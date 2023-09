PIPPITEL! – SU RAI1 LA REPLICA DEL SOLITO “GIOVANE MONTALBANO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 18.7% DI SHARE E 3 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 IL FILM “BENVENUTI AL NORD” AL 13.5% - SU RETE4 IL DEBUTTO DI “E' SEMPRE CARTABIANCA” VOLA AL 9.6% E DOPPIA “FILOROSSO” SU RAI3 (4.3%) – SU LA7 “IN ONDA PRIMA SERATA” RACIMOLA IL 3.4% - “TECHETECHETÈ” (19.8%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (15.1%) - PORRO (5.7%)

Marco Zonetti per Dagospia

il giovane montalbano

Martedì sera televisivo, quello di ieri 5 settembre 2023, che vede in prima serata il dominio dell'ormai consueta replica del Giovane Montalbano su Rai1, che ieri ha totalizzato una media di 3.049.000 spettatori con il 18.76%, superando il film Benvenuti al Nord, che su Canale5 ha invece divertito 2.097.000 con il 13.55%.

Ma la prima serata di ieri ha visto soprattutto l'atteso debutto di Bianca Berlinguer sulle reti Mediaset, e precisamente su Rete4 con E' sempre Cartabianca, scontratosi con Filorosso condotto da Manuela Moreno su Rai3, in diretta da Caivano, e con In Onda - Prima Serata su La7, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese.

bianca berlinguer e sempre cartabianca 4

E Berlinguer ieri sera ha segnato la cifra boom del 9.62% di share con una media di 1.208.000 spettatori, terzo programma più visto in prime time. Doppiato Filorosso su Rai3, che ha totalizzato il 4.3% con 609.000 individui all'ascolto, e addirittura triplicato In Onda Prima Serata su La7, fermo al 3.4% con 533.000 teste.

L'anno scorso, partita in anticipo a fine agosto in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, Bianchina aveva ottenuto 862.000 spettatori con il 6.65% di share.

il giovane montalbano

Grande successo per la nuova avventura di Berlinguer su Rete4, dunque, ma anche per lei vale quanto detto per Myrta Merlino con l'incombente ritorno di Alberto Matano: la vera guerra inizierà al rientro di Giovanni Floris con il suo diMartedì su La7, che nelle passate stagioni ha distaccato costantemente - e di vari punti di share - il fu #Cartabianca su Rai3 (che finiva spesso fanalino di coda anche dopo Mario Giordano e il suo Fuori dal coro). Succederà così anche quest'anno o sarà Floris a dover alzare bandiera "bianca"? Vedremo.

benvenuti al nord 2

Intanto è da segnalare che la prima puntata in chiaro di Pechino Express - La via delle Indie con Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio su Tv8 ha totalizzato 665.000 appassionati con il 4.4%, battendo Manuela Moreno su Rai3 e Aprile e Telese su La7.

Di seguito la classifica del programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Il giovane Montalbano (Rai1) - 3.049.000

2) Benvenuti al Nord (Canale5) - 2.097.000

3) E' sempre Cartabianca (Rete4) - 1.208.000

4) Un uomo sopra la legge (Rai2) - 997.000

5) 47 Ronin (Italia1) - 920.000

6) Pechino Express - La via delle Indie (Tv8) - 665.000

7) Filorosso (Rai3) - 609.000

8) In Onda - Prima Serata (La7) - 553.000

9) Nemico Pubblico (Nove) - 275.000

il giovane montalbano

In access prime time, Techetechetè su Rai1 conquista il 19.83%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate segna il 15.19%. Per l'approfondimento, Stasera Italia ora condotto da Nicola Porro su Rete4 con il 5.35% e il 5.77% raggiunge In Onda Estate con Aprile e Telese su La7 e il loro 5.8%. Tg2 Post estate sigla il 3.67%.

In seconda serata su Rai2, il programma comico Pour Parler debutta al 4.2% con 361.000 spettatori, senza riuscire a scalfire il primato di Storie di donne al bivio di Monica Setta, risultato il programma più visto in tarda serata sulla seconda Rete avendo superato il 6% di share e i 400mila spettatori.

bianca berlinguer e sempre cartabianca 2

Al pomeriggio, Myrta Merlino neo-conduttrice di Pomeriggio Cinque su Canale5 perde un filino di terreno rispetto all'esordio di lunedì, a tutto vantaggio di Estate in Diretta con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Merlino conquista il 20.1% con 1.410.000 affezionati nella prima parte e il 17.0% con 1.341.000 nella seconda, mentre la coppia De Girolamo-Semprini raccoglie il 17.4% con 1.224.000 nella lunga presentazione e il 17.3% con 1.404.000 nel programma vero e proprio. Vediamo gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

il giovane montalbano

Rai1: Il Giovane Montalbano 3.049.000 (18.76%). Canale5: Benvenuti al Nord 2.097.000 (13.55%). Rai2: Un Uomo Sopra la Legge 997.000 (6.05%). Italia1: 47 Ronin 920.000 (5.62%). Rai3: Filorosso 609.000 (4.25%), presentazione 737.000 (4.03%). Rete4: E’ Sempre Cartabianca 1.208.000 (9.62%) La7: In Onda - Prima Serata 553.000 (3.35%). Tv8: Pechino Express – La Via delle Indie 665.000 (4.4%). Nove: Nemico Pubblico 275.000 (1.8%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.685.000 (19.83%). Canale5: Paperissima Sprint 2.814.000 (15.19%). Rai2: Tg2 Post Estate 684.000 (3.67%). Italia1: NCIS 1.251.000 (6.81%). Rai3: Qui Venezia Cinema 1.051.000 (5.85%). Un Posto al Sole 1.597.000 (8.54%). Rete4: Stasera Italia 972.000 (5.35%), nella prima parte, 1.081.000 (5.77%), nella seconda. La7: In Onda 1.077.000 (5.8%). Tv8: 100% Italia 435.000 (2.4%). Nove: Cash or Trash 658.000 (3.6%).

manuela moreno filorosso

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.271.000 (22.13%), Reazione a Catena 3.484.000 (26.38%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.601.000 (16.83%), Caduta Libera 2.215.000 (17.46%). Rai2: Castle 339.000 (2.82%), nel primo episodio, 498.000 (3.15%), nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 414.000 (3.76%). CSI Miami 638.000 (4.18%). Rai3: Tgr 2.202.000 (15.38%), Blob 845.000 (5.18%), Viaggio in Italia748.000 (4.29%). Rete4: Tempesta d’Amore 606.000 (3.6%). La7: Padre Brown 111.000 (1.28%) nel primo episodio, 144.000 (1.17%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 290.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash 388.000 (2.6%).

Seconda Serata

Il Giovane Montalbano 1

Rai1: La La Land 304.000 (5.35%). Canale5: Madri Una Vita d’Amore 517.000 (8.61%). Rai2: Pour Parler 361.000 (4.24%). Rai3: Tg3 Linea Notte 272.000 (4.93%). Italia1: Game Night – Indovina chi Muore 318.000 (5.58%). Rete4: I Cannibali 156.000 (5.04%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 193.000 (8.82%), Tg1 Ore 7.00 404.000 (11.94%), TgUnoMattina Estate 807.000 (18.78%), Tg1 Ore 8.00 998.000 (22.13%), Uno Mattina Estate 741.000 (17.26%). Canale5: Prima Pagina Tg5 474.000 (17.43%), Tg5 Mattina 1.032.000 (22.89%), Morning News 726.000 (17.01%) nella prima parte, 758.000 (19.2%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Happy Family 171.000 (4.1%). Italia1: Dr House 102.000 (2.37%) nel primo episodio, 110.000 (2.75%), nel secondo, CSI: NY 162.000 (3.9%).

bianca berlinguer e sempre cartabianca 3

Rai3: Rai News (Simulcast) 177.000 (6.36%), Agorà Estate (presentazione) 163.000 (3.61%), Agorà Estate 221.000 (5.13%), Agorà Extra 221.000 (5.42%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 172.000 (4.34%). Rete4: Un Detective in Corsia 83.000 (2.09%). La7: Omnibus (News) 85.000 (2.57%), Omnibus (Dibattito) 152.000 (3.49%), Coffee Break 146.000 (3.7%).

Mezzogiorno

Il Giovane Montalbano

Rai1: Camper in Viaggio 1.037.000 (15.15%), Camper 1.608.000 (15.87%). Canale5: Forum 1.218.000 (18.56%). Rai2: La Nave dei Sogni 442.000 (6.51%). Italia1: CSI: NY 281.000 (4.76%), Sport Mediaset 885.000 (7.44%), Sport Mediaset Extra 592.000 (4.88%). Rai3: Doc Martin 230.000 (4.69%), Tg3 Ore 12.00 696.000 (9.94%), Quante Storie 482.000 (5.22%), Passato e Presente 434.000 (3.61%). Rete4: Carabinieri 146.000 (3.24%), Il Segreto 172.000 (1.87%), La Signora in Giallo 470.000 (4.02%). La7: L’Aria che Tira Estate 203.000 (4.18%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 282.000 (3.02%).

benvenuti al nord 3

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.073.000 (17.33%), Don Matteo 1.251.000 (12.62%), Il Paradiso delle Signore 948.000 (12.28%), Tg1 1.113.000 (16.15%), Estate in Diretta (presentazione) 1.227.000 (17.36%), Estate in Diretta 1.404.000 (17.29%) Canale5: Beautiful 2.479.000 (20.76%), Terra Amara 2.652.000 (23.42%), La Promessa 1.954.000 (22.52%), Pomeriggio Cinque 1.410.000 (20.13%) nella prima parte, 1.223.000 (16.97%) nella seconda, Pomeriggio Cinque (Saluti) 1.223.000 (14.21%). Rai2: Campionati Mondiali di Pallavolo Italia-Stati Uniti 843.000 (9.02%), Radio 2 Social Club 247.000 (3.33%).

bianca berlinguer e sempre cartabianca 1

Italia1: I Simpson 560.000 (4.71%) nel primo episodio, 460.000 (4.1%) nel secondo, American Dad 341.000 (3.27%) nel primo episodio, 251.000 (2.73%) nel secondo, NCIS New Orleans 248.000 (2.97%) nel primo episodio, 267.000 (3.75%), nel secondo, Cold Case283.000 (3.75%). Rai3: Tgr 2.196.000 (18.6%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 309.000 (3.46%), Overland 22 547.000 (7.8%), Geo Magazine 812.000 (9.65%). Rete4: Lo Sportello di Forum 675.000 (6.3%). Tg4 - Diario del Giorno 512.000 (6.1%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 208.000 (2.3%), C'era una volta il Novecento 104.000 (1.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.002.000 (24.92%)

20.00 - 4.287.000 (25.64%)

TG2

13.00 - 1.453.000 (12.85%)

bianca berlinguer a e sempre cartabianca

20.30 - 1.122.000 (6.18%)

TG3

14.25 - 1.446.000 (12.88%)

19.00 - 1.538.000 (13.2%)

TG4

11.55 - 314.000 (4.76%)

18.55 - 472.000 (3.88%)

TG5

13.00 - 2.706.000 (23.61%)

20.00 - 3.463.000 (20.41%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.250.000 (13.53%)

18.30 - 463.000 (5.18%)

TGLA7

13.30 - 446.000 (3.71%)

20.00 - 1.023.000 (6.01%)

filorosso 2