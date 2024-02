PIPPITEL! – SU RAI1 L’ENNESIMA REPLICA DEL “COMMISSARIO MONTALBANO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16.6% DI SHARE E 2.5 MILIONI DI SPETTATORI. RIMANE DIETRO “LO SHOW DEI RECORD” CON IL 16.5% - SUL NOVE FAZIO VOLA AL 10.5% - BENE “REPORT” ALL’8.1% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” RACIMOLA IL 4.2% - SU RAI1 SUCCESSO DEL TG1 PER L’INTERVISTA DI CHIOCCI A ZELENSKY (19.3%) - “PRIMA FESTIVAL” (20%), AMADEUS (25.8%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.4%). SCAMPINI (3.4%), GRAMELLINI (4%)

Nella serata di ieri, domenica 4 febbraio 2024, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano – Un Covo di Vipere ha conquistato 2.539.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5 – dalle 21:33 alle 00:36 – la nuova edizione de Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 2.355.000 spettatori pari al 16.5% di share (presentazione dalle 21:26 alle 21:33 a 2.313.000 e l’11.6%). Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 665.000 spettatori (3.3%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 821.000 spettatori (4.5%).

Su Italia1 Barry Seal – Una storia americana ha collezionato 774.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rai3, dopo una presentazione (1.260.000 – 6.3%), Report ha raccolto davanti al video 1.472.000 spettatori con l’8.1% (Plus: 974.000 – 6.7%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 570.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 La Duchessa ha interessato 310.000 spettatori con l’1.7%. Su Tv8 la prima stagione di Petra in replica ha registrato 464.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (1.226.000 – 6.3%), Che Tempo Che Fa segna 2.036.000 spettatori con il 10.5% nella prima parte e 1.130.000 spettatori con il 9.1% nella seconda parte chiamata Il Tavolo (L’Importante È Finire: 496.000 – 7.8%). Sul 20 The Doorman ha coinvolto 414.000 spettatori con il 2.2%. Su Iris Jane Eyre ha ottenuto 389.000 spettatori (2.2%). Su TopCrime Maigret e il pazzo di Sainte Clotilde ha registrato 312.000 spettatori (1.7%).

Access Prime Time

Su Rai1 TG1 – Intervista al Presidente Zelensky fa sintonizzare 3.821.000 spettatori (19.3%). Prima Festival raggiunge 3.934.000 spettatori con il 20% mentre Affari Tuoi gioca con 5.160.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.860.000 spettatori (14.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.161.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Chesarà… arriva a 841.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha convinto 663.000 spettatori (3.4%) nella prima parte e 570.000 spettatori (2.9%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica convince 798.000 spettatori pari al 4%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 808.000 spettatori (share del 4.1%). Su Rai4 Hudson & Rex sigla 330.000 spettatori (1.7%) nel quinto episodio.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha incollato davanti al video 3.223.000 spettatori (20.8%) mentre L’Eredità Weekend ha giocato con 4.349.000 spettatori (24.5%). Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha raccolto 2.404.000 spettatori (16%) mentre Avanti un Altro! Story ha intrattenuto 3.178.000 spettatori (18.2%). Su Rai2 la finale del Duo tecnico misto di Nuoto Artistico ai World Aquatics ha appassionato 468.000 spettatori (3.4%) mentre Novantesimo Minuto ha registrato 569.000 spettatori (3.2%) nella prima parte e 517.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte dal nome ‘Tempi Supplementari’.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 459.000 spettatori (2.8%) mentre C.S.I. Miami ha siglato 743.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.052.000 spettatori con il 12.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha appassionato 537.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8 4 Hotel raduna 428.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Little Big Italy segna 221.000 spettatori (1.5%) e Che Tempo Che Farà raccoglie 462.000 spettatori (2.5%). Su Rai4 Hudson & Rex convince 315.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio, 338.000 spettatori (1.9%) nel terzo episodio e 413.000 spettatori (2.1%) nel quarto episodio.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha convinto 244.000 spettatori (13.7%) nella presentazione, 547.000 spettatori (17.7%) nella prima parte e 1.398.000 spettatori (23.2%) nella seconda parte. Tra la presentazione e la prima parte il TG1 delle 7, dalla durata di 5 minuti, ha dato il buongiorno a 357.000 spettatori (17.6%) mentre tra prima e seconda parte il TG1 delle 8, dalla durata maggiore, ha interessato 981.000 spettatori (21.8%) e all’interno della seconda parte il TG1 delle 9, dalla durata di 4 minuti, ha informato 1.474.000 spettatori (24.1%). Check Up registra 1.253.000 spettatori pari al 18.9%.

Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 351.000 spettatori (16%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 955.000 spettatori con il 19.5%. TG5 Speciale – Vittorio Emanuele: L’ultimo erede in replica sigla 774.000 spettatori (12.4%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 897.000 telespettatori con il 13.6% di share. Su Rai2 TG2 Dossier accoglie 85.000 spettatori (1.5%) e Radio2 Happy Family Rewind ha tenuto compagnia a 209.000 spettatori con il 3.2% (Saluti a 275.000 e il 4.1%) mentre la presentazione di Citofonare Rai2 ha siglato 379.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 The Looney Tunes Show raccoglie 145.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 162.000 spettatori (3%) nel secondo episodio.

Due Uomini e 1/2 sigla 220.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio, 238.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio e 278.000 spettatori (4.2%) nel terzo episodio mentre Will & Grace colleziona 286.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio e 264.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio. Su Rai3 Protestantesimo raduna 32.000 spettatori (1.4%) mentre Sulla via di Damasco convince 60.000 spettatori (1.7%). Agorà Weekend ha raccolto 152.000 spettatori con il 2.8% (presentazione a 66.000 e l’1.5%) mentre Mi Manda RaiTre ha interessato 370.000 spettatori pari al 5.6% (presentazione a 219.000 e il 3.5%) e O Anche No è la scelta di 198.000 spettatori (3%). Su Rete4 il doppio episodio di Poirot ha coinvolto 98.000 spettatori (1.6%).

Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 101.000 spettatori con il 4% nelle News e, dopo il TG La7 a 208.000 spettatori (5.7%), di 171.000 spettatori con il 3% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 138.000 spettatori (2.1%) mentre Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso interessa 70.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 Un delizioso Natale realizza un ascolto di 79.000 spettatori (share dell’1.4%) mentre Un principe sotto l’albero fa compagnia a 153.000 spettatori (share del 2.3%). Sul Nove – dalle 9:41 alle 12:37 - Wild China sigla 168.000 spettatori (2.2%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.399.000 spettatori con il 18.8%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.518.000 spettatori con il 21.2% e l’Angelus raccoglie 2.020.000 spettatori con il 22.4%. Linea Verde ha registrato 2.874.000 spettatori con il 22.8% (breve presentazione: 2.162.000 – 20.6%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 893.000 spettatori (12.9%) e 1.089.000 spettatori (14.4%) mentre Melaverde raccoglie 1.985.000 spettatori con il 19.3%. Su Rai2, dopo TG Sport Giorno (374.000 – 5.4%), Citofonare Rai2 ha convinto 391.000 spettatori con il 5.4% nella prima parte e 521.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte. Su Italia1 Young Sheldon ha intrattenuto 243.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio, 163.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio e 210.000 spettatori (2.4%) nel terzo episodio.

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 904.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Timeline è la scelta di 171.000 spettatori (2.5%) mentre il TG3 delle 12 registra 501.000 spettatori con uno share del 5.5% e Guido Harari, sguardi randagi raccoglie 293.000 spettatori (2.1%). Su Rete4, dopo una presentazione (131.000 – 2%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 229.000 spettatori con il 3.3% (I Saluti: 231.000 – 3%). Dopo il TG, Il ritorno di Colombo ha fatto compagnia a 263.000 spettatori con il 2%. Su La7 Uozzap! segna 76.000 spettatori (1.1%) mentre La7 Doc raduna 120.000 spettatori (1.3%) e L’Aria che Tira – Il Diario raccoglie 153.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 4 Ristoranti sigla 178.000 spettatori (2.2%) mentre 4 Hotel raggiunge 286.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica raduna 120.000 spettatori con lo 0.9%. Su Rai4 Criminal Minds raggiunge 177.000 spettatori (2%) dalle 11:45 alle 12:27.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Libri (3.568.000 – 25.4%), Domenica In ha intrattenuto 2.634.000 spettatori con il 19% nella presentazione, 2.570.000 spettatori con il 20.7% nella prima parte, 2.474.000 spettatori con il 21.5% nella seconda parte e 2.017.000 spettatori con il 17.7% nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera ha fatto compagnia a 2.061.000 individui pari al 16.1%. Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.341.000 spettatori con il 16.3%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 3.042.000 spettatori (24.3%) mentre Verissimo ha convinto 2.345.000 spettatori (20.3%) nella prima parte e 2.167.000 spettatori (16.3%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. Su Rai2 Paesi che vai ha radunato 534.000 spettatori (4%) e Origini ha convinto 367.000 spettatori (3.1%).

L’incontro di Serie A femminile: Roma-Juventus ha registrato 336.000 spettatori con il 2.9% (primo tempo a 260.000 e il 2.3%, secondo tempo a 410.000 e il 3.5%). Su Italia1 E-Planet raccoglie 502.000 spettatori (3.6%) mentre Matrix Revolutions ha interessato 279.000 spettatori (2.3%). Magnum P.I. ha collezionato 310.000 spettatori (2.6%) e Freedom Pills coinvolge 341.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.987.000 spettatori con il 14.1%. In Mezz’Ora ha ottenuto 881.000 spettatori (7%) nella prima parte e 619.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Dopo una presentazione (445.000 – 3.9%), Rebus ha coinvolto 595.000 spettatori con il 5.2% mentre Kilimangiaro ha raccolto 699.000 spettatori (6%) nella presentazione di 8 minuti, 801.000 spettatori (6.7%) nella prima parte di 6 minuti, 913.000 spettatori (7.5%) nella seconda parte di 14 minuti dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 1.440.000 spettatori (10.6%) nell’ultima parte di 62 minuti.

Su Rete4 Dad – Papà ha registrato 197.000 spettatori (1.6%) mentre Il comandante del “Flying Moon” ha raggiunto 367.000 spettatori (2.9%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica è visto da 279.000 spettatori (2.2%) e La7 Doc arriva a 323.000 spettatori (2.8%) mentre Uozzap! sigla 215.000 spettatori (1.9%) e True Lies si porta a 402.000 spettatori (2.8%). Su Tv8 Natale a Vienna appassiona 260.000 spettatori (2%) mentre Un principe sotto copertura raccoglie 317.000 spettatori (2.8%) e Una lettera dal passato incolla davanti al video 302.000 spettatori (share del 2.3%). Sul Nove Ex segna 162.000 spettatori (1.3%) mentre la replica di Nove Comedy Club raccoglie 133.000 spettatori (1.1%). Su Rai4 Hudson & Rex raggiunge 230.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio. Su RaiMovie Aspettando il Re realizza un a.m. di 277.000 spettatori (2.4%).

Seconda Serata

Su Rai1, dopo 6 minuti di TG1 (1.162.000 – 12.6%), Speciale TG1 – Il Tempo del Ricordo ha conquistato un ascolto di 476.000 spettatori (share dell’8%) e Applausi arriva a 125.000 spettatori (4.2%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 TG5 Notte raccoglie 599.000 spettatori con il 14.1%. Su Rai2 La Domenica Sportiva ha raccolto 890.000 spettatori (5.7%) nella presentazione e 834.000 spettatori (8.1%) mentre L’Altra DS ha siglato 175.000 spettatori (3.5%). Su Italia1, dopo una presentazione chiamata Highlights (484.000 – 4.6%), Pressing segna un netto di 436.000 spettatori pari all’8.4%.

Su Rai3 In barba a tutto ha raggiunto 380.000 spettatori (3.3%) mentre TG3 Mondo è visto da 243.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Ordinary Love è la scelta di 106.000 spettatori (3.1%) nella prima parte. Su La7 Rob Roy segna 93.000 spettatori con l’1.3% (al suo interno TG La7 Notte a 78.000 e il 2.3%). Su Tv8 Quelle Brave Ragazze convince 169.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica è la scelta di 162.000 spettatori (4.3%).

