PIPPITEL! – SU RAI1 “UN PROFESSORE 2” CHIUDE LA STAGIONE CON IL 22.8% DI SHARE E 3.8 MILIONI DI SPETTATORI - CANALE 5 INCHIODA ALL'11,1% CON IL FILM “CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE?” - DEL DEBBIO AL 6.4%, FORMIGLI AL 3.4% - “AMORE CRIMINALE” (5.8%) - LO SPECIALE SULLA STRAGE DI ERBA DELLE "IENE" AL 7.7% - VESPA (22.6%), AMADEUS (25.5%), “STRISCIA” (15.8%). FLORIS (8.8%), DAMILANO (6.8%), PORRO (4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 21 dicembre 2023 vedono su Rai1 il finale di stagione della fiction Un Professore 2, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, conquistare il 22.8% di share pari a 3.817.000 spettatori, doppiando Chi ha incastrato Babbo Natale? con Alessandro Siani, che su Canale5 si è fermato all'11.1% con 1.894.000 teste.

Per l'approfondimento, Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 totalizza il 6.4% con 877.000 individui all'ascolto, mentre lo Speciale Piazza Pulita di Corrado Formigli dedicato a Gaza su La7 sigla il 3.4% pari a 608.000 interessati. Su Rai3 Amore Criminale condotto da Emma D'Aquino ha invece ottenuto il 5.8% di share con 1.046.000.

Su Italia1 Le Iene - Inside dedicato alla strage di Erba ha attirato 987.000 teste con il 7.7%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Un professore 2 (Rai1) - 3.817.000

Chi ha incastrato Babbo Natale? (Canale5) - 1.894.000

Amore Criminale (Rai3) - 1.046.000

Le Iene - Inside (Italia1) - 987.000

Dritto e Rovescio (Rete4) - 877.000

Un Natale spettacolare (Rai2) - 732.000

Piazza Pulita - Speciale Gaza (La7) - 608.000

Star Trek - Il futuro ha inizio (Tv8) - 351.000

Il Paese di Natale (Nove) - 340.000

In access prime time, Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti su Rai1 segna il 22.6% e Amadeus con Affari tuoi a seguire conquista il 25.5% superando i 5.000.000 di spettatori. Striscia la Notizia su Canale5, dal canto suo, si assesta al 15.8%.

Per l'approfondimento, Otto e mezzo ancora condotto da Giovanni Floris in sostituzione di Lilli Gruber, assente per la morte della mamma, svetta su La7 all'8.8%; Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 raduna il 6.8%; Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4% complessivamente nelle sue due parti; Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 un esanime 2.8%. In fascia preserale Pino Insegno Il Mercante in Fiera su Rai2 totalizza un deludente 1.7% e un non certo più confortante 2.1%.

In fascia pomeridiana, Sveva Sagramola con Geo segna il 12.5% con una media di 1.421.000 appassionati, battendo in valori assoluti la prima parte di Pomeriggio Cinque presentato da Myrta Merlino, e sia in valori assoluti sia in percentuale le ultime due parti. Malgrado il restyling del programma, Merlino si ferma infatti al 15.1% con 1.395.000, al 12.2% con 1.324.000 e al 10.6% con 1.236.000.

