Nella serata di ieri, domenica 2 ottobre 2022, su Rai1 la prima puntata di Mina Settembre 2 ha conquistato 5.004.000 spettatori pari al 28.6% di share (primo episodio a 5.237.000 e il 27.7%, secondo episodio a 4.774.000 e il 29.5%). Su Canale5 Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 2.138.000 spettatori con uno share del 13% (presentazione a 1.911.000 e il 10.1%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 862.000 spettatori (4.5%) e Bull 669.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Viaggio nell’isola misteriosa è scelto da 785.000 spettatori (4.3%).

Su Rai3 Città Segrete in replica ha incollato 920.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 700.000 spettatori (5.1%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 703.000 spettatori pari al 5.1%. Su Tv8 Pain & Gain – Muscoli e denaro segna 270.000 spettatori (1.6%). Sul Nove la nuova edizione de Il Contadino cerca Moglie parte da 354.000 spettatori (1.9%). Su Rai4 Total Recall – Atto di forza è scelto da 339.000 spettatori (1.8%). Su Iris Sobibor – La grande fuga sigla 552.000 spettatori con il 3%.

Access Prime Time

La nuova stagione di Paperissima Sprint parte dal 14.9%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è seguito da 4.846.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 2.773.000 spettatori con il 14.9%. Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans incolla 1.009.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Illuminate interessa 698.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 968.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.029.000 spettatori (5.5%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 1.089.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 Cucine da Incubo arriva a 421.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Little Big Italy ottiene 445.000 spettatori (2.4%).

Preserale

Tv8 al 12.3% con la Formula 1.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente è visto da 2.550.000 spettatori con il 20.4%, mentre Reazione a Catena da 3.852.000 spettatori con il 25.5%. Su Canale5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.623.000 spettatori (13.5%), mentre Caduta Libera! Il Weekend 2.255.000 spettatori (15.4%). Su Rai2 90° Minuto ha raccolto 626.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 N.C.I.S. raccoglie 756.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.143.000 spettatori pari al 13.5%, mentre Blob sigla 703.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 753.000 spettatori (4.2%). Su Tv8 la differita del Gran Premio di Singapore di Formula 1 ha incollato 1.654.000 spettatori (12.3%). Sul Nove il Basket raccoglie 117.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Mattina

Discreto ritorno per Dalla Parte degli Animali.

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 173.000 spettatori (10.4%) nella presentazione, 485.000 spettatori (15.7%) nella prima parte e 1.449.000 spettatori (25.7%) nella seconda parte; in mezzo il Tg1 delle 8 a 1.140.000 spettatori e il 24.2%. A seguire Nostra Madre Terra interessa 1.058.000 spettatori (18.1%) e A Sua Immagine, in onda dalle 10:29 alle 12:19, ottiene 1.163.000 spettatori (16%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 381.000 spettatori pari al 17.4% e Tg5 Mattina 1.201.000 spettatori pari al 24.3%.

A seguire Roma – Il Destino dell’Impero interessa 581.000 spettatori pari al 10.1% e la Santa Messa 806.000 spettatori pari al 13.2%. Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 186.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 221.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 284.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend convince 204.000 spettatori pari al 3.9%. A seguire Ciclismo – L’Eroica interessa 212.000 spettatori pari al 3.7% e O anche No 90.000 spettatori pari all’1.6%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 82.000 spettatori con l’1.4%, mentre il ritorno di Dalla Parte degli Animali segna 200.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 163.000 spettatori (3.6%), mentre La7 Doc – In Their Own Words: Papa Francesco conquista 160.000 spettatori (2.7%). Sui canali SkySport il Gran Premio di Thailandia di MotoGP ottiene 444.000 spettatori pari al 6.7%.

Daytime Mezzogiorno

Ventura e Perego si portano al 4.7%.

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.258.000 spettatori con il 18.6% e l’Angelus 1.686.000 spettatori con il 19.6%, mentre Linea Verde è la scelta di 2.665.000 spettatori con il 22.4%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 556.000 spettatori (8.5%) nella prima parte e 790.000 spettatori (11.3%) nella seconda parte, mentre Melaverde a 1.628.000 spettatori (16.8%). Su Rai2, dopo Tg Sport a 173.000 spettatori pari al 2.7%, Citofonare Rai 2 conquista 430.000 spettatori pari al 4.7% (presentazione a 240.000 e il 3.6%).

Su Italia1 il terzo episodio di Una Mamma per Amica è scelto da 264.000 spettatori (3.3%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 708.000 spettatori e il 5.3% (Magazine a 582.000 e il 4.2%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 445.000 spettatori (5.1%) e 100 Opere d’Arte tornano a Casa è visto da 245.000 spettatori (1.8%). Su Rete4, dopo il tg, The Other Wife – L’altra moglie conquista 309.000 spettatori (2.4%). Su La7 L’Ingrediente Perfetto totalizza 107.000 spettatori (1.6%), Mica Pizza e Fichi 79.000 spettatori (0.9%) e L’Aria che Tira – Il Diario 122.000 spettatori (1%).

Daytime Pomeriggio

In calo sia Rai1 che Canale5, la Formula 1 su Sky all’11.3%.

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 2.015.000 spettatori con il 15% nella prima parte dalle 14:07 alle 14:51 e 1.914.000 spettatori con il 16.1% nella seconda parte dalle 14:55 alle 16:49 (I Saluti di Mara a 1.572.000 e il 14.6%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera ottiene 1.482.000 spettatori con il 13.5%. Su Canale5 L’Arca di Noè è seguito da 2.306.000 spettatori (16.4%). A seguire Amici incolla davanti al video 2.523.000 spettatori (20%) e Verissimo conquista 2.085.000 spettatori (19.4%) nella prima parte dalle 16:30 alle 17:52 e 1.698.000 spettatori (15.3%) nella seconda parte dalle 17:56 alle 18:37 chiamata Giri di Valzer.

Su Rai2 Il Provinciale incolla 488.000 spettatori pari al 3.6% e Vorrei dirti Che Mini 317.000 spettatori pari al 2.6%. A seguire i Mondiali di Pallavolo Femminile: Olanda-Italia siglano un netto di 624.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 370.000 spettatori (2.7%). A seguire Il signore degli anelli – Le due torri sigla 310.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.062.000 spettatori (14.9%); Mezz’Ora in Più è seguito da 1.029.000 spettatori (8.2%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 760.000 spettatori (6.9%).

A seguire Kilimangiaro ritorna con 617.000 spettatori e il 5.7% nella prima parte e 816.000 spettatori e il 7.2% nella seconda parte (presentazione a 469.000 e il 4.5%). Su Rete4 Hamburg Distretto 21 ha convinto 224.000 spettatori con l’1.7%, mentre Tg4 – Diario della Domenica interessa 180.000 spettatori con l’1.5%. Su La7 Una Giornata Particolare intrattiene 194.000 spettatori (1.5%) e Gandhi è visto da 198.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 la differita del Gran Premio di Thailandia di MotoGP arriva a 1.209.000 spettatori (9.1%). Sui canali SkySport il Gran Premio di Singapore di Formula 1 è scelto da 1.314.000 spettatori pari all’11.3%.

Seconda Serata

Bene i programmi sportivi.

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 485.000 spettatori con uno share del 6.9%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 546.000 spettatori (9.1%). Su Rai2 La Domenica Sportiva è la scelta di 695.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 Pressing è visto da 374.000 spettatori con il 7.3% (Highlights a 505.000 e il 4.3%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 517.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Julieta – I Parte incolla 95.000 spettatori (3.1%). Su La7 TgLa7 Notte informa 149.000 spettatori (4.1%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.999.000 (28.6%)

Ore 20:00 4.810.000 (26.9%)

TG2

Ore 13:00 1.554.000 (12%)

Ore 20:30 1.343.000 (7.3%)

TG3

Ore 14:15 1.446.000 (10.7%)

Ore 19:00 1.602.000 (11.5%)

TG5

Ore 13:00 2.563.000 (19.7%)

Ore 20:00 3.608.000 (20%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.038.000 (9.7%)

Ore 18:30 430.000 (3.7%)

TG4

Ore 11:55 326.000 (3.7%)

Ore 18:55 504.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13:30 398.000 (2.9%)

Ore 20:00 795.000 (4.4%)

