Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

La prima serata televisiva di ieri, 1 febbraio 2023, ha visto consumarsi un inedito match tra Antonella Clerici e il suo seguitissimo The voice senior su Rai1, straordinariamente in onda il mercoledì per recuperare la puntata di venerdì scorso sostituita dallo speciale sulla Shoah, contro Federica Sciarelli al timone del suo immarcescibile Chi l'ha visto? su Rai3. Su Canale5, invece, andavano in onda i quarti di finale di Coppa Italia con la partita Roma-Cremonese.

E la sfida tutta al femminile ha penalizzato entrambe le conduttrici. Clerici, pur vincendo la serata e mantenendosi su un ottimo 22.0% di share con 3.844.000 spettatori, ha perso un po' di terreno rispetto alla puntata precedente, e così la stessa Sciarelli che ha totalizzato il 10.3% con 1.796.000 spettatori, quando sette giorni fa aveva segnato il 12.1% di share con 2.098.000 spettatori. Pur sempre uno strepitoso risultato. Così come quello di The voice senior, che ha per giunta battuto il calcio su Canale5, fermatosi al 17.0% con 3.503.000.

Male invece Veronica Gentili su Rete4 con il suo Controcorrente, arenato al 4.0% con 587.000 individui all'ascolto. Su Rai2 la terza stagione de La porta rossa chiude al 6.9% con 1.341.000 spettatori, battuto dal film di Italia1 Nanny McPhee - Tata Matilda (7.5% - 1.472.000).

Al mattino su Rai2 Fiorello è ormai inarrestabile con il suo Viva Rai2! che ha conquistato il 16.7% pari a una media di 785.000 spettatori, ormai ben lontano dal cavallo zoppo Tg1-Mattina (11.5% - 581.000) su Rai1. Monica Maggioni si starà mangiando le mani? Bene sempre I fatti vostri di Michele Guardì con Salvo Sottile e Anna Falchi, che conquistano il 9.5% con 562.000 spettatori nella prima parte e il 10.4% con 960.000 nella seconda.

In access prime time, Amadeus con i suoi Soliti Ignoti su Rai1 troneggia con il 23.8% pari a 5.207.000 spettatori, mentre Striscia la notizia in versione ridotta per via della partita raggiunge comunque il 18.9% con 4.043.000 individui all'ascolto. Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 totalizza il 7.0% con 1.497.000 spettatori, Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli su Rete4 (con telefonata di rimprovero di Giorgia Meloni in diretta) segna il 4.5% con 962.000 nella prima parte e il 4.3% con 951.000 nella seconda; mentre Otto e mezzo di Lilli Gruber con gli "scazzi" tra Andrea Scanzi e Italo Bocchino sul caso Donzelli attira 1.589.000 spettatori con il 7.3% vincendo la sfida dell'approfondimento.

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 1 febbraio 2023, su Rai1 – dalle 21.35 alle 0.00 – la terza puntata di The Voice Senior 3 ha interessato 3.844.000 spettatori pari al 22%. Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Roma-Cremonese ha raccolto davanti al video 3.503.000 spettatori pari al 17% di share (primo tempo: 3.555.000 – 16.2%; secondo tempo: 3.453.000 – 17.8%; pre e post gara nel complesso: 2.771.000 – 13.1%). Su Rai2 il finale di serie de La Porta Rossa ha interessato 1.341.000 spettatori pari al 6.9% di share (gli ascolti della terza stagione).

Su Italia 1 Nanny Mcphee – Tata Matilda ha intrattenuto 1.472.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.796.000 spettatori pari ad uno share del 10.3% (presentazione di 12 minuti: 1.462.000 – 6.7%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 587.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide Collection ha registrato 405.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna 457.000 spettatori con il 2.6% (replica a seguire: 159.000 – 3.3%).

Sul Nove Al Posto Tuo ha raccolto 255.000 spettatori con l’1.3%. Sul 20 Inside Man raccoglie 490.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai4 L’ora della verità – The Vanished registra 604.000 spettatori con il 3%. Su La5 Sapori e Dissapori segna 323.000 spettatori con l’1.6%. Su Real Time Drag Race ha ottenuto 210.000 spettatori con l’1%, nel primo episodio, e 196.000 spettatori con l’1.5%, nel secondo episodio con la vittoria de La Diamond. Su Rai Storia Storie della TV segna 43.000 spettatori e lo 0.2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Soliti Ignoti sale al 23.8%.

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 5.207.000 spettatori con il 23.8%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.043.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 891.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.466.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.497.000 spettatori (7%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.731.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 962.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 951.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.589.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 100% Italia ha intrattenuto 608.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 519.000 spettatori con il 2.4%.

Preserale

Cash or Trash doppia Lingo.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.202.000 spettatori (21.5%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.585.000 spettatori (25.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.582.000 spettatori (17.8%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.277.000 spettatori (18.6%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 549.000 spettatori (3.2%). The Rookie ha raccolto 676.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Fiorentina-Torino raccoglie 1.415.000 spettatori con il 9.1%. Coppa Italia Live ha ottenuto 850.000 spettatori (4.1%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.594.000 spettatori con il 13.7%. Blob segna 992.000 spettatori con il 4.8%. Caro Marziano segna 1.195.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 759.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha raccolto 128.000 spettatori (0.9%) mentre Lingo – Parole in Gioco raccoglie 242.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 346.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash registra 590.000 spettatori con il 3.1%.

Daytime Mattina

TG1 sempre più giù.

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 191.000 spettatori con il 7.7%. Il TG1 delle 7 ha ottenuto 327.000 spettatori con il 9%. TgUnoMattina ha raccolto 581.000 spettatori con l’11.5%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 935.000 spettatori con il 18.2%. Uno Mattina in versione ridotta dà il buongiorno a 816.000 telespettatori con il 16.6%. TG1 Santa Messa Presieduta da Papa Francesco ha convinto 706.000 spettatori con il 14.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 562.000 spettatori con il 18.1%. TG5 Mattina ha informato 1.200.000 spettatori con il 23.2%.

A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.039.000 spettatori con il 21%, nella prima parte, e 1.091.000 spettatori con il 22.6% nella seconda parte. Su Rai 2 preceduto da Viva Rai2! Glass Cam (140.000 – 4.1%), Viva Rai2 segna 785.000 spettatori con il 16.7%. … E Viva il Videobox ha convinto 222.000 spettatori (4.3%). Radio 2 Social Club ha raccolto 317.000 spettatori con il 6.5%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 170.000 spettatori (3.5%). Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 220.000 spettatori con il 4.3%.

Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 351.000 spettatori con il 9.7% mentre TGR Buongiorno Regione segna 497.000 spettatori con il 10.1%. Dopo una presentazione (325.000 – 6.3%), Agorà convince 333.000 spettatori pari al 6.6% di share (Agorà Extra: 258.000 – 5.4%). Su Rete 4 Hazzard registra una media di 94.000 spettatori (1.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 109.000 spettatori con il 3%, nelle News, e 181.000 spettatori con il 3.6%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 199.000 spettatori pari al 4.1%.

Daytime Mezzogiorno

Bene I Fatti Vostri.

Su Rai1 – dalle 11.28 alle 11.50 - Storie Italiane ha raccolto 817.000 spettatori con il 14.1%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.687.000 spettatori con il 17.1%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.438.000 telespettatori con il 19.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 562.000 spettatori (9.5%), nella prima parte, e 960.000 spettatori (10.4%) nella seconda parte. Su Italia 1 Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 250.000 spettatori con il 3.7%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 538.000 spettatori con il 4.7%. Sport Mediaset ha ottenuto 687.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 dopo una presentazione (244.000 – 5%), Elisir raccoglie 344.000 spettatori con il 6.2%.

A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 786.000 spettatori (9.9%). Quante Storie ha raccolto 597.000 spettatori (5.2%). Passato e Presente ha interessato 545.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Monk ha appassionato 94.000 spettatori con l’1.7%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 115.000 spettatori con l’1.2%. La Signora in Giallo ha ottenuto 511.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 310.000 spettatori con share del 5.5% nella prima parte, e 419.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Geo al 12.7%.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.588.000 – 20.4%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.680.000 spettatori con il 15.6% (presentazione: 1.817.000 – 14.7%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.762.000 spettatori con il 19.3%. Dopo il TG1 (1.313.000 – 14.3%), La Vita in Diretta ha raccolto 2.109.000 spettatori con il 18.4% (presentazione: 1.691.000 – 17.8%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.500.000 spettatori con il 19.6%. Terra Amara ha convinto 2.682.000 spettatori con il 22% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.639.000 spettatori con il 24.5% (finale: 2.355.000 – 24.8%). La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 1.845.000 spettatori con il 20.2%. Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.522.000 spettatori con il 16.7%.

Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.358.000 spettatori pari al 14.5% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.702.000 spettatori con il 14.9% (Presentazione: 1.248.000 – 12.7%; Saluti: 1.934.000 – 14.6%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 659.000 spettatori con il 5.6%. Bella Ma’ segna 562.000 spettatori (6%). Nei Tuoi Panni ha interessato 386.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 469.000 spettatori (3.8%), nel primo episodio, 573.000 spettatori (4.8%), nel secondo episodio, e 480.000 spettatori (4.3%), nel terzo episodio. NCIS Los Angeles ha interessato 344.000 spettatori con il 3.6%, nel primo episodio, e 456.000 spettatori con il 5%, nel secondo episodio.

Camera Cafè segna 424.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.015.000 spettatori con il 16%. Rai Parlamento Question Time ha coinvolto 313.000 spettatori pari al 3%. Aspettando… Geo ha raccolto 653.000 spettatori con il 7.1%. Geo ha registrato 1.513.000 spettatori con il 12.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 725.000 spettatori con il 6.2%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 298.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 preceduto da una presentazione (323.000 – 2.7%), Tagadà ha interessato 370.000 spettatori con il 3.7% (Focus: 330.000 – 3.6%). Su TV8 il film Amore a Winterland ha raccolto 313.000 spettatori con il 3.4%.

Seconda Serata

Fedez non infiamma Stasera C’è Cattelan.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 921.000 spettatori con il 16.2% di share. Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 raccoglie 238.000 spettatori con l’8.5%. Su Canale 5 Coppa Italia Live ha totalizzato una media di 1.146.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%. Bluff City Law segna 254.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai2 Stasera C’è Cattelan su Rai2 segna 534.000 spettatori con il 5% (Ancora 5 Minuti su Rai2: 316.000 – 4.7%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 596.000 spettatori con il 9%. Su Italia1 Una Bugia di Troppo è visto da 606.000 spettatori (6.9%). Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali è stato scelto da 80.000 spettatori con il 2.6% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.243.000 (25.4%)

Ore 20.00 5.177.000 (25.2%)

TG2

Ore 13.00 1.781.000 (15%)

Ore 20.30 1.173.000 (5.4%)

TG3

Ore 14.25 1.378.000 (11.4%)

Ore 19.00 2.065.000 (12.5%)

TG5

Ore 13.00 2.854.000 (23.6%)

Ore 20.00 4.549.000 (22.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.125.000 (11.3%)

Ore 17.30 468.000 (4.6%)

TG4

Ore 11.55 281.000 (3.7%)

Ore 18.55 666.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 569.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.151.000 (5.6%)

