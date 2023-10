PIPPITEL! – SU RAI1 IL RITORNO DI “BLANCA” POLVERIZZA IL “GRANDE FRATELLO”: LA FICTION FA IL 23.2% DI SHARE CON OLTRE 4 MILIONI DI SPETTATORI E LASCIA INDIETRO IL REALITY AL 16.7% - SU RAI3 CUCCIARI AL 4.9% - SU RETE4 DEL DEBBIO AL 5.7%, FORMIGLI AL 4.9% - LA PARTITA FIORENTINA-FERENCVAROS FA ARRIVARE TV8 AL 5.4% - VESPA (20.8%), AMADEUS (22%), “STRISCIA” (14.4%) GRUBER (7.9%), DAMILANO (6.5%), PORRO (4.1%) – INSEGNO SI SCHIANTA ALL’1.9%

Marco Zonetti per Dagospia

Giovedì sera televisivo, quello di ieri 5 ottobre 2023, caratterizzato da una concorrenza agguerritissima. Su Rai1, la nuova stagione della fiction Blanca, con Maria Chiara Giannetta esordisce con il 23.2% pari a 4.041.000 spettatori lasciando nella polvere il Grande Fratello "No Trash" che su Canale5 si è fermato al 16.7% con 2.189.000 appassionati.

Per l'approfondimento, Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 ha siglato il 5.7% di share con 807.000 teste mentre Corrado Formigli con Piazza Pulita su La7 ha raccolto il 4.9% con 662.000. Anche Geppi Cucciari con Splendida Cornice su Rai3 si è assestata al 4.9%, raccogliendo però 822.000 individui all'ascolto. La partita di calcio della Conference League Fiorentina-Ferencvaros ne ha invece totalizzati 1.049.000 con il 5.4%.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Blanca (Rai1) - 4.041.000

2) Grande Fratello (Canale5) - 2.189.000

3) Fiorentina-Ferencvaros (Tv8) - 1.049.000

3) Splendida Cornice (Rai3) - 822.000

4) Dritto e Rovescio (Rete4) - 807.000

5) Kong - Skull Island (Italia1) - 771.000)

6) NCIS (Rai2) - 700.000

8) Piazza Pulita (La7) - 662.000

9) Killers (Nove) -283.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno totalizzato il 20.8%, mentre Amadeus con Affari Tuoi il 22.0%. Su Canale 5 Striscia la Notizia fa una media di 2.934.000 spettatori con uno share del 14.4%

Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 conquista il 7.9%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre il 6.5%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4.1% complessivamente nelle sue due parti, e Manuela Moreno con Tg2 Post il 3.1%.

In fascia preserale, non si risolleva Pino Insegno con Il Mercante in Fiera su Rai2, arenato all'1.9% di share nei due scorpori, e al pomeriggio, Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque su Canale5 segna il 14.7%, il 13.7% e l'11.8%, staccato ancora una volta ampiamente da Alberto Matano con il suo Vita in Diretta su Rai1 che svetta al 19.0% e al 20.6%.

Exploit su Rai2 di Ore14 con Milo Infante, che totalizza il 7.6%, e al mattino vanno bene I Fatti Vostri di Michele Guardì con Tiberio Timperi e Anna Falchi che siglano il 7.7% e il 10.4%. Bene al mattino Eleonora Daniele con Storie Italiane su Rai1, che conquista il 22.0% e il 17.9%.

In tarda serata, Storie di Donne al Bivio condotto da Monica Setta sempre su Rai2 parte con la nuova stagione al 2.8% con 223.000 spettatori.

Prima Serata

Rai1: Blanca 4.041.000 23.2%). Canale5: Grande Fratello 2.189.000 (16.7%), GF Night 913.000 (24.7%), GF Live 609.000 (18.8%). Rai2: NCIS 700.000 (3.5%), NCIS Hawai’i 509.000 (3.1%). Italia1: Kong – Skull Island 771.000 (4.4%). Rai3: Splendida Cornice 822.000 (4.9%). Rete4: Dritto e Rovescio 807.000 (5.7%). La7: Piazza Pulita 662.000 (4.9%). Tv8: Conference League – Fiorentina-Ferencvaros 1.049.000 (5.4%). Nove: Killers 283.000 (1.6%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.058.000 (20.8%), Affari Tuoi 4.488.000 (22%). Canale5: Striscia la Notizia 2.934.000 (14.4%). Rai2: Tg2 Post 644.000 (3.1%). Italia1: NCIS 1.500.000 (7.4%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.268.000 (6.5%), Un Posto al Sole 1.590.000 (7.7%). Rete4: Stasera Italia 867.000 (4.4%), 759.000 (3.7%), nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.613.000 (7.9%). Tv8: Uefa - Europa League 438.000 (2.2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 595.000 (2.9%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.858.000 (24.5%) Reazione a Catena 4.169.000 (27.4%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.383.000 (13.6%) Caduta Libera 2.486.000 (17.4%). Rai2: Castle 358.000 (2.5%). Il Mercante in Fiera – Fuori Due 322.000 (1.9%), Il Mercante in Fiera 387.000 (2%). Italia1: Studio Aperto Mag 419.000 (3.4%), CSI Miami 787.000 (4.6%). Rai3: TGR 2.243.000 (13.8%), Blob 1.015.000 (5.6%), Via dei Matti N.0 958.000 (5%). Rete4: Grande Fratello (pillola) 223.000 (2.1%), Tempesta d’Amore 566.000 (3.1%). La7: Padre Brown 188.000 (1.4%). Tv8: Celebrity Chef 361.000 (2.2%). Nove: Cash or Trash 474.000 (3%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 678.000 (10.1%). Canale5: Tg5 Notte 445.000 (16.2%). Rai2: Storie di Donne al Bivio 223.000 (2.8%). Italia1: Chicago Med 249.000 (3.2%), nel primo episodio, 170.000 (3.7%). Rai3: Tg3- Linea Notte 262.000 (4%). Rete4: L’Infernale Quinlan 129.000 (3.7%). Tv8: Conference League Live 398.000 (3.2%). Uefa Terzo Tempo 181.000 (2.9%), Champions League 147.000 (4%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 431.000 (11.6%), Tg1 Ore 7.00 402.000 (11.4%), Tg1 Ore 8.00 1.034.000 (20.9%), Uno Mattina 844.000(20.1%), Storie Italiane (prima parte) 837.000 (22%). Canale5: Prima Pagina Tg5 529.000 (16.9%). Tg5 Mattina 1.020.000 (20.7%), Mattino Cinque News 798.000 (19.2%), 784.000 (20.4%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Social Club 183.000 (4.5%). Italia1: Chicago Med 99.000 (2.3%) nel primo episodio, 110.000 (2.8%), nel secondo, CSI: NY 109.000 (2.8%). Rai3: Buongiorno Italia 434.000 (11.4%), Buongiorno Regione 560.000 (12.1%), Agorà (presentazione) 231.000 (4.7%), Agorà 256.000 6.1%). Rai3: Re-Start 178.000 (4.6%). Rete4: Miami Vice 40.000 (1%). La7: Omnibus (News) 136.000 (3.4%), Omnibus (Dibattito) 164.000 (3.7%), Coffee Break 165.000 4.3%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane 839.000 (17.9%), È Sempre Mezzogiorno 1.510.000 (16.5%). Canale5: Forum 1.275.000 (19.3%). Rai2: I Fatti Vostri 395.000 (7.7%) nella prima parte, 896.000 (10.4%) nella seconda. Italia1: CSI: NY 220.000 (3.8%), Grande Fratello (pillole) 320.000 (4.1%), 517.000 (4.9%), Sport Mediaset 690.000 (5.9%), Sport Mediaset Extra 411.000 (3.6%). Rai3: Elisir (presentazione) 164.000 (4.3%), Elisir 254.000 (5.3%), Tg3 Ore 12.00 680.000 (9.4%), Quante Storie 644.000 (6.2%), Passato e Presente 442.000 (3.8%). Rete4: Hazzard 82.000 (1.8%), Grande Fratello (pillola) 127.000 (2.2%), Il Segreto 119.000 (1.3%), La Signora in Giallo 531.000 (4.6%). La7: L’Aria che Tira 214.000 (4.4%), L'Aria che Tira (Oggi) 346.000 (3.7%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.914.000 (16.7%), La Volta Buona (presentazione) 1.313.000 (11.9%), 1.300.000 (14.5%), Il Paradiso delle Signore 1.568.000 (20.5%), Tg1 1.128.000 (15.8%), La Vita in Diretta (presentazione) 1.334.000 (19%), 1.685.000 (20.6%). Canale5: Beautiful 2.441.000 (21%), Terra Amara 2.643.000 (23.8%), Uomini e Donne 2.299.000 (25%), Finale 1.789.000 (22.5%), Amici di Maria De Filippi 1.636.000 (21.6%), La Promessa 1.496.000 (20.1%), Pomeriggio Cinque 1.044.000 (14.7%) nella prima parte, 1.078.000 (13.7%) nella seconda, Saluti 1.045.000 (11.8%). Rai2: Ore 14 793.000 (7.6%), Bella Ma’ 444.000 (5.6%), Radio2 Happy Family 218.000 (3.1%), Saluti 136.000 (1.8%).

Italia1: I Simpson 427.000 (3.8%) nel primo episodio, 495.000 (4.7%) nel secondo, 306.000 (3.3%) nel terzo, NCIS New Orleans 245.000 (3%) nel primo episodio, 233.000 (3.2%) nel secondo, Cold Case 220.000 (2.9%), Grande Fratello (pillola) 222.000 (2.7%). Rai3: Tgr 1.784.000 (15.6%), Rai Parlamento - Question Time 225.000 (2.5%), Aspettando… Geo 586.000 (8.2%), Geo 901.000 (10.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum 682.000 (6.6%), Tg4 - Diario del Giorno 307.000 (3.9%). La7: Tagadà (presentazione) 344.000 (3.2%), Tagadà 305.000 (3.6%), Tagadà #Focus 159.000 (2.1%), C’era una Volta il Novecento 85.000 (1%), Edoardo VIII – Il Re Traditore 108.000 (1.5%). Tv8: L’Ultimo San Valentino 205.000 (2.6%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.918.000 (24.9%)

20.00 - 4.527.000 (24.7%)

TG2

13.00 - 1.652.000 (15.2%)

20.30 - 1.045.000 (5.3%)

TG3

14.25 - 1.063.000 (9.7%)

19.00 - 1.824.000 (13.7%)

TG4

11.55 - 216.000 (3.1%)

18.55 - 481.000 (3.5%)

TG5

13.00 - 2.535.000 (22.8%)

20.00 - 3.499.000 (18.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.033.000 (11.2%)

18.30 - 477.000 (5%)

TGLA7

13.30 - 473.000 (4.1%)

20.00 - 1.266.000 (6.8%)