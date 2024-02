13 feb 2024 15:44

PIPPITEL! – SU RAI1 LA PRIMA PUNTATA DI “MAMELI - IL RAGAZZO CHE SOGNÒ L’ITALIA” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 23.5% DI SHARE E 4.2 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 IL “GRANDE FRATELLO” NON VA OLTRE IL 18.3% CON 2.4 MILIONI DI TELEMORENTI – FLOP SU RAI2 PER “MAD IN SUD” (3.7%) - SU RAI3 “FARWEST” AL 4.7%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” (4.4%) – VESPA (24.8%), AMADEUS (26.6%), “STRISCIA” (14.2%) – DAMILANO (7%), BERLINGUER (2.8%) GRUBER (7.3%)