi sono i numeri - la situazione non appare certo rosea.

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

nero a meta' 3

Nella serata di ieri, lunedì 18 aprile 2022, su Rai1 Nero a Metà 3 ha conquistato 3.788.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.192.000 spettatori pari al 16% di share. Su Rai2 Made in Sud 2022 ha interessato 1.362.000 spettatori pari all’8.2% di share (presentazione 1.496.000 – 6.7%). Su Italia 1 Battiti Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica ha catturato l’attenzione di 507.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.308.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%.

made in sud 2

Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 781.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Servant of the People ha registrato 444.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su TV8 La Bella e la Bestia ha segnato l’1.8% con 360.000 spettatori mentre sul Nove True Lies ha catturato l’attenzione di 400.000 spettatori (2.2%). Su Rai Movie Vera Cruz è la scelta di 364.000 spettatori (1.7%). Sul 20 Giustizia Privata sigla il 2.9% con 605.000 spettatori e su Iris Contact è la scelta di 291.000 spettatori con l’1.5% di share.

nero a meta' 3 7

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.480.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.341.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.5% con 997.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.240.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 La Scelta dei Partigiani ha convinto 780.000 spettatori pari al 3.8% e Un Posto al Sole ha appassionato 667.000 spettatori pari al 3.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 971.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 882.000 (4%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.313.000 spettatori (6%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 292.000 spettatori con l’1.4% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 221.000 spettatori con l’1%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti si porta al % con .000 spettatori.

Preserale

la scelta dei partigiani gad lerner 1

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.579.000 spettatori (17.6%) mentre L’Eredità ha giocato con 3.487.000 spettatori (20.7%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.922.000 spettatori con il 14.2% di share e Avanti un Altro! 2.849.000 con il 17.5% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 471.000 spettatori con il 3% e The Good Doctor 531.000 (2.8%). Su Italia1 CSI Miami segna il 2.9% con 534.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.025.000 spettatori con l’11.6% di share e Blob segna 667.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4% con 774.000 spettatori. Su La7 TgLa7 Speciale interessa 505.000 spettatori (4%). Su Tv8 MasterChef fa compagnia a 224.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 183.000 spettatori (1%).

nero a meta' 3 4

Daytime Mattina

Su Rai1 l’Edizione Straordinaria del TG1 informa 843.000 spettatori con il 16.4% di share; Uno Mattina dà il buongiorno a 1.205.000 telespettatori con il 16.4% di share e la prima parte di Storie Italiane interessa a 1.231.000 spettatori (17%). Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.145.000 spettatori (19.7%) e Mattino Cinque News Life 1.042.000 spettatori (14.4%) nella prima parte, 957.000 (13.2%) nella seconda e 796.000 (11%) nella terza di breve durata.

guendalina tavassi

Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.4% con 324.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 146.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio, di 263.000 (3.5%) nel secondo e di 274.000 spettatori (3.8%) nel terzo. Su Rai3 Lourdes convince 265.000 spettatori pari al 3.8% di share e Stanlio e Ollio - Avventura Vallechiara si porta al 2.7% con 204.000 spettatori. Su Rete 4 Incompreso – Vita col Figlio registra 81.000 spettatori con share dell’1.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 243.000 spettatori con il 3.7% e a seguire Coffee Break ha informato 270.000 spettatori pari al 3.7%.

Daytime Mezzogiorno

nero a meta' 3 5

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 1.089.000 spettatori (14.1%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.550.000 spettatori (14.3%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.354.000 telespettatori con il 14.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 573.000 spettatori con il 7.1% nella prima parte e 819.000 (7.8%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P.D. è la scelta di 371.000 spettatori con il 4.6% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 627.000 spettatori con il 5%.

Su Rai3 il TG delle 12 informa 725.000 spettatori (7.7%), Quante Storie si porta al 4.4% con 524.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 516.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 216.000 spettatori con il 2% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 528.000 spettatori (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira Speciale interessa 342.000 spettatori con share del 4.4% nella prima parte e 320.000 spettatori con il 2.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 164.000 spettatori (1.5%).

la scelta dei partigiani gad lerner 3

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.687.000 spettatori (15.7%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.879.000 spettatori (19%). Il TG1 informa 1.430.000 spettatori con il 14.7% e A Sua Immagine Speciale convince 1.465.000 spettatori con il 13.1%. Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 1.766.000 spettatori (14.4%), Una Vita ha convinto 1.618.000 spettatori con il 14% di share mentre Inga Lindstrom – Tutti Pazzi per Elin si porta al 12.7% con 1.297.000 spettatori e la striscia de L’Isola dei Famosi a 1.182.000 (12%); Brave and Beautiful interessa a 1.162.000 spettatori (11.9%), Pomeriggio Cinque Festivo a 1.572.000 spettatori con il 13.6% (presentazione 1.275.000 – 12.4%, saluti 1.432.000 – 11.3%). Su Rai 2 Ore 14 interessa a 463.000 spettatori (4.1%), Detto Fatto ha convinto 398.000 spettatori con il 4% di share e Castle piace a 274.000 spettatori (2.6%).

nero a meta' 3 2

Su Italia1 I Simpson intrattengono 424.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 423.000 (3.7%) nel secondo; I Griffin fanno compagnia a 374.000 (3.5%) nel primo episodio e a 278.000 (2.7%) nel secondo. Magnum P.I. è la scelta di 215.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e di 288.000 spettatori (2.9%) nel secondo, mentre NCIS Los Angeles intrattiene 334.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 1.933.000 spettatori (16.3%) e Dolci Inganni 288.000 spettatori con il 2.9% di share; Geo registra 1.077.000 spettatori con l’8.8% di share (Aspettando Geo 744.000 – 7.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 594.000 spettatori con il 5.4% e TG4 – Diario di Guerra da 506.000 spettatori (5.1%). Su La7 Tagadà ha ottenuto 336.000 spettatori con il 3.3% e Tagadà#Focus 387.000 (4%). Su TV8 Una Sorpresa Inaspettata è la scelta di 174.000 spettatori (1.8%).

isola dei famosi 1

Seconda Serata

Su Rai1 Via delle Storie convince 805.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 568.000 spettatori pari ad uno share del 17.3%. Su Rai2 Il Commissario Lanz segna 266.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai 3 Fame d’Amore segna il 4.1% con 551.000 spettatori. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone viene visto da una media di 218.000 ascoltatori con il 4.2% di share (presentazione 184.000 – 2%). Su Rete4 Con quale Amore, con quanto Amore ha segnato il 3.3% con 144.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.840.000 (23%)

Ore 20.00 4.447.000 (22.8%)

nero a meta' 3 3

TG2

Ore 13.00 1.524.000 (12.7%)

Ore 20.30 1.126.000 (5.3%)

TG3

Ore 14.25 1.218.000 (10.8%)

Ore 19.00 1.555.000 (10%)

TG5

Ore 13.00 2.531.000 (20.8%)

Ore 20.00 3.583.000 (18%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.029.000 (9.5%)

Ore 18.30 635.000 (4.9%)

TG4

made in sud 8

Ore 12.00 473.000 (5.1%)

Ore 18.55 545.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 483.000 (3.9%)

Ore 20.00 989.000 (5%)

