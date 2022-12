PIPPITEL! – SU RAI1 LA PARTITA GIAPPONE–SPAGNA ENTUSIASMA, MA NON TROPPO: IL MATCH DEI MONDIALI CONQUISTA COMUNQUE LA PRIMA SERATA CON IL 23.6% DI SHARE E 4.9 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE 5 LA SERIE BRASILIANA “PASSAPORTO PER LA LIBERTÀ” FA L’11.6% - SU RAI2 “CHE C’È DI NUOVO” AL 3.5%, - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” ALL’8.5%, SU LA7 “PIAZZA PULITA” AL 6.7% - “STRISCIA” (17.6%), PALOMBA (4.2%), GRUBER (6.6%)

Nella serata di ieri, giovedì 1 dicembre 2022, su Rai1 l‘incontro dei Mondiali di Calcio Giappone – Spagna ha appassionato 4.953.000 spettatori pari al 23.6% (primo tempo: 4.953.000 – 23.6%, secondo tempo: 5.307.000 – 24.7%; pre e post nel complesso: 4.545.000 – 22%). A seguire Il Circolo dei Mondiali ha ottenuto 2.276.000 spettatori con il 12.6%. Su Canale 5 – dalle 21.48 alle 0.25 – la serie brasiliana Passaporto per la Libertà ha raccolto davanti al video 1.691.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 Che c’è di Nuovo ha interessato 539.000 spettatori pari al 3.5% di share (presentazione dalle 21.32 alle 21.53: 502.000 – 2.3%).

Su Italia 1 Mi Presenti i Tuoi? ha intrattenuto 1.004.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Confusi e Felici ha raccolto davanti al video 1.308.000 spettatori pari ad uno share del 7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.143.000 spettatori con l’8.5% di share (presentazione dalle 21.26 alle 21.40: 987.000 – 4.6%). Su La7 Piazza Pulita ha registrato 824.000 spettatori con uno share del 6.7% (presentazione dalle 21.19 alle 21.45: 969.000 – 4.5%). Su Tv8 Quattro Ristoranti segna 485.000 spettatori con il 3%. Sul Nove Sulle tracce dell’assassino: il caso Yara ha raccolto 305.000 spettatori con l’1.6%. Sul 20 Rogue One – A Star Wars Story registra 392.000 spettatori con il 2.2%. Su Iris Hostage ha ottenuto 406.000 spettatori con il 2.2%.

Su Rai Premium Stasera Tutto è Possibile segna 312.000 spettatori con il 2%. Su Cielo Attrition segna 324.000 spettatori e l’1.6%. Su La5 Flashdance raccoglie 399.000 spettatori e il 2.1%. Su Sky Uno X Factor ha ottenuto 532.000 spettatori con il 3.1% (622.000 spettatori cumulati con on demand, +1, replica). Su Rai Sport l’incontro dei Mondiali di Calcio Germania-Costa Rica ha raccolto 1.183.000 spettatori pari al 5.6% (primo tempo: 1.076.000 – 5.3%, secondo tempo: 1.273.000 – 5.9%).

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia al 17.6%.

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.757.000 spettatori con uno share del 17.6%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 754.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.147.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.284.000 spettatori (6.2%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.693.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 860.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 893.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.389.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 100% Italia ha divertito 475.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 432.000 spettatori con il 2%.

Preserale

Ottima giornata per Borghese.

Su Rai1 L’Eredità – Sfida Mondiale ha ottenuto un ascolto medio di 3.208.000 spettatori (22.1%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.317.000 spettatori (16.3%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.638.000 spettatori (21.6%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 662.000 spettatori (4.1%) mentre FBI ha raccolto 991.000 spettatori (5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 493.000 spettatori con il 3.2%. CSI ha ottenuto 727.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.697.000 spettatori con il 15%.

Blob segna 1.016.000 spettatori con il 5.1%. Nuovi Eroi segna 1.011.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 800.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha raccolto 169.000 spettatori (share dell’1.2%) mentre Lingo – Parole in Gioco segna 232.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 425.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove la replica di Cash or Trash registra 365.000 spettatori con l’1.9%.

Daytime Mattina

Rai2 all’1.4% con un telefilm in attesa di Fiorello.

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 261.000 spettatori con il 1o.4%. Il Tg1 delle 7 ha raccolto 348.000 spettatori con il 10.6%. TgUnoMattina ha raccolto 655.000 spettatori con il 13.9%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 1.058.000 spettatori con il 21%. Uno Mattina dà il buongiorno a 859.000 telespettatori con il 18.7%. La prima parte di Storie Italiane ha convinto 875.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 611.000 spettatori con il 19.5%. Il TG5 Mattina ha informato 1.301.000 spettatori con il 25.6%.

A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.096.000 spettatori con il 23%, nella prima parte, e 983.000 spettatori con il 22.6% nella seconda parte. Su Rai 2 Chesapeake Shores segna 46.000 spettatori (1.6%), nel primo episodio, e 62.000 spettatori (1.4%), nel secondo episodio. Alle 8 in Tre raccoglie 63.000 spettatori e l’1.2%. Dopo il TG2 (171.000 – 3.3%), Radio 2 Social Club ha raccolto 254.000 spettatori con il 5.4%. TG2 – Italia ha informato 210.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia 1 New Amsterdam ottiene un ascolto di 104.000 spettatori (2.1%), nel primo episodio, e 126.000 spettatori (2.8%), nel secondo episodio.

Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 133.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 Buongiorno Italia ha informato 497.000 spettatori con il 13.4% mentre Buongiorno Regione segna 706.000 spettatori con il 14.8%. Agorà convince 371.000 spettatori pari al 7.8% di share (presentazione: 373.000 – 7.4%; Agorà Extra: 255.000 – 5.8%). La presentazione di Elisir segna 209.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 140.000 spettatori (3.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 128.000 spettatori con il 3.5%, nelle News, e 183.000 spettatori con il 3.7%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 176.000 spettatori pari al 4%.

Daytime Mezzogiorno

Merlino sottotono.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 942.000 spettatori con il 17.9%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.772.000 spettatori con il 18.2%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.408.000 telespettatori con il 19.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 594.000 spettatori (10.2%), nella prima parte, e 910.000 spettatori (9.8%) nella seconda parte. Su Italia 1 Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 181.000 spettatori con il 3.2%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 709.000 spettatori con il 6.2%. Sport Mediaset ha ottenuto 701.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Elisir raccoglie 317.000 spettatori con il 5.9%.

A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 759.000 spettatori (9.9%). Quante Storie ha raccolto 605.000 spettatori (5.3%). Passato e Presente ha interessato 534.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Monk ha appassionato 149.000 spettatori con il 2.8%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 189.000 spettatori con l’1.9%. La Signora del West ha ottenuto 413.000 (3.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 248.000 spettatori con share del 4.5% nella prima parte, e 390.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Sempre bene TGR Leonardo su Rai3.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.590.000 – 20.6%), Oggi è un Altro Giorno + ha ottenuto 1.789.000 spettatori con il 16.4% (presentazione: 1.768.000 – 14.5%). Su Rai1 l‘incontro dei Mondiali di Calcio Croazia-Belgio ha appassionato 2.569.000 spettatori pari al 25.3% (primo tempo: 2.062.000 – 22.2%, secondo tempo: 3.076.000 – 27.8%, pre e post nel complesso: 2.011.000 – 18.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.656.000 spettatori con il 20.9%. Terra Amara ha convinto 2.398.000 spettatori con il 19.9% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.471.000 spettatori con il 24.2% (finale: 2.142.000 – 23.1%).

La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 1.807.000 spettatori con il 19.5%. Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.576.000 spettatori con il 16.8%. Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.413.000 spettatori pari al 13.8% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.152.000 spettatori con il 17.5% (Presentazione: 1.598.000 – 14.3%; Saluti: 2.044.000 – 15.4%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 709.000 spettatori con il 6.1%. Dopo Bellaquiz (337.000 – 3.3%), Bella Mà Extra segna 583.000 spettatori (6.2%). Nei Tuoi Panni ha interessato 381.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 562.000 spettatori (4.6%), nel primo episodio, 666.000 spettatori (5.7%), nel secondo episodio, e 545.000 spettatori (5.2%), nel terzo episodio.

NCIS Los Angeles ha interessato 454.000 spettatori con il 4.8%, nel primo episodio, e 454.000 spettatori con il 4.7%, nel secondo episodio. The Mentalist segna 309.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.036.000 spettatori con il 16.4%. TGR Leonardo ha informato 1.017.000 spettatori con il 9.2%. Rai Parlamento Question Time ha coinvolto 379.000 spettatori pari al 3.9%. Aspettando Geo ha raccolto 653.000 spettatori con il 7%. Geo ha registrato 1.398.000 spettatori con l’11.8%. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum è stato seguito da 785.000 spettatori con il 6.9%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 348.000 spettatori con il 3.8%.

Su La7 preceduto da una presentazione (331.000 – 2.8%), Tagadà ha interessato 359.000 spettatori con il 3.7% (Focus: 224.000 – 2.4%). Su TV8 il film Due Matrimoni e un Natale ha raccolto 402.000 spettatori con il 4.2%. A seguire, dalle 17.27, La Tradizione del Natale raggiunge 421.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai Sport l‘incontro dei Mondiali di Calcio Canada-Marocco ha raggiunto 255.000 spettatori con il 2.5%.

Seconda Serata

Bene il film di Italia1.

Su Rai1 la Bobo Tv raccoglie 1.215.000 spettatori con il 7.9%. Porta a Porta è stato seguito da 857.000 spettatori con il 7.2% di share, nella presentazione in onda dalle 23.06 alle 0.00, e 475.000 spettatori con l’8.2% dalle 0.06 all’1.23 col sottotitolo Attualità. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 399.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%. Su Rai2 Bar Stella segna 257.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai 3 100 Opere Tornano a Casa segna 521.000 spettatori con il 4.7%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 236.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 Bad Moms – Mamme molto cattive è visto da 442.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 la prima parte di To Rome With Love è stata scelta da 198.000 spettatori con il 5.9% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.462.000 (26.8%)

Ore 19.29 3.495.000 (20.1%)

TG2

Ore 13.00 1.790.000 (15%)

Ore 20.30 1.290.000 (6.2%)

TG3

Ore 14.25 1.541.000 (12.9%)

Ore 19.00 2.123.000 (13.4%)

TG5

Ore 13.00 2.977.000 (24.5%)

Ore 20.00 4.225.000 (20.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.107.000 (11.3%)

Ore 18.30 590.000 (4.3%)

TG4

Ore 11.55 321.000 (4.4%)

Ore 18.55 644.000 (4%) Ultim’Ora 762.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 523.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.252.000 (6.2%)

