PIPPITEL! – SU RAI1 LA SERIE “LA FORTUNA” PARTE CON IL 13.3% E PERMETTE ALL’“ISOLA DEI FAMOSI” DI CONQUISTARE LA PRIMA SERATA CON IL 19.1% DI SHARE E 2.4 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI3 “REPORT” AL 10.2%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.2%. SU RAI2 “MADE IN SUD” AL 7% - AMADEUS CON IL 23.7% BATTE ANCORA “STRISCIA” (17.9%) – PALOMBA 4.4%, GRUBER (7.6%). NEL POMERIGGIO “UOMINI E DONNE” DA RECORD CON IL 29.5%...

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 30 maggio 2022, su Rai1 La Fortuna, in onda dalle 21.35 alle 23.52, ha conquistato 2.231.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi, in onda dalle 21.44 alle 25.11, ha raccolto davanti al video 2.453.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.067.000 spettatori pari al 7% di share. Su Italia 1 Overdrive ha catturato l’attenzione di 1.182.000 spettatori (6.3%).

Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.842.000 spettatori pari ad uno share del 10.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 744.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Yellowstone ha registrato 320.000 spettatori con uno share del 2%. Su TV8 Gomorra – La Serie ha segnato l’1.6% con 282.000 spettatori mentre sul Nove E’ già Ieri ha catturato l’attenzione di 320.000 spettatori (1.7%). Su Rai Movie I Magnifici Sette sigla il 3% con 560.000 spettatori. Sul 20 Independence Day si porta al 2.6% con 448.000 spettatori e su Iris L’Esorcista è scelto da 288.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV Access Prime Time

NCIS al 6.7%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.699.000 spettatori con il 23.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.559.000 spettatori con uno share del 17.9%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.8% con 778.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.293.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 La Gioia della Musica ha convinto 970.000 spettatori pari al 5.4% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.491.000 spettatori pari al 7.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 825.000 individui all’ascolto (4.4%) nella prima parte e 828.000 (4.1%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.514.000 spettatori (7.6%). Su TV8 Alessandro Borghese – Celebrity Chef intrattiene 442.000 spettatori con il 2.3% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 310.000 spettatori con l’1.6%.

Preserale

CSI Miami meglio di The Good Doctor.

SIGFRIDO RANUCCI DI REPORT

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.499.000 spettatori (23.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 3.711.000 spettatori (26.8%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.873.000 spettatori con il 18.4% di share e Avanti un Altro! 2.796.000 con il 20.7% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 541.000 spettatori con il 4.2% e The Good Doctor 583.000 (3.6%). Su Italia1 CSI Miami segna il 3.9% con 602.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 1.857.000 spettatori con il 12.4% di share e Blob segna 704.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.7% con 801.000 spettatori. Su La7 TgLa7 Speciale interessa 386.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 Home Restaurant fa compagnia a 228.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 239.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mattina

Basso Uno mattina.

Su Rai1 l’Edizione Straordinaria del TG1 informa 649.000 spettatori con il 13.8% di share; Uno Mattina dà il buongiorno a 624.000 telespettatori con il 14.5% di share e la prima parte di Storie Italiane interessa a 795.000 spettatori (18.3%). Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.146.000 spettatori (23.2%) e Mattino Cinque News 905.000 spettatori (20.4%) nella prima parte e 850.000 (19.7%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 5.1% con 224.000 spettatori.

Su Italia 1 DR. House – Medical Division è la scelta di 126.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e di 151.000 (3.5%) nel secondo, mentre CSI: NY di 99.000 (2.3%) Su Rai3 Agorà convince 315.000 spettatori pari al 6.8% di share e Agorà Extra si porta al 5.2% con 223.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Hazzard registra 141.000 spettatori con share del 3.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 112.000 spettatori con il 2.9% nelle News e 189.000 (4.1%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 175.000 spettatori pari al 4%.

Daytime Mezzogiorno

Forum in replica vince con il 19%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 917.000 spettatori (17.4%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.674.000 spettatori (16.9%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.372.000 telespettatori con il 19%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 602.000 spettatori con il 10.4% nella prima parte e 1.055.000 (11.2%) nella seconda. Su Italia 1 CSI: NY è la scelta di 156.000 spettatori con il 2.8% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 776.000 spettatori con il 6.4%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 307.000 spettatori (5.8%), il TG delle 12 da 685.000 spettatori (8.7%), Quante Storie si porta al 5.5% con 633.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 496.000 spettatori pari al 4% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 170.000 spettatori con l’1.7% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 616.000 spettatori (5.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 239.000 spettatori con share del 4.4% nella prima parte e 424.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 220.000 spettatori (1.9%).

Daytime Pomeriggio

Partenza disastrosa per il nuovo pomeriggio di Rai2.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.781.000 spettatori (16.5%) e Sei Sorelle fa compagnia a 1.563.000 spettatori (18.4%). La Vita in Diretta informa 1.671.000 spettatori con il 19.7% (presentazione 1.462.000 – 18.1%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.501.000 spettatori (20.1%), Una Vita ha convinto 2.423.000 spettatori con il 20.9% di share mentre Uomini e Donne si porta al 29.5% con 3.046.000 spettatori (finale 2.791.000 – 30.9%). La striscia de L’Isola dei Famosi fa compagnia a 2.252.000 (25.9%);

Brave and Beautiful interessa a 1.626.000 spettatori (19.9%), Pomeriggio Cinque a 1.521.000 spettatori con il 18.1% (presentazione 1.325.000 – 16.7%, saluti 1.553.000 – 16.9%). Su Rai 2 Italiani Fantastici interessa a 269.000 spettatori (2.3%), Tu non sai chi sono Io ha convinto 146.000 spettatori con l’1.3% di share e Castle piace a 223.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e a 235.000 spettatori (2.9%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson intrattengono 493.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 614.000 (5.4%) nel secondo e 550.000 (4.9%) nel terzo. I Griffin sono la scelta di 362.000 spettatori (3.6%) e NCIS Los Angeles intrattiene 228.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 248.000 (3%) nel secondo.

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.139.000 spettatori (17.6%) e Overland 345.000 spettatori con il 4% di share nella prima puntata e 483.000 (6%) nella seconda; Geo Magazine registra 792.000 spettatori con l’8.8% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 690.000 spettatori con il 6.1%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 364.000 spettatori con il 3.9% e Tagadà#Focus 378.000 (4.7%). Su TV8 La Combinazione Perfetta è la scelta di 223.000 spettatori (2.6%).

Seconda Serata

Re-Start cresce e supera il 5%.

Su Rai1 Via delle Storie convince 444.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 440.000 spettatori pari ad uno share del 16%. Su Rai2 Re-Start segna 257.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai 3 Dilemmi segna il 7.2% con 839.000 spettatori. Su Italia1 Torque – Circuiti di Fuoco viene visto da una media di 516.000 ascoltatori con il 5.2% di share. Su Rete4 Motive ha segnato il 3.8% con 143.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.182.000 (25.6%)

Ore 20.00 4.372.000 (25.8%)

TG2

Ore 13.00 1.852.000 (15.7%)

Ore 20.30 1.034.000 (5.5%)

TG3

Ore 14.25 1.337.000 (11.7%)

Ore 19.00 1.382.000 (10.9%)

TG5

Ore 13.00 2.531.000 (21.2%)

Ore 20.00 3.640.000 (21%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.149.000 (11.5%)

Ore 18.30 410.000 (4.3%)

TG4

Ore 12.00 252.000 (3.4%)

Ore 18.55 498.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 526.000 (4.2%)

Ore 20.00 1.073.000 (6.2%)

