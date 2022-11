3 nov 2022 12:14

PIPPITEL! – SU RAI1 A “L’EREDITÀ” IN VERSIONE SERALE BASTA IL 13.4% PER CONQUISTARE LA PRIMA SERATA. SU CANALE5 LO SHOW DI RENATO ZERO NON VA OLTRE L’11.7% - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” VOLA ALL’11% - SU RETE4 GENTILI AL 5.2%, SU LA7 “ATLANTIDE” AL 3.5% - AMADEUS CON IL 20.3% SUPERA “STRISCIA” CON IL 16.1% - PALOMBA (4.8%), GRUBER (7.4%)





Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it Nella serata di ieri, mercoledì 2 novembre 2022, su Rai1 L'Eredità – Una Sera Insieme ha conquistato 2.112.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 070 – Speciale Renato Zero ha raccolto davanti al video 1.536.000 spettatori pari all'11.7% di share (il segmento finale 070 – La Mia Sartoria 567.000 – 13.7%, qui i dati della prima puntata). Su Rai2 Burraco Fatale ha interessato 1.211.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Dolittle ha catturato l'attenzione di 1.176.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Chi l'ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.738.000 spettatori pari ad uno share dell'11%. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 712.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 440.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su TV8 X Factor ha segnato il 3% con 436.000 spettatori mentre sul Nove Pelham 1 2 3: Ostaggi in Metropolitana ha catturato l'attenzione di 387.000 spettatori (2.2%). Su Rai Premium Mina Settembre 2 sigla 2.2% con 400.000 spettatori. Su Iris Sleepers si porta al 3.1% con 515.000 spettatori e su La5 Due Settimane per Innamorarsi fa compagnia a 376.000 spettatori con 2.1% di share. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista sigla l'1.8% con 354.000 spettatori. Su Sky Sport Uno il match di Champions League Juventus-PSG è stato seguito da 609.000 spettatori con il 3.1% di share. Ascolti TV Access Prime Time Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.282.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.379.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.8% con 795.000 spettatori. Su Italia1 NCIS New Orleans ha registrato 1.209.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha convinto 1.555.000 spettatori pari al 7.3% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.817.000 spettatori pari all'8.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.021.000 individui all'ascolto (4.8%) nella prima parte e 775.000 (3.7%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.574.000 spettatori (7.4%). Su TV8 100% Italia intrattiene 456.000 spettatori con il 2.2% di share e sul Nove Don't Forget the Lyrics! ha raccolto 636.000 spettatori con il 3%. Preserale Su Rai1 L'Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.119.000 spettatori (21.7%) mentre L'Eredità ha giocato con 4.304.000 spettatori (24.8%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.460.000 spettatori con il 17.6% di share e Caduta Libera 3.593.000 con il 21.1% di share. Su Rai2 NCIS ha raccolto 470.000 spettatori con il 2.7% e Una Scatola al Giorno 365.000 (1.8%). Su Italia1 NCIS segna il 4.4% con 830.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.553.000 spettatori con il 14% di share, Blob segna 1.066.000 spettatori con il 5.4% e Via dei Matti N° Zero si porta al 4.7% con 970.000 spettatori. Su Rete 4 Tempesta D'Amore sigla il 3.7% con 745.000 spettatori. Su La7 Lingo – Parole in Gioco interessa 204.000 spettatori (1.2%). Su TV8 Celebrity Chef fa compagnia a 387.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 366.000 spettatori (2%). Daytime Mattina Su Rai1 il TgUnoMattina Rassegna Stampa informa 270.000 spettatori con il 10.5% di share e il TgUnoMattina 658.000 (14.3%); Uno Mattina dà il buongiorno a 681.000 telespettatori con il 17.1% di share e la prima parte di Storie Italiane sigla il 16.8% con 658.000 spettatori. Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.140.000 spettatori (23.4%) e Mattino Cinque News 890.000 spettatori (21.6%) nella prima parte e 829.000 (21.1%) nella seconda. Su Rai 2 Alle 8 in tre fa compagnia a 72.000 spettatori con l'1.5% di share e Radio 2 Social Club sigla il 4.8% con 195.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago MED è la scelta di 90.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e di 85.000 (2.2%) nel secondo, mentre Law & Order di 95.000 (2.3%). Su Rai3 Buongiorno Italia informa 497.000 spettatori (12.6%) e Buongiorno Regione 691.000 (14.2%); Agorà convince 293.000 spettatori pari al 7% di share, Agorà Extra si porta al 7% con 277.000 spettatori e la presentazione di Elisir al 5.5% con 213.000 spettatori. Su Rete 4 l'appuntamento con Hazzard registra 89.000 spettatori con share del 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 145.000 spettatori con il 3.7% nelle News e 170.000 (3.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 159.000 spettatori pari al 4.1%. Daytime Mezzogiorno Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane è la scelta di 740.000 spettatori (15.6%) mentre E' Sempre Mezzogiorno fa compagnia a 1.509.000 spettatori (15.8%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.456.000 telespettatori con il 21%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 477.000 spettatori con l'8.8% nella prima parte e 832.000 (9%) nella seconda. Su Italia 1 Law & Order è la scelta di 213.000 spettatori con il 2.4% di share, il GF Vip sigla il 6.5% con 741.000 spettatori e l'appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 809.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai 3 Elisir sigla il 5.8% con 286.000 spettatori, il TG delle 12 è stato seguito da 770.000 spettatori (10.3%), Quante Storie si porta al 6.3% con 709.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 528.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 135.000 spettatori con l'1.4% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 579.000 spettatori (4.7%). Su La7 L'Aria che Tira interessa 242.000 spettatori con share del 2.8% nella prima parte e 453.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata 'Oggi'. Daytime Pomeriggio Su Rai1, dopo il TG1 Economia (2.403.000 – 19.3%), Preferisco il Paradiso intrattiene 1.448.000 spettatori con il 14.4%, Il Paradiso delle Signore intrattiene 1.727.000 spettatori (20.8%) e La Vita in Diretta a 2.444.000 spettatori con il 22.1% (presentazione 1.964.000 – 22.7%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.517.000 spettatori (20.1%), Una Vita ha convinto 2.241.000 spettatori con il 19.5% di share mentre Uomini e Donne si porta al 26.1% con 2.517.000 spettatori (finale 2.004.000 – 23.9%). La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 1.747.000 spettatori con il 21.2% e il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.543.000 spettatori con il 18.4%. Un Altro Domani interessa a 1.273.000 spettatori (14.9%), Pomeriggio Cinque a 1.829.000 spettatori con il 16.8% (presentazione 1.283.000 – 13.7%, saluti 1.970.000 – 15.3%). Su Rai 2 Ore 14 sigla il 5.9% con 659.000 spettatori, BellaMà interessa a 336.000 spettatori con il 4% (BellaQuiz 335.000 – 3.6%) mentre Nei tuoi Panni piace a 207.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 618.000 spettatori (5.2%) nel primo episodio, 675.000 (6.1%) nel secondo e 543.000 (5.3%) nel terzo. NCIS Los Angeles è la scelta di 328.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e di 353.000 (4.3%) nel secondo, mentre The Mentalist intrattiene 395.000 spettatori (4%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.131.000 spettatori (17.6%), Alla Scoperta del Ramo d'Oro 339.000 spettatori con il 3.9% di share; Geo registra 1.385.000 spettatori con il 12.4% di share (Aspettando Geo 691.000 – 8.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 691.000 spettatori con il 6.3% e Tg4 – Diario del Giorno informa 298.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su La7 Tagadà ha ottenuto 328.000 spettatori con il 3.6% e Tagadà#Focus 258.000 (3.1%). Su TV8 Natale a Mistletoe Lake è la scelta di 208.000 spettatori (2.5%). Seconda Serata Su Rai1 Porta a Porta convince 572.000 spettatori con il 10.6% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 393.000 spettatori pari ad uno share del 12.6%. Su Rai2 Belve segna 457.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna l'8.6% con 524.000 spettatori. Su Italia1 Alice attraverso lo Specchio viene visto da una media di 324.000 ascoltatori con il 4.3% di share. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha segnato il 3.8% con 100.000 spettatori. Telegiornali TG1 Ore 13.30 3.035.000 (23.9%) Ore 20.00 5.082.000 (25.2%) TG2 Ore 13.00 1.549.000 (13.1%) Ore 20.30 1.130.000 (5.3%) TG3 Ore 14.25 1.434.000 (12.8%) Ore 19.00 2.216.000 (13.8%) TG5 Ore 13.00 2.841.000 (23.6%) Ore 20.00 4.403.000 (21.6%) STUDIO APERTO Ore 12.25 1.234.000 (12.6%) Ore 18.30 631.000 (4.7%) TG4 Ore 12.00 297.000 (4.2%) Ore 18.55 731.000 (4.4%) TGLA7 Ore 13.30 560.000 (4.5%) Ore 20.00 1.160.000 (